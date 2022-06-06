В Украину 7 июня прибудет независимая миссия ООН по расследованию нарушений прав человека, - Кислица
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7 июня в Украину прибудет первая миссия членов независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека.
Об этом 6 июня в Нью-Йорке на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном теме угроз сексуального насилия в контексте войны РФ против Украины, сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
"Уполномоченные должны посетить несколько мест в Украине, чтобы получить из первых рук информацию о возможных нарушениях прав человека и злоупотреблениях, а также встретиться с жертвами, свидетелями и вынужденными переселенцами", - сказал Кислица.
Он отметил, что жалобы на сексуальные преступления, совершенные оккупантами, зафиксированы в Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях, а среди жертв российских насильников были несовершеннолетние и пожилые женщины. Также зарегистрировали смертельные случаи, добавил Кислица.
"Российские оккупанты заметают следы, сжигая тела замученных и изнасилованных мирных жителей", - подчеркнул постпред Украины при ООН.
Россия "должна прекратить изнасилование, насилие и преступления, совершенные российскими силами", подчеркнула в ходе выступления постоянная представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
Она напомнила, что Совбез ООН принял резолюцию, признающую изнасилование и другие виды сексуального насилия военными преступлениями и преступлениями против человечности.
"Русские солдаты выбивают двери в подвалах, где прячутся женщины, насилуют их. Эти ужасные действия происходят на глазах у их детей, а российские солдаты еще снимают это на видео. От этого кровь стынет", - заявила Томас-Гринфилд.
Она указала, что ответственность за совершение сексуального и иного насилия возлагается прежде всего на РФ.
Специальный представитель по вопросам сексуального насилия во время военных конфликтов Прамилла Паттен на заседании Совета безопасности ООН сказала, что количество сообщений о сексуальном насилии в Украине постоянно растет.
"С июня группа по наблюдению за соблюдением прав человека Управления Верховного комиссара ООН получила сообщение о 124 случаях сексуального насилия", - отметила она.
Большинство сообщений (56) касаются женщин, добавил Паттен.
В то же время, по ее словам, эти данные не отражают масштабы сексуального насилия, вызванного войной РФ против Украины.
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Ця т.з. "незалежна місія ООН" нах. нікому не потрібна і немає сенсу на неї відволікатися ні силами, ні засобами, ні людьми, ні часом.