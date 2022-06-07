После объявления Британии о поставке РСЗО в Польшу прибыл военно-транспортный самолет
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После сообщения Лондона о решении поставить Украине партию реактивных систем залпового огня (РСЗО) в понедельник в Польшу прибыл британский тяжелый военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III.
Это следует из данных западных авиаресурсов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Самолет, способный перевозить до 75 тонн груза, совершил посадку на аэродроме польского города Жешув, расположенного в 90 км от границы с Украиной.
Ранее в понедельник Минобороны Великобритании сообщило, что Лондон направит Украине РСЗО M270 в ответ на запрос Киева о поставке высокоточного оружия большой дальности.
"Великобритания передаст Украине реактивные системы залпового огня, чтобы помочь стране защитить себя от российской агрессии", - говорилось в сообщении. В нем не указывалось, сколько таких систем Лондон решил предоставить Киеву.
"Вместе с РСЗО Великобритания также поставит боеприпасы M31A1", - отмечалось в нем. Передаваемые РСЗО, как утверждается в сообщении, будут способны вести огонь на расстояние до 80 км.
Военное ведомство также указало, что украинских военных будут обучать использованию РСЗО на территории Великобритании.
Ранее о решении передать Украине четыре американских комплекса РСЗО HIMARS, способных вести огонь на дальность не менее 70 км, сообщили США.
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Написано же, Британский самолет, при чем тут немцы.
Тим часом москалі через Куп'янськ і кримський міст постачають БК і техніку ешелонами. Приблизно по одному ешелону в день.
Це так для порівняння.