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Новости Политика Украины
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Новое соглашение о добрососедских отношениях между Украиной и Польшей предлагают подписать в Гадяче, потому что это символично

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

польща

Новое соглашение о добрососедстве между Украиной и Польшей можно было бы подписать в Гадяче Полтавской области. Это место является символическим. Там в 1658 г. было подписано соглашение между Речью Посполитой и казацкой старшиной о борьбе с московским царством.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в комментарии PAP заявил заместитель главы МИД Польши Марцин Пшидач.

"Можно было бы подумать над тем, не мог бы быть местом подписания нового соглашения о добрососедских отношениях между Украиной и Польшей Гадяч в Украине, это символическое место", - заявил Пшидач.

Он напомнил, что в 1658 году там было подписано Гадячское соглашение между Речью Посполитой и Гетманщиной, предусматривавшее, в частности, совместную борьбу с московским царем Алексеем I.

Замминистра подчеркнул, что созрел момент подписания нового соглашения между Киевом и Варшавой, поскольку предыдущее в 1992 году было подписано в другую эпоху, когда Польша и Украина находились в другой реальности.

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"Украина четко поддержала прозападный курс, сделала ставку на лучшие отношения с Польшей и начинает чаще возвращаться к истории, которая нас объединяла", - подчеркнул польский дипломат.

В контексте углубления отношений между Польшей и Украиной Пшидач обратил внимание на создание в июле 2020 г. и интенсификацию работы Люблинского треугольника (Польша, Литва, Украина). Целью его деятельности сейчас является восстановление территориальной целостности Украины и интеграция Украины в ЕС и НАТО.

Он отметил, что после подписания нового соглашения о добрососедстве Варшава и дальше будет работать над тем, чтобы "Украина интегрировалась в евроатлантические структуры и таким образом сближалась с Западом".

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Как сообщалось, во время своего выступления в Верховной Раде Украины 22 мая президент Польши Анджей Дуда заявил, что пора заключить новый договор о добрососедстве, который "учтет то, что мы (украинцы и поляки – ред.) построили в наших отношениях хотя бы на протяжении последних месяцев". Дуда отметил, что символическим было бы подписать такое соглашение между Украиной и Польшей до января 2023, когда будет отмечаться 160-я годовщина начала Январского восстания, во время которого поляки и украинцы боролись против господства российской империи.

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал инициативу Дуды по заключению нового соглашения, что способствовало бы сохранению теплых отношений между народами.
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Топ комментарии
+18
Польща однозначно наші найкращі сусіди навіть кращі ніж деякі "родичі" - DZEKUJEME!!!
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07.06.2022 14:33
+13
Речі Посполитій 2
федеративній Державі Польщі, України, Литви, Білорусі, Словаччини та Чехії
бути !

Гадяч це саме те місце, де має бути створена нова руссофобська Держава,
яка похоронить рашку
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07.06.2022 14:41
+10
Українці і поляки- брати-слов"яни,а кацапи- орда. Так що все вірно.
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07.06.2022 14:46
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Польща однозначно наші найкращі сусіди навіть кращі ніж деякі "родичі" - DZEKUJEME!!!
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07.06.2022 14:33 Ответить
деякі недоноски "старшие"
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07.06.2022 14:57 Ответить
деяких "родичів" я не бачу взагалі навкруги...розумію, що натяк на угро-фінську кацапію, тільки не розумію, де те родство, даже писане в лапах. відносно кацапів, термін взагалі образливий. Папуаси ближче кацапів - не вбивають, не асимілюють, не експлуатують, не крадуть, не окупують, не денаціоналізують...
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07.06.2022 15:24 Ответить
Підтримую...
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07.06.2022 14:35 Ответить
у 1658 не було ракет...
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07.06.2022 14:59 Ответить
Ну і що Ви цим хочете сказати? Жити треба теперішнім та думати про майбутнє. Польща - цивілізована та потужна країна, вона є нашим найближчим партнером та союзником, це і є головним на даний момент.
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07.06.2022 15:12 Ответить
Зате був Іван Сірко який напав на Крим і примусив союзних Виговському татар відступити з московитського фронту, щоб захистити свої домівки
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07.06.2022 19:54 Ответить
Речі Посполитій 2
федеративній Державі Польщі, України, Литви, Білорусі, Словаччини та Чехії
бути !

Гадяч це саме те місце, де має бути створена нова руссофобська Держава,
яка похоронить рашку
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07.06.2022 14:41 Ответить
Білорусь - це один з елементів бєлая-малая-вєлікая...є підозра, що це штучне російське утворення. Литвини вже мають якось самовизначитися.
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07.06.2022 14:48 Ответить
сам ти штучний !

є самосвідомість - є нація!
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07.06.2022 14:51 Ответить
А етнічні українські землі на території Білорусії є?
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07.06.2022 15:02 Ответить
Берестейщина. Там іще досі старі люди пам'ятають українську
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07.06.2022 19:55 Ответить
нема там самосвідомості...
на відміну від україни де відбувалось розселення носіїв руської/української мови. у білорусів подібного розселення не було...
вздовж кордону з україною аж до польського підляшшя ті ж носії руської/української мови..
полоцьк і вітебськ полочани і кривичі, а в понеманні, власне литвини з сумішшю польсько-пруських, ятвязьких слів...
і досі їх літературна білоруська не об,єднала, тому навіть у білоруському селі спільний русский язик...
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07.06.2022 15:09 Ответить
Ніхєра...
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07.06.2022 14:57 Ответить
Пан - Pan - Pan - Pan - Ponas... - українська - польська - чеська - словацька - литовська...
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07.06.2022 14:58 Ответить
аааа...нічого не вийде...українська - єврей, польська - Żyd, словацька - Žid, чеська - Žid, литовська - žydas...
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07.06.2022 15:13 Ответить
Не треба сюди пхати історію, це ідіотизм. Треба з поляками співпрацювати, але не вдаватися до крайнощів. Україна з Польшею були і ворогами. Бандера залишиться ворогом для Польщі назавжди.
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07.06.2022 14:45 Ответить
"Бандера залишиться ворогом для Польщі назавжди." - а Мельник?
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07.06.2022 14:50 Ответить
на якому плацу в варшаві четвертували северина наливайко?
це перше питання, що виникає при згадці поляків за бандеру...
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07.06.2022 15:12 Ответить
Мене вже тіпати починає...вся українська історія зведена до прізвища Бандера...
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07.06.2022 15:15 Ответить
Ну якщо Вас тіпає, то значить все вірно звели. Кацапів при згадці про Бандеру зазвичай на шматки рве.
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07.06.2022 15:27 Ответить
А хіба то поляк про бандеру згадав? Чи віктор федорович 31ee1569 є поляком?
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07.06.2022 15:26 Ответить
Ще як були ми козаками,

А унії не чуть було,

Отам-то весело жилось!

Братались з вольними ляхами,

Пишались вольними степами,

ой, а хто це написав ?
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07.06.2022 14:55 Ответить
Отак-то, ляше, друже, брате!

Неситії ксьондзи, магнати

Нас порізнили, розвели,

А ми б і досі так жили.
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07.06.2022 15:49 Ответить
Ой, як жеж здогодатися??? Крутну барабан) Буква Ш
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07.06.2022 15:52 Ответить
I tak i ni
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07.06.2022 15:02 Ответить
А чванитесь, що ми Польщу

Колись завалили!..

Правда ваша: Польща впала,

Та й вас роздавила!
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07.06.2022 15:06 Ответить
Українці і поляки- брати-слов"яни,а кацапи- орда. Так що все вірно.
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07.06.2022 14:46 Ответить
единое гусударство с польще с столицей в Киеве
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07.06.2022 14:53 Ответить
у Львові
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07.06.2022 15:06 Ответить
Рѣч Посполита) - у 1569-1795 роках монархічна конфедерація Польського королівства і Великого князівства Литовського і Руського. Займала терени ******** Польщі, України, Білорусі, Литви, Латвії, Молдови, південної Естонії та заходу Росії. Столиця розташовувалася у Кракові (до 1596) і Варшаві (після 1596). Про столицю - після Перемоги.
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07.06.2022 15:17 Ответить
Росийский военній корабль - иди нах.й!

Pablo 1a34ca00

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Реєстрація:05.06.2022
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07.06.2022 15:38 Ответить
Угу, тільки не відомо, що буде з Гадячем, через півроку, враховуючи темпи і надходження зброї, та її кількість, і заборону стріляти по рашці, в лютому на підступі до Гадяча, кацапню розбили біля Веприка, а потім по лісах виловлювали.
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07.06.2022 15:18 Ответить
Напевно - кращого міста для такої події й бути не може!

І дякую нашим побратимам за допомогу у боротьбі зі споконвічним ворогом!
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07.06.2022 15:37 Ответить
Поляки Ви наші справжні друзі!!!!
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07.06.2022 18:26 Ответить
 
 