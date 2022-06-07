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Родственников моряков из крейсера "Москва" заставляют умалчивать информацию о погибших родственниках, - ГУР МО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

москва

Социальное напряжение среди родственников погибших на крейсере "Москва" россиян продолжает расти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГУР МО.

Отмечается, что для улучшения тяжелого психологического состояния членов семей экипажа бывшего флагмана Черноморского флота, затонувшего 14 апреля этого года, с родными моряков работает специальная группа психологов, медиков и юристов.

"По данным военной разведки Украины, основная цель группы – сделать невозможной утечку информации о погибших и пропавших без вести оккупантах-срочниках. Родственников пытаются уговорить ни с кем не общаться о своих сыновьях и мужчинах, служивших на крейсере. В случае отказа им начинают угрожать невыплатами компенсаций и уголовным преследованием", – информируют в Главном управлении разведки.

Так, в оккупированном Севастополе, во время встречи командующего Черноморским флотом с родственниками погибших моряков, здание офицеров флота охраняла военная полиция, а самого командующего сопровождала группа спецназовцев. Часть родственников в знак протеста на встречу с командованием флота не пришла.

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Топ комментарии
+13
- Отец - новость слышал?! Передали "хахлы" что ани наш крейсер "Маскву" утапили! А там же наш Сашка служил! А я думаю - пачему он не званит втарую неделю!
- Малчи дура! Па телевизару сказали - не было у нас сына - только дочка - Александра!
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07.06.2022 11:37
+11
Москву сожгли. Кутузова убили.
Лаврова к сербам не пустили.
Медведев сын, Пескова дочь
Из НАТО выпизжены прочь.
И только бункерный *****
Твердит одно: таков был план (с)
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07.06.2022 11:54
+10
скоро скажут что и крейсера Москва никогда и никакого не было а все их дети дезертиры перебежавшие на сторону Украины...
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07.06.2022 11:42
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07.06.2022 11:32 Ответить
Танець краба !!!!
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07.06.2022 11:43 Ответить
Танец имбецилки.
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07.06.2022 12:45 Ответить
Усьо ідєт по плану
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07.06.2022 11:36 Ответить
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07.06.2022 11:44 Ответить
Что-то пошлый анекдот про двух подруг и присыпки с запахом вспомнился..
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07.06.2022 11:52 Ответить
Не слышал, закати
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07.06.2022 11:55 Ответить
- Отец - новость слышал?! Передали "хахлы" что ани наш крейсер "Маскву" утапили! А там же наш Сашка служил! А я думаю - пачему он не званит втарую неделю!
- Малчи дура! Па телевизару сказали - не было у нас сына - только дочка - Александра!
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07.06.2022 11:37 Ответить
скоро скажут что и крейсера Москва никогда и никакого не было а все их дети дезертиры перебежавшие на сторону Украины...
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07.06.2022 11:42 Ответить
Тю, та їм пофіг, аби бабло заплатили. Баби єщьо нАрАжАют!
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07.06.2022 11:42 Ответить
Правильно. Забудьте что у вас были сыновья и мужья. Главное не забывайте про рузкиесваихнебрасают
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07.06.2022 11:47 Ответить
Москву сожгли. Кутузова убили.
Лаврова к сербам не пустили.
Медведев сын, Пескова дочь
Из НАТО выпизжены прочь.
И только бункерный *****
Твердит одно: таков был план (с)
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07.06.2022 11:54 Ответить
так ваапче сей кресер в украинском море черном никада не был ! он скрепно охранял мацковский кремль от вторжения пуйла из бункерного сортира ! МАЦКВА ВПЕРДЕ !
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07.06.2022 11:57 Ответить
что значит замалчивать, весь мир знает где этот крейсер. якась дурня, чеснослово.
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07.06.2022 12:09 Ответить
І чорнава моря ні сущіствуєт
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07.06.2022 12:20 Ответить
существует. у меня на огороде. как настоящий укр я его сам вырыл.
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07.06.2022 12:24 Ответить
офуенно фажная информация... если разведка добывает такую офуенно фажную информацию, то такую разведку надо разогнать нафуй...
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07.06.2022 12:36 Ответить
место на пую у пуйла тобой занято.
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07.06.2022 12:48 Ответить
Камень на шею и в море. Чего там цацкаться с дол...ми.
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07.06.2022 12:46 Ответить
у пуйла в сортире им будет комфортнее.
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07.06.2022 12:53 Ответить
Крейсер "Москва" идет нах*й под мотив - «В море ветер, в море буря…» (оставайся, мальчик, с нами...)

https://youtu.be/snbElreZqNo
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07.06.2022 14:16 Ответить
Только крейсер их не понял
Продолжал стрелять, падлюка.
Города нам разрушая в Украине день за днем
И тогда Нептун взбесился,
И ракетами прицельно
Моряков отправил ***** Вместе с русским кораблем!
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07.06.2022 14:17 Ответить
 
 