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Британские консерваторы проголосовали за вотум доверия Джонсону – он остается на должности
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Депутаты-консерваторы проголосовали в закрытом режиме по вотуму недоверия Джонсону. За его отставку не набралось нужного количества голосов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ВВС.
"Депутаты-консерваторы голосовали за то, оставить ли Бориса Джонсона в должности лидера. Голосование было закрытым, результаты будут объявлены в 23.00 (по киевскому времени)".
Джонсон прибыл на голосование в парламент, перед которым состоялась его закрытая встреча с депутатами.
"Я снова одержу победу для вас", - сказал Джонсон депутатам на этой закрытой встрече перед голосованием.
Борис Джонсон получил вотум доверия от депутатов-тори с 211 голосами против 148. Это значит, что он останется в должности премьер-министра.
Топ комментарии
+135 Evgen Homenko
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+81 сидней
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Добре є
Маємо рік при владі в Україні нормального президента
Я не про того що з листочків читає звичайно....
P. S.
God save the Queen! God save Boris! 🙏
Подібне озброєння дозволило б забезпечити технічну можливість знищення тилових рашистських аеродромів, командних пунктів, місць базування плавзасобів, складів тощо, а також руйнування всієї ворожої військової та логістичної інфраструктури на всю глибину окупованих територій України задля не лише стримування, а й скорішого розгрому усіх військ агресора.
Великий друг нашої країни залишився при владі. Значить Велика Британія з нами!
Б.Джонсон--БУВ, Є, і БУДЕ !!!
До ПЕРЕМОГИ!!!
Хвала Британії!
"Они ублюдки, выродки и должны исчезнуть": Медведев о "врагах России"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пообещал уничтожить "отбросы и ублюдков".
Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
В то же время соратник российского диктатора не назвал персон.
"Меня часто спрашивают, почему мои посты у Телеграм так резки. Отвечаю - я их ненавижу. Они отбросы и ублюдки. Они желают смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли", - говорится в сообщении. Источник: https://censor.net/ru/n3346430