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Белорусская армия начала занятия "по переводу с мирного на военное время"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Вооруженные силы Беларуси проводят комплекс тренировок по боевой готовности.
Об этом сообщает министерство обороны Беларуси, передает Цензор.НЕТ.
"Общая направленность занятий заключается в проведении комплекса последовательных тренировок со всеми категориями военнослужащих, подразделениями, воинскими частями, соединениями, органами военного управления по организованному выполнению мер по переводу с мирного на военное время", - говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что занятия проводятся после очередного призыва и освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки.
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"Бомчик", тебе знову в ОАЦ "з цепу спустили"?
А щодо "обстрілів" - так я півтора місяці в блокаді відсидів І бомби з ракетами летіли з Білорусі нам на голови Так що не тринди "підмітайло" Твої потуги "пересрать нас з нормальною білоруською меншиною шляхом використання правди про те як білорусами "підтираються більше ЧОТИРЬОХ СТОЛІТЬ - марні! У мене під вікнами на блок-посту стояли хлопці з батальйону ОУН І серед них були білоруси Білоруси з Дніпра Так що не "смерди" - тобі тут вже давно "ціну склали"
А за " человека который сдаёт территории иСВОИХ СОЛДАТ в плен кацапской нечисти" я не голосував Якби ти не відпрацьовував "КГБшну копійку" - то звернув-би увагу на це. Людина за яку я голосував - стоїть "кісткою в горлі" тим хто "здавав території і своїх солдат"
насамом деле бульбафюрер сцыкло и аферист
сталинусралину принесли перевод инструкции Вермахта о том как в полевых условиях проводить мочеиспускание, по-шагово, по пунктам. Очевидцы говорят, что долго ржал, потом сказал что немцы у них никогда не выиграют. Сейчас этот бульбенфюрер со своими штабами будет плодить подобную чушь.
З міста, що ракетами розтрощене,
До усього світу прокричу:
Цього року у Неділю Прощену
Я, здається, не усіх прощу!
Світе-світе, гарно ж ти нас кинув!
Та у пеклі цих страждань-терпінь
Все ж стоїть золотоверхий Київ,
Буча, і Гостомель, і Ірпінь.
Ми усе здолаємо і вистоїм!
Потім ще і рештки приберем
Тих усіх, котрі були тут прислані
Вузькооким лисим упирем.
З вами й я і вистою, й вцілію,
Як у землю рідну міцно впрусь.
Я ніколи не прощу Росію.
...Чом відводиш очі, Білорусь?