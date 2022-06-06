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Греция не будет передавать БМП Украине, пока не получит Marder от Германии

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

бмп,німеччина

Представитель правительства Греции Иоаннис Ойконому заявил, что страна передаст Украине советские бронетранспортеры только после получения взамен современных немецких БМП Marder.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Как пояснил Ойконому, решение отсрочить передачу БМП Украине связано с конфликтом Афин и Анкары: Греция хочет иметь достаточно средств для защиты островов в Эгейском море, на которые может претендовать Турция.

Читайте также: Украина может получить из Греции более 100 советских БМП-1А1, - СМИ

Напомним, в середине апреля в Минобороны Греции заявили, что больше не планируют оказывать Украине помощь оружием, потому что это ослабило бы собственную обороноспособность. Ранее Греция передала Украине два самолета с военной помощью, в том числе стрелковым оружием и ЗРК.

Однако в конце мая канцлер Олаф Шольц анонсировал обмен, в рамках которого Германия передаст Греции 50 немецких бронетранспортеров Marder, а Греция быстро поставит в Украину бронемашины советского производства. Немецкая сторона не сообщала, когда именно будет завершен процесс передачи техники Греции.

Читайте также: Греция подтвердила отправку в Украину БМП в обмен на технику из Германии
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Топ комментарии
+33
Ім'я і національність@Ukrostap

Нікчемчина кілька місяців тому: Київ протримається максимум 72 години.

Нікчемчина сьогодні: бумласка не вторгайтесь в Росію нашими танками.
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06.06.2022 22:27
+33
Не обращайте внимание на треп этих стран. Толку не будет. Надо надеяться на страны, которые действительно нам союзники.
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06.06.2022 22:30
+26
Короче все понятно. Договорились друг на друга пальцами тыкать. Ето все что нужно знать о *гарантиях безопасности* которые нам навязывают вместо НАТО. С такими *гарантиями* нас 100 раз захватят прежде чем европи***сы дадут нам ржавый патрон
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06.06.2022 22:29
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Ім'я і національність@Ukrostap

Нікчемчина кілька місяців тому: Київ протримається максимум 72 години.

Нікчемчина сьогодні: бумласка не вторгайтесь в Росію нашими танками.
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06.06.2022 22:27 Ответить
Так і їх абсолютно не хвилює той факт, що на російській техниці яка вторгнулась до України встановлені німецькі та французькі комплектуючі вироблені вже після 2014 року...Тому слова про те, що вони повинні не дати перемогти рф є дужі лукаві з їх сторони...
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06.06.2022 22:34 Ответить
Нікчемчина

на що клоуни перетворили першу скрипку Європи !
Борис рішучістю та всього лише кількома міліардами доларів військової допомоги перехопив лідерство в Європі
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06.06.2022 22:47 Ответить
іменно Британія,Франція та США,перетворили Німеччину в таку яка вона є,тому не треба вже все на самих німаків спихати,їх 70 років все з гімном мішали,щоб витравити войовничий дух,а тепер дивуються,куди поділись горді ганси,які не раз ставили Європу раком,а нема їх.войовничість тепер в Німеччині то моветон,Японії в цьому плані пощастило,бо мали дуже мало спільного в культурі з США та Британією,тому їх так "розчинити" не вдалось,плюс острів все таки не прохідний двір,яким зробили розділену Німеччину,хто її тільки не "танцював" після 45го...
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06.06.2022 23:06 Ответить
Найбільш наполегливо її танцювали совіти. Саме їх дитям є SPD Шредера.
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06.06.2022 23:48 Ответить
Так Украине нужны Marder!
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06.06.2022 22:28 Ответить
Не обращайте внимание на треп этих стран. Толку не будет. Надо надеяться на страны, которые действительно нам союзники.
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06.06.2022 22:30 Ответить
Вот уже нет! Обязательно надо тыкать немчуру в их дерьмо. Важно для истории. Не шольцами едеиными.
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06.06.2022 22:38 Ответить
С Германией надо поддерживать отношения, поддакивать им, благодарить, улыбаться, но в плане вооружений ждать нечего. Надо что бы они максимально придерживались санкции ЕС. Большего от них ничего добиться не получится.
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06.06.2022 22:42 Ответить
печально, но это правда. как и с австрией - "ванзинн! дизель уже по 2 ойро!" (С).
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06.06.2022 22:52 Ответить
это будет важно, когда с россии снимут скальп, - немцы в будущей системе координат будут где-то между венгрией и австрией. всем по заслугам.
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07.06.2022 00:05 Ответить
Та вже й так пхають їм повну пазуху : Поляки ставлять німців на місце. Світ змінюється. ВІДЕО
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06.06.2022 22:45 Ответить
ага,доти будут "ставити",поки ганси не "підкоректують" видатки в бюджеті ЄС))) ніхто нічого німцям не зробе,досить цих вологих мрій)))
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06.06.2022 23:08 Ответить
Саме так.В них ввп 4 трильйони доларів.В них найпотужніше виробництво в ЄС.Я не знаю,навіщо нам тут журналісти і експерти розповідають казочки.Без Німеччини і ЄС не буде.
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06.06.2022 23:13 Ответить
ес и создан, что бы немцы туда свою продукцию спихивали.
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06.06.2022 23:32 Ответить
ці бовдури досі не розуміють,яке це зрушення, що німці так різко підтримали всі санкції проти кацапів,бо по суті їм глибоко до лампочки вся ця "суєта" вони хоч завтра можуть відновити відносини з *********** якщо б захотіли,але ж не захотіли,терплять неабиякі збитки і нічого але ж треба в них знову потикати пальцями,при чому хто ? всякі жебраки з околиць Європи...
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06.06.2022 23:54 Ответить
Как раз наоборот, без германии легко может быть создан союз нескольких равных по экономическому развитию стран. И он может существовать даже, без всяких дотаций из центра, на основе только общего рынка. А вот германия без союза, уже никак не проживет - это самый большой в мире рынок сбыта для ее товаров и к тому-же абсолютно без пошлинный для нее. И самый большой хаб в европе, по перепродаже газа, нефти и китайских товаров по всем европейским странам. Здесь идет игра в одни ворота. А в политическом плане союз для германии еще важнее - это "экзоскелет" (длинная рука) для увеличения ее политического влияния, которое в свою очередь, еще больше увеличивает экономическое и финансовое влияние. Очень хитрая схема, практически копия долларовой системы, но в пределах европы.
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07.06.2022 00:14 Ответить
К сожалению этот треп и стеб идёт уже от всех стран как не печально это признавать.
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06.06.2022 23:39 Ответить
Marder звісно гарна машинка, особливо в останній версії, але з німцями каші не звариш -

рашисти задурманили їх своїм газом, німці ніяк не хочуть зрозуміти що світ змінився
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06.06.2022 22:50 Ответить
Потрібні, але Німеччина їх Україні не дасть. Невже ви не слідкуйте за новинами? Канцлер Шольц саботує передачу німецького озброєння Україні.
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07.06.2022 00:58 Ответить
Короче все понятно. Договорились друг на друга пальцами тыкать. Ето все что нужно знать о *гарантиях безопасности* которые нам навязывают вместо НАТО. С такими *гарантиями* нас 100 раз захватят прежде чем европи***сы дадут нам ржавый патрон
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06.06.2022 22:29 Ответить
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06.06.2022 22:37 Ответить
Нато - та ж сама фігня, на жаль
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06.06.2022 23:22 Ответить
никому не нравятся балаболы.
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06.06.2022 22:30 Ответить
ага, тільки нашим 73%
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06.06.2022 22:54 Ответить
вычеркиваем. интересно это с кремля или с берлина команду дали?
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06.06.2022 22:31 Ответить
Та нє, друже. Схоже, що тут все значно гірше: Німеччині вже не вірить навіть Греція, дивлячись на те, як вони дурять нас...
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06.06.2022 22:57 Ответить
сцыкота.., так и жди подлянку..
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06.06.2022 22:32 Ответить
Хрін українського хліба Греції та Німеччині. Український хліб тільки друзям та союзникам.
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06.06.2022 22:33 Ответить
Греції та Німеччині він і не потрібен. Вони можуть собі дозволити купити будь-який хліб.
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06.06.2022 22:38 Ответить
Санта Барбара
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06.06.2022 22:33 Ответить
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06.06.2022 22:33 Ответить
ДА ******* .. ВОПРОС НАДО ЛИ НАМ У НАТО --
ДУМАЮ ВРЯД ЛИ
НАДО ЛИ НАМ В ЕС
ВОПРОС СЛОЖНЫЙ
КАКОЙ ВЫХОД
СОЗДАНИЕ ВОЕННО ПОЛИТИЧЕСКО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА СО СТРАНАМИ КОТОРЫЕ ХОТЯТ СОВМЕСТНО БЫТЬ В ТАКОМ СОЮЗЕ ДОБРОВОЛЬНО И ОСОЗНАННО...
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06.06.2022 22:35 Ответить
збіговисько жебраків так собі союз,Британія не Болівар,всіх на собі не витягне,ті ж поляки хрен підуть з ЄС,яке дає дотації,а хто там основний гаманець ЄС,не підкажете?)))
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06.06.2022 23:11 Ответить
Уже сейчас дотации в ЕС постоянно сокращаются и скоро (10 лет???) наступит момент, когда взносы станут больше чем сами дотации. Вот это и станет началом конца для ЕС - с этого момента, его будет сильно колбасить. Многие страны, которые в 1995 - 2000 годах были получателями дотаций теперь стали донорами. И если-бы, не массовое изготовление бумаги и отрицательные процентные ставки, то все накрылось-бы пластмассовым тазиком еще 10 лет тому назад.
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07.06.2022 00:33 Ответить
Ну і добре. Не потрібен Україні металобрухт. НІчого ледарям -грекам отримувати на халяву нормальну техніку. Нехай хитрожопі далі катаються на БМП-1.
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06.06.2022 22:35 Ответить
так і поляки на такому ж приколі хотіли заскочити в рай,з Леопардами,але німаки не дурні,халяву уже не роздають ))) Але чомусь поляки молодці,а греки мудаки)))
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06.06.2022 23:13 Ответить
Мабуть тому,що поляки свої танки нам таки передали та й не тільки їх.А грекі лише пиз.ять.Тому Польща й замовила Абрамси замість Лепардів.А ще хитрожопі еліни хочуть відбудувати Одесу після війни.
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07.06.2022 01:19 Ответить
Ви праві! Мітцотакіс вже вихвалявся. що оновлює оборонку. В Греції опозіційна партія та й комуняки всі проти поставок. а тут ще й єрдоганчик не дає їм спокою. По всій Європі заборонили рашистську пропаганду. а в Греції є тв канал. який держе дружок кадірки . постійно лайно льют на Україну. Не друзі вони нам зовсі
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06.06.2022 23:15 Ответить
Може ще скажете, що греки добре ставляться до русні? Ці тв канали розраховані лише на ру.діаспору старпьоров, що виїхали до Греції в 70-80рр. Але іх онуки в сраці мали русмір і руслайкою майже не володіють.
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07.06.2022 06:48 Ответить
Треба відроджувати свою військову промисловість - а то Зеленський знищував її 2,5 роки і зараз продовжує це робити директор Укроборонпрому Гусєв .
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06.06.2022 22:36 Ответить
Шольц, тебя, мудака, пропердолило? Это на Украину рашка напала, а не на Грецию, - нам "Мардеры", а грекам и копейки сойдут.
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06.06.2022 22:36 Ответить
как же грекам без Marder! чем они оливковое масло давить будут? а вот шольцу правильно не верят 100 пудов наехает
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06.06.2022 22:37 Ответить
а как будет на немецком - и рибку съесть и.... !
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06.06.2022 22:37 Ответить
Дранг нах остен, гітлер капут!
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06.06.2022 22:57 Ответить
Ура!!!С Джонсоном пронесло -остается
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06.06.2022 22:39 Ответить
через 18 минут результаты подсчета
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06.06.2022 22:43 Ответить
вот сейчас действительно победил. всех поздравляю.
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06.06.2022 23:03 Ответить
Якщо десь в якомусь документі поставки зустрічається слово "Німеччина" - ну ви зрозуміли да ....
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06.06.2022 22:45 Ответить
навіщо тоді розказувати що ми вже надали, якщо ви будете надавати ці бмп коли вам нададуть мардер?
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06.06.2022 22:46 Ответить
це нагадує український вислів «Водити козу», тобто імітування бурхливої, але безрезультатної діяльністі з гарантованим негативним результатом. чи ще кажуть "піди коте -піди хвосте"
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06.06.2022 22:47 Ответить
Сразу видно доверяют немцам
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06.06.2022 22:49 Ответить
Греція хоче мати достатньо засобів для захисту островів у Егейському морі, на які може претендувати Туреччина

Це вони Імію, що разом узяті менші за Зміїний, танками захищати будуть? 🤣🤬
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06.06.2022 22:49 Ответить
я тут тільки шо уявив танковий десант на острів розміром зі Зміїний,епічне видовище мало б вийти)))
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06.06.2022 23:14 Ответить
Греція не довіряє Німеччині?!!

А що сталося?!
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06.06.2022 22:49 Ответить
шось як списували грекам 300 млрд боргів,то греків все в німцях влаштовувало,але ж іменно перед німцями борги були чи не найбільші,а тепер коли троха з гімна вилізли дофіга борзі стали...
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06.06.2022 23:17 Ответить
то німці так хочуть давать як голодний срать
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06.06.2022 22:52 Ответить
А на хуана грекам мардер? Замислили війну проти брацкой Турції? Готуються до битви за Кіпр? Чи будуть визволяти Трою від трочнців?
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06.06.2022 22:54 Ответить
Собор св. Софії у Стамбулі не мєчєтть.
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07.06.2022 07:07 Ответить
Один помічник краще іншого.
Кому війна, а кому нові БТР на шару, та ще щоб за це гроші дали.
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06.06.2022 22:54 Ответить
США, Великобританія, Канада, Австралія, Польща, Литва, Латвія, Естонія, Данія, Швеція, Фінляндія, великою мірою Словаччина, Чехія та Румунія (можливо, і Хорватія) - це найвірніші союзники України.

А ці пистюхи - "коли-небудь" - та пішли вони за руцкім судном
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06.06.2022 22:57 Ответить
От то як захочуть нашого зерна, чи соняшнику через продовольчу кризу то не відправляти поки гроші не ляжуть на рахунок і не хай думають як його доставити через москальські іржаві корита в чорному морі.
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06.06.2022 23:02 Ответить
спасибо, конечно, техничному Западу за умелые финты и дриблинг, но Украина уже подзадолбалась играть без мяча..(
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06.06.2022 23:03 Ответить
Ойконому перекладається "домобудівник", ойкономія, або ікономія - домобудівництво.
От він для свого грецького дому й старається, бідося!
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06.06.2022 23:04 Ответить
Отже БМП нам не бачити
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06.06.2022 23:13 Ответить
Це одна назва від БМП,їх продавали по 25 тисяч дол. як мішені для навчальних стрільб. Хитрожопі греки за цей мотлох хочуть отримати на порядки кращу техніку.
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06.06.2022 23:18 Ответить
Как эти купленные ****** гниды достали.
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06.06.2022 23:19 Ответить
Какого хрена мы такие нищие? У нас была вторая армия в Европе после развала. Куда все делось? Создавайте комиссии. Принимайте меры, арестовывайте, забирайте государству оборонные заводы.
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06.06.2022 23:35 Ответить
Шольц, конечно, профессиональный динамщик, "кинул" Польшу с танками, "кинул" Украину буквально со всем, что могло бы нам помочь.
При грамотной украинской дипломатии уже можно было поднять очень большую волну негатива к нему со стороны немцев, что могло бы вынудить его перестать нас динамить. Но нет, вместо этого умудрились нехило разосраться. Ну, ладно ещё с Венгрией - они в ЕС никакого веса не имеют, но с Германией?!?! Власть приходит и уходит, а народ остаётся и он помнит поведение и отношение. Попроще надо быть. А "самый влиятельный" со своей свитой "поймал Бога за бороду".
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06.06.2022 23:37 Ответить
в тому то й справа,що динамо німці включили саме тоді коли почали їм хамити,і це саме в той момент коли ганси готувались передавати щось серьозніше гранатометів і касок,тому всі ці висери в сторону німців,це іменно що диверсія,проти України,зроблена нашими же долбодятлами
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06.06.2022 23:58 Ответить
греки за счет Украины укрепится хотят. хлам в Украину а им новые. хитрожопые.
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06.06.2022 23:46 Ответить
Это показывает реальные мир. Все хитрожопые. Одна Украина, вся такая наивная была, пацифизм, миру мир, все люди братья и прочий бред.
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07.06.2022 00:46 Ответить
Наступного разу коли палатиме Греція не надавайте наші протипожежні літаків доки Німеччина нам щось не дасть взамін це ж так працює?
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06.06.2022 23:52 Ответить
Короче ************ ************у сосати не буде поки ***** не виділить ВанДолар третьому ************у
СхемаТоз
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06.06.2022 23:52 Ответить
греція побачила що німці кинули польщу і не довіряють фріцам,
хз коли той шольц надумає передати танки,
шольц стає схожим брехлом як х!йло
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07.06.2022 00:22 Ответить
Оц-тоц-первертоц...
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07.06.2022 00:28 Ответить
ну Шольц тип мутний і скоріш за все трохи його тримають за яйола русня але і наші дибіли що закидали німецьке керівництво публічно какахами ті ще "стратеги". кому вигідно такий срач та недовіра в країнах нато? правильно... ****** ******ичу *******.
а далі шольц кинув поляків на 200 танків і тепер навіть греки не вірять йому
тут багато гівна вилізе потім з німецькою корупцією і нашим ідіотизмом у зовнішній політиці
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07.06.2022 00:33 Ответить
Бюргеры любят российские деньги. Да и после "денационализации" Германии русскими в 1945 когда было изнасиловано по оценкам некоторых историков миллион немок, генофонд немцев после этого поменялся. Затем в годы перестройки и в 90-е еще несколько миллионов русских привалило в Германию. Российские телеканалы во всех сетях были. Сейчас многие топ чиновники до сих пор сидят на зарплате у Кремля. Поэтому и результаты
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07.06.2022 00:43 Ответить
Тайные узы: Берлин вернулся к аргументации уровня Второй Мировой
https://www.youtube.com/watch?v=Je6JPt0gzq0
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07.06.2022 01:09 Ответить
Почему Олаф Шольц не дает Украине оружие: русский след в деятельности канцлера Германии


Два года назад в Германии был большой скандал: обанкротилась финансовая компания Wireсard: оказалось, что она долгое время подделывала свои финансовые отчеты и в конце концов нарисовала у себя в балансе несуществующие в реальности 1,9 млрд. евро.

Это был большой скандал, потому что долгое время считалось, что Wireсard большая и динамичная компания с блестящим менеджментом и хорошими перспективами. Она входила в Топ-30 компаний Германии и была одной из компаний, формирующих фондовый индекс DAX. Меркель лоббировала ее в переговорах с китайцами и продвигала ее на китайском рынке и т.д.

Аудиторы ( Ernst&Young) несколько лет "не замечали" никаких проблем. Но самое главное - их не замечал финансовый регулятор BaFin. И только после того, как уже Financial Times подняла крик, BaFin зашевелился и нанял независимого аудитора (KPMG), который и обнаружил эту огромную дыру в балансе.

Так вот, BaFin находится в прямом подчинении Министерства финансов. А министром финансов в том время был Олаф Шольц. И, разумеется, на слушаниях в бундестаге по поводу этого скандала, его допросили. Он, конечно, ничего внятного в свое оправдание сказать не смог. Блеял что-то типа "мы исправимся", "нам надо обратить серьезное внимание", "я понимаю вашу озабоченность" и т.д.

В прессе ходили упорные слухи, что Шольц был подозрительно снисходителен к Wireсard, но потом скандал утих, началась история в пандемией, потом выборы в бундестаг, так это дело и заглохло.

Но! Тут есть один важный нюанс: один из топ-менеджеров Wireсard, некий Ян Марсалек, оказался российским шпионом (ГРУ) и в разгар скандала сбежал через Белоруссию в Россию, прихватив с собой практически весь архив Wireсard.

А там, в этом архиве, вся конфидециальная информация по всякого рода "чувствительным" выплатам. Остается лишь догадываться, что кроется в этом ящике Пандоры.

Так вот теперь немецкая пресса выдвигает версию, что "странное" поведение Шольца объясняется тем, что Марсалек (а значит - Кремль) держит этот архив при себе. И что его бездействие в деле Wireсard, в бытность его министром финансов, было небескорыстным. И что теперь Путин держит его за яйца.

Повторюсь, это пока лишь версия. Но скандал снова набирает обороты. Пресса кипит. И уже некоторые парламентарии требуют опять начать слушания в бундестаге и вызвать на них Олафа Шольца.

У Шольца в этой ситуации нет выхода: либо он начнет массированные поставки оружия в Украину, либо только усугубит подозрения в свой адрес. Оппозиционные христианские демократы радостно потирают руки: похоже, что не сегодня - завтра (если Шольц не одумается) у них есть хорошие шансы развалить коалицию "Светофор" и как минимум заменить ее на "Ямайка" (с Мерцем (ХДС/ХСС) в кресле канцлера), а как максимум добиться досрочных выборов. Тем более у ХДС/ХСС сейчас прекрасные рейтинги.

Это тем более реально, что младшие партнеры социалистов по правящей коалиции (зеленые и свободные демократы) активно поддерживают поставки вооружений в Украину и недоумевают по поводу позиции Шольца.

Все это наслаивается еще на то обстоятельство, что Шольц был правящим бургомистром Гамбурга, а Гамбург - побратим Санкт-Петербурга. И он много раз туда ездил. А еще он был Генсеком СДПГ тогда, когда Шредер (СДПГ) был канцлером Германии. И все это теперь сваливается в одну кучу и из этого варится варево, которое может утопить Шольца...
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07.06.2022 01:15 Ответить
Тайные узы: Берлин вернулся к аргументации уровня Второй Мировой

https://www.youtube.com/watch?v=Je6JPt0gzq0
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07.06.2022 02:52 Ответить
Почему Олаф Шольц не дает Украине оружие: русский след в деятельности канцлера Германии

Два года назад в Германии был большой скандал: обанкротилась финансовая компания Wireсard: оказалось, что она долгое время подделывала свои финансовые отчеты и в конце концов нарисовала у себя в балансе несуществующие в реальности 1,9 млрд. евро.

Это был большой скандал, потому что долгое время считалось, что Wireсard большая и динамичная компания с блестящим менеджментом и хорошими перспективами. Она входила в Топ-30 компаний Германии и была одной из компаний, формирующих фондовый индекс DAX. Меркель лоббировала ее в переговорах с китайцами и продвигала ее на китайском рынке и т.д.

Аудиторы ( Ernst&Young) несколько лет "не замечали" никаких проблем. Но самое главное - их не замечал финансовый регулятор BaFin. И только после того, как уже Financial Times подняла крик, BaFin зашевелился и нанял независимого аудитора (KPMG), который и обнаружил эту огромную дыру в балансе.

Так вот, BaFin находится в прямом подчинении Министерства финансов. А министром финансов в том время был Олаф Шольц. И, разумеется, на слушаниях в бундестаге по поводу этого скандала, его допросили. Он, конечно, ничего внятного в свое оправдание сказать не смог. Блеял что-то типа "мы исправимся", "нам надо обратить серьезное внимание", "я понимаю вашу озабоченность" и т.д.

В прессе ходили упорные слухи, что Шольц был подозрительно снисходителен к Wireсard, но потом скандал утих, началась история в пандемией, потом выборы в бундестаг, так это дело и заглохло.

Но! Тут есть один важный нюанс: один из топ-менеджеров Wireсard, некий Ян Марсалек, оказался российским шпионом (ГРУ) и в разгар скандала сбежал через Белоруссию в Россию, прихватив с собой практически весь архив Wireсard.

А там, в этом архиве, вся конфидециальная информация по всякого рода "чувствительным" выплатам. Остается лишь догадываться, что кроется в этом ящике Пандоры.

Так вот теперь немецкая пресса выдвигает версию, что "странное" поведение Шольца объясняется тем, что Марсалек (а значит - Кремль) держит этот архив при себе. И что его бездействие в деле Wireсard, в бытность его министром финансов, было небескорыстным. И что теперь Путин держит его за яйца.

Повторюсь, это пока лишь версия. Но скандал снова набирает обороты. Пресса кипит. И уже некоторые парламентарии требуют опять начать слушания в бундестаге и вызвать на них Олафа Шольца.

У Шольца в этой ситуации нет выхода: либо он начнет массированные поставки оружия в Украину, либо только усугубит подозрения в свой адрес. Оппозиционные христианские демократы радостно потирают руки: похоже, что не сегодня - завтра (если Шольц не одумается) у них есть хорошие шансы развалить коалицию "Светофор" и как минимум заменить ее на "Ямайка" (с Мерцем (ХДС/ХСС) в кресле канцлера), а как максимум добиться досрочных выборов. Тем более у ХДС/ХСС сейчас прекрасные рейтинги.

Это тем более реально, что младшие партнеры социалистов по правящей коалиции (зеленые и свободные демократы) активно поддерживают поставки вооружений в Украину и недоумевают по поводу позиции Шольца.

Все это наслаивается еще на то обстоятельство, что Шольц был правящим бургомистром Гамбурга, а Гамбург - побратим Санкт-Петербурга. И он много раз туда ездил. А еще он был Генсеком СДПГ тогда, когда Шредер (СДПГ) был канцлером Германии. И все это теперь сваливается в одну кучу и из этого варится варево, которое может утопить Шольца...
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07.06.2022 02:53 Ответить
C этими греческими ПОЦАМИ все ясно.
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07.06.2022 02:54 Ответить
Усе що пов'язано з Німеччиною в плані допомоги Україні НЕ ПРАЦЮЄ. Вони вибрали свій шлях допомоги ***** таким чином
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07.06.2022 05:22 Ответить
ага дали бы еще кареты и тачанки короля гороха запрежонные конями с бубенцами и седло буденного....
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07.06.2022 06:40 Ответить
Я б дуже здивувася, якби пообіцяли і зробили.
А так, все очікувано і навіть смішно (хоча і крізь сльози).
Нічого, може воно і на краще. Бо в ці БМП, ще треба було б вкласти купу грошей, щоб вони стали в стрій.
Нехай грекам залишаються.
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07.06.2022 07:48 Ответить
Цим грекам що БМП, що Мардер, що Леопард, що сам Абрамс - нічого не міняє. Греки воювати не будуть - накладуть у гачі в перший же день і від першого же пострілу. Це вже не ті Александри, не Одіссеї, не Геракли і не Ахілеси... Нинішні греки - то продажні сикуни. Тому хай те ржаве московське залізо там і залишається...
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07.06.2022 08:25 Ответить
З німців треба було брати вантажівки, і нам потрібні, і не важке озброєння! Іншого ми від них не дочекаємося. А греки просто хитродупі, як загалом всі інші країни, що нам дають ретро, а хочуть отримати останні моделі техніки.
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07.06.2022 08:32 Ответить
Греция хочет сказать, что она не передаст ?
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07.06.2022 08:49 Ответить
 
 