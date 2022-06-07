Оккупанты подсчитали количество пенсионеров в Мариуполе: Их втрое меньше, чем до начала вторжения РФ
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Пенсионный фонд террористической "ДНР" подсчитал имеющееся количество пенсионеров в Мариуполе – 46 тысяч человек. Это в 3 раза меньше, чем до вторжения России (136 тысяч человек).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.
Отмечается, что доля пожилых людей в структуре населения Мариуполя выросла в 2 раза.
В общей сложности население города уменьшилось в 5 раз:
~ 200 тысяч мариупольцев выехали на подконтрольную территорию Украины;
~ 50-70 тысяч находятся в приазовских селениях или оккупированных территориях востока и юга Украины;
~ 47 тысяч депортировано или вынуждено выехать на территорию России и Беларуси;
более 22 тысяч убито русскими войсками;
~ 100-120 тысяч мариупольцев до сих пор находятся в разрушенном городе без базовых бытовых условий.
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• «Блок Вадима Бойченко» - 41,69% (получили 22 места в горсовете);
• «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 33,99% (19 мест);
• Партия Шария - 7,9% (5 мест);
• «Сила людей» - 6,2% (4 места);
• «Слуга народа» - 5,1% (4 места).
84% города проголосовало на последних выборах за то, что у них сейчас происходит