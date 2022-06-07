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война (46939) Латвия (1158) Россия (91316) Ринкевич Эдгар (115)

"Не стоит слишком переживать по поводу эмоционального благополучия агрессоров", - глава МИД Латвии Ринкевич

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

путин,путін

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич считает, что демократический мир должен защищать, прежде всего, ценности и честь.

Об этом он сообщил в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

"Демократический мир должен защищать прежде всего ценности и честь, не стоит слишком переживать по поводу эмоционального благополучия агрессоров, они все равно не оценят эту необычную доброту", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее президент Франции Макрон заявил, что очень важно не унижать Россию, чтобы когда боевые действия в Украине прекратятся, можно было найти дипломатическое решение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Латвия запретила российские каналы до окончания войны и возвращения Крыма Украине
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Топ комментарии
+15
А дехто намагається сохраніть літсо *****.
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07.06.2022 10:40
+14
А макрон і боневтік дуже хвилюються
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07.06.2022 10:41
+12
А хтось бачив в його очах мир...
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07.06.2022 10:42
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А дехто намагається сохраніть літсо *****.
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07.06.2022 10:40 Ответить
А хтось бачив в його очах мир...
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07.06.2022 10:42 Ответить
Мабуть тей ,хто боїться вголос сказать слово путін
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07.06.2022 10:43 Ответить
А макрон і боневтік дуже хвилюються
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07.06.2022 10:41 Ответить
В українскій є слово "благополуччя"? Бо я щось відстав від потяга.
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07.06.2022 10:41 Ответить
Для цього існують Словники! Відкрий у Гугл "Тлумачний словник української мови" і прочитай
Чи ти вирішив "повумнічать"?
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07.06.2022 10:46 Ответить
Може і вирішив, а що?
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07.06.2022 10:52 Ответить
Ну і виставив себе невігласом! Тобі від того легше стало?
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07.06.2022 11:05 Ответить
То й що? Може і невіглас. Твоя самооцінка виросла?
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07.06.2022 11:14 Ответить
Знаєш - мені відома тільки одна нація, яка пишається своїм невіглаством - КАЦАПИ Ти у нас "кацап зі знанням української мови" чи "окацаплений українець"?
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07.06.2022 11:32 Ответить
Я російськомовний родом з Анапи.
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07.06.2022 11:47 Ответить
Ясно - "окацаплений українець" "Манкурт"! А у мене діти - "україномовні" із Заволжя І внуки мої - "українці"
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07.06.2022 13:36 Ответить
ce ediny ministr v LV za rabotu jakovo mene ne soromno.
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07.06.2022 10:44 Ответить
Sehr gut
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07.06.2022 10:45 Ответить
какие злые эти латыши-фошозды, распять хотели вову мальчика в трусиках
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07.06.2022 10:48 Ответить
kto by govoril predstavnik velikiv UKROV , kotorye uzhe ********* 30K+ skreponoscev
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07.06.2022 10:53 Ответить
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07.06.2022 11:29 Ответить
Та некажіть... БандЄрАвці настояШШіЄ
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07.06.2022 10:57 Ответить
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07.06.2022 11:27 Ответить
Простою мовою: не треба бути кремлядською підстилкою
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07.06.2022 10:49 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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07.06.2022 10:57 Ответить
Демократичний світ вже назахищав цінності. Макарон зі Шпульцем досі не можуть зупинитися.
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07.06.2022 10:58 Ответить
ц???Не унижать палачей убийц насильников а выдавать талоны на молоко за вредность???
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07.06.2022 11:07 Ответить
Военньій захват и покорение Украиньі стало национальной идеей большинства российского населения , поєтому россияне должньі нести ответственность за войну , как немцьі во время 2 МВ .
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07.06.2022 11:27 Ответить
"Не варто надто хвилюватися з приводу емоційного благополуччя агресорів", - глава МЗС Латвії Рінкевич Джерело: https://censor.net/ua/n3346402 ..
Абсолютна згода . Найменше що повинно хвилювати нормальних людей це - психічний стан вбивць і мародерів . Найбільше має хвилювати те , яке б найтяжче покарання їм придумати . .
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07.06.2022 11:37 Ответить
Дипломатического решения по этому вопросу нет (без физической ликвидации бенифициаров и пропагандонов этой войны)!
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07.06.2022 11:49 Ответить
Можу тільки подякувати Прибалтам за їхню стійкість та тверду позицію. Справді кажуть, що друг пізнається у беді. Сподіваюся, що нам буде нагода віддячити їм за їхню підтримку.
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07.06.2022 12:45 Ответить
Luhaja blagodarnost, unichtozenie roZZijskix fashistov, chem bolshe, tem luche dlja vsex...
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07.06.2022 13:03 Ответить
Глава МЗС Латвії Рінкевич має рацію. Неможливо принизити це, що за своєю сутністю є дном
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07.06.2022 12:50 Ответить
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07.06.2022 13:17 Ответить
Прибалты последние романтики Европы, в хорошем смысле, рассуждают о демократии, ценностях, а ребята из Германии ,Франции и им подобные давно уже все меряют газпромовским баблом😂😂😂
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07.06.2022 13:18 Ответить
обкладинка The Spectator: «Путінський терор: Нельсон Фразер про політику військових злочинів»
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07.06.2022 13:20 Ответить
Дякую, Эдгар Ринкевич!
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07.06.2022 15:45 Ответить
 
 