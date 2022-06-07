Новое соглашение о добрососедских отношениях между Украиной и Польшей предлагают подписать в Гадяче, потому что это символично

Новое соглашение о добрососедстве между Украиной и Польшей можно было бы подписать в Гадяче Полтавской области. Это место является символическим. Там в 1658 г. было подписано соглашение между Речью Посполитой и казацкой старшиной о борьбе с московским царством.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в комментарии PAP заявил заместитель главы МИД Польши Марцин Пшидач.

"Можно было бы подумать над тем, не мог бы быть местом подписания нового соглашения о добрососедских отношениях между Украиной и Польшей Гадяч в Украине, это символическое место", - заявил Пшидач.

Он напомнил, что в 1658 году там было подписано Гадячское соглашение между Речью Посполитой и Гетманщиной, предусматривавшее, в частности, совместную борьбу с московским царем Алексеем I.

Замминистра подчеркнул, что созрел момент подписания нового соглашения между Киевом и Варшавой, поскольку предыдущее в 1992 году было подписано в другую эпоху, когда Польша и Украина находились в другой реальности.

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"Украина четко поддержала прозападный курс, сделала ставку на лучшие отношения с Польшей и начинает чаще возвращаться к истории, которая нас объединяла", - подчеркнул польский дипломат.

В контексте углубления отношений между Польшей и Украиной Пшидач обратил внимание на создание в июле 2020 г. и интенсификацию работы Люблинского треугольника (Польша, Литва, Украина). Целью его деятельности сейчас является восстановление территориальной целостности Украины и интеграция Украины в ЕС и НАТО.

Он отметил, что после подписания нового соглашения о добрососедстве Варшава и дальше будет работать над тем, чтобы "Украина интегрировалась в евроатлантические структуры и таким образом сближалась с Западом".

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Как сообщалось, во время своего выступления в Верховной Раде Украины 22 мая президент Польши Анджей Дуда заявил, что пора заключить новый договор о добрососедстве, который "учтет то, что мы (украинцы и поляки – ред.) построили в наших отношениях хотя бы на протяжении последних месяцев". Дуда отметил, что символическим было бы подписать такое соглашение между Украиной и Польшей до января 2023, когда будет отмечаться 160-я годовщина начала Январского восстания, во время которого поляки и украинцы боролись против господства российской империи.

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал инициативу Дуды по заключению нового соглашения, что способствовало бы сохранению теплых отношений между народами.