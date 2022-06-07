Родственников моряков из крейсера "Москва" заставляют умалчивать информацию о погибших родственниках, - ГУР МО

Социальное напряжение среди родственников погибших на крейсере "Москва" россиян продолжает расти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГУР МО.

Отмечается, что для улучшения тяжелого психологического состояния членов семей экипажа бывшего флагмана Черноморского флота, затонувшего 14 апреля этого года, с родными моряков работает специальная группа психологов, медиков и юристов.

"По данным военной разведки Украины, основная цель группы – сделать невозможной утечку информации о погибших и пропавших без вести оккупантах-срочниках. Родственников пытаются уговорить ни с кем не общаться о своих сыновьях и мужчинах, служивших на крейсере. В случае отказа им начинают угрожать невыплатами компенсаций и уголовным преследованием", – информируют в Главном управлении разведки.

Так, в оккупированном Севастополе, во время встречи командующего Черноморским флотом с родственниками погибших моряков, здание офицеров флота охраняла военная полиция, а самого командующего сопровождала группа спецназовцев. Часть родственников в знак протеста на встречу с командованием флота не пришла.

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