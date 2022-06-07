Новое соглашение о добрососедских отношениях между Украиной и Польшей предлагают подписать в Гадяче, потому что это символично
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Новое соглашение о добрососедстве между Украиной и Польшей можно было бы подписать в Гадяче Полтавской области. Это место является символическим. Там в 1658 г. было подписано соглашение между Речью Посполитой и казацкой старшиной о борьбе с московским царством.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в комментарии PAP заявил заместитель главы МИД Польши Марцин Пшидач.
"Можно было бы подумать над тем, не мог бы быть местом подписания нового соглашения о добрососедских отношениях между Украиной и Польшей Гадяч в Украине, это символическое место", - заявил Пшидач.
Он напомнил, что в 1658 году там было подписано Гадячское соглашение между Речью Посполитой и Гетманщиной, предусматривавшее, в частности, совместную борьбу с московским царем Алексеем I.
Замминистра подчеркнул, что созрел момент подписания нового соглашения между Киевом и Варшавой, поскольку предыдущее в 1992 году было подписано в другую эпоху, когда Польша и Украина находились в другой реальности.
"Украина четко поддержала прозападный курс, сделала ставку на лучшие отношения с Польшей и начинает чаще возвращаться к истории, которая нас объединяла", - подчеркнул польский дипломат.
В контексте углубления отношений между Польшей и Украиной Пшидач обратил внимание на создание в июле 2020 г. и интенсификацию работы Люблинского треугольника (Польша, Литва, Украина). Целью его деятельности сейчас является восстановление территориальной целостности Украины и интеграция Украины в ЕС и НАТО.
Он отметил, что после подписания нового соглашения о добрососедстве Варшава и дальше будет работать над тем, чтобы "Украина интегрировалась в евроатлантические структуры и таким образом сближалась с Западом".
Как сообщалось, во время своего выступления в Верховной Раде Украины 22 мая президент Польши Анджей Дуда заявил, что пора заключить новый договор о добрососедстве, который "учтет то, что мы (украинцы и поляки – ред.) построили в наших отношениях хотя бы на протяжении последних месяцев". Дуда отметил, что символическим было бы подписать такое соглашение между Украиной и Польшей до января 2023, когда будет отмечаться 160-я годовщина начала Январского восстания, во время которого поляки и украинцы боролись против господства российской империи.
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал инициативу Дуды по заключению нового соглашения, что способствовало бы сохранению теплых отношений между народами.
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федеративній Державі Польщі, України, Литви, Білорусі, Словаччини та Чехії
бути !
Гадяч це саме те місце, де має бути створена нова руссофобська Держава,
яка похоронить рашку
є самосвідомість - є нація!
на відміну від україни де відбувалось розселення носіїв руської/української мови. у білорусів подібного розселення не було...
вздовж кордону з україною аж до польського підляшшя ті ж носії руської/української мови..
полоцьк і вітебськ полочани і кривичі, а в понеманні, власне литвини з сумішшю польсько-пруських, ятвязьких слів...
і досі їх літературна білоруська не об,єднала, тому навіть у білоруському селі спільний русский язик...
це перше питання, що виникає при згадці поляків за бандеру...
А унії не чуть було,
Отам-то весело жилось!
Братались з вольними ляхами,
Пишались вольними степами,
ой, а хто це написав ?
Неситії ксьондзи, магнати
Нас порізнили, розвели,
А ми б і досі так жили.
Колись завалили!..
Правда ваша: Польща впала,
Та й вас роздавила!
Pablo 1a34ca00
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Реєстрація:05.06.2022
І дякую нашим побратимам за допомогу у боротьбі зі споконвічним ворогом!