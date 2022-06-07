Украина должна играть центральную роль в переговорах по "зерновому коридору", - Госдеп США
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Украина должна получить ключевую роль в переговорах по разблокированию портов с зерном. Визит главы МИД России Сергея Лаврова в Турцию не решает проблему экспорта.
Об этом заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, Вашингтон будет следить за визитом российского министра в Турцию, но считает, что одной поездки недостаточно для решения вопроса по разблокировке экспорта зерна.
"Я уверен, что одной встречей не решишь эту проблему. Этот вызов требует включения Украины на центральную роль", - заявил Прайс.
Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Россия и Турция обсудили предварительные договоренности по разблокированию экспорта сельскохозяйственной продукции через Черное море. Однако они не согласовывали свои планы с Украиной.
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что представителей нашего государства не пригласили на переговоры между Россией и Турцией по разблокированию экспорта зерна.
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постном маслеолії. Московити знайдуть 100 причин щоб вони не працювали.
Світ точно зійшов з глузду.
2) індусам зерно не продавати - нехай п'ють нафту. всіх студентів-індусів теж на# депортувати
А если обмен, с наваром на посредников. Нам оружие, а мы зерно самовывозом.
Штаты очень дипломатично советуют, что зерно наше, и мы должны играть ведущую роль в переговорах, а не за нашей спиной. И вообще, надо прислушиваться к умным советам союзников,
а не стараться лично себе навар делать.