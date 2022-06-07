Рашисты отводят войска из Мелитопольского и части Васильевского района, вероятно для ротации, - Запорожская ОВА
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На территории Запорожской области продолжается строительство линий защиты.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
По его словам, оккупанты отводят войска из Мелитопольского и части Васильевского района. Старух отметил, что подобные действия могут быть ротацией.
"Перемещение оккупантов происходит в направлении Херсона. Кроме этого, в Запорожском регионе продолжается возведение линий защиты, что существенно помогает нашим Вооруженным Силам давать отпор оккупантам. В настоящее время создано много фортификационных сооружений на подступах к Запорожью", - говорится в сообщении.
Также, добавил Старух, Запорожская АЭС продолжает работать, хотя сотрудники находятся под постоянным давлением.
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