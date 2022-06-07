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Новости Политика Украины
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Евросоюз (15905) Стефанчук Руслан (578)

Если Украина не получит сигнал о членстве в ЕС, его получит Путин, - Стефанчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

стефанчук

Глава ВР Руслан Стефанчук во Франции заявил, что если Украина в конце июня не получает сигнала о перспективе членства в Европейском Союзе, этот сигнал получит Путин.

Об этом Стефанчук отметил в эфире французского телеканала BFMTV, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

Он отметил, что совершает свое турне по странам ЕС для того, чтобы искренне поговорить о двух основных вещах: поблагодарить тех, кто поддерживает Украину на пути в ЕС, и честно поговорить со скептиками о том, что еще предстоит сделать для того, чтобы они сказали, что Украина "достойна".

"Для нас очень важно в конце июня, 24 числа, получить народу Украины четкий сигнал о том, что его борьба не напрасна, о том, что жертвы, которые сегодня украинцы кладут на алтарь своего стремления к европейской перспективе, те свои жизни, которые они кладут за европейские ценности, они ощущаются в Европе. Если этого сигнала не будет, этот сигнал получит путин. И об этом тоже каждому лидеру европейской страны нужно помнить", – отметил Стефанчук.

Также читайте: Альтернативы нашему членству в ЕС нет, - Зеленский

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+32
абсолютно всех президентов и министров, которые с 1991 года так и не удосужились провести рыночные реформы, хотябы тупо скопировав оные со Словакии, Польши или Чехии ... а вместо этого превратив страну в заповедник олигархов на руинах совка
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07.06.2022 03:06
+22
Шо значит ,,ёго отрымае путин"? ЗЕшобла просигнализирует *****, шо они здаются или как это понимать?
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07.06.2022 03:41
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И чья это заслуга?
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07.06.2022 03:02 Ответить
абсолютно всех президентов и министров, которые с 1991 года так и не удосужились провести рыночные реформы, хотябы тупо скопировав оные со Словакии, Польши или Чехии ... а вместо этого превратив страну в заповедник олигархов на руинах совка
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07.06.2022 03:06 Ответить
Ну тогда и Зеленскому ничего не светит, он как все. Зачем тогда люлям лапшу вешать
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07.06.2022 03:46 Ответить
мудрий і простий народ совкодрочерів та малоросів забув - його основна у цьому заслуга
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07.06.2022 07:02 Ответить
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07.06.2022 07:48 Ответить
ВСІ реформи за 5 років провести неможливо. Тим більше не під силу це одній людині.
Відкатати назад реформи - одна особа з авторитарними повноваженнями може; провести необхідні цивілізовані реформи - ніколи.
C'est La Vie.
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07.06.2022 09:31 Ответить
Якийсь сигнал отримає накшталт мяуу. I що далi?
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07.06.2022 03:22 Ответить
а далі , цей жирний всіх сьест
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07.06.2022 06:49 Ответить
Шо значит ,,ёго отрымае путин"? ЗЕшобла просигнализирует *****, шо они здаются или как это понимать?
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07.06.2022 03:41 Ответить
Шо Европа сдулась и врала все эти годы.
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07.06.2022 04:48 Ответить
Ольга, а що зЕленський зробив для вступу в ЄС, крім зЕленого базікання?
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07.06.2022 07:07 Ответить
Приблизно так
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07.06.2022 07:45 Ответить
Жирная котлета начала угрожать Ху...м тем кто поддерживает Украину в войне? Как ему в школе аттестат выдали?
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07.06.2022 03:46 Ответить
Не приписуй людині неіснуючого! Я його терпіть не можу, але "люби Боже правдоньку" - тут він правий! Путін (за словами Стефанчука) тоді "отримує сигнал", що Європа нас усі роки "годує завтраками", а насправді не хоче бачить Україну всередині ЕС Там же теж багато думок різних є! Говорив якось з чехом одним - підприємцем А він мені каже: "В Європі деякі бояться "продовольчого засилля" України Бо коли вона стане членом ЄС, то може почать робить з продовольством те, що РОсія робить з нафтою і газом! Тому тим, хто "рулить" у Європі продовольчим ринком, вигідніше "тримать на короткому повідці" Україну - куплять її зерно, олію та інші товари, перероблять їх у себе і самим торгувать, керуючи Європою так, як вони звикли це робить А Україна в якості члена ЄС стає самостійним "гравцем на ринку" і ним вже так не "покомандуєш"!"
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07.06.2022 06:50 Ответить
Яр Холодний, як по іншому може вчинити ЄС дивлячись на дії зЕлених?
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07.06.2022 07:11 Ответить
простите, вопрос не ко мне но все же, я думаю судя по тому чем они всегда занимались, то выразить озабоченность и спасти зЕлохам лицо, а разве не!
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07.06.2022 07:44 Ответить
Ну добре. Не отримаєм ми сігнал, сігнал отрима пуйло. Далі що?
Ми здаємось, тому що пуйло отримало сігнал, пуйло виводить війська й капітулює, пуйло напада на Україну.
Що він робитиме з цим сігналом?
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07.06.2022 08:01 Ответить
Самий головний сигнал для українського Коливана може подати тільки теща,коли треба буде платити комірне.
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07.06.2022 11:28 Ответить
Нащо цей дріб'язковий шантаж?
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07.06.2022 04:33 Ответить
Т.е., опять в таежньій союз?
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07.06.2022 04:42 Ответить
я думаю он всё же имел ввиду конфликт с ЕС, если Украина не выстоит
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07.06.2022 04:45 Ответить
Не мешайте им брюзжать. Другого повода им пока не подали.
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07.06.2022 04:49 Ответить
о чем сказала эта свиня?какой сигнал ?
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07.06.2022 05:08 Ответить
Стефанчук сам то понял, что сказал ???
Какой сигнал ?
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07.06.2022 05:30 Ответить
Ну як давав Ахметов. Подудеть. Додудівся.
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07.06.2022 07:57 Ответить
з такими потугами нам точно в союз не треба.
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07.06.2022 05:36 Ответить
А если не дадите сигнал, то Стефанчук вас слопает
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07.06.2022 06:11 Ответить
Редкий тупица
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07.06.2022 06:26 Ответить
А можно якось заборонити йому їздити за кордон, і взагалі давати інтерв'ю?
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07.06.2022 06:28 Ответить
Задовбали з цим ЄС! Тут країну треба терміново спасати, а вони цілодобово про той ЕС талдичать! Добазікаєтесь, пустозвони, що будете з Закарпаттям "вступати"...Шукайте, блд, снаряди!
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07.06.2022 07:35 Ответить
А снаряди і гроші дає ЄС. Не знав?)))
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07.06.2022 09:23 Ответить
В ЕС нет ничего, кроме долгов. Снарядов тоже
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07.06.2022 09:35 Ответить
Якщо цей торт не з'їм я - його з'їсть пуйло -сказав Стефанчук, витягуючи з кармана ложку, замотану в квітчастий слинявчик.
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07.06.2022 07:56 Ответить
Сказав, як у воду перднув.
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07.06.2022 08:03 Ответить
шобло імені бєніренигата заворушилось.....то де ти було після Оману і не організувало імпічмент ???Чи ти забуло на якій ти посаді і свої функціональні обовязки ....я вже не кажу про депутатсво-лобіювання олігархів-злодіїв і зрадників....Здавайтесь на нари добровільно з сотоваришами по-злочину!Практично,бездіяла або шкодила ціла свора високооплачуваних посадовців ? (як це українці допустили...а тепер гинуть і потерпають )
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07.06.2022 08:03 Ответить
Статус кандидата уже имеют, к примеру, Македония, Албания и Сербия.
Можно предположить, что Македония - просто небогатая страна, но без такого уровня беспредела, который бы мешал статусу.

Но Албания??? Сербия?!?!?! Когда отдельные дурачки говорят, что наше ускоренное членство обидит Балканы, я хочу напомнить, что, мать вашу дебилы, Балканы уже имеют статус кандидата, который вы призываете не давать нам! По членству уже ни у кого иллюзий не осталось, что на фоне войны можно будет "проскочить", но "кандидат" - это не "член" (Турция подтвердит), какая проблема дать нам статус кандидата?
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07.06.2022 08:26 Ответить
Був в Албанії не раз. Не гірше України. В законодавстві просунулася далі нас. Член НАТО. Які претензії до Албанії?
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07.06.2022 09:25 Ответить
Дайте ему булочку.
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07.06.2022 08:59 Ответить
А Україна не подала досі заявки до ЄС. Зелі цього не треба.
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07.06.2022 09:03 Ответить
Одна бородата бабуся сказала що це неначасі.
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07.06.2022 11:32 Ответить
"дайте нам задурно членство в ЄС, а то путін нападе" 🤣
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07.06.2022 09:03 Ответить
УКРАИНА СТАНЕТ ЕЩЕ СИЛЬНЕЕ ВМЕСТЕ С ЕС ПРИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ РЕШЕНИИ. ДУХ УКРАИНЦЕВ ПОДНИМЕТСЯ ЕЩЕ БОЛЬШЕ! АГРЕССОРУ ТОГДА ХАНА! СЛАВА УКРАИНЕ!
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07.06.2022 09:18 Ответить
як він горазд вимагати.А що ти зробив для його отримання?
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07.06.2022 09:20 Ответить
Его семья уже в ЕС, а деньги в офшорах.Разве этого мало?
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07.06.2022 11:34 Ответить
Вам нытикам сигнал дали Бриты и Штаты. А вы все актрисы фильмов для взрослых, с любой стороны даёте.
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07.06.2022 09:22 Ответить
Колыван, это ты сейчас о чем мэкнул?
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07.06.2022 09:28 Ответить
Навіть якщо буде сигнал від ЄС,це ніяким чином не зобов'яже рашиста відмінити кроваві сигнали,котрі він розпочав 24 лютого,по відношенню до України ,Сигнал від ЄС може сигналізувати десятиріччями,як у випадку з Турцією і маючи в ЄС німецько- французьских і угорських підкуйловників.Україні і її народу нічого доброго не світить від гейропейських сигналів.
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07.06.2022 09:31 Ответить
Это лицо страны?
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07.06.2022 09:32 Ответить
шобло імені бєніренигата заворушилось.....то де ти було після Оману і не організувало імпічмент ???Чи ти забуло на якій ти посаді і свої функціональні обовязки ....я вже не кажу про депутатсво-лобіювання олігархів-злодіїв і зрадників....Здавайтесь на нари добровільно з сотоваришами по-злочину!Практично,бездіяла або шкодила ціла свора високооплачуваних посадовців ? (як це українці допустили...а тепер гинуть і потерпають ).
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07.06.2022 10:30 Ответить
Это не лицо страны, это бегающие глаза страны, которая не знает точно. что она хочет и как это выразить. У нас лицо страны - это фельдмаршал Зеленский, а контроль страны - глава его офиса Ермак, и, по совместительству, карательное око. Все остальные не в счёт. Ну покажут на пальцах сигнал, и дальше что ? Да не нужны мы им с нашей войной и с нашими проблемами. Совсем!
И дело не в рынке продуктов питания (чем больше-тем лучше), нужно будет выделять вооружение уже как члену ЕС и воевать за нас, а потом восстанавливать, а это уже очень большие деньги от налогоплательщиков. Да и путина это не остановит. Он пошёл ва-банк, до своей смерти уничтожить Украину. Я извиняюсь, я ярый патриот Украины, но в глазах Европы мы выглядим идиотами, не подготовившись к войне, не укрепив свою Армию, про... рав деньги на это, да ещё
в прямом смысле открыв дорогу врагу, хотя все разведки предупреждали за год.
Ну что с идиотов возьмёшь, пока поможем, но потом, если не поумнеют, пусть сами. Где -то так.
И ,в разгар военных действий, держим патриотов в тюрьмах, боевых генералов.Выпустите уже их!
Следим за Пятым Президентом, что вообще по понятиям Запада недопустимо в демократии.
(скоро в туалете будет сидеть человек от Ермака для полным контроля содержимого, чтобы определиться, где и что Порошенко ел). Извините, это называется МОРАЗМ. ПОЛНЫЙ!
И мы хотим в Европу, но они не хотят эту страну решал и коррупции, невигласов.
И ещё, в стране война, а тут по каналам тупые ролики сладкоголосых прославляющих дифирамбов самому умному Зе. Вот здесь всем сказали: до свидания в другом веке! Сев.Корея!
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07.06.2022 11:04 Ответить
О! В хід пішла важка артилерія. Підлодочник Стефанчук. Як казав Найстратегічніший перед війною "Нє нагнєтайте! По плану шашлічкі!"
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07.06.2022 11:04 Ответить
І не получить найближчим часом! Бо треба розуміти, що для цього треба бодай щось зробити, навіть перейти зі старої колії на евро колію! Та звідки оленям про це знати? А стефанчуки всякі лише підбурюють тупізм в дурних головах.
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07.06.2022 16:13 Ответить
 
 