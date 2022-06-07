Мир не должен привыкать к войне России против Украины, иначе она не закончится никогда, - Зеленская

Первая леди Елена Зеленская призвала мир и, в частности, Соединенные Штаты Америки не привыкать к войне России против Украины, ведь если это произойдет, то война не закончится никогда.

Об этом супруга президента заявила в интервью американскому телеканалу ABС, которое дала в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Разговор на 40 минут прервала воздушная тревога – этот эпизод также увидели американские зрители.

"Мне очень хочется, чтобы весь мир, и американцы тоже, не привыкали к этой войне. Да, от вас она далеко, долго длится, и от нее можно устать, но, пожалуйста, не привыкайте, потому что если все привыкнут, эта война не кончится никогда. Не привыкайте к боли. И когда вы начинаете думать, что для этой войны могут быть какие-то причины, значит вы в зоне русской пропаганды. Будьте внимательны, слушайте правду", - сказала она.

Зеленская также подчеркнула, что Украина не готова уступать свои территории в обмен на "мир", как предлагают некоторые российские и мировые политики: "Мы не готовы уступать свои территории. Нельзя потерять свои территории и быть спокойными в дальнейшем. Агрессор не остановится на части нашей территории, не остановится, пока не уничтожит нас. Поэтому у нас нет выбора – мы должны бороться за свою независимость".

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Первая леди убеждена, что украинцы устоят в этой войне. Но сейчас наши граждане переживают ужасающие трагедии.

"Есть дети, которые видели, как убивали их родителей. Здесь, в Киевской области, например, есть мальчики, которые видели, как убили их маму, и сами должны были ее хоронить", - рассказала она.

По мнению супруги президента, российские солдаты прибегают к разрушениям и насилию, ведь цель России - "уничтожить все то, что делает нас украинцами и отличает от них".

Первая леди также рассказала о Национальной программе психологической помощи пострадавшим от войны запускаемым по ее инициативе гражданам.

"Большая проблема, что украинцы не привыкли обращаться к психологу, так что нужна масштабная коммуникационная кампания", - убеждена она.

Кроме того, Зеленская отметила большую роль украинских женщин в этой войне, которые каждая на своем месте делают все для победы: "Всегда была уверена, что украинские женщины - самые лучшие. И, наконец, мир увидит лицо украинской женщины".