Греция не будет передавать БМП Украине, пока не получит Marder от Германии
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Представитель правительства Греции Иоаннис Ойконому заявил, что страна передаст Украине советские бронетранспортеры только после получения взамен современных немецких БМП Marder.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.
Как пояснил Ойконому, решение отсрочить передачу БМП Украине связано с конфликтом Афин и Анкары: Греция хочет иметь достаточно средств для защиты островов в Эгейском море, на которые может претендовать Турция.
Напомним, в середине апреля в Минобороны Греции заявили, что больше не планируют оказывать Украине помощь оружием, потому что это ослабило бы собственную обороноспособность. Ранее Греция передала Украине два самолета с военной помощью, в том числе стрелковым оружием и ЗРК.
Однако в конце мая канцлер Олаф Шольц анонсировал обмен, в рамках которого Германия передаст Греции 50 немецких бронетранспортеров Marder, а Греция быстро поставит в Украину бронемашины советского производства. Немецкая сторона не сообщала, когда именно будет завершен процесс передачи техники Греции.
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Нікчемчина кілька місяців тому: Київ протримається максимум 72 години.
Нікчемчина сьогодні: бумласка не вторгайтесь в Росію нашими танками.
на що клоуни перетворили першу скрипку Європи !
Борис рішучістю та всього лише кількома міліардами доларів військової допомоги перехопив лідерство в Європі
рашисти задурманили їх своїм газом, німці ніяк не хочуть зрозуміти що світ змінився
ДУМАЮ ВРЯД ЛИ
НАДО ЛИ НАМ В ЕС
ВОПРОС СЛОЖНЫЙ
КАКОЙ ВЫХОД
СОЗДАНИЕ ВОЕННО ПОЛИТИЧЕСКО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА СО СТРАНАМИ КОТОРЫЕ ХОТЯТ СОВМЕСТНО БЫТЬ В ТАКОМ СОЮЗЕ ДОБРОВОЛЬНО И ОСОЗНАННО...
Це вони Імію, що разом узяті менші за Зміїний, танками захищати будуть? 🤣🤬
А що сталося?!
Кому війна, а кому нові БТР на шару, та ще щоб за це гроші дали.
А ці пистюхи - "коли-небудь" - та пішли вони за руцкім судном
От він для свого грецького дому й старається, бідося!
При грамотной украинской дипломатии уже можно было поднять очень большую волну негатива к нему со стороны немцев, что могло бы вынудить его перестать нас динамить. Но нет, вместо этого умудрились нехило разосраться. Ну, ладно ещё с Венгрией - они в ЕС никакого веса не имеют, но с Германией?!?! Власть приходит и уходит, а народ остаётся и он помнит поведение и отношение. Попроще надо быть. А "самый влиятельный" со своей свитой "поймал Бога за бороду".
СхемаТоз
хз коли той шольц надумає передати танки,
шольц стає схожим брехлом як х!йло
а далі шольц кинув поляків на 200 танків і тепер навіть греки не вірять йому
тут багато гівна вилізе потім з німецькою корупцією і нашим ідіотизмом у зовнішній політиці
https://www.youtube.com/watch?v=Je6JPt0gzq0
Два года назад в Германии был большой скандал: обанкротилась финансовая компания Wireсard: оказалось, что она долгое время подделывала свои финансовые отчеты и в конце концов нарисовала у себя в балансе несуществующие в реальности 1,9 млрд. евро.
Это был большой скандал, потому что долгое время считалось, что Wireсard большая и динамичная компания с блестящим менеджментом и хорошими перспективами. Она входила в Топ-30 компаний Германии и была одной из компаний, формирующих фондовый индекс DAX. Меркель лоббировала ее в переговорах с китайцами и продвигала ее на китайском рынке и т.д.
Аудиторы ( Ernst&Young) несколько лет "не замечали" никаких проблем. Но самое главное - их не замечал финансовый регулятор BaFin. И только после того, как уже Financial Times подняла крик, BaFin зашевелился и нанял независимого аудитора (KPMG), который и обнаружил эту огромную дыру в балансе.
Так вот, BaFin находится в прямом подчинении Министерства финансов. А министром финансов в том время был Олаф Шольц. И, разумеется, на слушаниях в бундестаге по поводу этого скандала, его допросили. Он, конечно, ничего внятного в свое оправдание сказать не смог. Блеял что-то типа "мы исправимся", "нам надо обратить серьезное внимание", "я понимаю вашу озабоченность" и т.д.
В прессе ходили упорные слухи, что Шольц был подозрительно снисходителен к Wireсard, но потом скандал утих, началась история в пандемией, потом выборы в бундестаг, так это дело и заглохло.
Но! Тут есть один важный нюанс: один из топ-менеджеров Wireсard, некий Ян Марсалек, оказался российским шпионом (ГРУ) и в разгар скандала сбежал через Белоруссию в Россию, прихватив с собой практически весь архив Wireсard.
А там, в этом архиве, вся конфидециальная информация по всякого рода "чувствительным" выплатам. Остается лишь догадываться, что кроется в этом ящике Пандоры.
Так вот теперь немецкая пресса выдвигает версию, что "странное" поведение Шольца объясняется тем, что Марсалек (а значит - Кремль) держит этот архив при себе. И что его бездействие в деле Wireсard, в бытность его министром финансов, было небескорыстным. И что теперь Путин держит его за яйца.
Повторюсь, это пока лишь версия. Но скандал снова набирает обороты. Пресса кипит. И уже некоторые парламентарии требуют опять начать слушания в бундестаге и вызвать на них Олафа Шольца.
У Шольца в этой ситуации нет выхода: либо он начнет массированные поставки оружия в Украину, либо только усугубит подозрения в свой адрес. Оппозиционные христианские демократы радостно потирают руки: похоже, что не сегодня - завтра (если Шольц не одумается) у них есть хорошие шансы развалить коалицию "Светофор" и как минимум заменить ее на "Ямайка" (с Мерцем (ХДС/ХСС) в кресле канцлера), а как максимум добиться досрочных выборов. Тем более у ХДС/ХСС сейчас прекрасные рейтинги.
Это тем более реально, что младшие партнеры социалистов по правящей коалиции (зеленые и свободные демократы) активно поддерживают поставки вооружений в Украину и недоумевают по поводу позиции Шольца.
Все это наслаивается еще на то обстоятельство, что Шольц был правящим бургомистром Гамбурга, а Гамбург - побратим Санкт-Петербурга. И он много раз туда ездил. А еще он был Генсеком СДПГ тогда, когда Шредер (СДПГ) был канцлером Германии. И все это теперь сваливается в одну кучу и из этого варится варево, которое может утопить Шольца...
https://www.youtube.com/watch?v=Je6JPt0gzq0
Два года назад в Германии был большой скандал: обанкротилась финансовая компания Wireсard: оказалось, что она долгое время подделывала свои финансовые отчеты и в конце концов нарисовала у себя в балансе несуществующие в реальности 1,9 млрд. евро.
Это был большой скандал, потому что долгое время считалось, что Wireсard большая и динамичная компания с блестящим менеджментом и хорошими перспективами. Она входила в Топ-30 компаний Германии и была одной из компаний, формирующих фондовый индекс DAX. Меркель лоббировала ее в переговорах с китайцами и продвигала ее на китайском рынке и т.д.
Аудиторы ( Ernst&Young) несколько лет "не замечали" никаких проблем. Но самое главное - их не замечал финансовый регулятор BaFin. И только после того, как уже Financial Times подняла крик, BaFin зашевелился и нанял независимого аудитора (KPMG), который и обнаружил эту огромную дыру в балансе.
Так вот, BaFin находится в прямом подчинении Министерства финансов. А министром финансов в том время был Олаф Шольц. И, разумеется, на слушаниях в бундестаге по поводу этого скандала, его допросили. Он, конечно, ничего внятного в свое оправдание сказать не смог. Блеял что-то типа "мы исправимся", "нам надо обратить серьезное внимание", "я понимаю вашу озабоченность" и т.д.
В прессе ходили упорные слухи, что Шольц был подозрительно снисходителен к Wireсard, но потом скандал утих, началась история в пандемией, потом выборы в бундестаг, так это дело и заглохло.
Но! Тут есть один важный нюанс: один из топ-менеджеров Wireсard, некий Ян Марсалек, оказался российским шпионом (ГРУ) и в разгар скандала сбежал через Белоруссию в Россию, прихватив с собой практически весь архив Wireсard.
А там, в этом архиве, вся конфидециальная информация по всякого рода "чувствительным" выплатам. Остается лишь догадываться, что кроется в этом ящике Пандоры.
Так вот теперь немецкая пресса выдвигает версию, что "странное" поведение Шольца объясняется тем, что Марсалек (а значит - Кремль) держит этот архив при себе. И что его бездействие в деле Wireсard, в бытность его министром финансов, было небескорыстным. И что теперь Путин держит его за яйца.
Повторюсь, это пока лишь версия. Но скандал снова набирает обороты. Пресса кипит. И уже некоторые парламентарии требуют опять начать слушания в бундестаге и вызвать на них Олафа Шольца.
У Шольца в этой ситуации нет выхода: либо он начнет массированные поставки оружия в Украину, либо только усугубит подозрения в свой адрес. Оппозиционные христианские демократы радостно потирают руки: похоже, что не сегодня - завтра (если Шольц не одумается) у них есть хорошие шансы развалить коалицию "Светофор" и как минимум заменить ее на "Ямайка" (с Мерцем (ХДС/ХСС) в кресле канцлера), а как максимум добиться досрочных выборов. Тем более у ХДС/ХСС сейчас прекрасные рейтинги.
Это тем более реально, что младшие партнеры социалистов по правящей коалиции (зеленые и свободные демократы) активно поддерживают поставки вооружений в Украину и недоумевают по поводу позиции Шольца.
Все это наслаивается еще на то обстоятельство, что Шольц был правящим бургомистром Гамбурга, а Гамбург - побратим Санкт-Петербурга. И он много раз туда ездил. А еще он был Генсеком СДПГ тогда, когда Шредер (СДПГ) был канцлером Германии. И все это теперь сваливается в одну кучу и из этого варится варево, которое может утопить Шольца...
А так, все очікувано і навіть смішно (хоча і крізь сльози).
Нічого, може воно і на краще. Бо в ці БМП, ще треба було б вкласти купу грошей, щоб вони стали в стрій.
Нехай грекам залишаються.