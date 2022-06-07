Зеленского просят законодательно признать начало российско-украинской войны с 20 февраля 2014 года, - петиция
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На сайте Офиса Президента в разделе "Петиции" начат сбор подписей за петицию, цель которой законодательно признать начало российско-украинской войны с 20 февраля 2014 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на размещенную петицию.
Автором петиции является Алла Кондакова. В настоящее время собрано почти 300 голосов из необходимых 25 тысяч.
"Боевые действия на территории Украины начались с 20 февраля 2014 года, доказательством тому самоотверженная защита Защитниками, Защитницами, Добровольцами территориальной целостности, суверенитета и независимости в боевых столкновениях с армией российской федерации:
- оккупация Крыма Российской Федерацией;
- временная оккупация части Донецкой и Луганской областей;
- Саур – Могила;
- Иловайск;
- Донецкий и Луганский аэропорт;
- Дебальцево;
- Авдеевская промзона и многие другие стратегические плацдармы, где отвоевывалась независимость нашей Украины", - говорится в документе.
"2022 год – полномасштабное вторжение Российской Федерации, героические бои по защите городов Киева, Мариуполя, Харькова, Чернигова, Сум, Бучи, Гостомеля, Бородянки, Николаева, Херсона, Одессы, Донецкой, Луганской областей.
Это и есть продолжение русско-украинской войны, которая началась локально в 2014 году.
Очень важным историческим фактом в истории Украины является юридическое признание Государством на законодательном уровне начала российско-украинской войны именно 20 февраля 2014 года", - отмечает автор петиции.
Пожалуйста, подождите...
12 июня 1990 года РСФСР обьявила Декларацию о независимости РСФЙСР России..а Украина еще год былав составе СССР обьявив себя независимым только в 1991 году... также создавая ООН УССР выступила в роли учредителя ООН тем самым не оспаривая свой статус и тем более оккупацию...
в отличии от стран Балтии (Прибалтики) всегда имелось ввиду оккупация Прибалтики СССР и так и называли СОВЕТСКАЯ ПРИБАЛТИКА... УССР Украину так никто не называл ... также в Беловежской Пуще Кравчук Президент Украины подтвердиол приемственность и последовательность исторической ретроспективы и признал СССР таким что прекратил существование де-факто однако только 26 декабря 1991 года Верховный Совет СССР принял Декларацию о прекращении СССР де- юре .... Более того Договор о Дружбе между Россией и Украиной вообще нивелировал какие либо претензии Украины к России далее следовал Договр или перед этим Будапешт и так далее увы увы.. Украина сама во многом сделал все чтобы недопустить какие либо претензиик России...в худшем случае можно все отнести в вину СССР и тут Россиия обтьявившая себя правоприемником СССР сделает вид- что в этих аспектах и вопрсоах- они дескать на себя ничего не возлагали...
тому ніякого договору нема.
Рашка окупувала частину УНР, після чого уряд УНР змушений був виїхати закордон та існував в екзилі.
Отож, договір 30 грудня 1922 р. не має жодної юридичної сили, оскільки:
1) УНР його не підписувала
2) договір розроблявся виключно для окупаційних режимів (щось на зразок договору між РФ, Придністров'ям і Абхазією), і, що цікаво, навіть ці держави не хотіли створення єдиної держави, а прагнули конфедеративного устрою; це абсолютно не підходило московитам, тому навіть деяких своїх же комуністів, наприклад, Х. Раковського, була звільнено і пізніше розстріляно самими ж більшовиками 🤨
3) кінцевого тексту договору не існувало
4) договір не був ратифікований
5) оскільки союзного договору у 1922-23 рр. так і не було підписано, то рашка вирішила створити Конституцію "союзної держави" і таким чином створити "союз"
6) проте ця ж Конституція суперечила нелегітимному договору 1922 р. і взагалі була створена неконституційним органом та й держави, для якої і створювалась ця Конституція, тоді взагалі не існувало 😅
7) навіть дана Конституція пізніше була відмінена.
Так що, мало того, що договір 30 грудня 1922 р. не має абсолютно жодної юридичної сили і його як союзного договору взагалі не існувало, так через це ще й території і держави, які РФ "успадкувала" від совка, по суті є до цих пір окупованими московським режимом державами 😀
До речі, в 2014-му мобілізація була запроваджена, навіть шість хвиль було, хіба що не було поголовної
Т.е., дорогая Алла, "о бедном гусаре (Зе) замолвили слово"!? Это он, Порошенко, во всём виноват и пальчиком погрозить. Дуже гидко!
2014 год. Армии как таковой вообще не было, Янукович оказался умнее и сбежал, забрав ( по привычке) казну, и.о.Турчинов крутился, как уж, а такой-сякой Порошенко полетел в Крым, где
спокойно садились самолёты с зелёными человечками, прорывался в ту Раду, но российские
военные не пустили, наставив оружие и собрались стрелять. Интересно, где тогда был Зеленский?Читайте историю, граждане, для общего развития полезно. И делайте правильные выводы.
Кто-то скажет, что это формальности, а я скажу, что это показатель самоуважения страны. С которого всё начинается . . .