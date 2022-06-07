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Пограничник в Ривненской области передавал оккупантам информацию об офицерах Нацгвардии для их дальнейшей ликвидации, - Офис Генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

огп

В Ривненской области пограничника подозревают в государственной измене.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным ОГП, подозреваемый, работая в группе комплектования пограничного отряда ГНС Украины, был завербован и сотрудничал с офицером запаса ВС государства-оккупанта. Он собирал и передавал персональную информацию об отборе кандидатов на военную службу в пограничный отряд. В 2020-2021 годах пограничник передавал другому экс-военному государству-оккупанту информацию о высокопоставленных офицеров Национальной гвардии Украины, по данным следствия – для их дальнейшей ликвидации.

Работнику пограничного отряда уведомлено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Читайте: Украинец служил до 2019 года в армии РФ. Теперь он может сесть на срок от 12 до 15 лет, - прокуратура
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Топ комментарии
+28
Чергова мерзенна гнида...
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07.06.2022 12:57
+21
К ВЫСШЕЙ МЕРЕ ! ДРУГИХ ВАРИАНТОВ ПРИГОВОРА НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ. СЛАВА УКРАИНЕ!
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07.06.2022 13:11
+17
на гіляку гандона!
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07.06.2022 13:07
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Чергова мерзенна гнида...
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07.06.2022 12:57 Ответить
підозру тільки вручили,а чому не затримали?
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07.06.2022 13:00 Ответить
на гіляку гандона!
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07.06.2022 13:07 Ответить
На палю ****** виродка..!
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07.06.2022 13:08 Ответить
К ВЫСШЕЙ МЕРЕ ! ДРУГИХ ВАРИАНТОВ ПРИГОВОРА НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ. СЛАВА УКРАИНЕ!
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07.06.2022 13:11 Ответить
По закону ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ -РАССТРЕЛ ИЛИ ПОВЕСИТЬ ,ЧТОБЫ ДРУГИЕ ГНИДЫ БОЯЛИСЬ ‼️САМОЕ СТРАШНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ -ЗРАДА‼️
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07.06.2022 14:09 Ответить
Скільки з такими виродками можна панькатись, ще судити їх, годувати в сізо, для чого затягувати, якщо все всі знають, що воно творило.
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07.06.2022 13:15 Ответить
Мы живем среди гнид. Торгуют волонтеркой, наводят ракеты. Сливают базы данных и планы укреплений. Стучат на соседей. Переводят бабло в Россию. Список можно продолжать до бесконечностию
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07.06.2022 13:30 Ответить
Так было всегда, везде и во все времена. Не бывает 100% поддержки. Всегда найдутся иуды.
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07.06.2022 13:41 Ответить
Ну іуди вгагалі -то приклад єдності
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07.06.2022 13:56 Ответить
в московитів є НАЙсильніша зброя проти України.....:

це 5-а колона з численними медведчуками, шуфричами, рабіновичами, бужанскімі, дубінскимі, партновими, татаровими....,.... гундяєвське кривослав`я.....і ця руSSка зброя Є НАЙнебезпечніша для України......
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07.06.2022 13:42 Ответить
а что так... почему говорит прокурватура, а не те, кто должен заниматься контрразведкой... быканов, наверное, сильно забухал, переживает...
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07.06.2022 13:49 Ответить
и это такие свои граждане Украины
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07.06.2022 13:51 Ответить
Повесить вместе с семьей.
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07.06.2022 14:02 Ответить
Який нах "прикордонник"? То якийсь черговий клоун з сбу-фсб.
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07.06.2022 14:17 Ответить
Расстрел на месте,гниды
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07.06.2022 15:44 Ответить
 
 