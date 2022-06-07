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Новости Война в Украине
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Оккупанты не добились успехов под Бахмутом, в Северодонецке продолжаются ожесточенные бои, - американский Институт изучения войны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сєверодонецьк

Российские оккупанты, вероятно, сохраняют контроль над большей частью Северодонецка на 6 июня. Точная ситуация в городе остается неясной, там продолжаются ожесточенные бои.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Относительно контроля в Северодонецке у аналитиков нет единой оценки, однако они сходятся во мнении об упорных боях в городе.

ISW со ссылкой на ВМС Украины сообщает, что Украине удалось оттеснить группировки Черноморского флота России более чем на 100 км, чтобы снизить давление России на южные порты Украины.

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Ключевые выводы аналитиков ISW:

  • Контроль над Северодонецком, по всей вероятности, часто меняется.
  • Захватчики в районе Изюма не сделали ни одного подтвержденного продвижения, тогда как силы, продвигавшиеся к западу от Лимана, достигли незначительных достижений.
  • Оккупанты продолжали неудачные попытки разорвать украинские линии коммуникации к северо-востоку от Бахмута.
  • Ограниченные и локальные украинские контратаки вынудили российские войска сосредоточиться на содержании оборонных рубежей к северу от Харькова.
  • Российские оккупационные власти усиливают усилия по выдаче российских паспортов гражданам Украины и усилению контроля над оккупированными территориями.

Автор: Анастасія Потіха
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Идет четвертый месяц войны,а нам информацию продолжают выдавать через путинский пропагандонский РБК.
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07.06.2022 08:11 Ответить
А без этого института мы это не знаем и не видем.
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07.06.2022 08:21 Ответить
А чого місто українською вперто називають "Сєвєродонецьком"? Місто знаходиться на річці Сіверський Донець, а не "Сєвєрський Донець" чи "Сєвєрний Донець". Сіверська земля - історична область України-Русі. Ми кажемо Новгород-Сіверський, а не Новгород-Сєвєрський чи Новгород-Сєвєрний.
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07.06.2022 08:35 Ответить
 
 