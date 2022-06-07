Каждый десятый украинец будет иметь негативные последствия для психического здоровья из-за войны, - Ляшко
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Из-за российского полномасштабного вторжения в Украину не исключается, что украинцы будут иметь негативные последствия для психического здоровья. В то же время, каждый десятый украинец может почувствовать последствия на уровне средней тяжести или тяжелой болезни.
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"С каждым днем количество людей, которые будут испытывать последствия для своего психического здоровья, будет расти. Даже тех, кто смог стойко перенести первые месяцы войны, ожидает ментальное истощение, ведь привыкание к постоянному пребыванию в условиях войны также может оказать негативное влияние на психическое здоровье", - объяснил глава Минздрава.
Министерство прогнозирует, что в будущем в психологической поддержке будет нуждаться около 15 млн украинцев, из них около 3-4 млн нужно будет назначать медикаментозное лечение.
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Це схоже на 1990 рік, коли Турківський район Львівщини проголосував за комуністів))
ибо только 1 с 1 000 ничего не потеряет (ни родственников ни имущество ни работу ни здоровье)
1 на 100 000 озолотится... а 1 на 1 000 000 станет миллиардером (ибо по доходности и не контролируемой возможности казнокрадства... война стоит на первом месте после великого будивныцтва, вакцинации и наркотрафика)))))