На Южном направлении в течение 6 июня уничтожено 26 оккупантов и 10 единиц техники, - ОК "Південь"

Оперативное командование "Південь" обнародовало информацию о текущей оперативной обстановке на юге Украины на 6 июня.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном фейсбуке Командования.

В сообщении говорится: "На линии столкновения южного фронта обстановка остается напряженной".

Продолжая коварные тяжелоартиллерийские обстрелы Николаева 203 мм калибром, рашисты стреляют по жилым кварталам, убивают горожан, разрушают гражданские здания, уничтожают автомобили.

Между тем враг ощутил на себе 2 вертолетных удара по скоплению его сил и позициях на Херсонщине, а также 2 авиационных удара парами самолетов по складам боеприпасов на Николаевщине.

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Во время выполнения огневых задач наши ракетно-артиллерийские подразделения вместе с авиацией уничтожили 26 рашистов и 10 единиц вражеской техники, среди которых танк и еще 6 единиц бронированной техники, 2 автомобиля и гаубица.

Корабельная группировка в Черном море продолжает держать наготове 2 надводных и 1 подводный носитель крылатых ракет. Также в готовности к действиям 1 большой десантный корабль.

Но это не снижает степень угрозы ни ракетных ударов и с моря, и с суши, и с воздуха, а также сохраняет вероятность десантной операции".

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