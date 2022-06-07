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Мир не должен привыкать к войне России против Украины, иначе она не закончится никогда, - Зеленская

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленська

Первая леди Елена Зеленская призвала мир и, в частности, Соединенные Штаты Америки не привыкать к войне России против Украины, ведь если это произойдет, то война не закончится никогда.

Об этом супруга президента заявила в интервью американскому телеканалу ABС, которое дала в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Разговор на 40 минут прервала воздушная тревога – этот эпизод также увидели американские зрители.

"Мне очень хочется, чтобы весь мир, и американцы тоже, не привыкали к этой войне. Да, от вас она далеко, долго длится, и от нее можно устать, но, пожалуйста, не привыкайте, потому что если все привыкнут, эта война не кончится никогда. Не привыкайте к боли. И когда вы начинаете думать, что для этой войны могут быть какие-то причины, значит вы в зоне русской пропаганды. Будьте внимательны, слушайте правду", - сказала она.

Зеленская также подчеркнула, что Украина не готова уступать свои территории в обмен на "мир", как предлагают некоторые российские и мировые политики: "Мы не готовы уступать свои территории. Нельзя потерять свои территории и быть спокойными в дальнейшем. Агрессор не остановится на части нашей территории, не остановится, пока не уничтожит нас. Поэтому у нас нет выбора – мы должны бороться за свою независимость".

Читайте: Не менее 60% украинцев нуждаются в психологической поддержке из-за войны, - Зеленская

Первая леди убеждена, что украинцы устоят в этой войне. Но сейчас наши граждане переживают ужасающие трагедии.
"Есть дети, которые видели, как убивали их родителей. Здесь, в Киевской области, например, есть мальчики, которые видели, как убили их маму, и сами должны были ее хоронить", - рассказала она.

По мнению супруги президента, российские солдаты прибегают к разрушениям и насилию, ведь цель России - "уничтожить все то, что делает нас украинцами и отличает от них".

Первая леди также рассказала о Национальной программе психологической помощи пострадавшим от войны запускаемым по ее инициативе гражданам.

"Большая проблема, что украинцы не привыкли обращаться к психологу, так что нужна масштабная коммуникационная кампания", - убеждена она.

Кроме того, Зеленская отметила большую роль украинских женщин в этой войне, которые каждая на своем месте делают все для победы: "Всегда была уверена, что украинские женщины - самые лучшие. И, наконец, мир увидит лицо украинской женщины".
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Топ комментарии
+20
залізь в голову своєму наполеону, війна там вже давно закінчилась!
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07.06.2022 13:41
+20
І ця курка мене бісить. Чекаю лаків.
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07.06.2022 13:42
+16
"Жаба зелена! - спитай свого дурня: "Вова! Ты зачем справациравал вайну в Украине? Тебе же теперь "срок ветит" после вайны! И немалый - пока отсидишь - и дети вирастут!"
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07.06.2022 13:56
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залізь в голову своєму наполеону, війна там вже давно закінчилась!
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07.06.2022 13:41 Ответить
У того наполеона війна і не починалась
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07.06.2022 13:42 Ответить
Лєнка-ополчєнка,це звіздецъ!!))
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07.06.2022 14:00 Ответить
Скумбрия нынче в моде
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07.06.2022 14:06 Ответить
І ця курка мене бісить. Чекаю лаків.
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07.06.2022 13:42 Ответить
Тримайте 100.
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07.06.2022 13:43 Ответить
а я заспамлю цього дебіла
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07.06.2022 20:52 Ответить
Для чого мені знати думку цієї жидівки?у них своя культура,своя віра,і вони ненавидять все українське.
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07.06.2022 13:43 Ответить
просто елена блаватская... почти пророчица... пусть бы подсказала зеле хоть что-то путное...
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07.06.2022 13:48 Ответить
Чому мовчить Джилл Байден? Тому, що вона дружина свого чоловіка.
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07.06.2022 13:52 Ответить
война закончится победой Украини. 👍👍👍
московия распадется
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07.06.2022 13:53 Ответить
что же вы после новогодних праздников устроили себе двухнедельные каникулы, чтобы слинять в Израиль? И ничего не сказали населению, только поиздевались, насчет шашлыков.
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07.06.2022 13:55 Ответить
потому что знали о нападени ещё с ноября, всё логично
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07.06.2022 15:01 Ответить
"Жаба зелена! - спитай свого дурня: "Вова! Ты зачем справациравал вайну в Украине? Тебе же теперь "срок ветит" после вайны! И немалый - пока отсидишь - и дети вирастут!"
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07.06.2022 13:56 Ответить
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07.06.2022 13:57 Ответить
Ця картина має бути перед очима кожного українця. Кожного дня.
І не кажіть, що ви «усталі от вайни»
Це перед отчима Європи повино бути кожного дня,Макрона, Шольца та інших .Бо схоже вони ще й досі не розуміють ,впаде Україна не дай боже і вбивати і гвалтувати вже будуть духмяних француженок і глузувати з чоловіків
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07.06.2022 13:58 Ответить
Слушай,если ты тупое мясо,которому даже надо за Европу объяснять ,то ты и в 13м согласен был на козломордию
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07.06.2022 14:08 Ответить
Странная формулировка. Война будет длиться "вечно", если на фронте будет постоянная оборона, пока властьимущие занимаются политотой и делят шкуру репараций не убитого антропоморфного свина.
Понятно, что кацапы учатся на своих ошибках, поэтому воевать все сложнее, но в последнее время создается впечатление, что война уже закончена. Происходит какая-то мелочная возня на новых границах, никак не мешающая политоте.
Новостей с фронтов все меньше, политики все больше. На мой взгляд, это плохо.
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07.06.2022 14:01 Ответить
і додати нічого- не думаю що ми всі дурні..але думки однакові
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07.06.2022 14:02 Ответить
Лєнка ще платить за інформацію про переміщення ВСУ чи ні?
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07.06.2022 14:15 Ответить
Зная зелю, не здивований, що під час інтерв'ю спрацювала тривога... ЗеШоу продовжується.
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07.06.2022 14:18 Ответить
шось згадалось
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07.06.2022 14:41 Ответить
Только придурковатые украинцы могли позволить себе такую первую леди - верную России и предавшую свою Родину, призывающую к предательству народ Украины. Лучше бы не высовывалась.
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07.06.2022 16:03 Ответить
это издержки демократии - к выборам центральной власти в стране допускаются всякие пацифисты грумеры и конформисты барриста пошиба "япалитекайнеинтирисуюсь" и со специфическим устройством челюсти и межушного ганглия (мозга там нет). После таких выборов одни грумеры начинают искать бомбоубежище, а другие барриста разъезжаются по германиям.
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08.06.2022 09:06 Ответить
Оо, лєнка-скумбрія виплила))
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07.06.2022 15:29 Ответить
опять вытащили из израиля ленку(( сидела бы там и не вякала, нам спокойней было бы)
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07.06.2022 17:20 Ответить
Що, весь світ як Боневтік має будувати дороги?
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07.06.2022 17:26 Ответить
Під час другої світової війни британська королева була санітаркою у військовому шпиталі. Для порівняння перша ляді України, під час війни з рашистами, відпочивала в Іспанії. Яка ляді - така і допомога від неї для держави
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07.06.2022 18:27 Ответить
 
 