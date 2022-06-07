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Госдепартамент США (1627) зерно (997) экспорт (842) Прайс Нед (108)

Украина должна играть центральную роль в переговорах по "зерновому коридору", - Госдеп США

Новости Цензор.НЕТ Экономика За рубежом

прайс

Украина должна получить ключевую роль в переговорах по разблокированию портов с зерном. Визит главы МИД России Сергея Лаврова в Турцию не решает проблему экспорта.

Об этом заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, Вашингтон будет следить за визитом российского министра в Турцию, но считает, что одной поездки недостаточно для решения вопроса по разблокировке экспорта зерна.

"Я уверен, что одной встречей не решишь эту проблему. Этот вызов требует включения Украины на центральную роль", - заявил Прайс.

Читайте: Украина не готова рассматривать экспорт зерна через Беларусь, - Зеленский

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Россия и Турция обсудили предварительные договоренности по разблокированию экспорта сельскохозяйственной продукции через Черное море. Однако они не согласовывали свои планы с Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что представителей нашего государства не пригласили на переговоры между Россией и Турцией по разблокированию экспорта зерна.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+13
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07.06.2022 08:02
+9
Держдепу США-респект...
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07.06.2022 08:04
+8
Тому що "Я вам нічєго нє должєн".
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07.06.2022 08:15
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07.06.2022 08:02 Ответить
Тому що "Я вам нічєго нє должєн".
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07.06.2022 08:15 Ответить
тому ,що на асфальте можно , по легкому, срубить бабла
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07.06.2022 08:24 Ответить
А може ому, що ви ж самі горлопанили про відсутність НОРМАЛЬНИХ ДОРІГ? А тепер ними ж і докоряєте! В українців, що не зроби - все не так! Ідіть до влади та покажіть на прикладі - як саме потрібно робити,що та коли!
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07.06.2022 15:21 Ответить
Держдепу США-респект...
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07.06.2022 08:04 Ответить
нам зерно не потрібно, нехай ООН хоть щось зробить або розпускається
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07.06.2022 08:05 Ответить
Я вижу союзники переживают за голодных негров больше чем за нас
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07.06.2022 08:05 Ответить
Тому що голодні попхнуть до них, а не до нас. А воно їм потрібно?
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07.06.2022 08:08 Ответить
Союзники по якому союзу?
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07.06.2022 08:34 Ответить
Ну партнёры. Не цепляйтесь к словам🙃
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07.06.2022 09:11 Ответить
Вспоминаю, как Параша "досматривала" суда в Азовском море, которые шли в Мариуполь и Бердянск. Теперь представьте себе, что орки, сидя на Змеином ("выполняя официальную миссию") шмонают суда, идущие в Одессу и Черноморск (и обратно). А Украина не будет иметь права ипашить орков на Змеином. Оно нам надо? Пусть голодающие негры москалями питаются. Им не привыкать.
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07.06.2022 08:12 Ответить
Справа мабуть не в праві, а нічим їбашить.
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07.06.2022 08:18 Ответить
Уже опять есть чем...
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07.06.2022 13:06 Ответить
Если уж и продавать украинский хлеб африканцам, чтобы они с голода не передохли и Европу не заполонили, , то через Польшу и Балтийское море. Безопасно и независимо от прихотей Эрдогана. Уже то, что Эрдоган вел переговоры по нашему зерну без нашей страны неприемлемо
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07.06.2022 08:15 Ответить
Всі ці коридори фігня на постном масле олії. Московити знайдуть 100 причин щоб вони не працювали.
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07.06.2022 08:23 Ответить
Замість визволення азовців ми домовляємось про вивіз зерна.
Світ точно зійшов з глузду.
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07.06.2022 09:05 Ответить
1) ніякого зерна не відвантажувати, доки нам не дадуть зброю!
2) індусам зерно не продавати - нехай п'ють нафту. всіх студентів-індусів теж на# депортувати
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07.06.2022 09:27 Ответить
Ты агент кремля? А новый урожай куда будем складывать у тебя дома?
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07.06.2022 11:11 Ответить
В мене в одного таке відчуття, що зараз в усіх основна ціль це вивезти зерно в Африку, а після цього воюйте скільки зможете?
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07.06.2022 10:22 Ответить
Пока кацапские лоханки не пойдут на дно, никаких портов Украине не будет. Дипломатией это никак не решить. Можно только выторговать временную деблокаду в обмен на сдачу территорий или что-то в этом роде.
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07.06.2022 13:37 Ответить
О том, что зерно нужно голодной Африке, подняла Украина, а не Африка. Африке всё равно, там народу много, их особо не считают. Это идея, чтобы помогли Украине.
А если обмен, с наваром на посредников. Нам оружие, а мы зерно самовывозом.
Штаты очень дипломатично советуют, что зерно наше, и мы должны играть ведущую роль в переговорах, а не за нашей спиной. И вообще, надо прислушиваться к умным советам союзников,
а не стараться лично себе навар делать.
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07.06.2022 16:42 Ответить
А в чём проблема? Создайте транспортный коридор через Польшу...
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07.06.2022 17:06 Ответить
 
 