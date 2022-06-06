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Британские консерваторы проголосовали за вотум доверия Джонсону – он остается на должности

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

борис,джонсон

Депутаты-консерваторы проголосовали в закрытом режиме по вотуму недоверия Джонсону. За его отставку не набралось нужного количества голосов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ВВС.

"Депутаты-консерваторы голосовали за то, оставить ли Бориса Джонсона в должности лидера. Голосование было закрытым, результаты будут объявлены в 23.00 (по киевскому времени)".

Джонсон прибыл на голосование в парламент, перед которым состоялась его закрытая встреча с депутатами.

"Я снова одержу победу для вас", - сказал Джонсон депутатам на этой закрытой встрече перед голосованием.

Борис Джонсон получил вотум доверия от депутатов-тори с 211 голосами против 148. Это значит, что он останется в должности премьер-министра.
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Топ комментарии
+135
ВІТАЄМО!
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06.06.2022 23:05
+111
Захарова сопьется...
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06.06.2022 23:05
+81
Чудово!!!!!
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06.06.2022 23:05
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Как правильно было подмечено, не смогли купить одного льва, так купили 50 шакалов которые готовы голосовать хоть за черта. Но хрен им!
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06.06.2022 23:43 Ответить
Курва

Добре є

Маємо рік при владі в Україні нормального президента
Я не про того що з листочків читає звичайно....
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06.06.2022 23:48 Ответить
Свій стартовий капітал Янелохбоневтік заробив, висміюючи пародіями на сцені політиків Міхо Саакашвілі, Віктора Ющенка («сеньйор Голодомор»), Джорджа Буша («Буша прийшов». «Натшальник»). Піпл це з'їв і «поржав». Тоді халапоротька нахабнів і став знущатися у своїх програмах «95» кварталу над Небесною сотнею (********* палички) і глумитись над Томосом (термос). Коли голос парубка з простого єврейського народу, який захрипшим гугнявим голосом читає за папірцем у бункері по складам чужі думки, то мимоволі виникає блювотний рефлекс, а рука автоматично тягнеться до радіоприймача, щоб прибрати звук. Посилання https://www.youtube.com/watch?v=1Vt20CWpWaw.

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07.06.2022 08:52 Ответить
Бедная вата
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06.06.2022 23:52 Ответить
Очень правильное решение
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06.06.2022 23:52 Ответить
русня сосать...
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06.06.2022 23:52 Ответить
Вот что значит зрелая политическая система, с одной стороны Джонсон соврал однопартийцам и избирателям, а с другой он достиг весомых политических успехов, учитывая обстановку, консерваторы поступили мудро.
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06.06.2022 23:56 Ответить
В этот раз у глобалистов не вышло...
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06.06.2022 23:58 Ответить
Хух. Можна видихнути з полегшенням. Піду хряпну віскарика - чудова нагода
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06.06.2022 23:58 Ответить
Джин !
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07.06.2022 07:54 Ответить
Спецоперація по усуненню Б. Джонсона з посади, успішно провалилася! 😁
P. S.
God save the Queen! God save Boris! 🙏
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06.06.2022 23:59 Ответить
Yes! Yes! Yes!
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07.06.2022 00:03 Ответить
Дуже добре , що Джонсонюк 😊залишився на своїй посаді , але судячи по результатам голосування , ворогів у нього багато !!
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07.06.2022 00:04 Ответить
Боря Джонсонюк справжнiй бандерiвець, він усією душею з Україною!
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07.06.2022 00:06 Ответить
В мене був шок. Я вперше таке бачу, люди сидять просто в кімнаті і говорять, дискутують, як наче неформальне зібрання знайомих.. Без пафосу, без трибун і купи охорони, ну і з шалавами звісно ніхто не переписується, ніхто не дрочить і не нюхає... скукота)))
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07.06.2022 09:16 Ответить
Насправді дуже гарна новина, вітаємо Борисе
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07.06.2022 00:14 Ответить
Иеехуу
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07.06.2022 00:20 Ответить
Видається, що ініціювання даного голосування було доволі надуманим і штучним, так, щоби забезпечити імунітет Бориса Джонсона на своїй посаді саме в той час, коли будуть прийматись справді важкі як для теперішніх західних політиків, але надважливі для України рішення, зокрема про поставку для потреб ЗСУ ракет малої і середньої дальності, та ще й в достатніх кількостях.
Подібне озброєння дозволило б забезпечити технічну можливість знищення тилових рашистських аеродромів, командних пунктів, місць базування плавзасобів, складів тощо, а також руйнування всієї ворожої військової та логістичної інфраструктури на всю глибину окупованих територій України задля не лише стримування, а й скорішого розгрому усіх військ агресора.
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07.06.2022 00:21 Ответить
+++
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07.06.2022 07:56 Ответить
відіхнули.
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07.06.2022 00:34 Ответить
Пане Борисе! Обережно сьогодні з вечіркою))
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07.06.2022 00:37 Ответить
Небезпека минула. Наш друг залишається з нами.
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07.06.2022 01:02 Ответить
вітаю Великого Джона
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07.06.2022 03:00 Ответить
Дуже добре, вітаємо пана Джонсона.
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07.06.2022 04:07 Ответить
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07.06.2022 05:05 Ответить
Вот теперь можно грандиозную вечеринку замутить!
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07.06.2022 05:47 Ответить
Борис, ти правий!
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07.06.2022 05:50 Ответить
Ураааааа!Боже,бережи Королеву!Борис!Ти кращий!!!
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07.06.2022 06:20 Ответить
Thank God, take care of the Queen and Boris 🙏
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07.06.2022 06:48 Ответить
Знову кацапське бабло пішло водою в пісок. Борис👍
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07.06.2022 07:21 Ответить
Пролетела орда. Не удалось купить всю свою английскую агентуру. СЛАВА БОРИСУ ДЖОНСОНУ.
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07.06.2022 07:28 Ответить
это вторая серия гавна от ПИД,,,раши после брексита, есть и там свои проплаченные ваЗЕлины с еЛДаками....
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07.06.2022 07:39 Ответить
Ессть мудрый народ - британцы, а есть мудрый нарИд - лохторат зе и безуглых.
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07.06.2022 07:40 Ответить
Не знаю як Британії, а ось Україні точно посміхнулася доля.
Великий друг нашої країни залишився при владі. Значить Велика Британія з нами!
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07.06.2022 07:44 Ответить
Вітаємо патріота України Джонсона!
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07.06.2022 07:45 Ответить
Кацапам -- СОСАТЬ ГЛИБОКО і аж до ОРГАЗМУ!!!
Б.Джонсон--БУВ, Є, і БУДЕ !!!
До ПЕРЕМОГИ!!!
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07.06.2022 08:41 Ответить
Надо внимательно следить за подозрительными случаями с членами британского парламента. Деньги то кем то из них получены и освоены а результата нет. Москва не простит.
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07.06.2022 08:50 Ответить
Хвала Борису!
Хвала Британії!
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07.06.2022 09:23 Ответить
Борису Джонсону респект,кращий товариш України.
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07.06.2022 09:23 Ответить
А знаєте що, колеги, я хочу щоб і у нас так було. Що будь кого можна призвати до відповіді і він має відповісти народу, який його вибрав. Я не хочу щоб у нас по парламенту ходили полудурки зі справкою, як Ківа, наріки, вбивці і збоченці. А Джонсон - красавчик! Мужик! і я рада що він відстояв себе і тепер не буде робити помилок при владі
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07.06.2022 09:34 Ответить
для мене це радісна новина. Слава ЗСУ! Слава Україні!
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07.06.2022 10:37 Ответить
а я думаю чего медведев бесится?

"Они ублюдки, выродки и должны исчезнуть": Медведев о "врагах России"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом



Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пообещал уничтожить "отбросы и ублюдков".

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

В то же время соратник российского диктатора не назвал персон.

"Меня часто спрашивают, почему мои посты у Телеграм так резки. Отвечаю - я их ненавижу. Они отбросы и ублюдки. Они желают смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли", - говорится в сообщении. Источник: https://censor.net/ru/n3346430
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07.06.2022 17:55 Ответить
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