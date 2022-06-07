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Мама заместителя командира полка "Азов" Паламаря: В последний раз я его слышала 20 мая, пока связи нет, уверяют, что пыток не ведут

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

калина,паламар

Мама заместителя командира полка "Азов" Святослава "Калины" Паламаря Лидия надеется, что защитников "Азовстали" обменяют и они окажутся на свободе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"В последний раз я его слышала 20 числа, когда уже закончилась, будем говорить эвакуация мирных, раненых. И уже 20-го утром был подписан приказ сложить оружие и выйти командирам. Тогда он позвонил по телефону и сказал: "Какое-то время, мама, мы не будем иметь связи. Не переживай. Все будет хорошо", – отметила женщина.

В то же время она не знает об условиях, в которых сейчас находится ее сын.

"Связи нет, конкретного мы ничего не знаем – есть ли там Красных крест, есть ли ООН. …Нас уверяют, что пытки там не ведут, что дети под присмотром, и что все с ними хорошо. Мы надеемся, что у них есть человечность. Они публичные люди. Думаю, что то обещание, которое давала наша власть, будет соблюдено. Что наши дети будут обменены и будут живы", - добавила она.

Также читайте: Киев получил первые тела бойцов, погибших на "Азовстали", - Associated Press
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Топ комментарии
+15
Зеленський кинув азовців
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07.06.2022 11:17
+14
А що відносно цього скаже верховний?Відосіка не буде?
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07.06.2022 11:16
+7
Як і Журавля, хоча його могли б спробувати евакуювати за допомогою БПА Фантом
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07.06.2022 11:21
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А що відносно цього скаже верховний?Відосіка не буде?
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07.06.2022 11:16 Ответить
Зеленський кинув азовців
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07.06.2022 11:17 Ответить
Як і Журавля, хоча його могли б спробувати евакуювати за допомогою БПА Фантом
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07.06.2022 11:21 Ответить
наша влада давала обіцянку і виконала її - здала Героїв в полон...
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07.06.2022 11:17 Ответить
схоже давала обіцянку Ху*лу(
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07.06.2022 11:22 Ответить
2500 мають рашисти заручників, влада схоже забила, бо або не збирається їх якось повертати або тупо не мають нічого запропонувати для обміну. Кожен варіант поганий, але тим, що зелені покидьки почали грати в "мовчанку" краще не стає. Залишається тільки поспівчувати рідним і близьким захисникам Маріуполя, яких зелені лицеміри зрадили в своїх кращих традиціях.
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07.06.2022 11:21 Ответить
Ви що вважаєте, що лише Азовці - полонені? До них було щонайменше стільки ж.
Кацапи otбудуть робити показові суди над "нацистами".
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07.06.2022 11:36 Ответить
Обміняють!
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07.06.2022 11:21 Ответить
На кого? На шапіто95?
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07.06.2022 12:16 Ответить
А чего можно было реалистично ожидать? Сбылась мечта идиота рашиста - в плен попали бойцы "Азова". Не знаю, кто мог верить, что их просто так вернут. А вот в то, что в плену им устроят "весёлую жизнь", можно было запросто поверить, почитав и послушав, что рассказывают освобождённые и что в СБУшных перехватах говорят орки о своих издевательствах даже над обычными пленными, а тут - целый "Азов"!
Очень жаль.
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07.06.2022 11:22 Ответить
Плачу!
Молюся до Всесвіту щоб вони не зазнали катувань!
Щоб повернулися живими-здоповими!
Іина полону цих 2500 на зелених, які про...рали південь!
Хоча: '' не суди, то не судимий будеш''!
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07.06.2022 11:32 Ответить
слугам пофіг на людей...це жахливо
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07.06.2022 11:56 Ответить
Самий ганебний проступок на сьогодні. 2,5 тисячі здати в полон без гарантій. Вони врятували багатьох, а хто їх врятує
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07.06.2022 12:05 Ответить
А наших прикордонників останній раз у березні чули...
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07.06.2022 12:06 Ответить
Цікава постановка питання: спочатку ходили зі зверненнями до Президента, мітингували, звинувачували владу в неприйнятті мір з порятунку захисників. Врятували, як могли ( навіть з елементами ганьби). Тепер все буде залежати від россії. Але все одно- президент винен тому, що "обіцяв"! Як це може бути?
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07.06.2022 12:19 Ответить
Цікава постановка питання: чому до захисників Маріуполя безперешкодно зайшли орки з криму?
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07.06.2022 13:21 Ответить
​​🏛️Президент Зеленский признал, что на заводе "Азовсталь" в плен попали 2,5 тысячи его защитников - морских пехотинцев, бойцов подразделения "Азов", пораничников, бойцов теробороны и прочих. Президент признал, что все эти люди именно попали в плен, а не "исполняют приказ сохранить жизнь", как рассказывали из Офиса президента раньше.
🤦🏼Зеленскому было бы намного проще, если бы его окружение, начиная с главы его Офиса президента Ермака не тянуло его на второй срок. Он тогда был бы меньше зависим от рейтингов. Очевидно, после того как Мариуполь попал в окружение, пробиться к его защитникам уже не было никакой возможности. Естественно, ситуации можно было избежать как таковое, но это тема отдельная. И ей Офис Зеленского мучают с вдохновением уже и так.
✏️Вернемся к "Азовстали".
🙅🏻‍♂️Для начала расставим акценты. Не было никакой "операции по спасению защитников "Азовстали". Украинскому гарнизону просто приказали сдаться в плен. Под гарантии Красного креста, т е, читайте - вообще без гарантий. Зеленский сейчас на это уповает, мол, защитники "Азовстали" стали "публичными пленными" и по-этому мол россиянам их невыгодно пытать. Мы прямо не знаем чему тут удивляться больше. Публичность Ходорковского в России от неправедного суда его не спасла, и это только один пример. И кстати, психологические пытки существуют со времени Оно. Естественно, в Офисе президента об этом знают. Но, снова таки. Рейтинги.
🤭"Азовсталь" для команды Зеленского стал имиджевой ловушкой. Хорошего выхода из той ситуации просто не было. Мы писали, что незадолго до сдачи "Азовстали" риторика командиров "Азова" и представителей добровольческого движения по отношению к украинской власти стала удивительно агрессивной. Дошло до того что командир "Азова" Денис Прокопенко заявил что города юга Укаины не обороняли, т е по сути он обвинил власть в их сдаче.
🤗Однако. В день сдачи в плен тот же Прокопенко заговорил словами Офиса президента про "приказ сохранить жизнь". Крайне лояльно по отношению к власти заговорил не чужой "Азову" Андрей Билецкий. Что случилось?
👀Наши источники сообщают, что накануне сдачи в плен командиры "Азова" и Нацкорпус буквально шантажировали Офис президента. Мол, пусть будет так, защитники "Азовстали" героически погибнут, но перед этим они расскажут ТАКОЕ! Или - давйте, мол, что-то решать. В свое время на похожий шантаж не поддался Порошенко и его рейтинг размазывали по асфальту. Естественно в ОП решили избежать подобного.
😴ОП взала отвественность на себя. Офис приказал защитникам "Азовстали" сдаться в плен, т е снял отвественность с них самих. Этим ОП создал себе ряд проблем, которые теперь висят над ним домокловым мечом.
Во-первых, россияне никого освобождать не собираются. Наоборот, они хотят выбросить защитников "Азовстали" на медийное поругание. Во-вторых, тезис "Зеленский сдал защитников "Азовстали" сильно бьет по рейтингам президента и его политсилы.
🤑Но главное, Зеленский попал под контроль тех сил, которые будут теперь регулярно поддерживать тему защитников "Азовстали" горячей, чтобы в любой момент превратить ее в инфрмационную бомбу, избежать которой ОП будет пытаться любыми методами.
🤕А пока Зеленскому приходится оправдываться. Очевидно, просто замолчать тему защитников "Азовстали" у Офиса президента не выйдет. И хорошего выхода из ситуации просто нет.
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07.06.2022 12:19 Ответить
"Думаю, що ту обіцянку, яку давала наша влада, буде дотримано..."😒
усі ми думали!
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07.06.2022 13:26 Ответить
Скільки вже обіцянок ми переслухали від ЦІЄЇ влади! Треба бути у віці десь 5-6-ти років, щоб продовжувати вірити. Дорослі люди сподіваються лише на себе, своїх друзів і побратимів. На жаль, в цій ситуації немає іншого виходу, аніж полон.
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07.06.2022 14:10 Ответить
" пленные публичные люди" уже от кого-то слышал

Бедным родственикам попавших в плен, херойський ОП впихивает мантру "публичные люди"
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07.06.2022 15:41 Ответить
 
 