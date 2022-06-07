Минобразования сменит программы по истории и зарубежной литературе. "Войну и мир" уберут
Новости Цензор.НЕТ Общество
Министерство образования и науки внесет изменения в учебные программы по нескольким предметам – защита Отечества, зарубежная литература, история Украины и всемирная история.
Об этом в эфире телемарафона единственных новостей сказал заместитель министра образования и науки Андрей Витренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Что касается изменений в учебные программы украинских школ. Согласно приказу МОН сейчас работают группы высокопрофессиональных специалистов, которые создают изменения в учебные программы. До 15 июня эти группы должны подать результаты в МОН, и эти изменения мы будем вносить отдельными нормативными документами", - сказал Витренко.
По словам Витренко, в первую очередь это изменения в учебные программы по предмету "Защита Отечества".
"Изменения будут касаться усиления практической направленности этого предмета. Дети должны знать, уметь, будет усилено национально-патриотическое воспитание и будет отдельный блок, который будет касаться противоминной деятельности. Чтобы дети осознали, что нельзя трогать, что несет для них опасность", – сказал Витренко.
Также, как добавил замминистра, изменения будут внесены в обучающие программы по зарубежной литературе, истории Украины, всемирной истории.
По его словам, из зарубежной литературы будет исключен, например, роман Льва Толстого "Война и мир". Такого в Украине изучать не будут, то есть все, что поет орковские войска, все оно исчезнет из программы зарубежной литературы. История Украины и всемирная история – мы горды потому, что уже основываемся на национальных украинских архивных документах. Будут внесены изменения в методологию преподавания истории и мировой истории, рабочие группы тщательно прорабатывают все эти изменения и будут выписаны взаимоотношения между украинской нацией и "русским миром" на основе исторической правды", - сказал Витренко.
Он добавил, что также прорабатывается вопрос издания новых учебников. Также будет подготовлена методика преподавания, с учетом внесенных изменений в обучающие программы.
Относительно того, останется ли в программе кто-нибудь из российских писателей, Витренко отметил, что сейчас идут дискуссии по этому вопросу, но программа зарубежной литературы будет обновлена.
Пожалуйста, подождите...
Вы грозны на словах - попробуйте на деле!
Иль старый богатырь, покойный на постеле,
Не в силах завинтить свой измаильский штык?
Иль русского царя уже бессильно слово?
Иль нам с Европой спорить ново?
Иль русский от побед отвык?
Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
От потрясенного Кремля
До стен недвижного Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет русская земля?..
Так высылайте ж к нам, витии,
Своих озлобленных сынов:
Есть место им в полях России,
Среди нечуждых им гробов.
Вкушаешь праздный ты покой
И тишину домашних долов…
Но се - Восток подъемлет вой!..
Поникни снежною главой,
Смирись, Кавказ: идет Ермолов!
И смолкнул ярый крик войны:
Все русскому мечу подвластно.
Кавказа гордые сыны,
Сражались, гибли вы ужасно;
Но не спасла вас наша кровь,
Ни очарованные брони,
Ни горы, ни лихие кони,
Ни дикой вольности любовь!
Або
И нет его - и Русь оставил он,
Взнесенну им над миром изумленным,
И на скале изгнанником забвенным,
Всему чужой, угас Наполеон.
И новый царь, суровый и могучий,
На рубеже Европы бодро стал,
И над землей сошлися новы тучи.
Або
Мне бой знаком - люблю я звук мечей:
От первых лет поклонник бранной славы,
Люблю войны кровавые забавы,
И смерти мысль мила душе моей.
Во цвете лет свободы верный воин,
Перед собой кто смерти не видал,
Тот полного веселья не вкушал
И милых жен лобзаний не достоин.
Або
Тесним мы шведов рать за ратью;
Темнеет слава их знамен,
И бога браней благодатью
Наш каждый шаг запечатлен.
Тогда-то свыше вдохновенный
Раздался звучный глас Петра:
«За дело, с богом!» Из шатра,
Толпой любимцев окруженный,
Выходит Петр. Его глаза
Сияют. Лик его ужасен.
Движенья быстры. Он прекрасен,
Он весь, как божия гроза.
Идет. Ему коня подводят.
Ретив и смирен верный конь.
Почуя роковой огонь,
Дрожит. Глазами косо водит
И мчится в прахе боевом,
Гордясь могущим седоком.
Вєлікая Расія!
Русскій мечь сільнєє всєх!
Вайна - ета прєкрасна, нє ваєвал - нє мужчіна!
Русскіє царі вєлікалєпни і ярастни!
«Ми воюем со второй армией Европьі, наш соперник очень силен!»
А як же ж я 40 років тому вивчав те, чого не було в програмі?
свободная тема...Тоже самое при поступлении в институт...
треба Пригоди Швейка у програму освіти поставити
Все, що не перекладено на українську, геть з програми.
Не 2-5 сторінок ,а ПОВНІСТЮ?!!!
Є такі?
Cцена знакомства главного героя с главной героиней где-то в Германии:
- Ася, довольно тебе? - вдруг произнес за мною мужской голос по-русски.
- Подождем еще, - отвечал другой, женский голос на том же языке.
Я быстро обернулся... Взор мой упал некрасивого молодого человека в фуражке и широкой куртке; он держал под руку девушку невысокого роста, в соломенной шляпе, закрывавшей всю верхнюю часть ее лица.
- Вы русские? - сорвалось у меня невольно с языка.
Молодой человек улыбнулся и промолвил:
- Да, русские.
- Я никак не ожидал... в таком захолустье, - начал было я.
- И мы не ожидали, - перебил он меня, - что ж? тем лучше. Позвольте рекомендоваться: меня зовут Гагиным, а вот это моя... - он запнулся на мгновенье, - моя сестра. А ваше имя позвольте узнать?
Я назвал себя, и мы разговорились. Я узнал, что Гагин, путешествуя, так же как я, для своего удовольствия, неделю тому назад заехал в городок Л., да и застрял в нем. Правду сказать, я неохотно знакомился с русскими за границей. Я их узнавал даже издали по их походке, покрою платья, а главное, по выражению их лица. Самодовольное и презрительное, часто повелительное, оно вдруг сменялось выражением осторожности и робости... Человек внезапно настораживался весь, глаз беспокойно бегал... «Батюшки мои! не соврал ли я, не смеются ли надо мною», - казалось, говорил этот уторопленный взгляд... Проходило мгновенье - и снова восстановлялось величие физиономии, изредка чередуясь с тупым недоуменьем. Да, я избегал русских [...]
Отличный отрывок, я считаю.
Коли закінчив школу, то прочитав "Гобіт" Толкіна у якості психотерапії.
До того ж, Тарас Бульба - це сильний український характер.
Особливо: "Я тебе породив я тебе й вб'ю"