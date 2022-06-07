РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13158 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
26 313 144
война (46939) Данилов (1057) ВСУ (5163)

Для контрнаступления Украине нужны шесть новых бригад и много западного оружия, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

данілов

Для полноценного контрнаступления ВСУ и полного освобождения временно оккупированных Россией территорий на юге и востоке Украины необходимо сформировать шесть новых бригад общей численностью 25 000 человек.

Об этом интервью газете Financial Times заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Бабель.

Данилов говорит, что для освобождения территорий от россиян требовались сотни дальнобойных ракетных установок и единиц артиллерии, самолеты и танки, а также тысячи беспилотников.

В России очень много живой силы, потому, по словам Данилова, контрнаступление может быть "не очень быстрым процессом". Он добавил, что впоследствии это станет возможным – западные партнеры Украины продолжат предоставлять оружие.

Читайте: Россия присылает много "пушечного мяса", которое замедляет победу над ней, - Данилов
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+72
Хочу побачити скільки зброї ви закупили і зробили за три роки.
показать весь комментарий
06.06.2022 22:07
+62
спершу приберіть своїх безуглих комісарів

показать весь комментарий
06.06.2022 22:12
+50
Бригаду говоришь?
показать весь комментарий
06.06.2022 22:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Пану потрібно оформити статус - високо підвішеної особи.
показать весь комментарий
06.06.2022 22:59 Ответить
Забрехались "слуги"...
показать весь комментарий
06.06.2022 23:27 Ответить
уберите фото этого неизлечимого дебила,кстати протеже лысого с 95 квартала,то же луганский самородок и военный стратег. Даешь кровавого пастера !
показать весь комментарий
07.06.2022 08:57 Ответить
то просто у них трохи хотєлки зменшились,раніше резніков взагалі розганяв,що поки не буде мульйона то не армія...
показать весь комментарий
06.06.2022 23:24 Ответить
У меня не работает ссылка на вставку картинки, поэтому даю ссылку здесь без вопросов с Херсоном.
https://pbs.twimg.com/media/FUOl1KzWIAE ... name=small
Эти вопросы систематизированы.
показать весь комментарий
06.06.2022 23:17 Ответить
Воно ще відвело танкову бригаду ,яка тримала би наступ з Білорусі в сторону Бучі і Ірпеня.
показать весь комментарий
07.06.2022 10:28 Ответить
Дебiл,******. Про це не кажуть, а тихо роблять. Проте, коли знали про початок вторгнення , мовчали. корисний ідіот.
показать весь комментарий
06.06.2022 23:18 Ответить
Гена Шарамук

21 hrs ·



Lena Rembert is with Olena Rembert.

21 hrs ·



Будь ласка, розмістіть у себе на сторінці фото Маріуполя з хештегом #extraction_the_military_of_Mariupol

Витягуймо хлопців та дівчат з полону !

Просять захисники, потрібен медійний шум та постійне нагадування.

#Azovstal #Marioupol
показать весь комментарий
06.06.2022 23:21 Ответить
каким образом? надо было не верить зеленскогму а убрать его нах с посады
показать весь комментарий
07.06.2022 06:28 Ответить
"Данілов каже, що для визволення територій від росіян потрібні сотні далекобійних ракетних установок і одиниць артилерії, літаки і танки, а також тисячі безпілотників. Джерело: https://censor.net/ua/n3346344
п
***** собі,так ви жто всьо в асфальт так жваво вкатували,підараси,що ви там ******* про дороги і армію?
показать весь комментарий
06.06.2022 23:23 Ответить
Те що озвучує Данілов на сьогодні не виглядає реалістично. Навіщо нас було два місяці поспіль кормити розмовами про "масштабний контрнаступ", якщо для нього потрібні такі великі ресурси? Краще відразу правду в лоб, нехай і гірку...
показать весь комментарий
06.06.2022 23:25 Ответить
Нада 10000 свичблэйдов 600 и нах больше, рейтузав.
показать весь комментарий
06.06.2022 23:32 Ответить
Безгмозлый кретин, сидящий не на своем месте как и вся зеленая шобла, без стыда и совести.
"Если Россия решится на новое масштабное вторжение в Украину, наша страна способна мобилизовать до 2,5 млн. человек. Об этом в интервью AP сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает Укринформ.

"Они столкнутся с ответом нашего общества, наших граждан, наших военных. Мы можем призвать к оружию от 2 до 2,5 миллиона человек", - рассказал он.

По словам Данилова, в Украине также есть сотни тысяч ветеранов с боевым опытом в борьбе с пророссийскими боевиками на Востоке и миллион жителей страны, имеющих разрешение на охоту и собственное оружие."
показать весь комментарий
06.06.2022 23:53 Ответить
Данилов пошел по стопам арестовича и превратился в дешевого трепла балабола
показать весь комментарий
07.06.2022 06:29 Ответить
Блд перестріляйте їх *****,усіх...
показать весь комментарий
07.06.2022 01:57 Ответить
Очень верю, что кто-то из дотошных журналистов, (с Праздником кстати), как нибудь озадачится вопросом и проанализирует ВСЕ решения РНБО, начиная например с августа 2021 года! Сколько новых бригад было сформировано для обороны Украины? (При том, что ОНИ обладали всей необходимой информацией о дате полномасштабной военной агрессии). Какие образцы вооружения закуплены? Какие меры предприняты для выполнения Державного оборонного замовлення, и так далее!
показать весь комментарий
07.06.2022 03:08 Ответить
ЗЕкодло знало о войне уже год назад. Так какого они прохлаждались по Мальдивам и Буковелям вместо организации обороны? А теперь плачутся?
показать весь комментарий
07.06.2022 03:51 Ответить
Шашеля нажарил на майские с зелены хриплом, теперь заблеял про оборону оборонщик ветеринарный.
показать весь комментарий
07.06.2022 04:14 Ответить
Допис ...-нема слів !!!
показать весь комментарий
07.06.2022 05:58 Ответить
Для контрнаступу потрібне досвідчене і ефективне політичне керівництво замість аполітичного шоу Зеленого кварталу.
показать весь комментарий
07.06.2022 07:05 Ответить
Мені здається, що це відбудеться під час Президенства іншого, проукракїнського по справах, а не словах і розумного, авторитетного політика, якщо до того часу "стратег" "какая разніца" нічого не напідписує на угоду засрашки.
показать весь комментарий
07.06.2022 07:55 Ответить
Надо нового секретаря СНБО, это первое дело. Старый своей дезой много поспособствовал вторжению РФ. Та и всю брехливую зелену шоблу туда же, за русским кораблем.
показать весь комментарий
07.06.2022 07:21 Ответить
Контрнаступу не буде бо бригад нема. Перемир'я буде з водою до Криму та ще щось віддати треба!
показать весь комментарий
07.06.2022 07:31 Ответить
оманський договорняк треба виконувати
показать весь комментарий
07.06.2022 08:54 Ответить
Якщо витратити гроші на 6 бригад, то на дорогу нісчого не залишиться, так таваріщ Зеленський?
показать весь комментарий
07.06.2022 07:53 Ответить
умом этих недалекоглядных рукойводителей уже не то что не понять... они или ыдыйоты или недоумки, рассказывая о резервах, которые необходимы для фронта... хотя... что возьмешь с ветеринария, клоунария, дерьмактария, трахамонии... в нормальных странах годами готовят к руководству страной... а в Украине бухнул с ахметкой - на тебе премьера, бухнул с коломойшей - на тебе должность пердизента... а после бухалово ничего не добавилось в голове потому как там ничего не было...
показать весь комментарий
07.06.2022 08:06 Ответить
Украине нужен Гарант, а не малоПИД,,,роский, бенин Нарко-Дегенерат с бизнесом, офшорами и майном в ПИД,,,,раше и Крыму....
показать весь комментарий
07.06.2022 10:09 Ответить
Шість бригад гаваріш? Із 76% проголосувавших за ZE можна нашкребти навіть більше...
показать весь комментарий
07.06.2022 10:29 Ответить
А свою зброю зробити зась? Все вами розвалено?
показать весь комментарий
07.06.2022 10:48 Ответить
то шо, РНБО больше не воюет с олигархами, не?

б-же, испанский стыд
показать весь комментарий
07.06.2022 10:56 Ответить
Плохим ЗЕленым танцорам все время что-то или кто-то мешает... Чтобы оправдать неумение руководить страной они будут придумывать бесконечные длинные списки того без чего они ну прям аж никак не могут. И чем дальше тем списки будут длиннее, а эффект будет тот же. То во всем был виноват Порошенко, потом плохой Запад, потом НАТО, потом и Порошенко и Запад и НАТО вместе взятые, потом они же у "плохого Запада" просили закройте небо, дайте гаубицы, дайте ракеты, дайте танки (при этом не один ЗЕленый мерзавец не вспомнил, что они же блокировали производство и постановку на вооружение наших новых разработок и ракет и гаубиц и танков). Теперь им опять что-то мешает... И за весь этот тупой и неумелый балаган украинский народ платит ежедневно жуткую цену... А ведь всего 3 года назад недоумки бежали к урнам для голосования и визжали "хуженебудет!"...
показать весь комментарий
07.06.2022 12:05 Ответить
Схоже бригада зелених намагається обгрунтувати необхідність " мирних " переговорів з відмовою від окупованих територій. Такі заяви є намаганням змінити настрої в суспільстві і
показать весь комментарий
07.06.2022 16:57 Ответить
Страница 2 из 2
 
 