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Киев (24552) обстрел (20241)

В Киеве задержаны три человека, которые фотографировали разрушения от ракетного удара и пересылали фото на российский номер, - Патрульная полиция

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

обстріл,дврз

Правоохранители задержали в Дарницком районе столицы троих мужчин, которые фотографировали разрушения, нанесенные российскими ракетами, и пересылали фото на российский номер.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале проинформировала пресс-служба Патрульной полиции Киева.

"Трех злоумышленников инспекторы задержали в тот же день в Дарницком районе, недалеко от места утреннего обстрела. Задержанные в возрасте от 26 до 39 лет фотографировали разрушения, которые нанесли российские крылатые ракеты, и пересылали снимки на номер абонента российского оператора", - говорится в сообщении.

Также в воскресенье во время несения службы на одном из блокпостов в Оболонском районе Киева внимание инспекторов привлек пассажир междугороднего автобуса.

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"Мужчина заметно нервничал и постоянно путался в своей личной информации. А также не смог даже четко назвать свое имя и адрес проживания. Патрульные совместно с пограничниками установили личность мужчины. Оказалось, что это 54-летний гражданин, вероятно, участник незаконных вооруженных формирований на востоке страны", - проинформировали правоохранители.

Патрульные передали всех задержанных следственно-оперативной группе.

В ведомстве призвали граждан быть бдительными и, увидев подозрительных лиц, которые могут быть диверсантами, разведчиками или мародерами, срочно звонить по телефону 102.

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Топ комментарии
+17
Розстріляти на місці потрібно було цих тварюк продажних😠
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06.06.2022 22:39
+16
затримали, затримали......... есть факт, на подвал, чтобы и адреса никто не нашел.
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06.06.2022 22:37
+13
Таким треба руки відрубати
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06.06.2022 22:38
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затримали, затримали......... есть факт, на подвал, чтобы и адреса никто не нашел.
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06.06.2022 22:37 Ответить
Фото бы размещали. Сразу. ФИО.
Как такой вариант?
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07.06.2022 04:58 Ответить
Затолкайте им их смртфоны в одно место, ПЛАШМЯ!!!
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06.06.2022 22:38 Ответить
Таким треба руки відрубати
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06.06.2022 22:38 Ответить
Дайте вгадаю: 1+1, УП, та ще якість змі
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06.06.2022 22:39 Ответить
Розстріляти на місці потрібно було цих тварюк продажних😠
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06.06.2022 22:39 Ответить
скільки ж тих тварюк розбрелося...
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06.06.2022 22:39 Ответить
Так вони вже "наші"
Я думаю СБУ зробило їм"масаж простати з виходом до піднебіння"????
І тоді буде "чиста пісня" для УКРАЇНИ!
Тільки ТАК......
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06.06.2022 22:42 Ответить
добра нація українці. цікаво, за скіко випустять?
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06.06.2022 22:43 Ответить
поки сбу Бутусова пасе,лугандони вільно шастають по Києву..
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06.06.2022 22:43 Ответить
Щось маєш проти українців - мешканців окупованих територій?
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07.06.2022 03:41 Ответить
Віддайте їх на "спілкування" хлопцям з ТрО з Троєщини.......на ранок буде 20 Г інформації......ГАРАНТУЮ!
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06.06.2022 22:45 Ответить
Чувак не знает как его зовут и где он живёт? Так и искать его никто не будет! Закопать в поле и делов то!
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06.06.2022 22:47 Ответить
Стреляйте этих гнид!!!
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06.06.2022 22:48 Ответить
а якби вони надсилали все на український номер, це щось би міняло?
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06.06.2022 22:48 Ответить
Затормозило бы уточнение их деятельности.
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07.06.2022 04:57 Ответить
и в этот раз инфа о том, что в ангарах завода могут быть не вагоны, пришла напрямую из оп-ы?
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06.06.2022 23:01 Ответить
Де судові вироки. По інформаційному потрібно покасувати як суди таким виродкам виносить вирок, а не крутити різне лайно.
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06.06.2022 23:11 Ответить
І що з тих вироків, піар для слуг олігархату? Все одно обміняють
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07.06.2022 03:45 Ответить
Могли б цих падлюка хоча б покалічити
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06.06.2022 23:20 Ответить
В Києві вже каштанів нема, шолі?
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06.06.2022 23:41 Ответить
Украина использует для контроля нанесенных кацапам разрушений беспилотники, а раися - шпионов-камикадзе.
Бабы ещё нарожают.
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07.06.2022 00:34 Ответить
Відпустять, як Артєм'єва, який давав наводку на ТРЦ . Тому таких тільки зразу на місці стріляти
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07.06.2022 01:38 Ответить
випороти на площi будь ласка.
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07.06.2022 03:43 Ответить
А разви Лещенко с журналистами не вели вчера съёмку этих руин?
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07.06.2022 07:37 Ответить
 
 