Российские войска уничтожили второй по величине зерновой терминал в Украине, - Боррель

Российские войска уничтожили второй по величине зерновой терминал в Украине, что будет способствовать развитию продовольственного кризиса в мире.

Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ.

"Очередной российский ракетный удар повлек за собой глобальный продовольственный кризис. Российские войска уничтожили второй по величине зерновой терминал в Украине в Николаеве. В свете подобных сообщений распространяемая Путином дезинформация, которая отвергает обвинения, становится все более циничной", - написал Боррель в твиттере.

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