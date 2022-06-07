Общие боевые потери РФ с начала войны - около 31 360 человек, 212 самолетов, 177 вертолетов, 1390 танков и 3416 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 7 июня потери личного состава противника составляют около 31 360 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.06 ориентировочно составляют:
личного состава - около 31360 (+110) человек ликвидировано,
танков – 1390 (+4) ед,
боевых бронированных машин - 3416 (+16) ед,
артиллерийских систем - 694 (+4) ед,
РСЗО - 207 (+0) ед,
средства ПВО - 96 (+0) ед,
самолетов - 212 (+1) ед,
вертолетов - 177 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 553 (+2),
крылатые ракеты / cruise missiles - 125(+0),
корабли/катера/warships/boats - 13 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2405 (+10) ед,
специальная техника - 53 (+0).
"Наибольшие потери противник понес на Славянском направлении. Данные уточняются", - отметили в Генштабе.
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В условиях, когда у нас дефицит тяжелого вооружения и боеприпасов (и полная неопределенность с поставками) только МАССОВАЯ и МАСШТАБНАЯ работа наших ДРГ на оккупированных территориях, может помещать врагу накапливать силы и резервы для дальнейшего продвижения. К большому сожалению, сейчас работа наших ДРГ это единичные случаи.
- В районе Нырково-Липовое, по видимому, противник вынужден временно остановится в виду понесённых значительных потерь в передовых подразделениях 1-го АК. Подразделения 1-й омсбр и 100-й омсбр 1-го АК, действовавшие на этом участке, судя по всему, просто утратили боеспособность... и будут вынуждено ротированы на подразделения 105-го сп мобилизационного резерва 1-го АК (явно, по уровню своей боеспособности, не идущие ни в какое сравнение с "кадровыми" частями 1-го АК).
Это означает, что украиснкие войска не только получили время для укрепления обороны в самом чувствительном для себя месте (нет, это не Северодонецк)... это юго-западнее Лисичанска, но фактически пока остановили наступающую тактическую группировку противника севернее Попасной, вынудив последнюю к перегруппировки своих сил и средств на направлении главного удара.
- Фланговая атака противника на Берестовое, так же не увенчалась успехом. Попав под массированное огневое воздействие огневых средств пораждения ВСУ в ходе выдвижения на рубеж атаки в районе Нагорного и Нырковского карьера, передовые подразделения противника были вынуждены остановиться... успеха в продвижении в северо-западном направлении не имели.
Однако, противник продолжает удерживать в районе Васильевка - Нырково - Липовое свои передовые позиции, причём явно готовясь к продолжению наступления на Николаевку, Берестовое и Врубовку...