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Рашисты отводят войска из Мелитопольского и части Васильевского района, вероятно для ротации, - Запорожская ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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На территории Запорожской области продолжается строительство линий защиты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

По его словам, оккупанты отводят войска из Мелитопольского и части Васильевского района. Старух отметил, что подобные действия могут быть ротацией.

"Перемещение оккупантов происходит в направлении Херсона. Кроме этого, в Запорожском регионе продолжается возведение линий защиты, что существенно помогает нашим Вооруженным Силам давать отпор оккупантам. В настоящее время создано много фортификационных сооружений на подступах к Запорожью", - говорится в сообщении.

Также, добавил Старух, Запорожская АЭС продолжает работать, хотя сотрудники находятся под постоянным давлением.

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Цей ***** старої займався піаром на великому крадівництві, а тепер бач прям експерт військовий
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07.06.2022 10:23 Ответить
Старух
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07.06.2022 10:30 Ответить
він давно відома нікчема. зовсім не відповідає свої посаді
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07.06.2022 10:48 Ответить
І?.. Скористатись цим - нє? Якщо так, то до чого взагалі ця "цінна" інформація?
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07.06.2022 10:24 Ответить
"У новій угоді з Україною не планують обговорювати так званий "статус" Херсонської та Запорізької областей, кажуть у Росії. Це питання нібито закрите для Москви, як і Крим, і Донбас. Про це повідомляють Известия."
Вот и весь разговор.
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07.06.2022 10:38 Ответить
Після Стамбулу наскільки я пам'ятаю розмова йшла про статус Криму в Донбасу. В Херсоні тоді проти окупантів виходили тисячні мітинги, вони ще не надто добре себе там почували. Тепер ситуація стала ще гірше ніж два місяці назад і, чесно кажучи заходе в глухий кут.
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07.06.2022 11:15 Ответить
"У Мелітопольському районі російські військові покинули майже всі блокпости, бо бояться наступу українських захисників."
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07.06.2022 10:35 Ответить
дивна інформація від пана Старуха...Навіть важко зрозуміти, яка сторона зводить ці фортифікації...Якщо ворожа, то чим це полегшує роботу нашим військовим, а якщо наша- то нє*уй язиком зайве плести...
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07.06.2022 11:18 Ответить
 
 