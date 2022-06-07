Мама заместителя командира полка "Азов" Паламаря: В последний раз я его слышала 20 мая, пока связи нет, уверяют, что пыток не ведут

Мама заместителя командира полка "Азов" Святослава "Калины" Паламаря Лидия надеется, что защитников "Азовстали" обменяют и они окажутся на свободе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"В последний раз я его слышала 20 числа, когда уже закончилась, будем говорить эвакуация мирных, раненых. И уже 20-го утром был подписан приказ сложить оружие и выйти командирам. Тогда он позвонил по телефону и сказал: "Какое-то время, мама, мы не будем иметь связи. Не переживай. Все будет хорошо", – отметила женщина.

В то же время она не знает об условиях, в которых сейчас находится ее сын.

"Связи нет, конкретного мы ничего не знаем – есть ли там Красных крест, есть ли ООН. …Нас уверяют, что пытки там не ведут, что дети под присмотром, и что все с ними хорошо. Мы надеемся, что у них есть человечность. Они публичные люди. Думаю, что то обещание, которое давала наша власть, будет соблюдено. Что наши дети будут обменены и будут живы", - добавила она.

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