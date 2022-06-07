За сутки 6 июня россияне убили 4 и ранили 7 мирных жителей Донецкой области, - ОВА. ИНФОГРАФИКА
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В понедельник в Донецкой области в результате военных действий РФ погибли 4 мирных жителя, 7 получили ранения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава Донецкой ОВА Павел Кириленко написал в Telegram
Он отметил: "За 6 июня россияне убили 4 мирных жителей Донбасса: 2 - в Нью-Йорке, 1 - в Часовом Яру и 1 - в Песках. Еще 7 человек получили ранения. Также удалось уточнить информацию о 1 погибшем в Лимане и 2 раненых в Лиманской громаде. Кроме того, в Константиновке зарегистрировано 4 гражданских, получивших ранения в Луганской области".
Кириленко традиционно напомнил, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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