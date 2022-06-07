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Новости Война в Украине Война
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армия РФ (15394) война (46939) Генштаб ВС (4304) уничтожение (3858) техника (1544) потери (3864)

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 31 360 человек, 212 самолетов, 177 вертолетов, 1390 танков и 3416 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 7 июня потери личного состава противника составляют около 31 360 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.06 ориентировочно составляют:

личного состава - около 31360 (+110) человек ликвидировано,

танков – 1390 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 3416 (+16) ед,

артиллерийских систем - 694 (+4) ед,

РСЗО - 207 (+0) ед,

средства ПВО - 96 (+0) ед,

самолетов - 212 (+1) ед,

вертолетов - 177 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 553 (+2),

крылатые ракеты / cruise missiles - 125(+0),

корабли/катера/warships/boats - 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2405 (+10) ед,

специальная техника - 53 (+0).

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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 31 360 человек, 212 самолетов, 177 вертолетов, 1390 танков и 3416 бронированных машин 01

"Наибольшие потери противник понес на Славянском направлении. Данные уточняются", - отметили в Генштабе.
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Топ комментарии
+12
За цими цифрами стоять біль,смерть,рани і доля України. Щоб ти здох руський дух.
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07.06.2022 11:01
+8
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07.06.2022 11:02
+2
Я спочатку думав - як це уявити, потім згадав як був на футболі. Це трохи неповний "Металліст"
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07.06.2022 11:06
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За цими цифрами стоять біль,смерть,рани і доля України. Щоб ти здох руський дух.
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07.06.2022 11:01 Ответить
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07.06.2022 11:02 Ответить
Я спочатку думав - як це уявити, потім згадав як був на футболі. Це трохи неповний "Металліст"
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07.06.2022 11:06 Ответить
Особовий склад почали до десятків уточнювати.
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07.06.2022 11:13 Ответить
С такими потерями врага, страшно даже не то, что эта война растянется на много лет, а то, что к осени враг накопит силы для возобновления стратегического наступления по всем фронтам, т.к. новых сил он завозит на войну в 3-4 раза больше, чем мы уничтожаем. И темпы пополнения враг только увеличивает.
В условиях, когда у нас дефицит тяжелого вооружения и боеприпасов (и полная неопределенность с поставками) только МАССОВАЯ и МАСШТАБНАЯ работа наших ДРГ на оккупированных территориях, может помещать врагу накапливать силы и резервы для дальнейшего продвижения. К большому сожалению, сейчас работа наших ДРГ это единичные случаи.
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07.06.2022 11:43 Ответить
"Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны" (С) "Большой сожалєтєль", яви пубіці свої перемоги, або, хоча б, своє ім'я.
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07.06.2022 16:07 Ответить
- Восточнее и северо-восточнее Довгенького передовые подразделения левого фланга Изюмской группировки войск противника попали под огневое поражение ВСУ. Понеся потери, вынуждены были отойти на исходные рубежи... продвинутся вперёд им не удалось.

- В районе Нырково-Липовое, по видимому, противник вынужден временно остановится в виду понесённых значительных потерь в передовых подразделениях 1-го АК. Подразделения 1-й омсбр и 100-й омсбр 1-го АК, действовавшие на этом участке, судя по всему, просто утратили боеспособность... и будут вынуждено ротированы на подразделения 105-го сп мобилизационного резерва 1-го АК (явно, по уровню своей боеспособности, не идущие ни в какое сравнение с "кадровыми" частями 1-го АК).

Это означает, что украиснкие войска не только получили время для укрепления обороны в самом чувствительном для себя месте (нет, это не Северодонецк)... это юго-западнее Лисичанска, но фактически пока остановили наступающую тактическую группировку противника севернее Попасной, вынудив последнюю к перегруппировки своих сил и средств на направлении главного удара.

- Фланговая атака противника на Берестовое, так же не увенчалась успехом. Попав под массированное огневое воздействие огневых средств пораждения ВСУ в ходе выдвижения на рубеж атаки в районе Нагорного и Нырковского карьера, передовые подразделения противника были вынуждены остановиться... успеха в продвижении в северо-западном направлении не имели.

Однако, противник продолжает удерживать в районе Васильевка - Нырково - Липовое свои передовые позиции, причём явно готовясь к продолжению наступления на Николаевку, Берестовое и Врубовку...
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07.06.2022 12:08 Ответить
Видно чего прибовляет. Танков уже не так много. Потихоньку лупят Арту. Говнолеты из последних сил. Писали что интенсивность авиации упала с начала войны в 15 раз. Та шо, всё идёт по плану, больше помрут сейчас, меньше будут копротивляться потом.
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07.06.2022 13:59 Ответить
Та то вже давно було - https://ukraine.segodnya.ua/ua/ukraine/rossiyskiy-korabl-druzhestvennym-ognem-unichtozhil-svoy-*******-samolet-1605485.html
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07.06.2022 16:12 Ответить
 
 