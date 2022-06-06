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Российские войска уничтожили второй по величине зерновой терминал в Украине, - Боррель

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

обстріл,миколаїв

Российские войска уничтожили второй по величине зерновой терминал в Украине, что будет способствовать развитию продовольственного кризиса в мире.

Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ.

"Очередной российский ракетный удар повлек за собой глобальный продовольственный кризис. Российские войска уничтожили второй по величине зерновой терминал в Украине в Николаеве. В свете подобных сообщений распространяемая Путином дезинформация, которая отвергает обвинения, становится все более циничной", - написал Боррель в твиттере.

Смотрите также: В Николаеве в результате ракетных ударов российских оккупантов горят склады с зерновым шротом. ФОТО
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Топ комментарии
+83
Это к разговорам о разблокировке поставки зерна через порты Украины.
Куйлу это надо только для высадки десанта в Одессу и Черноморск.
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06.06.2022 22:56
+66
дехто ще сумнівається, що Голодомор в Україні був штучний
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06.06.2022 23:01
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Правила форума Совет форумчан
Потрібно негайно закон абсолютно усіх товарів із Росії потрібно накласти мито мінімум 10% в фонд відбудови України.
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06.06.2022 22:54 Ответить
нахер они вообще надо?что эти рукожопы выпускают такого,что нельзя купить у наших друзей?
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06.06.2022 23:08 Ответить
РУССКИЙ МИР например
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06.06.2022 23:38 Ответить

Завидуй! )
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06.06.2022 23:41 Ответить
що це таке, лампове радіо чи телевізор?
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07.06.2022 00:07 Ответить
Это пи%дец. И ихний ответ Илону Маску
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07.06.2022 09:57 Ответить
Так Європі хана .Та і в Україні буде голод осінню "любители русского мира" будуть палити лани з пшеницю І на расії теж будуть пожежі .Тому буде дефіцит хліба в світі
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07.06.2022 08:22 Ответить
Это к разговорам о разблокировке поставки зерна через порты Украины.
Куйлу это надо только для высадки десанта в Одессу и Черноморск.
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06.06.2022 22:56 Ответить
Типу висловили стурбованість
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06.06.2022 22:57 Ответить
А ватники и прочие путинские говноеды его сранину кушают аж на бегом, причем даже в Украине
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06.06.2022 22:58 Ответить
Следующая ссысрань и засрань.
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06.06.2022 23:25 Ответить
Ось як рашиська паскуда переживає щоб не було голоду ,це варвари вони тільки можуть руйнувати ,вбивати ,грабувати і сіяти хаос в світі будьте прокляті.
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06.06.2022 23:00 Ответить
І? Нам потрібні дії, Боррель, твої балачки нікого не цікавлять. Давай зброю, розміновуй порти, викручуй кацапам руки економічними санкціями. А оця констатація уже дістала. Вона ні до чого не веде.
Дії потрібні, причому негайні, по триндець буде вашій заможній ледачій європейській стабільності.
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06.06.2022 23:01 Ответить
могли би і своїм військовим флотом скористатися, щоб русскіє корита потопити, вже немає вбивці-авіаносців.
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07.06.2022 09:45 Ответить
дехто ще сумнівається, що Голодомор в Україні був штучний
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06.06.2022 23:01 Ответить
дехто ще сумнівається, що він взагалі був....
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06.06.2022 23:38 Ответить
Например, израиль.
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07.06.2022 00:02 Ответить
і наш президент разом з урядом аж з трусів вискакують, щоб вивезти залишки зернових як це зробив свого часу Сталін. Ця шобла тільки робить вигляд, що не розуміє - надія на новий врожай примарна. ***** буде палити врожай у полях, бомбити елеватори. Ще далеко не всіх навідників ракет і колаборантів озброєних сірниками виловили, тому для збереження хоч якоїсь частини врожаю теробороні доведеться попрацювати охоронцями. Потрібно забезпечити їх пальним для патрулювання полів.
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07.06.2022 02:17 Ответить
такої херні нагородив.
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07.06.2022 04:59 Ответить
Раз ти із трусів не вискакуєш - давай організуй купівлю зерна в Україні щоб його виробники мали кошти далі працювати за нормальними цінами . Так розумію що для тебе , активного патріота і любителя пожерти на шару , ціна зерна у 4-5 тис грн при вартості дизпалива 85 грн за літр і добрив 35 тис грн за тн є нормальним явищем .
Ну іще одне - сам пишеш про те що кацапня бомбитиме елеватори - то ти пропонуєш щоб зарно там лежало без руху поки згорить все пвд чисту ? (( Нормальна така пропозиція ((
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07.06.2022 11:44 Ответить
Боррелю надо не статистикой разрушений заниматься, а применение эффективных санкций вместо профанаций.
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06.06.2022 23:02 Ответить
надо было не сопли жевать и в глаза(жопу) путлеру заглядывать, а поступить так, как поступают со всеми террористами -обрезать ему все источники поступления денег и назвать преступника преступником, и чтоб никакая дурная скотина не хотела с ним разговаривать по душам...
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06.06.2022 23:03 Ответить
на терминал нет, и вывоза зерна через Одессу нет !

скормить свиньям и курям, а остальное выбросить !
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06.06.2022 23:03 Ответить
навіщо викидати ,бразильці половину вирощеного переробляють на біопальне,у нас що мало спиртзаводів?
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06.06.2022 23:28 Ответить
Ти хоч поняття маєш що таке біопальне і як його виготоаляють чи інтернету начитався як бабці у німеції мерсами на олії ганяють ? ((
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07.06.2022 11:49 Ответить
Скільки особисто свиней і курей тримаєш ? У курсі що через активні бої половину тваринницьких і птахівничих комплексів взагалі знищено ?
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07.06.2022 11:51 Ответить
А потім вони будуть запальними дронами підпалювати поля з пшеницею під час жнива. Це все вже передбачено і треба бути готовими до цього.
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06.06.2022 23:04 Ответить
Так Кубань и Черноземье горят не хуже.
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06.06.2022 23:27 Ответить
Яке нам діло до африканців? Ми в них алмази і золото ніколи не брали і колоній там також не мали.
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06.06.2022 23:06 Ответить
Африканцев можно доставить нарасию, чтобы они ели москалей - причину их голода.
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07.06.2022 00:26 Ответить
Москалі їх будуть банально розстрілювати і не соромитись.
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07.06.2022 04:17 Ответить
та де, вони не гірше москалів готові їхати вбивати де завгодно, Африка багата країна, а там всі заправляють банди, звірствують над своїми же, жоден блм навіть не рипнеться, бо то ще одні грантажери і розколювачі суспільства.
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07.06.2022 09:49 Ответить
так знищить термінали в рф .. чи шо там асвальт заважає чи ше шось...(((
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06.06.2022 23:10 Ответить
Дайте наконец уже оружие чтобы мы остановили кремлевскую мразь. Под угрозой не только Украина а и весь мир
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06.06.2022 23:18 Ответить
когда бомбят наши роддома и театры - у евроозабоченцев меньше озабоченности...
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06.06.2022 23:19 Ответить
а кто то ещё наделся на адекватность этого *****?
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06.06.2022 23:19 Ответить
Розкатали губу.
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06.06.2022 23:28 Ответить
Треба усвідомити одну річ - европейці по суті нам нічого не винні. Від цього і плясати. А сподіватися на санкції, допомоги, або те, що за нас хтось буде воювати - це шлях до потенційного програшу у визвольній боротьбі з московською ордою.
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06.06.2022 23:26 Ответить
А хто будапештский миморандунь подписсывал, разводка, что ли.
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06.06.2022 23:29 Ответить
Подписывали те "украинцы", которые голосовали за урода кучму. Если присмотреться, там по две подписи.
Про разводку как раз перед подписанием, старому уголовнику кучме прямо и сказал, уже не помню кто, из присутствующих там президентов.
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07.06.2022 00:23 Ответить
Україна, росія, США, Велика Британія. Один підписант напав, інші 2 допомають нам. Тому ЕС дійсно нам нічого не винен.
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07.06.2022 08:56 Ответить
А ми будували дороги.
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06.06.2022 23:29 Ответить
Трепло. Нам навіть гвинтівки не продавали. А самі ми виявилися нездатними зробити завод для виробництва снаряді. а патронний завод був втрачений у Донецьку... В тому то і прикол, що дороги ми можемо будувати, а от робити ******* військову техніку не можемо. І ще більш не можемо без доступу до західних комплектуючих.
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06.06.2022 23:34 Ответить
Не ми будували дороги а Туреччина їх нам будувала .Ми навіть на це не здатні
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07.06.2022 08:26 Ответить
Ти думай що пишеш ! Снаряди робити уміємо і можемо , справа у тому що ніхто не замовляє ; патронний завод був у Луганську а не Донецьку. Нашу " ********* " військову техніку половина світу купляла , для ЗСУ тільки з 2019 нічого не замовляли , так що якщо сам нічого не вмієш і не можеш - про інших не тринди !
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07.06.2022 11:58 Ответить
Побалакав і досить. Всі східноєвропейські країни розуміють, що їх чекає якщо Україна програє цю війну. І це розуміння видно у справах.
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06.06.2022 23:31 Ответить
І що ж ти побачив? Копійковий ленд-ліз який нічого не вартий .То що вони дали нічого не варте тільки тихенько крок за кроком будемо втрачати міста.
Для наступу або якісного захисту цієї техніки та зброї замало
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07.06.2022 08:31 Ответить
ну це як сказати, німці винні, бо вони аж зі штанів вискакували в підтримців всіх потоків і в дружити з росією, неображати росію, що вони не знали за Чечню, Грузію, Придінстров"я, Сирію? знали, але промовчали, ну бо какаяразніца, аби тільки улюблена кафешечка працювала. Мовчазна згода, так само як і росіяни мовчки на все погодилися і може тому так відчайдушно шукають хароших русскіх бо на них схожі.
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07.06.2022 09:52 Ответить
Коли *** приїде зброя?
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06.06.2022 23:28 Ответить
А ще є надія, що вона приїде? Здається нас так до кінця і будуть обіцянками годувати. А ті одиниці що приїжджають мабуть всі біля Київа.
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06.06.2022 23:33 Ответить
Є 100% впевненість що приїде. Питання коли.
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06.06.2022 23:35 Ответить
Ну, значить, імпорт зерна відпадає сам собою. І тут вже треба бумати, чим себе прогодувати.
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06.06.2022 23:29 Ответить
Не согласен, что слова Борреля бесполезны.
Нужно, чтобы кто-то в противовес умалишённым и продавшимся за дешёвые энергоносители и прочие способы разбогатеть, рассказывал в Европе и США о том, что на самом деле происходит и какое же всё-таки путин - х-у.йло. Если народы стран ЕС, Великобритании и США будут слышать только бредни имени Драги-Киссинджера - власти этих стран, повинуясь воле народа (вот что такое демократия - там на общественное мнение не кладут болт), постепенно "забьют" на нас - да о чём говорить, если даже после всего произошедшего у нас настолько громадные препятствия в получении вооружения, которое нам нужно, чтобы рашисты не победили?

Так что, пусть говорит, пусть развенчивает мифы, это лучше, чем "мирный план" по украинской капитуляции.
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06.06.2022 23:30 Ответить
Роzzія це найгнусніша країна у Світі - більшої біди, за історію, не наробила жодна країна…
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06.06.2022 23:46 Ответить
Так дивує те, як всі країни Світу допускають у різні часи "народження" таких потвор як гітлер чи тупін?
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06.06.2022 23:50 Ответить
Ніхто не хоче воювати - всі бажають мирного життя і вважають, що й інші мають бажати того самого, бо «воювати ж не вигідно».
Але це не про помойну фєдєрацію…
А ситий Захід того просто не міг зрозуміти, та й в нас, донедавна, цього розуміти люди не бажали, тому й обрали бєніну макаку з гаслом «какая разніца? Зійдемось десь посередині.»…
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07.06.2022 10:33 Ответить
той термінал ,надіюсь,хоч пустий був? Розуму вистачило вивезти? Чи тримали як солдатів у казармах?
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06.06.2022 23:59 Ответить
горить то напевно повний був
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07.06.2022 08:36 Ответить
В Миколаєві (як і в кожному порті України) досі стоять великотонажні судна, які вивозили всі ці вантажі.
Зараз вони в пастці там, вже четвертий місяць.
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07.06.2022 09:05 Ответить
Не сподівайся - писали згоріло більше 10 тис тн ((
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07.06.2022 12:00 Ответить
Зато по территории мордора стрелять нельзя, чтобы не разозлить пуйло!
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07.06.2022 00:05 Ответить
Та стріляй ! Хто тобі стріляти недає ? Чим тільки стріляти збираєшся , смартфоном ? (( Навіщо таку дурню писати , сам де воюєш , столицю із квартири захищаєш , чи Буковель ? ((
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07.06.2022 12:06 Ответить
Одна ядерная бомба над москвой может кардинально умерить спесь этих человекообразных. Всего одна, запущенная неизвестно кем...
Ну, и немного хороших новостей на ночь:

​В Белогороде снова "хлопки" и пожар: власти срочно перекрывают дороги

https://www.dialog.ua/russia/253214_1654543516
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07.06.2022 00:08 Ответить
Пояснення тої ракети з бомбою просте повинно бути: ТО ВАША ДО ВАС ПОВЕРНУЛАСЯ!! і ВСЬО! А Нас там нет!
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07.06.2022 00:17 Ответить
Нехай знайдуть уламок з клеймом виробника
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07.06.2022 02:20 Ответить
Нєвзвесний всєм - ти в курсі що навіть по твоєму коменту як захочуть тебе знайдуть за день , а ти тут херню про " нєізвєсну ядерну зброю " пишеш !
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07.06.2022 12:09 Ответить
За збитий літак MH17 в 2014 ***** повинен був вже 8 років матать срок і сартир драїть, тоді все було б нормально сьогодні
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07.06.2022 00:52 Ответить
Вирішення питання продовольчої кризи, пане Боррель не варте виїденного яйця. Закривайте небо над Україною і заводьте в Чорне море ескадру НАТО, можна 6-й флот США з ескадрою НАТО разом для кращого переконання. Не дякуйте за ідею.
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07.06.2022 02:31 Ответить
Америка стала слабкою країною . А зараз "тварью дрожащей" стала а колись же була велика країна ,колись її всі боялися та поважали
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07.06.2022 08:41 Ответить
Так Байден це не Рузвельт ,якого боявся сам Гітлер який проводив цілі спецоперації в Америці для того ,що б останній не переобрався на виборах.
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07.06.2022 14:39 Ответить
ну так а хто винуватий? 100+ днів війна, де ракети с дальністю 300+? Дали б, ми б знищили і кораблі, і їх ракетні установки в Криму. Самі ж не хочуть повноцінно допомагати.
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07.06.2022 02:59 Ответить
А в кого ви питаєте?Ми здатні робити балістичні ракети які долетять навіть до російського космодрому "східний", але політичної волі на це НЕМАЄ,а інші країни нам такої зброї не продадуть!
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07.06.2022 14:43 Ответить
Племя тупорилих пішло війною на нас, бомбить міста, краде зерно, захватило та замінувало Чорне море і каже, зніміть з нас санкції, ми дозволимо вивозити зерно. Не кажучи чиє зерно. Яке це племя нагле.

Головний у них вовка з шайки бандитів, а зараз він став цяцею. Боїться, що у нас будуть ракети великої дальності, інакше він буде ще більше стріляти і по Киїєву також. "Не беріть ці ракети, я буду продовжити вас бомбити, але потроху". Якеж воно тупе.
Дегуманізація аж пищить. Як відомо, дегуманізація цілої держави завжди закінчується великими жертвами нападників. Не терпить їх земля і небо.

Не читав книжок вовка нищеброд, він неосвічене класичне бидло з-за поребрика, не знає категоричного імперативу Канта.
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07.06.2022 06:08 Ответить
На дарницком вагоноремонтном были вагоны-зерновозы. Может они для Путина хуже танков были....
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07.06.2022 06:37 Ответить
я могу написать шо небо зеленное ..вороны какают шиколадками рошен..а трехногие балерины гуляют по лестничной клетке..и я польский негр на песочном абрамсе грудью режу аппенины..и шож..всем пох...
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07.06.2022 06:42 Ответить
А чому не розпочать відгрузку наприклад з Бердянська під московитські "гарантії"???
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07.06.2022 07:15 Ответить
Зустрічна пропозиція: *** вам, а не наше зерно. Хай краще згорить та згниє, аніж роздати його тупінським консервам-заглядачам в сраку та охоронцям ***лиця.
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07.06.2022 09:39 Ответить
Росію треба палити, і палити де тільки можна. Засилати ДРГ в їх тили, палити їх за кордном. Українці це не той випадок коли треба проявляти толерантність. Вони бажаютьнашої смерті, а ми повинні захиститися від цих дикунів, тому всі засоби хороші. Поки орду не заженеш в стійло, спокою в Україні не буде, як і в світі.
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07.06.2022 07:26 Ответить
Бомбят что хотят на нашей територии, а мы не можем ибо у них ядерный батон. И как мы собираемся выиграть эту войну?
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07.06.2022 10:45 Ответить
Ну шо граждане негры и латиноамериканцы , любители ***** , скоро будете голодать , но у вас как о обычно будет виноват Запад Италия , Франция и Германия должны , приготовится к встрече дорогих голодных гостей ., вам же в заподло помогать Украине , тогда встречайте . Я об этой ситуации писал еще в начале февраля , Веселье токо начинается Если Запад ******* осеннюю посевную , как весеннюю , арабам , неграм и латинос . наступит звезда , кокс без хлеба не еда
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07.06.2022 11:08 Ответить
Никакого "продовольственного кризиса" и "голода" в мире нет.
РФ экспортер зерна № 1 в мире. Запасов вполне хватит чтобы с лихвой компенсировать зерно Украины. Но они не торопятся этого делать. В феврале пшеница стоила 300$/т, сейчас - почти 450$/т. Для них зерно, это не просто дополнительные млрд.$, но рычаг влияния (как газ).

Наши аграрные бароны вешаются, понимая какие деньги они сейчас теряют. Не успев продать все прошлогоднее зерно, урожай озимых тупо некуда складировать. Именно из-за этих двух причин, за последние недели, тема "зерна" активно муссируется в Украине и соответственно на "Западе".

Обратите внимание, что в СМИ нет НИ ЕДИНОГО упоминания о том: 1. Чье конкретно это зерно? 2. Что конкретно получит воюющее государство с продажи этого зерна? Я ни на секунду не сомневаюсь, что к примеру "Нибулон" очень даже получит с продажи зерна. А воюющая страна что получит?
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07.06.2022 11:12 Ответить
"главноє перестать стрілять и не стрелять в отвєт, да вова?"
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07.06.2022 16:23 Ответить
 
 