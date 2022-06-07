В результате обстрелов оккупантами за прошедшие сутки на Харьковщине погибли два человека, 7 получили ранения, - ОВА

В минувшие сутки оккупанты обстреливали из РСЗО Киевский и Слободской районы Харькова и Харьковский, Чугуевский, Богодуховский, Красноградский, Лозовский и Золочевский районы Харьковской области.

Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Так, в Харькове оккупанты обстреляли стадио "Металлист" и инфраструктуру Киевского района.

"Ночью в результате попадания снаряда россиян произошел пожар в частном доме в Киевском районе. Спасатели извлекли из-под завалов 52-летнего мужчину. Он серьезно не пострадал. Ранения получила 70-летняя женщина. Всего в Харькове ранения получили 3 человека", - говорится в сообщении.

В Харьковской области под обстрелы оккупантов попадают жилые дома, хозяйственные объекты, критическая инфраструктура.

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В г. Дергачи под удар попало частное предприятие, произошел пожар. В с. Слобожанское Красноградского района в результате обстрела уничтожено более 20 автомобилей. Из-за попадания боеприпасов в области горят леса и трава. В г. Дергачи 1 человек погиб, 2 получили ранения. В с. Черноглазовка Богодуховского района 1 человек погиб. В Изюмском районе – 1 ранен. В селе Уды Золочевского района 1 ранен. Всего за сутки в области 2 погибших, 7 раненых", - проинформировал глава ОВА.

В то же время, на Харьковском направлении враг сосредоточен на обороне. Проводит дистанционное минирование местности.

В районе Изюма продолжаются попытки наступления в направлении Довгенькое и Долина. Украинские защитники держат позиции и дают врагу адекватный отпор. Враг несет большие потери в живой силе и технике.

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