Для контрнаступления Украине нужны шесть новых бригад и много западного оружия, - Данилов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Для полноценного контрнаступления ВСУ и полного освобождения временно оккупированных Россией территорий на юге и востоке Украины необходимо сформировать шесть новых бригад общей численностью 25 000 человек.
Об этом интервью газете Financial Times заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Бабель.
Данилов говорит, что для освобождения территорий от россиян требовались сотни дальнобойных ракетных установок и единиц артиллерии, самолеты и танки, а также тысячи беспилотников.
В России очень много живой силы, потому, по словам Данилова, контрнаступление может быть "не очень быстрым процессом". Он добавил, что впоследствии это станет возможным – западные партнеры Украины продолжат предоставлять оружие.
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Lena Rembert is with Olena Rembert.
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#Azovstal #Marioupol
п
***** собі,так ви жто всьо в асфальт так жваво вкатували,підараси,що ви там ******* про дороги і армію?
"Если Россия решится на новое масштабное вторжение в Украину, наша страна способна мобилизовать до 2,5 млн. человек. Об этом в интервью AP сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает Укринформ.
"Они столкнутся с ответом нашего общества, наших граждан, наших военных. Мы можем призвать к оружию от 2 до 2,5 миллиона человек", - рассказал он.
По словам Данилова, в Украине также есть сотни тысяч ветеранов с боевым опытом в борьбе с пророссийскими боевиками на Востоке и миллион жителей страны, имеющих разрешение на охоту и собственное оружие."
б-же, испанский стыд