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Каждый десятый украинец будет иметь негативные последствия для психического здоровья из-за войны, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Здоровье Война в Украине

війна,обстріл,словянськ

Из-за российского полномасштабного вторжения в Украину не исключается, что украинцы будут иметь негативные последствия для психического здоровья. В то же время, каждый десятый украинец может почувствовать последствия на уровне средней тяжести или тяжелой болезни.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"С каждым днем ​​количество людей, которые будут испытывать последствия для своего психического здоровья, будет расти. Даже тех, кто смог стойко перенести первые месяцы войны, ожидает ментальное истощение, ведь привыкание к постоянному пребыванию в условиях войны также может оказать негативное влияние на психическое здоровье", - объяснил глава Минздрава.

Министерство прогнозирует, что в будущем в психологической поддержке будет нуждаться около 15 млн украинцев, из них около 3-4 млн нужно будет назначать медикаментозное лечение.

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Топ комментарии
+6
Меня ещё с ковидобесия типает
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07.06.2022 11:26
+6
І уявляєш - дев"ять з десяти цих українців будуть мать "нав"язливу ідею" - набить "Головблазню" і "блазенятам" морди відразу після війни!!!
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07.06.2022 11:28
+5
І від зеленопітарів у владі
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07.06.2022 11:23
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Ясен пень!
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07.06.2022 11:21 Ответить
І від зеленопітарів у владі
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07.06.2022 11:23 Ответить
А хто ж голосував за них?
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07.06.2022 11:29 Ответить
Як львів'янину мені соромно за такий результат.
Це схоже на 1990 рік, коли Турківський район Львівщини проголосував за комуністів))
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07.06.2022 11:42 Ответить
Усьо норм. В Харькове вискарь (односолодовый) дешевле водки
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07.06.2022 11:26 Ответить
Меня ещё с ковидобесия типает
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07.06.2022 11:26 Ответить
з язика зняли))
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07.06.2022 11:40 Ответить
А самый Первый нет?
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07.06.2022 11:27 Ответить
І уявляєш - дев"ять з десяти цих українців будуть мать "нав"язливу ідею" - набить "Головблазню" і "блазенятам" морди відразу після війни!!!
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07.06.2022 11:28 Ответить
Ні, краще їх повісити
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07.06.2022 12:12 Ответить
Скоріше кожні 99 із 100
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07.06.2022 11:48 Ответить
оптимистично...
ибо только 1 с 1 000 ничего не потеряет (ни родственников ни имущество ни работу ни здоровье)
1 на 100 000 озолотится... а 1 на 1 000 000 станет миллиардером (ибо по доходности и не контролируемой возможности казнокрадства... война стоит на первом месте после великого будивныцтва, вакцинации и наркотрафика)))))
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07.06.2022 12:08 Ответить
Звісно буде мати, бо ви ж будете допомагати додатково, труїти ковідами до купи і по всякому знищувати людину.
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07.06.2022 16:06 Ответить
 
 