Если РФ не прекратит блокаду украинских портов, то должен быть срочно заблокирован весь российский экспорт, - Порошенко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Находящийся на Европейском Финансовом Конгрессе в польском городе Сопот Петр Порошенко призвал к тотальной блокаде российского экспорта.
Он подчеркнул, что украинские порты должны быть разблокированы не только для экспорта зерна, но и других товаров, а также для импорта сырья для отечественной промышленности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".
Почему мы говорим только об экспорте украинского зерна, а не говорим об экспорте других продуктов украинского экспорта. Почему мы не говорим об импорте через украинские порты сырья, которое обеспечивает рабочие места и функционирование украинской промышленности. Почему Россия, которая якобы ведет переговоры с Турцией с одной стороны, бомбит ракетами транспортную инфраструктуру, которая доставляет это зерно в одесские порты, порты Дуная и таким образом пытается сегодня обмануть мир", – отметил Порошенко.
"Мое предложение совершенно другое. Я приветствую усилия Турции, которая согласилась обеспечивать ее военно-морские силы, эскорты торговых кораблей. Просьба, чтобы это было не только зерно, а все, потому что экспорт Украины должен функционировать", - говорит Порошенко.
"Если Россия не прекратит блокаду, мы должны немедленно в течение недель, если не дней обеспечить тотальную блокаду российского экспорта. Всего, а не только зерна или нефти, не только газа – всего. Потому что 80% российского экспорта осуществляется морем", – констатирует Порошенко.
"Сегодня мы можем применить такие же механизмы, как при аресте яхт российских олигархов. Мы можем найти такие же механизмы, которые я применял, когда был акт агрессии против Украины в Керченском проливе. На основании решений судов мы будем арестовывать российские суда, пока блокада не будет снята. Это называется экстерриториальными санкциями, которые должны находиться в следующих пакетах. Все предложения выписаны", – отмечает пятый президент.
"Я использовал трибуну Сопотского конгресса, для того чтобы предложить их так же, как мы это сделали на Саммите и Конгрессе Европейской Народной Партии, лидирующей политической силы Евросоюза. Мы предложили президенту Еврокомиссии, еврокомиссарам подобные шаги по расширению санкций, потому что в санкциях нужно быть креативным, не только вводить персональные санкции", – считает Порошенко.
"Если говорить о персональных, то это – список Бучи, потому что не только Путин и его шайка, а каждый солдат, офицер, генерал, принимавший в этом участие должен знать, что ответственность будет неотвратима и поэтому в следующий раз, когда он будет применять оружие против гражданских, он трижды подумает и это его остановит", – подчеркивает Порошенко.
"Вопрос санкций был очень тщательно проработан и предложен. Нам не нужна помощь в разминировании, мы сами знаем дороги, которые могут использовать торговые караваны под защитой Турции. Но никому мы не дадим право ухаживать, что это зерно или это масло, это сырье для питания, это горючее, или что-нибудь другое. Мы суверенное государство, имеющее суверенные права в международном Черном море, и никакого другого статуса мы россиянам не дадим сделать", – резюмирует Порошенко.
Пожалуйста, подождите...
це мав би сказати президент володимир, але вчора він закликав
,,Щоб не зменшувалась увага до України, всі мають продовжувати говорити про те, що відбувається,,
очевидно єдиний телемарафон, мінпропаганди і мінцифри не встигають...
там же все пучком- всіх врятував великий седовласка ЗЕ і його супружніца.
Для этого надо пытаться это сделать. "Везет тому кто везет"
ПРо безвиз тоже все так вякали, что это невозможно, а уперлись, и сделали....
Taras Chornovil
Виплив знову Подоляк - той, що неофіційний радник неофіційного органу ніби то влади в Україні, але через якого влада вкидає брудні наративи, які цілковито суперечать лицемірним заявам про "єдність суспільства" перед загрозами, які принесла рашистська агресія. На жаль, доки одні борються з ворогом або ж допомагають нашим бійцям, інші грають на внутрішній розкол та стараються добавити якнайбільше аргументів нашим опонентам у європейських та євро-атлантичних інституціях. Я б іще сумнівався, чи це не виключний плід самолюбування та нарцисизму вискочок, яких раптом так близько допустили до влади, якби ж то не одіозна персоналія радника й політ-технолога давніших антиукраїнських сил Подоляка.
Він використав площадку Інтерфакс. Раніше спеціальні можливості для висловлювання офіційних наративів від влади, коли інтерв'ю бере сам генеральний директор Олександр Мартиненко, тут реалізовували перші особи держави або дійсно видатні знакові постаті, які добавляли авторитету інтернет виданню. Коли зараз ніби ж маститий колись журналіст, а нині гендиректор біжить з диктофоном та блокнотиком брати довжелезне інтерв'ю у якогось заштатного радника, то люди, які перетиналися із прес-службами чітко пояснять: було "височайшеє указаніє". І я ж знаю Мартиненка. уявляю, як він кривиться перечитуючи передані йому з Банкової питання, які має задати, адже це не його світогляд та стиль. Але задає, а потім пересилає на вичитку, отримує, можливо щось зовсім інше, ніж те, що наговорив третьосортний політтехнолог і без заперечень виставляє на сайті. Такого тут навіть при януковичі не дозволяли. Жанр зачищеного абсолютно позитивного інтерв'ю більше за стилем нагадує некролог, де тільки добре... Дрібніє режим, маліють стовпи журналістики, незмінною залишається лише кон'юнктура. А вона тут дуже гидкенька.
До речі, нічого особливо нового. Багато вихвалянь Зеленського, як видатного, принципового... Зайвий раз це аналізувати не хочеться. У нього явно прогресують патологічні комплекси, а оточення, замість зупинити й запропонувати лікування, цьому лише потакає. Другий тренд - це вже зайвий доказ того, що Подоляк обслуговує саме прорашистську частину опи, тих, кого ми звично називаємо "кротами". Воно й не дивно. І нічого нового. Головне максимально лити бруду на наших союзників. Не покритикувати позицію, яка нам не підходить, а саме зверхньо, зневажливо висловлюватися про західні країни. Це цілеспрямована кампанія на самоізоляцію України. Порошенкові також Меркель і Оланд часто пропонували неприйнятні речі, але тоді відповідь завжди була дипломатичною. І навіть орієнтовані на москву політики, як та ж Меркель, ставали нашими союзниками. Зараз місія протилежна - перетворити друзів чи потенційних союзників на ображених скептиків. А ще стоїть завдання не допустити запрошення для України в НАТО та підігрівання й так значних настроїв проти прискореного отримання нами статусу кандидата в ЄС. Бо проти цього чітко висловилися в москві, а ще відмова створить колосальний плацдарм для подальшого обпльовування наших союзників, щоб процес відторгнення став незворотним. Усе це ми вже проходили в 2013-му при януковичі, коли, щоправда, на значно нижчому рівні Подоляк займався саме такими завданнями. Це звичайна агентурна робота на ворога. Тут нічого дивного.
Трохи руйнує виконання шкідницького завдання бажання Подоляка видатися мудрішим, ніж він є насправді, отой неприхований нарцисизм, самолюбування, менторський тон. Тому довжелезний і дуже примітивний текст у питаннях дипломатії, геополітики, воєнної справи тощо руйнує сприйняття основних закладених замовниками меседжів. Звісно, крім дуже примітивного розумування в тексті є й відверта брехня та пересмикування. Подоляк напевно думає, що українці забули, що конкретно їхня переговорна група погоджувала в Стамбулі...
Але врешті в затвердженому списку питань надходить черга того, заради якого й зґвалтували Олександра Мартиненка з його Інтерфаксом. Без підводки, смислового зв'язку з попереднім текстом журналісти раптом починають цікавитися саме Порошенком та просити пообливати його брудом. Попри війну й усі загрози, влада показала, що її тривожать тільки внутрішні розбірки та боротьба з політичними опонентами. Щоб не бруднитися офіційним особам та не нариватися на судові позови за наклепи, для цього таких подоляків і утримують. А тези з частини проти Порошенка уже сьогодні розіслали ботофермам та слухняним чи пригодованим ЗМІ.
Про що заготували тексти проти Порошенка? Бо це саме персональні випади. Та ні про що конкретне. Бо насправді все вийшло за дідусем Фрейдом. Подоляк достатньо примітивний, щоб грати в нелінійні ігри. Тому його випади переважно побудовані на приписуванні Порошенкові тих претензій, які все частіше ставлять зеленій владній команді. Про єрмаківську опу прямо кажуть навіть противники Петра Порошенка, що вони пішли на небезпечний розкол суспільства, почавши нічим не спровоковані атаки на політичного опонента під час війни. Що робить Подоляк? Приписує початок цих атак Порошенкові. Безглуздо, бо навіть після вкрай деструктивних дій влади 5-ий президент досі жодним чином на них не відповів. Наступне - владу критикують, що вони самі (а там люди не бідні) та їхні пригодовані папіки-олігархи нічого не дали на підтримку армії, тероборони, переселенців, людей у загрожених регіонах, лише крали. Подоляк, замість навести хоч щось напроти (мабуть нема що) починає розказувати про "дріб'язковість" допомоги від екс-президента лише в цілях "самореклами". На фоні рекламування всієї опівської команди, яку транслюють усі ЗМІ, ця теза звучить безглуздо. Але ці фрази скеровані на читачів, які не мають повноти інформаційної картини й бачать світ лише в ватно-олігархічному телемарафоні. Комусь може й зайде.
Далі йде абсолютно лайливий і не структурований смисловий потік про Порошенка й Медведчука із звичною лайкою - про "баригу" звісно. От чия б корова мичала... Але чомусь не згадує рот Банкової, що:
- базовий для Зеленського телеканал 1+1, де й зараз вилизують Зеленського та обливають брудом Порошенка, у співвласниках має Медведчуків;
- при Порошенкові статки медведчука оцінювалися в $55 мільйонів , а за два роки при Зеленському виросли до $1 мільярда;
- при Порошенкові медведчук боявся лізти в політику, сидів тихо в гуманітарній підгрупі Мінська, навіть не думав створювати партію, йти в Раду, а при Зеленському став настільки впливовим в Україні.
Ці питання також поки ще не дуже активно, але починають ставити до влади. Тому знову вирішили бити на упередження із дзеркальними до запитів суспільства діями. Ще там пару якихось натяків, чесно скажу, навіть не зрозумів про кого йшлося, але це все настільки в Подоляка по дворовому й вульгарно викладено, що навіть докопуватися неохота.
Але далі починається основний удар у відповідь на головне питання суспільства. Усе більше людей розуміють, що якби не Зеленський, ніякої війни взагалі б не було. Бо Порошенко і в НАТО Україну тягнув, і закон про державну мову впроваджував, і для ПЦУ Томос вибивав. А це ж усі найбільш болючі мозолі путіна. І що? А нічого, лише дрібні провокації у відповідь та пропагандистські атаки, включно з 5-ою колоною, на чолі з медіа-активом олігарха-папіка... Путін розумів, що проти тієї України з новими озброєннями та розвинутою та добре профінансованою армією пхатися не можна. За три роки Зеленський створив таку ситуацію, коли в путіна появилася віра, що в Україні буде легка прогулянка. І тоді відбулося це страшне вторгнення. Зрозумійте, я не зміщую акцентів. Агресор - путін, убивця - путін, ґвалтівник - путін. Але двері йому відкрив і фактично запросив таки Зеленський. Цих питань стає все більше. І на додаток: хто розмінував вихід з Криму? Хто змусив Генштаб відвести війська з півночі? Хто ігнорував дані розвідок союзників про плани вторгнення? На ці питання доведеться давати відповідь. І за ці дії доведеться відповідати. Влада могла б вишукати якихось цапів-відбувайлів. Але тупо й згубно для себе мовчить або відповідає тупорилими матюками Арєстовічя. Значить рішення ухвалювали так високо, що називати не можна, бо ниточки потягнуться до самого...
Що в такому випадку роблять дуже немудрі політтехнологи? Кричать: "Сам дурак!" Тут Подоляк не первинний. Спершу вже Арєстовічь заявляв, що путін напав, бо Порошенко ввів у Конституцію курс на НАТО. Це було неймовірно тупо. Але Подоляк вирішив навіть цю тупість переплюнути. Властиво, він у відповідь на заготоване питання зумів заплутатися й урешті-решт "вийти на самого себе", точніше - на шефа свого шефа. Згадав Мінські домовленості й "легалізацію так званих линири-динири". Вистріл у ногу, бо Мінськ сам Зеленський визнав і поглибив формулою Штайнмайєра, яку особисто підписав на вимогу москви, а нею ж і легалізував ті самі фейкові утворення. А потім на початку 2020-го Єрмак носився із виборами в ОРДЛО та створенням консультативної ради, де б ці два сепаратистські недогризки мали право вирішального голосу нарівні з Україною. От ми ж це з пам'яті повикидали через війну, а завдяки дурному Подоляку нагадали. І вже не забудемо. І про якусь політичну мега-імперію медведчука при Порошенкові - вистріл в ногу, бо не мав він тоді жодного депутата
а когда перестал быть президентом, то ты каждую неделю квакаешь, что он опять в сотый раз сбегает
Ми ще просимо дозволити вивозити нашу пшеницю.
Дурдом !
Як до такого докотились
разблокировка портов силами нато
- Скажите спасибо, гаспадин прамышленник, что за русский рубль ещё не дают в морду!"
(А А Игнатьев "Пятьдесят лет в строю")
1. Очевидно, что страна, которая ведет агрессивную захватническую войну и поставила себе целью уничтожение Украины, этого "добровольно" не сделает.
2. За 100 дней войны никто в мире не смог заставить что-то сделать Путлера.
3. РФ - является экспортером зерна в мире № 1. Повышение цен для него так же выгодно, как и повышение цен на нефть. Зерно - является для него таким же рычагом влияния как и газ.
Вывод:
Пока не начнем говорить горькую правду (и внутри страны, и на международных площадках) ситуация будет только ухудшаться.
Проблему знайшли! Вже місяць обсуждають!
Не сказав він, що потрібно примусити касапів розблокувати всі українські порти, як чорноморського, так і азовського, і навіть кримського побережжя. Само собою, і звільнити їх від касапської окупації.
Інакше - це не буде деблокада.
Різницю між діями і наслідками обох ми зараз відчуваємо на власному досвіді!
А на расєє,як і в ОПі зезидента,від цього бісяться.
Бо зустріч tet-a-ţet з авторитетним політиком приносить більше користіа,ніж десяток рекламних роликів.
Ролики діють на виборців(але швидко набридають!),а домовленості залишаються надовго.
Тут, бл#ть, орбан себе выторговал преференции на нефть, а на весь экспорт кто согласится? Учитывая что и немцы и лягушатники поставляли кацапам оборудование для техники в обход санкций.
Опять популизм погнал.
щоби Порошенко не помітив
Ти навіть умовити тих, хто може заблокувати - не здатен.
А Порох - може. Тому - це його робота. А твоя -на дивані.