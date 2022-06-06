Греция не будет передавать БМП Украине, пока не получит Marder от Германии

Представитель правительства Греции Иоаннис Ойконому заявил, что страна передаст Украине советские бронетранспортеры только после получения взамен современных немецких БМП Marder.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Как пояснил Ойконому, решение отсрочить передачу БМП Украине связано с конфликтом Афин и Анкары: Греция хочет иметь достаточно средств для защиты островов в Эгейском море, на которые может претендовать Турция.

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Напомним, в середине апреля в Минобороны Греции заявили, что больше не планируют оказывать Украине помощь оружием, потому что это ослабило бы собственную обороноспособность. Ранее Греция передала Украине два самолета с военной помощью, в том числе стрелковым оружием и ЗРК.

Однако в конце мая канцлер Олаф Шольц анонсировал обмен, в рамках которого Германия передаст Греции 50 немецких бронетранспортеров Marder, а Греция быстро поставит в Украину бронемашины советского производства. Немецкая сторона не сообщала, когда именно будет завершен процесс передачи техники Греции.

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