Порошенко объяснил, где взять средства для восстановления Украины: Наибольшую часть заплатит Россия
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Петр Порошенко во время дебатов на Европейском финансовом конгрессе в Польше объяснил, из каких источников должно финансироваться восстановление и модернизация украинской экономики.
В дебатах, которые модерировал депутат польского Парламента Павел Коваль, также приняли участие вице-канцлер и министр иностранных дел ФРГ (1998-2005) Йошка Фишер и ведущий экономист Asian Infrastructure Investment Bank, Директор Института глобальных дел Лондонской школы экономики и политических наук Эрик Берглоф, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".
Порошенко считает, что источниками восстановления украинской экономики должны быть заморожены российские активы, а также помощь союзников и частные инвестиции.
"За это будет расплачиваться Россия. На прошлой неделе Лондонская школа экономических и политических наук организовала очень хорошую встречу с аналитиками, подготовившими научное обоснование того, что я хочу видеть. Представители Международного Валютного Фонда, Всемирного банка, Еврокомиссии. И они уже подготовили некоторые результаты, отвечая на вопрос, кто будет платить", – объяснил Порошенко.
"Платить Россия будет замороженными счетами и золотовалютными резервами. Будут платить и российские олигархи, которые будут счастливы предложить половину своих счетов, чтобы снять с себя санкции, что является не лучшим вариантом. Но это однозначно должны быть репарации от России. Как предложение, мы можем поговорить о специальном налоге на российский газ или нефть. Итак, самую большую часть – 3 или 4 сотни миллиардов долларов заплатит Россия", – отмечает Порошенко.
"Мы найдем путь добиться правосудия, включая и судебные решения. Например, когда Россия атаковала нас в Керченском проливе, мы пошли в Гамбургский трибунал и получили решение о немедленном освобождении украинских военных кораблей и солдат. И это было сделано через месяц, у нас было судебное решение. Почему бы нам так не поступить сейчас? У нас есть международные суды, и у меня как у президента есть два кейса против России, где речь идет о российской агрессии в Крыму и финансировании терроризма", – считает Порошенко.
"Часть денег будет от Европы, которая будет донором, чтобы помочь нам. И они будут направлены не на восстановление, а на реформы и модернизацию, чтобы отвечать критериям ЕС", – объясняет пятый президент.
Порошенко также отметил, что нужно предоставить механизмы защиты частных иностранных инвестиций в украинскую экономику.
"Почему мы не можем, например, застраховать их в Украине от политического, безопасности и военного риска? Это будет стимулировать деньги не только налогоплательщиков", – также предлагает Порошенко.
"Смотрите, у нас есть все механизмы, которые нам нужны, у нас есть целый мир. У нас есть задача депутинизировать Россию. И мы должны действовать быстро. Это касается и предоставления статуса, а также будущего членства в ЕС, и Плана действий по членству в НАТО", – резюмирует Порошенко.
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навже вам не вистачить вілли в Італіі і свіжепридбаного будиночка
За 9 мілліонів доларів в Ізраїлі ? 🙂
Блін, у нас війна, а Victor Frey не може допустити, що ФСБ таки до нападу готувалося.
Один у Лондоні гуляє(фото),інший на економічному форумі спілкується(стрім)!
Пришел ЗЕ и сразу война,не убежал,таки точно зрада , неньку продать хочет
Венгры сказал что он больной на голову и нарик , помните фото с дорожками,точно зрада
что там еще,а Минск 3 не хочет и Стамбул 1 тоже,точно зрада
Вы правы давайте попросим у братского народа и на коленях у ПУ,остановится и мы в порыве все как один,выгоним наркоманов,поставим Гетьмана и подпишем Минск 3 , отдадим все до Приднестровья(зачем нам Азовское и черные моря),мы же украинцы ,значит копайся в черноземе и дерьме,за это наши братья и Бамбас кормить нас будут,поддерживаю 100%(только пристрелите меня) не хочу жить такой стране,где я буду или рабом или куском дерьма,уж лучше умереть чем жить так
ps: но подозреваю, что Зе и ОП могут отказаться от компенсаций.
Ответ прост...коломойка просил 100 ярдов у путлера задолго до войны...
А чому не усе ? Хай беруть кредити для виплат. Усім вигідно, Захід отримає відсотки, ми - швидкі гроші, не чекатимемо десятиріччя.
имя помню - Елена, а фамилия её слишком известная, чтобы называть здесь
В воздухе повис немой вопрос № 2: Государство, где от коррупции сгнили ВСЕ государственные структуры и институты, с азартом рассуждает о сотнях млрд. $ на послевоенное восстановление.