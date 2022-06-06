В Украину 7 июня прибудет независимая миссия ООН по расследованию нарушений прав человека, - Кислица

7 июня в Украину прибудет первая миссия членов независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека.

Об этом 6 июня в Нью-Йорке на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном теме угроз сексуального насилия в контексте войны РФ против Украины, сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Уполномоченные должны посетить несколько мест в Украине, чтобы получить из первых рук информацию о возможных нарушениях прав человека и злоупотреблениях, а также встретиться с жертвами, свидетелями и вынужденными переселенцами", - сказал Кислица.

Он отметил, что жалобы на сексуальные преступления, совершенные оккупантами, зафиксированы в Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях, а среди жертв российских насильников были несовершеннолетние и пожилые женщины. Также зарегистрировали смертельные случаи, добавил Кислица.

Также читайте: Призываю Совбез ООН и генсека Гутерриша обеспечить эвакуацию раненых из "Азовстали", - представитель Киева в ООН Кислица

"Российские оккупанты заметают следы, сжигая тела замученных и изнасилованных мирных жителей", - подчеркнул постпред Украины при ООН.

Россия "должна прекратить изнасилование, насилие и преступления, совершенные российскими силами", подчеркнула в ходе выступления постоянная представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Она напомнила, что Совбез ООН принял резолюцию, признающую изнасилование и другие виды сексуального насилия военными преступлениями и преступлениями против человечности.

Также читайте: Напав на Украину, Россия напала на ценности ООН, - Мишель

"Русские солдаты выбивают двери в подвалах, где прячутся женщины, насилуют их. Эти ужасные действия происходят на глазах у их детей, а российские солдаты еще снимают это на видео. От этого кровь стынет", - заявила Томас-Гринфилд.

Она указала, что ответственность за совершение сексуального и иного насилия возлагается прежде всего на РФ.

Специальный представитель по вопросам сексуального насилия во время военных конфликтов Прамилла Паттен на заседании Совета безопасности ООН сказала, что количество сообщений о сексуальном насилии в Украине постоянно растет.

"С июня группа по наблюдению за соблюдением прав человека Управления Верховного комиссара ООН получила сообщение о 124 случаях сексуального насилия", - отметила она.

Большинство сообщений (56) касаются женщин, добавил Паттен.

В то же время, по ее словам, эти данные не отражают масштабы сексуального насилия, вызванного войной РФ против Украины.

Больше читайте здесь: https://gordonua.com/ukr/news/worldnews/v-ukrajinu-7-chervnja-prijide-komisija-oon-z-rozsliduvannja-porushen-prav-ljudini-kislitsja-1611885.html

Читайте на "Цензор.НЕТ": Как и ее нацистские предшественники, Россия начала политику истребления всего народа, - Кислица