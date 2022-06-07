Украина должна играть центральную роль в переговорах по "зерновому коридору", - Госдеп США

Украина должна получить ключевую роль в переговорах по разблокированию портов с зерном. Визит главы МИД России Сергея Лаврова в Турцию не решает проблему экспорта.

Об этом заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, Вашингтон будет следить за визитом российского министра в Турцию, но считает, что одной поездки недостаточно для решения вопроса по разблокировке экспорта зерна.

"Я уверен, что одной встречей не решишь эту проблему. Этот вызов требует включения Украины на центральную роль", - заявил Прайс.

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Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Россия и Турция обсудили предварительные договоренности по разблокированию экспорта сельскохозяйственной продукции через Черное море. Однако они не согласовывали свои планы с Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что представителей нашего государства не пригласили на переговоры между Россией и Турцией по разблокированию экспорта зерна.