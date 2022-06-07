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Зеленского просят законодательно признать начало российско-украинской войны с 20 февраля 2014 года, - петиция

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

донецк,луганск,донбасс

На сайте Офиса Президента в разделе "Петиции" начат сбор подписей за петицию, цель которой законодательно признать начало российско-украинской войны с 20 февраля 2014 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на размещенную петицию.

Автором петиции является Алла Кондакова. В настоящее время собрано почти 300 голосов из необходимых 25 тысяч.

"Боевые действия на территории Украины начались с 20 февраля 2014 года, доказательством тому самоотверженная защита Защитниками, Защитницами, Добровольцами территориальной целостности, суверенитета и независимости в боевых столкновениях с армией российской федерации:
- оккупация Крыма Российской Федерацией;
- временная оккупация части Донецкой и Луганской областей;
- Саур – Могила;
- Иловайск;
- Донецкий и Луганский аэропорт;
- Дебальцево;
- Авдеевская промзона и многие другие стратегические плацдармы, где отвоевывалась независимость нашей Украины", - говорится в документе.

Также читайте: Петиция к Зеленскому о запрете салютов набрала необходимое количество голосов. Президент поручил Кабмину решить этот вопрос

"2022 год – полномасштабное вторжение Российской Федерации, героические бои по защите городов Киева, Мариуполя, Харькова, Чернигова, Сум, Бучи, Гостомеля, Бородянки, Николаева, Херсона, Одессы, Донецкой, Луганской областей.
Это и есть продолжение русско-украинской войны, которая началась локально в 2014 году.
Очень важным историческим фактом в истории Украины является юридическое признание Государством на законодательном уровне начала российско-украинской войны именно 20 февраля 2014 года", - отмечает автор петиции.
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Топ комментарии
+25
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07.06.2022 08:36
+22
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07.06.2022 08:58
+19
Всё правильно, только это прерогатива Верховной Рады. Напоминаю, что Украина- парламентско-президентская республика, о чём 73% населения наверняка не знают.
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07.06.2022 08:40
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Правила форума Совет форумчан
... і як другий етап війни з росією, що почалася у 1918 році і триває по сьогоднішній день, і відтак вважати період 1921 - 1991 років роками російської окупації України.
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07.06.2022 08:40 Ответить
не выйдет 30 декабря 1922 года Украина подписала Союзный Договор и создали СССР...
12 июня 1990 года РСФСР обьявила Декларацию о независимости РСФЙСР России..а Украина еще год былав составе СССР обьявив себя независимым только в 1991 году... также создавая ООН УССР выступила в роли учредителя ООН тем самым не оспаривая свой статус и тем более оккупацию...
в отличии от стран Балтии (Прибалтики) всегда имелось ввиду оккупация Прибалтики СССР и так и называли СОВЕТСКАЯ ПРИБАЛТИКА... УССР Украину так никто не называл ... также в Беловежской Пуще Кравчук Президент Украины подтвердиол приемственность и последовательность исторической ретроспективы и признал СССР таким что прекратил существование де-факто однако только 26 декабря 1991 года Верховный Совет СССР принял Декларацию о прекращении СССР де- юре .... Более того Договор о Дружбе между Россией и Украиной вообще нивелировал какие либо претензии Украины к России далее следовал Договр или перед этим Будапешт и так далее увы увы.. Украина сама во многом сделал все чтобы недопустить какие либо претензиик России...в худшем случае можно все отнести в вину СССР и тут Россиия обтьявившая себя правоприемником СССР сделает вид- что в этих аспектах и вопрсоах- они дескать на себя ничего не возлагали...
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07.06.2022 08:52 Ответить
Після передання останнім Президентом УНР своїх повноважень першому Президенту України, Україна стала правонаступником УНР. Росія у 2014 фактично в односторонньому порядку денонсувала всі договори з Україною. Але неукраїнській владі України все це нецікаво.
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07.06.2022 09:08 Ответить
цей договір нелегетимний бо уряд УНР в екзилі нічого такого не підписував
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07.06.2022 09:09 Ответить
цей договір не існує. його наче збиралися підписати... і в ЗМІ оголосили, шо вже. але в республіках стали пропонувати до нього СТІЛЬКИ правок, шо тему зам'яли.

тому ніякого договору нема.
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07.06.2022 09:43 Ответить
Згідно з Брест-Литовським мирним договором 1918 р. УНР 🇺🇦 була міжнародно визнаною державою. У тому числі її визнала новостворена РСФРР (тогочасна рашка). Проте РФСРС анулювала договір розпочавши в односторонньому порядку воєнні дії з метою окупації УНР.
Рашка окупувала частину УНР, після чого уряд УНР змушений був виїхати закордон та існував в екзилі.

Отож, договір 30 грудня 1922 р. не має жодної юридичної сили, оскільки:
1) УНР його не підписувала
2) договір розроблявся виключно для окупаційних режимів (щось на зразок договору між РФ, Придністров'ям і Абхазією), і, що цікаво, навіть ці держави не хотіли створення єдиної держави, а прагнули конфедеративного устрою; це абсолютно не підходило московитам, тому навіть деяких своїх же комуністів, наприклад, Х. Раковського, була звільнено і пізніше розстріляно самими ж більшовиками 🤨
3) кінцевого тексту договору не існувало
4) договір не був ратифікований
5) оскільки союзного договору у 1922-23 рр. так і не було підписано, то рашка вирішила створити Конституцію "союзної держави" і таким чином створити "союз"
6) проте ця ж Конституція суперечила нелегітимному договору 1922 р. і взагалі була створена неконституційним органом та й держави, для якої і створювалась ця Конституція, тоді взагалі не існувало 😅
7) навіть дана Конституція пізніше була відмінена.

Так що, мало того, що договір 30 грудня 1922 р. не має абсолютно жодної юридичної сили і його як союзного договору взагалі не існувало, так через це ще й території і держави, які РФ "успадкувала" від совка, по суті є до цих пір окупованими московським режимом державами 😀
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07.06.2022 10:44 Ответить
Брехня. Украина никаких союзных договоров не подписывала и в СССР не состояла. Кроме того, велась освободительная война до 1953 года.
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07.06.2022 13:09 Ответить
Все вірно. І перша окупація і анексія була не з Кримом у 2014, а з Стародубщиною у 1919 році. Сірожупанна дивізія армії УНР чинила запеклий опір (найважчі бої в історії УНР про які чомусь забули) але під тиском червоних відступила зі Стародубщини. Росіяни вчинили там геноцид українців. Зараз про Україну там нагадують дише церкви, збудовані на кошти наших гетьманів...
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07.06.2022 09:34 Ответить
Україна ще жодного разу не ставила питання, про повернення своїх окупованих до 1991 року територій. А це має прямий зв'язок з поверненням окупованих територій після 2014 року.
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07.06.2022 10:03 Ответить
Всё правильно, только это прерогатива Верховной Рады. Напоминаю, что Украина- парламентско-президентская республика, о чём 73% населения наверняка не знают.
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07.06.2022 08:40 Ответить
Правильно, але і президент може подавати законопроекти ))
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07.06.2022 09:01 Ответить
камон, он давно уже авторитарный диктатор с карманной "единой россией" в госдуме. Пардон, с карманной "монобільшістю" у верховній раді.
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07.06.2022 10:35 Ответить
А до 24 лютого це був якийсь незрозумілий конфлікт? Почали вже з Боневтіка ліпити героя.
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07.06.2022 08:41 Ответить
"Герой" на литеру "Х" ...
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07.06.2022 10:43 Ответить
честно говоря не понимаю.... Янукович 21 февраля 2014 года подписал соглашение с оппозицией а сбежал к утру 22 февраля.. я также понимаю что Янукович действовалв интересах своих и России я также понимаю и верю но доказательств пока железобетонных нет что военные России участвовали в подавлении Майдана и убийствах гражданских...
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07.06.2022 08:43 Ответить
А чого тільки через вісім років з'явилася ця петиція?
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07.06.2022 08:45 Ответить
Щас, бубочка все бросят и будут этим заниматься! Он до сих пор не объявил и официально не оформил это нападение кацапни как ВОЙНА, а вы хотите оторвать мальчонка от ежедневных патриотических завываний по телеку и пиара как выдающегося деятеля современности и будущего!!!!
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07.06.2022 08:53 Ответить
По сути, это будет объявлением войны. Очень хотел бы услышать комментарии юриста (о чем неоднократно просил в комментариях), что нового привнесет формальное состояние войны. Не морально (по моральным меркам война идет уже больше 100 дней, а может бвть и больше 8 лет), а именно юридически.
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07.06.2022 08:53 Ответить
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07.06.2022 08:58 Ответить
Клоуняра.
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07.06.2022 09:03 Ответить
Гондон.
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07.06.2022 10:45 Ответить
Хай приймають початок війни 20 лютого 14 року. Якраз буде можливість запитати що він робив у період війни на ворожій території.
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07.06.2022 10:00 Ответить
Ситуація наступна:
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07.06.2022 10:32 Ответить
угу. щаз

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07.06.2022 09:04 Ответить
Та де там. До 24 лютого по той бік шукали мир в очах.
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07.06.2022 09:07 Ответить
не підпише ,пояснення буде -настання відповідних фінансово-правових наслідків та форс мажорних обставин..
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07.06.2022 09:13 Ответить
Так ніби ж є Постанова Верховної Ради саме за цю дату!
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07.06.2022 09:14 Ответить
неплутайте,тоді ВС та заг.мобілізації запроваджено не було
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07.06.2022 09:18 Ответить
це необов'язкові процедури.
До речі, в 2014-му мобілізація була запроваджена, навіть шість хвиль було, хіба що не було поголовної
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07.06.2022 09:58 Ответить
Що за дурня?А з 2014р у нас що?
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07.06.2022 09:17 Ответить
АТО по документах....так наполягали партнери з Заходу,що б не розривати торгівлю з рф
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07.06.2022 09:23 Ответить
А бил би тада Зєлєнскій...ех...да што гаваріть...
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07.06.2022 10:13 Ответить
ВЫБОРЫ! Этот вброс сделан для того, чтобы юридически все негоды к подговке и ведению войны сбросить на Порошенко, мол, тогда он толком ничего не сделал и войну перекинул на бедного Зе.
Т.е., дорогая Алла, "о бедном гусаре (Зе) замолвили слово"!? Это он, Порошенко, во всём виноват и пальчиком погрозить. Дуже гидко!
2014 год. Армии как таковой вообще не было, Янукович оказался умнее и сбежал, забрав ( по привычке) казну, и.о.Турчинов крутился, как уж, а такой-сякой Порошенко полетел в Крым, где
спокойно садились самолёты с зелёными человечками, прорывался в ту Раду, но российские
военные не пустили, наставив оружие и собрались стрелять. Интересно, где тогда был Зеленский?Читайте историю, граждане, для общего развития полезно. И делайте правильные выводы.
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07.06.2022 16:31 Ответить
Это ещё что ! У путина и медведева, а также ряда других представителей российской политической и деловой элиты до сих пор есть государственные награды Украины. Я в декабре ещё подавал петицию на этот счёт, набрала несколько десятков голосов и всё . . .
Кто-то скажет, что это формальности, а я скажу, что это показатель самоуважения страны. С которого всё начинается . . .
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07.06.2022 18:41 Ответить
 
 