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война (46939) Мариуполь (5563) пенсионеры (827)

Оккупанты подсчитали количество пенсионеров в Мариуполе: Их втрое меньше, чем до начала вторжения РФ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь

Пенсионный фонд террористической "ДНР" подсчитал имеющееся количество пенсионеров в Мариуполе – 46 тысяч человек. Это в 3 раза меньше, чем до вторжения России (136 тысяч человек).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Отмечается, что доля пожилых людей в структуре населения Мариуполя выросла в 2 раза.

В общей сложности население города уменьшилось в 5 раз:

~ 200 тысяч мариупольцев выехали на подконтрольную территорию Украины;
~ 50-70 тысяч находятся в приазовских селениях или оккупированных территориях востока и юга Украины;
~ 47 тысяч депортировано или вынуждено выехать на территорию России и Беларуси;
более 22 тысяч убито русскими войсками;
~ 100-120 тысяч мариупольцев до сих пор находятся в разрушенном городе без базовых бытовых условий.

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Топ комментарии
+14
А я вам напомню результаты последних выборов в горсовет Марика:
• «Блок Вадима Бойченко» - 41,69% (получили 22 места в горсовете);

• «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 33,99% (19 мест);

• Партия Шария - 7,9% (5 мест);

• «Сила людей» - 6,2% (4 места);

• «Слуга народа» - 5,1% (4 места).

84% города проголосовало на последних выборах за то, что у них сейчас происходит
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07.06.2022 13:32
+6
А якби вибори відбулись після цієї війни, цікаво як би далі голосували, здається мені, що змін майже не буде...
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07.06.2022 13:38
+1
зато баз нациков, только свои..., им еще мозги там прополощут и они "освободителям" будут памятники ставить в каждом разрушенном дворе...
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07.06.2022 13:51
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и что, звиздец рехферендуму, кто ж тЯперь молодым жизнь испортит, та, а!?
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07.06.2022 13:29 Ответить
А я вам напомню результаты последних выборов в горсовет Марика:
• «Блок Вадима Бойченко» - 41,69% (получили 22 места в горсовете);

• «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 33,99% (19 мест);

• Партия Шария - 7,9% (5 мест);

• «Сила людей» - 6,2% (4 места);

• «Слуга народа» - 5,1% (4 места).

84% города проголосовало на последних выборах за то, что у них сейчас происходит
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07.06.2022 13:32 Ответить
А якби вибори відбулись після цієї війни, цікаво як би далі голосували, здається мені, що змін майже не буде...
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07.06.2022 13:38 Ответить
Плохо вам кажется.
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07.06.2022 15:28 Ответить
зато баз нациков, только свои..., им еще мозги там прополощут и они "освободителям" будут памятники ставить в каждом разрушенном дворе...
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07.06.2022 13:51 Ответить
Очень показательно. Теперь они за Путина будут голосовать.
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07.06.2022 13:53 Ответить
Украине необходимо поднять все возможные данные по Мариуполю и не только по Мариуполю - нужно привлекать банковские данные украинцев из Мариуполя включая фотографии и семейное состояние, количество детей и.т.д, чтобы восстановить всех жителей кто проживал в Мариуполе до оккупации и кто остался после. Это позволит криминалистам установить полную картину преступлений рашки и ее осуждением в международных судах. Ни одно преступление не должно быть упущено - ответить должны за все.
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07.06.2022 13:57 Ответить
Но содержание всех пенсов, в том числе и мёртвых, льготников, мамок повесят конечно же на Украину.
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07.06.2022 13:59 Ответить
пенсии платить тогда кому, если в 3 раза уменьшилось? Сепары вместе с хозяевами оприходуют всю пенсию. пройдут через блок посты как беженцы.
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07.06.2022 14:04 Ответить
От так от, ми їм від сили 15тис трупами русні намололи, а вони повбивали наших людей в 2 раза більше. Мерзоті русняві! А всі і далі, "живу в Україні, но гаварить буду па руски" тьху огидно!
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07.06.2022 15:54 Ответить
***** разменял 30к солдат на миллион наших граждан и наши замли. Пока что он в выиграше
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07.06.2022 16:17 Ответить
 
 