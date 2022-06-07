РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12829 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
11 318 9
беспилотник (2101) война (46939) самолет (3351) уничтожение (3858) Воздушные силы (989)

Воздушные Силы ВСУ нанесли удары по оккупационным войскам на нескольких направлениях: Уничтожена живая сила, поражены логистические центры и склады с горючим

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

повітряні,сили

6 июня группа штурмовиков и бомбардировщиков Воздушных Сил под прикрытием истребителей нанесла огневые удары по оккупационным войскам на нескольких направлениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Командование Воздушных Сил ВСУ.

"Уничтожены боевые бронированные машины, до двадцати человек живой силы противника, поражены логистические центры и склады с горюче-смазочными материалами. Подразделениями противовоздушной обороны уничтожены два беспилотника "Орлан-10", - говорится в сообщении.

Также читайте: За 3 июня наша авиация уничтожила более 20 единиц вражеской техники, а подразделения ПВО сбили ракету и 3 беспилотника, - Воздушные силы
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Повітряним силам ЗСУ-респектище.Давайте ще...
показать весь комментарий
07.06.2022 10:27 Ответить
Главноє, штоби нє на тєрріторіі расійскай фідераціі.
показать весь комментарий
07.06.2022 10:28 Ответить
Вот бы смонтировать видео и вбросить через неофициальные источники, типа там были самолёты F-16. Пусть бы рашисты обосрались и забрызгали всё слюнями и угрозами ядерного удара.
показать весь комментарий
07.06.2022 10:30 Ответить
дуже добре, давайте, трощіть їх
показать весь комментарий
07.06.2022 10:37 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показать весь комментарий
07.06.2022 10:42 Ответить
молодцы, жжоте их.
показать весь комментарий
07.06.2022 10:54 Ответить
Дякуємо! Слава Героям!
показать весь комментарий
07.06.2022 14:06 Ответить
от і добре
показать весь комментарий
07.06.2022 15:49 Ответить
 
 