Гендиректор МАГАТЭ лжет о приглашении от Украины посетить оккупированную Запорожскую АЭС, - "Энергоатом"
Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что агентство готовит экспертную миссию на Запорожскую АЭС, потому что оттуда перестали поступать данные о состоянии дел с ядерными материалами. На самом деле его никто не приглашал, а данные не поступают, потому что россияне отключили в оккупированном Энергодаре "Водафон".
Об этом сообщает НАК "Энергоатом", передает Цензор.НЕТ.
Там объяснили, что расценивают сообщения главы МАГАТЭ как попытку любым путем попасть на ЗАЭС, чтобы легитимизировать там пребывание оккупантов и по сути одобрить все их действия.
"На самом деле, "потеря связи" ЗАЭС с МАГАТЭ вызвана действиями российских оккупантов, которые отключили в Энергодаре украинский оператор Водафон. А с Водафоном у МАГАТЭ контракт на передачу данных. Все точки сбора этих данных и находящиеся под контролем Агентства серверы – закрыты и опечатаны. Информация накапливается на сервере и будет передана, когда Водафон будет включен", - говорится в сообщении.
В "Энергоатоме" предположили, что именно российская сторона с согласия с МАГТЕ позаботилась, чтобы агентсво "потеряло контроль", и его гендиректор мог приехать на станцию. Но напомнили, что около 100 человек в руководстве МАГАТЭ, в том числе заместитель гендиректора Михаил Чудаков, имеют гражданство РФ.
"Украинская сторона не приглашала Гросси посетить ЗАЭС и раньше уже отказывала ему в таком визите, подчеркнув, что визит на станцию станет возможным только тогда, когда нашей стране будет возвращен контроль над ней", - подчеркнули в "Энергоатоме".
Пожалуйста, подождите...
Якщо поїде, нехай карти не забуде привезти
1. Гросси никогда не заявлял, что МАГАТЭ "пригласила Украина".
2. МАГАТЭ про ядерную безопасность энергообъектов, а не про интриги "кто кого пригласил".
3. То что враг без боя захватил Энергодар и ЗАЭС - это вопросы далеко не к МАГАТЭ.
4. Если что-то рванет на ЗАЭС, то МАГАТЭ заявит, что Украина препятствовала инспекции безопасности объекта (см.п.2)
за целостность и работоспособность объекта обязан нести окупант.
магате может посещать заес только по запросу Украины, если уважает международное закнодательство, конечно.
т.е. такой самовольный визит это тоже самое, что купленные евродепутаты ездили на "референдум" в Крым, политические последствия те же самые
1. Господарююча організація має право і обовязок бути проінформованою про будь-які візити інспекції на її підприємства. Якщо Гроссі планує інспекцію і не запрошує власника це вже виглядає підозріло
2. На сьогодні відповідальність за безпеку на Енергоатомі як власнику обєкта, чи ні?
3. ... але і не до Енергоатома - але що ж робити?
4. Тут краще заглянути в установчі документи МАГАТЕ і Енергоатому в розділ форс-мажори, а не гадати хто що має право заявити
https://twitter.com/rafaelmgrossi/status/1533822200683417602?s=20&t=S1Cv6qYYx-IwtZxQlLHjeA
1.55
Rafael MarianoGrossi
@rafaelmgrossi
We're working to send an expert mission to #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant. The biggest NPP in Europe is currently disconnected from
@IAEAorg
safeguards communications systems. #Ukraine requested us, we will go there.
Враль пророссийский. И он и Вы.
" Рафик хорошим мальчиком был
Рафик не ел, и не спал, и не пил...
ДЕНЬГИ КОПИЛ !!! "