На Южном направлении в течение 6 июня уничтожено 26 оккупантов и 10 единиц техники, - ОК "Південь"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Оперативное командование "Південь" обнародовало информацию о текущей оперативной обстановке на юге Украины на 6 июня.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном фейсбуке Командования.
В сообщении говорится: "На линии столкновения южного фронта обстановка остается напряженной".
Продолжая коварные тяжелоартиллерийские обстрелы Николаева 203 мм калибром, рашисты стреляют по жилым кварталам, убивают горожан, разрушают гражданские здания, уничтожают автомобили.
Между тем враг ощутил на себе 2 вертолетных удара по скоплению его сил и позициях на Херсонщине, а также 2 авиационных удара парами самолетов по складам боеприпасов на Николаевщине.
Во время выполнения огневых задач наши ракетно-артиллерийские подразделения вместе с авиацией уничтожили 26 рашистов и 10 единиц вражеской техники, среди которых танк и еще 6 единиц бронированной техники, 2 автомобиля и гаубица.
Корабельная группировка в Черном море продолжает держать наготове 2 надводных и 1 подводный носитель крылатых ракет. Также в готовности к действиям 1 большой десантный корабль.
Но это не снижает степень угрозы ни ракетных ударов и с моря, и с суши, и с воздуха, а также сохраняет вероятность десантной операции".
Пожалуйста, подождите...
- В районе Малой Александровки - нарисовалась ещё одна усиленная мотострелковая рота, усиленная какими-то "пиЦназёрами" - всего до 180-200 туловищ, при 26-28 единицах бронетанковой и автомобильной техники. Скорее всего, дальше двинут на Великую Александровку - Староселье - Архангельское с целью усилить группу российских войск, окопавшуюся в районе Ивановки - Высокополья...
- Со стороні Херсона на Снигуривку фиксировалась (в районе Молодёжного) на марше танковая рота + два мобильных ЗРК типа "Тор-М1"... явно выдвигались на усиление группы войск противника, которая нынче ведёт упорные бои с подошедшими к Снигуривке украинскими войсками...
- В Першттравневе переброшено порядка 110-120 рыл пехоты для усиления опорных пунктов южнее Снигуривки. Надо понимать, командование войск противника опасается, что воспользовавшись переброской в северную часть плацдарма основной массы резервных сил и средств, украинские войска могут треснуть по плацдарму в направлении нижнего течения Ингульца и таки действительно "что-то там рассечь". Вполне возможно, та самая танковая рота, о которой скахзано в предыдущем пункте, тоже выдвигалась "куда-то сюда"
- Судя по всему, командование войск противника таки "рассмотрело" некую угрозу своему положению на Херсонском плацдарме, в результате активных действий ВСУ у Давыдова Брода и в районе Ивановки и Снигуривки, так как в ночь на 4-е июня через обе переправі (Антоновский мост) и (дамбу ГЕС у Новой Каховки) на плацдарм попёрла тьма руснявого железа... Через Антоновский мост порядка 100 единиц бронетехники (включая танки, ББМ, САУ_ и установки РСЗО (было насчитано не менее 8-и "Смерчей"), автомобильной и специальной техники и даже самоходных ЗРАК и ЗРК типа 2С6 "Тунгуска" и "Тор-М1", через дамбу - чуть меньше, порядка 70-75 единиц, номенклатура та же... Переправлялись практически всю ночь, потом стали распозаться по самому плацдарму.
Например:
- 4-х батарейный гадн появился на позициях в районе Тамарино
- Берислав, сводная тактическая группа - до 50 единиц ВВТ (включая 10 танков, до 8-и БТР-80\82\82А, 4 122-мм САУ типа 2С1 "Гвоздика", грузовые автомобили)
- Мылово, усиленная мотострелковая рота - до 30 единиц ВВТ (включая до 8-и БМП-2, 4 танка, 6 установок 122-мм РСЗО БМ-21 "Град", автомобильная и специальная техника)
Ну и т.д...
Надо понимать, противник явно собирается любой ценой удерживать Херсонский плацдарм, постоянно усиливая его ВВТ и живой силой... Ну, такое стремление вполне можно понять, ибо начни ВСУ продвигаться со своего плацдарма в сторону Берислава или на Республиканец - Мыловое... и оккупантам не поздоровилось бы. А так, в течение вчерашнего и позавчерашнего дней они отчаяно контр-атаковали позиции ВСУ в районе плацдарма и даже немного (на 1.5-2 км) потеснили наши передовые подразделения в районе Костромки...
Теперь о десанте... гипотетическом...
Командование войск противника в течение крайних 3-х дней предпринимает интенсивные противодесантные и противодиверсионные мероприятия в районе Кинбурнской косы...
В частности... введён усиленный административно-полицеский режим в районе косы (полностью запрещён въезд\выезд всего автотранспорта на косу)... На самой косе развёрнуто сводное противодесантное подразделение оккупантов:
- огневое подразделение (до батареи) 8-го ап 22-го АК
- 2 мобильных группы РЭБ из состава 388-го мрп СпН и 219-го оп РЭБ Чф-а
- до 3-х расчётов БПЛА из состава 25-го оп СпН
- до усиленной роты СпН "Росгвардии" с автотранспортом повышенной проходимости и лёгкой бронетехникой.
В свою очередь... паралельно с этим командование войск противника готовит собственный десант... или же в районе Очакова или же в гирле Днепровского лимана...
Самое интересное, что в роли десанта должно выступить выше описанное мною сводное подразделение... Его главная задача - подавление протводесантной и противодиверсионной обороны ВСУ в районе Днепровского залива... Такие себе, одновременно и морские десантники и анти-десантники... Прям, универсальные зольдатики...
Не понимаю почему мы Антоновский мост не разрушим в хлам. Во первых нивелируем угрозу на будущее для Николаева и Одессы, во вторых ускорим освобождение Херсона, а ещё зажмем тысячи орков в заперти, как раз можно будет поменять на парней с Азовстали. А так они все равно его подорвут, когда будут убегать