Мир не должен привыкать к войне России против Украины, иначе она не закончится никогда, - Зеленская
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Первая леди Елена Зеленская призвала мир и, в частности, Соединенные Штаты Америки не привыкать к войне России против Украины, ведь если это произойдет, то война не закончится никогда.
Об этом супруга президента заявила в интервью американскому телеканалу ABС, которое дала в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Разговор на 40 минут прервала воздушная тревога – этот эпизод также увидели американские зрители.
"Мне очень хочется, чтобы весь мир, и американцы тоже, не привыкали к этой войне. Да, от вас она далеко, долго длится, и от нее можно устать, но, пожалуйста, не привыкайте, потому что если все привыкнут, эта война не кончится никогда. Не привыкайте к боли. И когда вы начинаете думать, что для этой войны могут быть какие-то причины, значит вы в зоне русской пропаганды. Будьте внимательны, слушайте правду", - сказала она.
Зеленская также подчеркнула, что Украина не готова уступать свои территории в обмен на "мир", как предлагают некоторые российские и мировые политики: "Мы не готовы уступать свои территории. Нельзя потерять свои территории и быть спокойными в дальнейшем. Агрессор не остановится на части нашей территории, не остановится, пока не уничтожит нас. Поэтому у нас нет выбора – мы должны бороться за свою независимость".
Первая леди убеждена, что украинцы устоят в этой войне. Но сейчас наши граждане переживают ужасающие трагедии.
"Есть дети, которые видели, как убивали их родителей. Здесь, в Киевской области, например, есть мальчики, которые видели, как убили их маму, и сами должны были ее хоронить", - рассказала она.
По мнению супруги президента, российские солдаты прибегают к разрушениям и насилию, ведь цель России - "уничтожить все то, что делает нас украинцами и отличает от них".
Первая леди также рассказала о Национальной программе психологической помощи пострадавшим от войны запускаемым по ее инициативе гражданам.
"Большая проблема, что украинцы не привыкли обращаться к психологу, так что нужна масштабная коммуникационная кампания", - убеждена она.
Кроме того, Зеленская отметила большую роль украинских женщин в этой войне, которые каждая на своем месте делают все для победы: "Всегда была уверена, что украинские женщины - самые лучшие. И, наконец, мир увидит лицо украинской женщины".
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московия распадется
І не кажіть, що ви «усталі от вайни»
Це перед отчима Європи повино бути кожного дня,Макрона, Шольца та інших .Бо схоже вони ще й досі не розуміють ,впаде Україна не дай боже і вбивати і гвалтувати вже будуть духмяних француженок і глузувати з чоловіків
Понятно, что кацапы учатся на своих ошибках, поэтому воевать все сложнее, но в последнее время создается впечатление, что война уже закончена. Происходит какая-то мелочная возня на новых границах, никак не мешающая политоте.
Новостей с фронтов все меньше, политики все больше. На мой взгляд, это плохо.