Оккупанты подсчитали количество пенсионеров в Мариуполе: Их втрое меньше, чем до начала вторжения РФ

Пенсионный фонд террористической "ДНР" подсчитал имеющееся количество пенсионеров в Мариуполе – 46 тысяч человек. Это в 3 раза меньше, чем до вторжения России (136 тысяч человек).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Отмечается, что доля пожилых людей в структуре населения Мариуполя выросла в 2 раза.

В общей сложности население города уменьшилось в 5 раз:

~ 200 тысяч мариупольцев выехали на подконтрольную территорию Украины;

~ 50-70 тысяч находятся в приазовских селениях или оккупированных территориях востока и юга Украины;

~ 47 тысяч депортировано или вынуждено выехать на территорию России и Беларуси;

более 22 тысяч убито русскими войсками;

~ 100-120 тысяч мариупольцев до сих пор находятся в разрушенном городе без базовых бытовых условий.

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