Гендиректор МАГАТЭ лжет о приглашении от Украины посетить оккупированную Запорожскую АЭС, - "Энергоатом"

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что агентство готовит экспертную миссию на Запорожскую АЭС, потому что оттуда перестали поступать данные о состоянии дел с ядерными материалами. На самом деле его никто не приглашал, а данные не поступают, потому что россияне отключили в оккупированном Энергодаре "Водафон".

Об этом сообщает НАК "Энергоатом", передает Цензор.НЕТ.

Там объяснили, что расценивают сообщения главы МАГАТЭ как попытку любым путем попасть на ЗАЭС, чтобы легитимизировать там пребывание оккупантов и по сути одобрить все их действия.

"На самом деле, "потеря связи" ЗАЭС с МАГАТЭ вызвана действиями российских оккупантов, которые отключили в Энергодаре украинский оператор Водафон. А с Водафоном у МАГАТЭ контракт на передачу данных. Все точки сбора этих данных и находящиеся под контролем Агентства серверы – закрыты и опечатаны. Информация накапливается на сервере и будет передана, когда Водафон будет включен", - говорится в сообщении.

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В "Энергоатоме" предположили, что именно российская сторона с согласия с МАГТЕ позаботилась, чтобы агентсво "потеряло контроль", и его гендиректор мог приехать на станцию. Но напомнили, что около 100 человек в руководстве МАГАТЭ, в том числе заместитель гендиректора Михаил Чудаков, имеют гражданство РФ.

"Украинская сторона не приглашала Гросси посетить ЗАЭС и раньше уже отказывала ему в таком визите, подчеркнув, что визит на станцию станет возможным только тогда, когда нашей стране будет возвращен контроль над ней", - подчеркнули в "Энергоатоме".