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Порошенко объяснил, где взять средства для восстановления Украины: Наибольшую часть заплатит Россия

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

порошенко

Петр Порошенко во время дебатов на Европейском финансовом конгрессе в Польше объяснил, из каких источников должно финансироваться восстановление и модернизация украинской экономики.

В дебатах, которые модерировал депутат польского Парламента Павел Коваль, также приняли участие вице-канцлер и министр иностранных дел ФРГ (1998-2005) Йошка Фишер и ведущий экономист Asian Infrastructure Investment Bank, Директор Института глобальных дел Лондонской школы экономики и политических наук Эрик Берглоф, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

Порошенко считает, что источниками восстановления украинской экономики должны быть заморожены российские активы, а также помощь союзников и частные инвестиции.

"За это будет расплачиваться Россия. На прошлой неделе Лондонская школа экономических и политических наук организовала очень хорошую встречу с аналитиками, подготовившими научное обоснование того, что я хочу видеть. Представители Международного Валютного Фонда, Всемирного банка, Еврокомиссии. И они уже подготовили некоторые результаты, отвечая на вопрос, кто будет платить", – объяснил Порошенко.

"Платить Россия будет замороженными счетами и золотовалютными резервами. Будут платить и российские олигархи, которые будут счастливы предложить половину своих счетов, чтобы снять с себя санкции, что является не лучшим вариантом. Но это однозначно должны быть репарации от России. Как предложение, мы можем поговорить о специальном налоге на российский газ или нефть. Итак, самую большую часть – 3 или 4 сотни миллиардов долларов заплатит Россия", – отмечает Порошенко.

"Мы найдем путь добиться правосудия, включая и судебные решения. Например, когда Россия атаковала нас в Керченском проливе, мы пошли в Гамбургский трибунал и получили решение о немедленном освобождении украинских военных кораблей и солдат. И это было сделано через месяц, у нас было судебное решение. Почему бы нам так не поступить сейчас? У нас есть международные суды, и у меня как у президента есть два кейса против России, где речь идет о российской агрессии в Крыму и финансировании терроризма", – считает Порошенко.

"Часть денег будет от Европы, которая будет донором, чтобы помочь нам. И они будут направлены не на восстановление, а на реформы и модернизацию, чтобы отвечать критериям ЕС", – объясняет пятый президент.

Читайте: Если РФ не прекратит блокаду украинских портов, то должен быть срочно заблокирован весь российский экспорт, - Порошенко

Порошенко также отметил, что нужно предоставить механизмы защиты частных иностранных инвестиций в украинскую экономику.

"Почему мы не можем, например, застраховать их в Украине от политического, безопасности и военного риска? Это будет стимулировать деньги не только налогоплательщиков", – также предлагает Порошенко.

"Смотрите, у нас есть все механизмы, которые нам нужны, у нас есть целый мир. У нас есть задача депутинизировать Россию. И мы должны действовать быстро. Это касается и предоставления статуса, а также будущего членства в ЕС, и Плана действий по членству в НАТО", – резюмирует Порошенко.
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Топ комментарии
+22
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07.06.2022 12:21
+21
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07.06.2022 12:20
+18
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07.06.2022 12:17
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А де апартаменти в Лондоні? Віли в Португалії та Італії?!
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07.06.2022 13:37 Ответить
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07.06.2022 12:28 Ответить
Ленка , продай хотя би квартиру і Ялті , бо якось соромно, що ви оплачуєте комунальні послуги окупантам ,
навже вам не вистачить вілли в Італіі і свіжепридбаного будиночка
За 9 мілліонів доларів в Ізраїлі ? 🙂
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07.06.2022 12:46 Ответить
Серйозно ?? 9 млн ?? У ЛА суперзірки Голівуду і то менше платять.
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07.06.2022 12:56 Ответить
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07.06.2022 13:17 Ответить
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07.06.2022 17:32 Ответить
Не знаю,як у ЛА,а от у Холоні пересічна квартирка десь 160-200м.кв. коштує десь 1-1.2 мільйона $.
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07.06.2022 13:41 Ответить
Нє, я точно не знаю, чи Порох сам ті склади підпалював, чи йому ФСБ допомагало ...

Блін, у нас війна, а Victor Frey не може допустити, що ФСБ таки до нападу готувалося.
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07.06.2022 13:01 Ответить
гуляет сёдня се по лондону нет шоб гуманитарку какахметов раздавать
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07.06.2022 12:24 Ответить
Стара фотка. Зараз у Лондоні жара. А на фото, мужик з сином у курточках
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07.06.2022 12:26 Ответить
https://kraina.biz.ua/editor3/108020/
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07.06.2022 18:41 Ответить
Лять,когда он там только не гуляет и в одном и том же ракурсе -прям день сурка каждый раз
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07.06.2022 12:51 Ответить
До тогож ще й подвоївся!
Один у Лондоні гуляє(фото),інший на економічному форумі спілкується(стрім)!
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07.06.2022 13:44 Ответить
Вранье, фотка была в воскресенье, форум сегодня,как то не вяжется,да квартира в Холоне 1.8 мил шекелей(подeли на 3.5),командировка была до 2.6,но во всем виноват таки ЗЕ, смотрите на пальцах, когда был Гетман, не стреляли и не было войны
Пришел ЗЕ и сразу война,не убежал,таки точно зрада , неньку продать хочет
Венгры сказал что он больной на голову и нарик , помните фото с дорожками,точно зрада
что там еще,а Минск 3 не хочет и Стамбул 1 тоже,точно зрада
Вы правы давайте попросим у братского народа и на коленях у ПУ,остановится и мы в порыве все как один,выгоним наркоманов,поставим Гетьмана и подпишем Минск 3 , отдадим все до Приднестровья(зачем нам Азовское и черные моря),мы же украинцы ,значит копайся в черноземе и дерьме,за это наши братья и Бамбас кормить нас будут,поддерживаю 100%(только пристрелите меня) не хочу жить такой стране,где я буду или рабом или куском дерьма,уж лучше умереть чем жить так
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07.06.2022 16:43 Ответить
У зебілів і рашистів один - ворог - Порошенко. Тому у них однакові методички
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07.06.2022 12:28 Ответить
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07.06.2022 12:38 Ответить
"Сергей Лавров в целом положительно оценивает работу украинского президента. Глава российского МИД подчеркнул, что Владимир Зеленский за 5 месяцев смог сделать то, что его предшественник Петр Порошенко не делал годами. В частности, в нескольких пунктах на юго-востоке Украины удалось развести войска."
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07.06.2022 15:22 Ответить
Вообще то вопрос о репарациях (компенсациях) за нанесенную и наносимую разруху должен был поднят еще месяца 2 назад. Уже был бы наработан материал на эту тему.
ps: но подозреваю, что Зе и ОП могут отказаться от компенсаций.
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07.06.2022 12:36 Ответить
нє, відмовитись вони не можуть - ООН повинне їх заставити !
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07.06.2022 12:53 Ответить
Зпочатку (років 5-10) буде "допомога союзників та приватні інвестиції", а вже потім, після судів, мабуть, можна буде розраховувати на репарації, або конфісковані російські активи.
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07.06.2022 12:52 Ответить
Зелемойским чувакам Кучмы никто ничего не даст...
Ответ прост...коломойка просил 100 ярдов у путлера задолго до войны...
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07.06.2022 13:08 Ответить
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07.06.2022 13:22 Ответить
"Отже, найбільшу частину - 3 чи 4 сотні мільярдів доларів заплатить Росія", - наголошує Порошенко.
А чому не усе ? Хай беруть кредити для виплат. Усім вигідно, Захід отримає відсотки, ми - швидкі гроші, не чекатимемо десятиріччя.
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07.06.2022 13:19 Ответить
Послухай його уважно! Його зрозуміли ті,хто був на форумі.
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07.06.2022 13:49 Ответить
помню, весной 14 года кто-то призывал снимать передвижения ВСУ и передавать московитам
имя помню - Елена, а фамилия её слишком известная, чтобы называть здесь
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07.06.2022 13:22 Ответить
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07.06.2022 13:23 Ответить
Лєнка-апалченка.
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07.06.2022 13:50 Ответить
Стидоба і лють 😠
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07.06.2022 13:53 Ответить
Це той чувак який створив ******* армію якої до нього не було.
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07.06.2022 13:49 Ответить
В воздухе повис немой вопрос № 1: А мы, что уже войну выиграли? Или наши "успехи" на фронте позволяют говорить о скором выиграше? К чему эти воздушные замки? Нет важнее задач?
В воздухе повис немой вопрос № 2: Государство, где от коррупции сгнили ВСЕ государственные структуры и институты, с азартом рассуждает о сотнях млрд. $ на послевоенное восстановление.
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07.06.2022 13:37 Ответить
У Боневтіка ще більший розмах на відбудову.
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07.06.2022 13:45 Ответить
Є варіант пошитя капців боневтіком.
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07.06.2022 13:52 Ответить
Ви не виграли й не виграєте, виграє Україна. Без варіантів. І відновлення буде не більшою частиною, а ПОВНІСТЮ за рахунок РФ. Заплатити повинен винний. Якщо, навіть, Захід надасть якісь кошти, то це має бути лише кредит, який гаситиме РФ чи її спадкоємці, причому, з процентами.
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07.06.2022 13:50 Ответить
Делёж неубитого медведя это традиция. В то время как ситуация на фронте всё хуже и хуже, идут фантазии о том, забирать у Рашки только Крым или Кубань с Белгородом тоже прихватить...
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07.06.2022 14:07 Ответить
Все буде Украіна , без кацапів та бенягнид 😠
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07.06.2022 13:56 Ответить
Без рішення міжнародного суду розраховувати на гроші рашиста,хрин один,що 20 літня пані буде розраховувати на те, що її трахне імпотент.ММожна було би зробити пару км ямкового ремонту за гроші бабломойского.котрі заблокувала американська юстиція..але "зе " не буде вимагати повернення грошей українців у свого фінансового спонсора.
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07.06.2022 14:10 Ответить
Участь та виступи Петра Порошенка на міжнародних форумах\конгресах - це саме та стихія. де Порошенко вражає та володіє аудиторією своїми ораторськими здібностями та переконаннями. що сприяє зміцненню та розширенню антипутінської коаліції у боротьбі з російською агресією та надання Україні важкого озброєння. ******** техніки. фінансової допомоги.
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07.06.2022 14:59 Ответить
"специальном налоге на российский газ" - нет уж хватит спецналогов, только бесплатный газ для населения оплата только доставки лет на 50, знаем эти схемы нам платить за газ по 22 тысячи, а спеналоги зелени в карман, хватит уже.
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07.06.2022 15:34 Ответить
Я не вірю, що бо дай одна копійка руснявих піде в наш карман. Там лоббіюють ці гроші як можуть. Якщо примусово віддадуть ті гроші, наживуть собі біду. Тому те бабло так і буде вічно заморожене, а потім років через 5 передана русні, бо знайдеться та добра людина, яка в цьому прийме участь за рад куска.
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07.06.2022 16:03 Ответить
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07.06.2022 16:16 Ответить
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