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В России суд признал перечень погибших в Украине военных гостайной. Теперь информацию о них удаляют с сайтов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

ворог,русня,мертвий,орк

Городской суд Светлогорска Калининградской области удовлетворил иск военных прокуроров, требовали запретить распространение перечня погибших на войне с Украиной.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт 74.ru.

Сайт сообщил, что вынужден удалить "страницу памяти военнослужащих, погибших во время спецоперации в Украине".

Прокуроры 73 военной прокуратуры гарнизона Балтийского флота добились, что суд признал список погибших в Украине военных информации, распространение которой запрещено на территории РФ. Теперь сайты, публикующие такие списки, могут признать содержащими информацию, распространение которой в России запрещено. И внести в соответствующий список.

Сайт 74.ru предупредил, что вынужден убрать информацию о погибших. "Надеемся, что все временно", – говорится в сообщении сайта.

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Также соответствующие списки удалили новосибирский NGS, Чита.ру, красноярский NGS24, омский NGS55 и другие.

Максимальное наказание по статье о разглашении государственной тайны в РФ составляет 7 лет тюрьмы.
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Топ комментарии
+7
З часів Чінгіс-хана в московському улусі нічого не змінилось
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07.06.2022 11:53
+6
Еще уничтожьте всех родных и друзей кто их знал. Ато кто то проболтается
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07.06.2022 11:57
+6
На..рать вообще, что там свинота удаляет не удаляет. Главное, чтобы дохли регулярно и побольше.
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07.06.2022 12:05
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Видаляють з сайтів. Де ті сайти на яких була така інфа? Чи вони з Цензора видаляють?
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07.06.2022 11:53 Ответить
патамушо журналисты не могут рот закрыть где они берут информацию про убитых. В ВК или местный сайт города в поиске "погиб на СВО" и вуаля куча ссылок с именами и адресами и считаем, так наши наперегонки хвастаются как они находят списки, а русишен все читает и мотает на ус.
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07.06.2022 12:16 Ответить
З часів Чінгіс-хана в московському улусі нічого не змінилось
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07.06.2022 11:53 Ответить
Как это по русски! 😊
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07.06.2022 11:55 Ответить
Еще уничтожьте всех родных и друзей кто их знал. Ато кто то проболтается
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07.06.2022 11:57 Ответить
Нічого, Анонімуси повернуть назад
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07.06.2022 12:01 Ответить
в этом и заключается секретная операция ***** по истреблению мокшанского быдла...
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07.06.2022 12:01 Ответить
На..рать вообще, что там свинота удаляет не удаляет. Главное, чтобы дохли регулярно и побольше.
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07.06.2022 12:05 Ответить
засекретити архіви як по 2-й Світовій на 70 років з продовженням.

- ординсько-московський стиль - "Бабы еще нарожают - мы за ценой не постоим"

ванюшек ніхто на Московії не рахував і не рахує
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07.06.2022 12:10 Ответить
Тонкости расейского выбора:



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07.06.2022 12:44 Ответить
руснявьім самкам і без того було пох....
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07.06.2022 12:46 Ответить
Войны нет, есть спецоперация, а в спецоперации все секретно....
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07.06.2022 12:49 Ответить
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07.06.2022 14:05 Ответить
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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07.06.2022 14:24 Ответить
то есть погибших официально нет, ибо гос.тайна, доступа у родни убитых ХЕРоев к засекреченным данным нет, соответственно выплат за смерть куйзнает сколько там миллионов обещаных не будет,

шах и мат
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07.06.2022 15:22 Ответить
Все одно стане все відомо
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07.06.2022 22:01 Ответить
 
 