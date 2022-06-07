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Великобритания (4268) Польша (7488) помощь (6181) РСЗО (145)

После объявления Британии о поставке РСЗО в Польшу прибыл военно-транспортный самолет

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

літак,транспортний

После сообщения Лондона о решении поставить Украине партию реактивных систем залпового огня (РСЗО) в понедельник в Польшу прибыл британский тяжелый военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III.

Это следует из данных западных авиаресурсов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Самолет, способный перевозить до 75 тонн груза, совершил посадку на аэродроме польского города Жешув, расположенного в 90 км от границы с Украиной.

Ранее в понедельник Минобороны Великобритании сообщило, что Лондон направит Украине РСЗО M270 в ответ на запрос Киева о поставке высокоточного оружия большой дальности.

"Великобритания передаст Украине реактивные системы залпового огня, чтобы помочь стране защитить себя от российской агрессии", - говорилось в сообщении. В нем не указывалось, сколько таких систем Лондон решил предоставить Киеву.

"Вместе с РСЗО Великобритания также поставит боеприпасы M31A1", - отмечалось в нем. Передаваемые РСЗО, как утверждается в сообщении, будут способны вести огонь на расстояние до 80 км.

Военное ведомство также указало, что украинских военных будут обучать использованию РСЗО на территории Великобритании.

Также читайте: Реактивные системы М270 передадут Украине бесплатно, - Джонсон

Ранее о решении передать Украине четыре американских комплекса РСЗО HIMARS, способных вести огонь на дальность не менее 70 км, сообщили США.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+35
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07.06.2022 07:19
+33
Оце швидкість.Бритам-респект.Боже Бережи королеву...
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07.06.2022 07:19
+20
главное чтобы падоляк не приехал с съемочной группой г+г
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07.06.2022 08:01
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07.06.2022 07:19 Ответить
Оце швидкість.Бритам-респект.Боже Бережи королеву...
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07.06.2022 07:19 Ответить
главное чтобы падоляк не приехал с съемочной группой г+г
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07.06.2022 08:01 Ответить
Якщо приїде - розбити камеру на голові
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07.06.2022 09:01 Ответить
Краще башку розбити падляку , а не камеру
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07.06.2022 11:32 Ответить
да и люсю на подходе неплохо пристрелить...
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07.06.2022 09:06 Ответить
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07.06.2022 07:22 Ответить
ага, дайте еще координаты аэродрома и маршрут доставки, орки спасибо скажут. Дебилы.
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07.06.2022 07:27 Ответить
Аеродром сказали - Жешув. Сказали давно. Тіко друга армія в світі піся-є туди стріляти
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07.06.2022 07:35 Ответить
А маршрут доставки? Той Інтерфакс за такі "шпигунськи" новини вже давно треба до стінки...
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07.06.2022 09:32 Ответить
Закатайте губу панове так вам все і розповіли
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07.06.2022 07:36 Ответить
Німці казки привезли?
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07.06.2022 07:29 Ответить
Да, иди почитай.
Написано же, Британский самолет, при чем тут немцы.
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07.06.2022 07:31 Ответить
Казки Андерсена.
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07.06.2022 07:33 Ответить
Privezli nemci vot spaslo zyzn soldatu M92 kaska nemeckaja
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07.06.2022 07:38 Ответить
Каска щось на вигляд не дуже, а панамка вціліла.
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07.06.2022 09:36 Ответить
***** ти розказуєш хто куди привіз
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07.06.2022 07:32 Ответить
Бл я , цензор, у вас , что - недержание???
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07.06.2022 07:33 Ответить
У Інтерфакса теж.
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07.06.2022 07:36 Ответить
а вас шо? пароноя
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07.06.2022 07:50 Ответить
Це не параноя, це - досвід.
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07.06.2022 09:37 Ответить
Британія пришле 3 установки М270. От якби ще німці дурня не валяли, а відповідали за слова і відправили 4 Марс 2 як обіцяли.
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07.06.2022 07:36 Ответить
Оголосили, що до Польщі, а приїде через Румунію...
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07.06.2022 07:38 Ответить
А ти думаєш - під Одесою нема "мішеней"? Один Зміїний орки нафарширували ППО як булочку - ізюмом! А територія - обмежена Так що попадатимуть з заплющеними очима!
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07.06.2022 08:19 Ответить
Боже храни Королеву. Боже бережи Джонсона. Амінь.
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07.06.2022 07:40 Ответить
нащо про це повідомляти з каждого утюга? тепер ждіть...
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07.06.2022 07:50 Ответить
Думаєш кацапи самі не ведуть розвідку?
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07.06.2022 08:33 Ответить
Велика подяка англічанам, але вони все-таки не такі проггресивні і далекоглядні, як Найвєлічайшій, бо все витрачають на яксь РСЗВ і гармати, а погтрібно будувати і будувати дороги. Так 73%?
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07.06.2022 08:01 Ответить
ага, вчора тут навала зефанатів була, доводили, що дороги це прекрасно, що по ним зараз техніка їде. це в них, мабуть, методичка така від подоляка.
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07.06.2022 09:07 Ответить
Oni pravi, fashistkaja texnika roZZiji po etim darogam i vexala Ukrainu
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07.06.2022 10:45 Ответить
Пиши це по 100 раз на день, по 50 мало.
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07.06.2022 09:39 Ответить
Схоже, "свербіж язика"-національна хвороба в Україні.Називаємо речі своїми іменами.
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07.06.2022 08:32 Ответить
Прикольно. В Жешув нібито прилетів один (!) літак з Британії. Що і для чого він привіз, невідомо. І чи привіз щось взагалі.

Тим часом москалі через Куп'янськ і кримський міст постачають БК і техніку ешелонами. Приблизно по одному ешелону в день.

Це так для порівняння.
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07.06.2022 09:07 Ответить
Юрій Швець каже, що навіть десять таких установок це досить, щоб навести лад. А п'ятдесят чи сто занадто. Тим не менше, Польща замовила himarsів 500 штук.
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07.06.2022 09:18 Ответить
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07.06.2022 09:20 Ответить
ОПа подбає щоб ці РСЗВ не потрапили на фронт.
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07.06.2022 09:21 Ответить
Просили, вимагали, а потім - подбає? Не пиши маячню.
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07.06.2022 09:42 Ответить
Великолепное заявление---браво идиоты! Но почему не сказано по какой автостраде повезут, после пересечения кордона? Чтоб народ с цветами вышел---вам на могилу!!!
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07.06.2022 09:24 Ответить
Если указываете марку самолета (и грузоподъемность), то хотя бы правильное фото в заголовке выставляйте (а не Lockheed C-130 Hercules)!

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07.06.2022 10:09 Ответить
 
 