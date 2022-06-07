РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11964 посетителя онлайн
Новости Общество
4 628 69
война (46939) школа (2888) Минобразования (1685) обучение (465)

Минобразования сменит программы по истории и зарубежной литературе. "Войну и мир" уберут

Новости Цензор.НЕТ Общество

школа

Министерство образования и науки внесет изменения в учебные программы по нескольким предметам – защита Отечества, зарубежная литература, история Украины и всемирная история.

Об этом в эфире телемарафона единственных новостей сказал заместитель министра образования и науки Андрей Витренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Что касается изменений в учебные программы украинских школ. Согласно приказу МОН сейчас работают группы высокопрофессиональных специалистов, которые создают изменения в учебные программы. До 15 июня эти группы должны подать результаты в МОН, и эти изменения мы будем вносить отдельными нормативными документами", - сказал Витренко.

Читайте: Учебный год стартует 1 сентября в режиме офлайн, - МОН

По словам Витренко, в первую очередь это изменения в учебные программы по предмету "Защита Отечества".

"Изменения будут касаться усиления практической направленности этого предмета. Дети должны знать, уметь, будет усилено национально-патриотическое воспитание и будет отдельный блок, который будет касаться противоминной деятельности. Чтобы дети осознали, что нельзя трогать, что несет для них опасность", – сказал Витренко.

Также, как добавил замминистра, изменения будут внесены в обучающие программы по зарубежной литературе, истории Украины, всемирной истории.

Смотрите: Российские оккупанты продолжают уничтожать украинскую самоидентификацию детей в Мариуполе, - Андрющенко. ВИДЕО

По его словам, из зарубежной литературы будет исключен, например, роман Льва Толстого "Война и мир". Такого в Украине изучать не будут, то есть все, что поет орковские войска, все оно исчезнет из программы зарубежной литературы. История Украины и всемирная история – мы горды потому, что уже основываемся на национальных украинских архивных документах. Будут внесены изменения в методологию преподавания истории и мировой истории, рабочие группы тщательно прорабатывают все эти изменения и будут выписаны взаимоотношения между украинской нацией и "русским миром" на основе исторической правды", - сказал Витренко.

Он добавил, что также прорабатывается вопрос издания новых учебников. Также будет подготовлена методика преподавания, с учетом внесенных изменений в обучающие программы.

Относительно того, останется ли в программе кто-нибудь из российских писателей, Витренко отметил, что сейчас идут дискуссии по этому вопросу, но программа зарубежной литературы будет обновлена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армия РФ полностью разрушила 182 учебных заведения, - Шкарлет
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+16
Толстой, Пушкін - це Соловйови своїх епох, які прославляли кцпський нацизм.
показать весь комментарий
07.06.2022 13:34
+9
Нарешті не пройшло і сто років!Шкарлета у відставку навсяк випадок
показать весь комментарий
07.06.2022 13:34
+9
Взагалі-то є дві редакції "Тараса Бульби" - до царської цензури і після... От нецензуровану можна цілком вчити, вона цілком нормальна і збереглася!
показать весь комментарий
07.06.2022 13:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нарешті не пройшло і сто років!Шкарлета у відставку навсяк випадок
показать весь комментарий
07.06.2022 13:34 Ответить
Має бути такий міністр культури, який прочитав "Холодний Яр" Юрія Горліс- Горського.
показать весь комментарий
07.06.2022 13:54 Ответить
Все одно я в міністри не піду, хоч прочитав. 😊
показать весь комментарий
07.06.2022 13:57 Ответить
І "Чорний ворон" Шкляра
показать весь комментарий
07.06.2022 14:50 Ответить
Толстой, Пушкін - це Соловйови своїх епох, які прославляли кцпський нацизм.
показать весь комментарий
07.06.2022 13:34 Ответить
Той же автор:

Вы грозны на словах - попробуйте на деле!
Иль старый богатырь, покойный на постеле,
Не в силах завинтить свой измаильский штык?
Иль русского царя уже бессильно слово?
Иль нам с Европой спорить ново?
Иль русский от побед отвык?
Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
От потрясенного Кремля
До стен недвижного Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет русская земля?..
Так высылайте ж к нам, витии,
Своих озлобленных сынов:
Есть место им в полях России,
Среди нечуждых им гробов.
показать весь комментарий
07.06.2022 13:43 Ответить
"Киев за три дня" своего времени, только в рифму.
показать весь комментарий
07.06.2022 13:46 Ответить
Какое безвкусное дерьмище с кривым слогом.
показать весь комментарий
07.06.2022 13:44 Ответить
Після вчорашньої реєстрації вирішив почати з віршів на Цензорі?!
показать весь комментарий
07.06.2022 13:52 Ответить
От нахіба?
показать весь комментарий
07.06.2022 14:45 Ответить
В 90-х роках Війна і мир ще були в програмі, потім увели Анну Кареніну, останнім часом Толстого не вивчали
показать весь комментарий
07.06.2022 13:45 Ответить
Тогда никакого нацизма не было. А Пушкин никогда царизм не прославлял.
показать весь комментарий
07.06.2022 13:48 Ответить
Не все так однозначно? Та невже? Я можу тут все засипати цитатами. Якщо не було слова «нацизм», то це ще не означає, що не було нацизму.
показать весь комментарий
07.06.2022 13:52 Ответить
Приблизно настільки, наскільки Маргарита Симоньян - вірменська нацистка.
показать весь комментарий
07.06.2022 14:16 Ответить
Та чого лише «Кавказский пленник» і «Полтава» варті, не кажучи вже про цитоване вище «Клеветникам России».

Вкушаешь праздный ты покой
И тишину домашних долов…
Но се - Восток подъемлет вой!..
Поникни снежною главой,
Смирись, Кавказ: идет Ермолов!

И смолкнул ярый крик войны:
Все русскому мечу подвластно.
Кавказа гордые сыны,
Сражались, гибли вы ужасно;
Но не спасла вас наша кровь,
Ни очарованные брони,
Ни горы, ни лихие кони,
Ни дикой вольности любовь!

Або

И нет его - и Русь оставил он,
Взнесенну им над миром изумленным,
И на скале изгнанником забвенным,
Всему чужой, угас Наполеон.
И новый царь, суровый и могучий,
На рубеже Европы бодро стал,
И над землей сошлися новы тучи.

Або

Мне бой знаком - люблю я звук мечей:
От первых лет поклонник бранной славы,
Люблю войны кровавые забавы,
И смерти мысль мила душе моей.
Во цвете лет свободы верный воин,
Перед собой кто смерти не видал,
Тот полного веселья не вкушал
И милых жен лобзаний не достоин.

Або

Тесним мы шведов рать за ратью;
Темнеет слава их знамен,
И бога браней благодатью
Наш каждый шаг запечатлен.
Тогда-то свыше вдохновенный
Раздался звучный глас Петра:
«За дело, с богом!» Из шатра,
Толпой любимцев окруженный,
Выходит Петр. Его глаза
Сияют. Лик его ужасен.
Движенья быстры. Он прекрасен,
Он весь, как божия гроза.
Идет. Ему коня подводят.
Ретив и смирен верный конь.
Почуя роковой огонь,
Дрожит. Глазами косо водит
И мчится в прахе боевом,
Гордясь могущим седоком.
показать весь комментарий
07.06.2022 14:47 Ответить
Та що там обговорювати?

Вєлікая Расія!

Русскій мечь сільнєє всєх!

Вайна - ета прєкрасна, нє ваєвал - нє мужчіна!

Русскіє царі вєлікалєпни і ярастни!
показать весь комментарий
07.06.2022 15:12 Ответить
Перекладаю на ******* мову:
«Ми воюем со второй армией Европьі, наш соперник очень силен!»
показать весь комментарий
07.06.2022 15:33 Ответить
Та не доводь цьому кацапу нічого. Ігнор дебілу.
показать весь комментарий
07.06.2022 15:07 Ответить
Окей
показать весь комментарий
07.06.2022 15:14 Ответить
На самом деле ее уже давно прибрали по факту: уже лет как 50 это произведение практически не читают. Да и до этого тоже не особо...
показать весь комментарий
07.06.2022 13:34 Ответить
Та ладно. У меня кресник 3 года назад проклинал эту ересь(ибо задали читать)
показать весь комментарий
07.06.2022 13:44 Ответить
Мдааа....
показать весь комментарий
07.06.2022 14:03 Ответить
Цікаво...

А як же ж я 40 років тому вивчав те, чого не було в програмі?
показать весь комментарий
07.06.2022 14:47 Ответить
Дочекався! Ось, Вам, Ніно Михайлівно!
показать весь комментарий
07.06.2022 13:36 Ответить
Взагалі-то є дві редакції "Тараса Бульби" - до царської цензури і після... От нецензуровану можна цілком вчити, вона цілком нормальна і збереглася!
показать весь комментарий
07.06.2022 13:38 Ответить
Кацапе , "нєпаліткарєктною" є цензурована версія цього роману по якій Бортко знімав свій прокацапський фільм . І ще одне . З якого буя тобі не дає спокою , що у нас в Україні ? Що хочемо забороняємо , що хочемо , те і дозволяємо . Ти коли свою рабсіюшку с калєн піднімати збираєшся ? Чи сидячи на пляшці такий подвиг годі зробити ?
показать весь комментарий
07.06.2022 14:04 Ответить
зачем вобше изучать этих литераторов если в любом случае мозги промоют пропогандой))
показать весь комментарий
07.06.2022 13:36 Ответить
Спасибо большое. Хоть мои внуки эту херь читать не будут
показать весь комментарий
07.06.2022 13:40 Ответить
А кто её читал?!! 99.9% учеников пользуються КРАТКИМ изложением + отрывки из обрывков.
показать весь комментарий
07.06.2022 14:01 Ответить
Никогда не читала всю эту лабуду, а на сочинениях всегда выручала
свободная тема...Тоже самое при поступлении в институт...
показать весь комментарий
07.06.2022 17:16 Ответить
Выпиливать всю хрюскую "литературу" нещадно. Плевать, на визги "просвещенных", "интеллектуалов" и прочего дерьма, которое продвигает хрюске нарративы. Все, что идет из свинарника - вражеское. Это должно быть аксиомой до конца существования кацапии.
показать весь комментарий
07.06.2022 13:42 Ответить
Литература как предмет уже давно "ушла в историю" (анахронизм), ее нужно вынести за рамки школьной программы (на факультативы, кто интересуется). Что касается "истории" (как школьного предмета) - самая неоднозназная и противоречивая дисциплина, мало правды, очень много брехни и политики!
показать весь комментарий
07.06.2022 13:43 Ответить
Я ще до війни розпочав дерашизацію домашньої бібліотеки
показать весь комментарий
07.06.2022 13:47 Ответить
Сжег, надеюсь?
показать весь комментарий
07.06.2022 14:42 Ответить
"Спецоперацiя и миръ".
показать весь комментарий
07.06.2022 13:47 Ответить
Мене завжди дратувала російська література - Достоєвський, Толстой , Чехов- повна безнадега у творах.

треба Пригоди Швейка у програму освіти поставити
показать весь комментарий
07.06.2022 13:50 Ответить
Едині книги з російської літератури, які мені сподобались, це пригоди Остапа Бандера. Але російською цю літературу можна назвати з натяжкою. Скоріше книги російською мовою, написані одеськими євреями
показать весь комментарий
07.06.2022 13:59 Ответить
це ви мабудь про "12 стульев" та "Золотой теленок". Це вже радянське, але так, дійсно, цікаві твори для дорослих, не для шкільної програми.
показать весь комментарий
07.06.2022 14:05 Ответить
Це не радянське.
показать весь комментарий
07.06.2022 14:40 Ответить
потрудитесь объясниться. Ильф с Петровым описывали ранний советский быт, роман издан уже после создания СССР. Почему вы говорите "це не радянське"?
показать весь комментарий
09.06.2022 21:21 Ответить
Ну, наконец-то! Никто в классе эту книжечку не осилил за исключением двух дур. Сочинения писали из критики. И учительница это знала, но закрывала глаза, видимо понимая, что кроме толстенной книги у детей есть и другие предметы, спорт, домашнее хозяйство. Да и смысл событий в книге до учеников не дойдёт в силу их юного возраста.
показать весь комментарий
07.06.2022 13:56 Ответить
Я би прибрав з шкільної програми все, що стосується расєйської мови та літератури.
Все, що не перекладено на українську, геть з програми.
показать весь комментарий
07.06.2022 13:56 Ответить
А хто ДІЙСНО читав "війну та мир"?
Не 2-5 сторінок ,а ПОВНІСТЮ?!!!
Є такі?
показать весь комментарий
07.06.2022 13:58 Ответить
Я одного знаю. Ну і ще вчителька літератури. Я сам пробував читати. Проблювався на середині першого тому
показать весь комментарий
07.06.2022 14:00 Ответить
Мене вистачило аж на два з половиною тома . Звик дочитувати всі книги , які почав . А тут не зміг ...
показать весь комментарий
07.06.2022 14:06 Ответить
Не ну чо, мне вот понравился один отрывок из "Аси" Тургенева, я сейчас не поленюсь и нагуглю:

Cцена знакомства главного героя с главной героиней где-то в Германии:

- Ася, довольно тебе? - вдруг произнес за мною мужской голос по-русски.

- Подождем еще, - отвечал другой, женский голос на том же языке.

Я быстро обернулся... Взор мой упал некрасивого молодого человека в фуражке и широкой куртке; он держал под руку девушку невысокого роста, в соломенной шляпе, закрывавшей всю верхнюю часть ее лица.

- Вы русские? - сорвалось у меня невольно с языка.

Молодой человек улыбнулся и промолвил:

- Да, русские.

- Я никак не ожидал... в таком захолустье, - начал было я.

- И мы не ожидали, - перебил он меня, - что ж? тем лучше. Позвольте рекомендоваться: меня зовут Гагиным, а вот это моя... - он запнулся на мгновенье, - моя сестра. А ваше имя позвольте узнать?

Я назвал себя, и мы разговорились. Я узнал, что Гагин, путешествуя, так же как я, для своего удовольствия, неделю тому назад заехал в городок Л., да и застрял в нем. Правду сказать, я неохотно знакомился с русскими за границей. Я их узнавал даже издали по их походке, покрою платья, а главное, по выражению их лица. Самодовольное и презрительное, часто повелительное, оно вдруг сменялось выражением осторожности и робости... Человек внезапно настораживался весь, глаз беспокойно бегал... «Батюшки мои! не соврал ли я, не смеются ли надо мною», - казалось, говорил этот уторопленный взгляд... Проходило мгновенье - и снова восстановлялось величие физиономии, изредка чередуясь с тупым недоуменьем. Да, я избегал русских [...]

Отличный отрывок, я считаю.
показать весь комментарий
07.06.2022 13:59 Ответить
Всіх толстоєвских дикунів викинули ?
показать весь комментарий
07.06.2022 13:59 Ответить
Якось мій син прийшов зі школи і заразив мене наповал питанням, хто така О. Пушкіна? Оксана якась Пушкіна? Я такий всмислі? Вам що розказували? А він, мол, задали вивчити вірш О. Пушкіна. Я знайшов у вікіпедії статтю про Пушкіна і дав прочитати. Мабудь дарма🤷. Це було років 5-6 назад
показать весь комментарий
07.06.2022 14:04 Ответить
Легше навести хто так Брюса Ли
показать весь комментарий
07.06.2022 14:44 Ответить
лев толстой на федерашке экстремист отлучен от православнага сатаната еще при николашке в нынешнее время есть у скрепышей как минимум два решения суда о признании его шатателем духовных скреп а попробуйте перевести всю литературу кацапов на украинский и она перестанет быть кацапской на федерашке просто разнесет все на куски
показать весь комментарий
07.06.2022 14:05 Ответить
Граф Лєв Толстой... https://youtu.be/qjP0b_QfDEk
показать весь комментарий
07.06.2022 14:14 Ответить
Народ, погодите, а вспомните такую лабуду как Горький со своим сраным Детством или Толстой, со своим детством, юностью и отрочеством. Я благодарен бабушке, что заставила это прочитать в школьные годы, чтобы я мог полностью удостоверится что это можно все смело сжечь и подтереться
показать весь комментарий
07.06.2022 14:15 Ответить
Лучше в обратном порядке
показать весь комментарий
07.06.2022 14:59 Ответить
Коли вчився у школі (повністю україномовна школа), то дивувало, якого х*я ми вчимо російські твори - депресивні, жорстокі і приречені. При чому тим учням, хто читав чи вчив російські поезії російською мовою ставили вищу оцінку. Ті російські твори були для дорослої аудиторії і, таке враження, що для тих, хто сидів на зоні чи на пляшці. Вивчення тих творів реально могло травмувати підліткову психіку - відрізана на трамвайній колії голова, диявольскі шабаші, зради, кидання жінки під поїзд і вбивство старушки сокирою у подробицях - брррр
Коли закінчив школу, то прочитав "Гобіт" Толкіна у якості психотерапії.
показать весь комментарий
07.06.2022 14:16 Ответить
В курсі зарубіжної літератури з російської літератури варто вивчати лише Миколу Гоголя. Бо зрадник який прожив неприкаяним іноземцем і виливав тугу за своїм у творчості - це класний приклад того ким не треба бути.

До того ж, Тарас Бульба - це сильний український характер.

Особливо: "Я тебе породив я тебе й вб'ю"
показать весь комментарий
07.06.2022 14:21 Ответить
Колабораціонізм, як бачите, не новина 😅
показать весь комментарий
07.06.2022 15:34 Ответить
До речі, приклад, який ви навели, нагадує ******* реалії, коли син-зрадник у складі російської армії обстрілює українське місто, де живуть його батьки.
показать весь комментарий
07.06.2022 15:37 Ответить
 
 