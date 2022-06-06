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Новости Война в Украине
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В Украину 7 июня прибудет независимая миссия ООН по расследованию нарушений прав человека, - Кислица

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кислиця

7 июня в Украину прибудет первая миссия членов независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека.

Об этом 6 июня в Нью-Йорке на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном теме угроз сексуального насилия в контексте войны РФ против Украины, сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Уполномоченные должны посетить несколько мест в Украине, чтобы получить из первых рук информацию о возможных нарушениях прав человека и злоупотреблениях, а также встретиться с жертвами, свидетелями и вынужденными переселенцами", - сказал Кислица.

Он отметил, что жалобы на сексуальные преступления, совершенные оккупантами, зафиксированы в Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях, а среди жертв российских насильников были несовершеннолетние и пожилые женщины. Также зарегистрировали смертельные случаи, добавил Кислица.

Также читайте: Призываю Совбез ООН и генсека Гутерриша обеспечить эвакуацию раненых из "Азовстали", - представитель Киева в ООН Кислица

"Российские оккупанты заметают следы, сжигая тела замученных и изнасилованных мирных жителей", - подчеркнул постпред Украины при ООН.

Россия "должна прекратить изнасилование, насилие и преступления, совершенные российскими силами", подчеркнула в ходе выступления постоянная представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Она напомнила, что Совбез ООН принял резолюцию, признающую изнасилование и другие виды сексуального насилия военными преступлениями и преступлениями против человечности.

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"Русские солдаты выбивают двери в подвалах, где прячутся женщины, насилуют их. Эти ужасные действия происходят на глазах у их детей, а российские солдаты еще снимают это на видео. От этого кровь стынет", - заявила Томас-Гринфилд.

Она указала, что ответственность за совершение сексуального и иного насилия возлагается прежде всего на РФ.

Специальный представитель по вопросам сексуального насилия во время военных конфликтов Прамилла Паттен на заседании Совета безопасности ООН сказала, что количество сообщений о сексуальном насилии в Украине постоянно растет.

"С июня группа по наблюдению за соблюдением прав человека Управления Верховного комиссара ООН получила сообщение о 124 случаях сексуального насилия", - отметила она.

Большинство сообщений (56) касаются женщин, добавил Паттен.

В то же время, по ее словам, эти данные не отражают масштабы сексуального насилия, вызванного войной РФ против Украины.
Больше читайте здесь: https://gordonua.com/ukr/news/worldnews/v-ukrajinu-7-chervnja-prijide-komisija-oon-z-rozsliduvannja-porushen-prav-ljudini-kislitsja-1611885.html

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Збіговисько імпотентів, приїде читати курс лекцій по сексуальним відносинам.
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06.06.2022 23:00 Ответить
По Боінгу вже розслідували і ... ?
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06.06.2022 23:08 Ответить
А напад на країну і вбивство хай навіть виключно військових і хай навіть "гуманними" (хоч у мене це якось не вкладається в голові) способами - це нормально, порушень прав людини нема?..
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06.06.2022 23:14 Ответить
ООН - то організація затратна і неефективна. Іншими словами - шобла дармоїдів на наші податки, просто шкідлива і не потрібна. Усі т.з. "цінності" пішли коту під хвоста. "Демократія, рівність, мультикультуралізм, права і свободи, невтручання у внутрішні справи, незастосування сили, повага до суверенітету і територіальної цілісності ... тьфу! Всі уже (хто скрито, а хто уже і відверто) на ці "цінності" насрали". У тому числі і сама ООН.
Ця т.з. "незалежна місія ООН" нах. нікому не потрібна і немає сенсу на неї відволікатися ні силами, ні засобами, ні людьми, ні часом.
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06.06.2022 23:25 Ответить
Интересно, найдут какие-нибудь нарушения? Или все человеки в Америке и западной Европе, и их права не нарушены?
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06.06.2022 23:48 Ответить
Я б наполегливо порадив їм поїхати в Рашку до наших полонених і там зайнятись правами людини
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07.06.2022 02:34 Ответить
Толку от нее как с козла малока, кроме как выразят обеспокоенность.
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07.06.2022 04:10 Ответить
 
 