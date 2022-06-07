Если Украина не получит сигнал о членстве в ЕС, его получит Путин, - Стефанчук
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Глава ВР Руслан Стефанчук во Франции заявил, что если Украина в конце июня не получает сигнала о перспективе членства в Европейском Союзе, этот сигнал получит Путин.
Об этом Стефанчук отметил в эфире французского телеканала BFMTV, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
Он отметил, что совершает свое турне по странам ЕС для того, чтобы искренне поговорить о двух основных вещах: поблагодарить тех, кто поддерживает Украину на пути в ЕС, и честно поговорить со скептиками о том, что еще предстоит сделать для того, чтобы они сказали, что Украина "достойна".
"Для нас очень важно в конце июня, 24 числа, получить народу Украины четкий сигнал о том, что его борьба не напрасна, о том, что жертвы, которые сегодня украинцы кладут на алтарь своего стремления к европейской перспективе, те свои жизни, которые они кладут за европейские ценности, они ощущаются в Европе. Если этого сигнала не будет, этот сигнал получит путин. И об этом тоже каждому лидеру европейской страны нужно помнить", – отметил Стефанчук.
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Відкатати назад реформи - одна особа з авторитарними повноваженнями може; провести необхідні цивілізовані реформи - ніколи.
C'est La Vie.
Ми здаємось, тому що пуйло отримало сігнал, пуйло виводить війська й капітулює, пуйло напада на Україну.
Що він робитиме з цим сігналом?
Какой сигнал ?
Можно предположить, что Македония - просто небогатая страна, но без такого уровня беспредела, который бы мешал статусу.
Но Албания??? Сербия?!?!?! Когда отдельные дурачки говорят, что наше ускоренное членство обидит Балканы, я хочу напомнить, что, мать вашу дебилы, Балканы уже имеют статус кандидата, который вы призываете не давать нам! По членству уже ни у кого иллюзий не осталось, что на фоне войны можно будет "проскочить", но "кандидат" - это не "член" (Турция подтвердит), какая проблема дать нам статус кандидата?
И дело не в рынке продуктов питания (чем больше-тем лучше), нужно будет выделять вооружение уже как члену ЕС и воевать за нас, а потом восстанавливать, а это уже очень большие деньги от налогоплательщиков. Да и путина это не остановит. Он пошёл ва-банк, до своей смерти уничтожить Украину. Я извиняюсь, я ярый патриот Украины, но в глазах Европы мы выглядим идиотами, не подготовившись к войне, не укрепив свою Армию, про... рав деньги на это, да ещё
в прямом смысле открыв дорогу врагу, хотя все разведки предупреждали за год.
Ну что с идиотов возьмёшь, пока поможем, но потом, если не поумнеют, пусть сами. Где -то так.
И ,в разгар военных действий, держим патриотов в тюрьмах, боевых генералов.Выпустите уже их!
Следим за Пятым Президентом, что вообще по понятиям Запада недопустимо в демократии.
(скоро в туалете будет сидеть человек от Ермака для полным контроля содержимого, чтобы определиться, где и что Порошенко ел). Извините, это называется МОРАЗМ. ПОЛНЫЙ!
И мы хотим в Европу, но они не хотят эту страну решал и коррупции, невигласов.
И ещё, в стране война, а тут по каналам тупые ролики сладкоголосых прославляющих дифирамбов самому умному Зе. Вот здесь всем сказали: до свидания в другом веке! Сев.Корея!