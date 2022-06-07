Россия хочет уничтожить не только украинцев, но и поставить мир на грань голода, - МИД

Россия хочет поставить мир на грань голода. Избежать этого можно только помогая Украине.

Об этом в Twitter сообщил спикер МИД Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Россия уничтожила второй по величине зерновой терминал в Украине. Миллионы людей по всему миру столкнутся с проблемой продовольственной безопасности".

Аппетит России растет. Теперь они хотят не только уничтожить украинцев, но и поставить мир на грань голода. Помощь Украине поможет этого избежать", - говорится в сообщении.

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