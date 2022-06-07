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В РФ свинцовые заводы оказались на грани закрытия из-за отсутствия экспорта, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

завод

Из-за полной остановки экспорта и низкого спроса внутри страны на российских заводах по производству свинца накопились двухмесячные запасы продукции. Часть предприятий находится на грани закрытия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Экономическая правда" со ссылкой на "Коммерсантъ".

По данным газеты, на российских заводах по производству свинца скопились двухмесячные запасы продукции. Отмечается, что часть предприятий находится на грани закрытия: погрузка на них упала до 30% мощности. Издание напоминает, что экспорт необработанного свинца в ЕС практически остановился в марте из-за проблем с логистикой и межбанковскими расчетами на фоне санкций, а с 10 июля такие поставки будут запрещены в рамках пятого санкционного пакета ЕС.

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Для вывоза свинца в другие страны с 16 мая по 15 ноября 2022 г. производители должны получать специальную лицензию, однако Минпромторг РФ до сих пор не выдал компаниям никакой лицензии и не сообщил, когда они появятся, пишет "Коммерсант". В ведомстве изданию сообщили, что сейчас "ведется работа по переориентации экспортных поставок в сторону Восточного региона", но не ответили на вопросы о причинах задержки выдачи лицензий.

В правительстве РФ газете заявили, что лицензирование экспорта "направлено на предупреждение дефицита свинца в РФ в условиях внешних ограничений". Однако недостатка свинца в этом году в стране не ожидается: после остановки автомобильной промышленности спрос на сырье для аккумуляторов упал почти наполовину, утверждает газета.

В сегодняшних условиях перспективным направлением для экспорта свинца в РФ мог бы стать Китай, покупающий почти 90% производимых в России свинцовых концентратов, заявила эксперт-аналитик ИПЭМ Анастасия Смольникова. Однако главные заводы находятся в центральной части России, поэтому при поставках в КНР могут возникнуть логистические трудности, отметила она.
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Пусть на хлеб мажут. Он полезный.
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07.06.2022 12:10 Ответить
tak mozhe dobavlaite svinec v kolbasu....che?...nu skrepno zhe....a vkolbasnom cehu pustj zarpaltu tovarom srazu vydajut.....krugovorot derma v prirode.
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07.06.2022 12:11 Ответить
Дайте свинца Путину и окружению, сразу все заработает.
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07.06.2022 12:11 Ответить
Свинцеві труни.
Попит буде "ошеломляющий"!🤓
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07.06.2022 12:12 Ответить
а краще "свинцовые трусы"
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07.06.2022 12:26 Ответить
Китай да Индия скупят. Просто хрюске меньше денег в карман положат.
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07.06.2022 12:16 Ответить
Патроны уже не из свинца делают?
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07.06.2022 12:26 Ответить
трусы хай терь шьют путлеру и медведеву
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07.06.2022 12:27 Ответить
не, для тех другой фасон в тренде...
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07.06.2022 12:40 Ответить
начало есть. СЛАВА УКРАИНЕ!
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07.06.2022 12:36 Ответить
 
 