Зеленского просят законодательно признать начало российско-украинской войны с 20 февраля 2014 года, - петиция

На сайте Офиса Президента в разделе "Петиции" начат сбор подписей за петицию, цель которой законодательно признать начало российско-украинской войны с 20 февраля 2014 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на размещенную петицию.

Автором петиции является Алла Кондакова. В настоящее время собрано почти 300 голосов из необходимых 25 тысяч.

"Боевые действия на территории Украины начались с 20 февраля 2014 года, доказательством тому самоотверженная защита Защитниками, Защитницами, Добровольцами территориальной целостности, суверенитета и независимости в боевых столкновениях с армией российской федерации:

- оккупация Крыма Российской Федерацией;

- временная оккупация части Донецкой и Луганской областей;

- Саур – Могила;

- Иловайск;

- Донецкий и Луганский аэропорт;

- Дебальцево;

- Авдеевская промзона и многие другие стратегические плацдармы, где отвоевывалась независимость нашей Украины", - говорится в документе.

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"2022 год – полномасштабное вторжение Российской Федерации, героические бои по защите городов Киева, Мариуполя, Харькова, Чернигова, Сум, Бучи, Гостомеля, Бородянки, Николаева, Херсона, Одессы, Донецкой, Луганской областей.

Это и есть продолжение русско-украинской войны, которая началась локально в 2014 году.

Очень важным историческим фактом в истории Украины является юридическое признание Государством на законодательном уровне начала российско-украинской войны именно 20 февраля 2014 года", - отмечает автор петиции.