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"Не стоит слишком переживать по поводу эмоционального благополучия агрессоров", - глава МИД Латвии Ринкевич
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич считает, что демократический мир должен защищать, прежде всего, ценности и честь.
Об этом он сообщил в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.
"Демократический мир должен защищать прежде всего ценности и честь, не стоит слишком переживать по поводу эмоционального благополучия агрессоров, они все равно не оценят эту необычную доброту", - подчеркнул министр.
Напомним, ранее президент Франции Макрон заявил, что очень важно не унижать Россию, чтобы когда боевые действия в Украине прекратятся, можно было найти дипломатическое решение.
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руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Абсолютна згода . Найменше що повинно хвилювати нормальних людей це - психічний стан вбивць і мародерів . Найбільше має хвилювати те , яке б найтяжче покарання їм придумати . .