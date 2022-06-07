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Новости Война в Украине
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Мариуполь (5563) прокуратура (4869) хищение (657) металл (76) Азовсталь (355)

Азовсталь и ММК им. Ильича обратились в Генпрокуратуру с просьбой открыть уголовные производства по фактам кражи металла из Мариуполя

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

метал,маріуполь

Мариупольские металлургические комбинаты ММК им. Ильича и Азовсталь группы Метинвест обратились в Генеральную прокуратуру с просьбой открыть уголовные производства по краже российскими оккупантами принадлежащей комбинатам металлопродукции, которую системно вывозят в РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в официальных заявлениях комбинатов.

"Из открытых источников заявителю стало известно, что представители военных формирований Российской Федерации (и подконтрольных им лиц и террористических группировок), которые оккупировали г. Мариуполь, вывозят в неизвестном направлении и используют по своему усмотрению без законных оснований надлежащее имущество комбината", - сказано в соответствующих заявлениях.

Предприятия отмечают: факты вывоза имущества подтверждаются заявлениями оккупационных властей и коллаборантов - о возобновлении работы мариупольского порта для вывоза металлопродукции и зерна, а также трекинговыми данными морского судна РМ3, зарегистрированного в РФ, которое доставило краденый металл в порт г. Ростов-на-Дону. Ущерб комбинатов от кражи продукции составляет десятки миллионов долларов.

Читайте: Оккупанты "ДНР" отчитались об отправке в РФ первого судна с украденным металлом

Комбинаты просят правоохранительные органы внести сведения о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.185 УК Украины, ст.186 УК Украины военными вооруженными силами и/или другими военными формированиями РФ (подконтрольными ему лицами или представителями подконтрольных ему террористических группировок так называемых ДНР и ЛНР) в Единый реестр досудебных расследований, начать расследование и предпринять процессуальные действия в соответствии со ст.55 УПК Украины.

Как сообщалось, недавно на Первом российском канале вышел сюжет, в котором подробно рассказано, как оккупанты воруют украинскую продукцию из мариупольского порта: как следует из сюжета, сначала они вывезут украинский металл, а потом настанет черед зерна. Ранее компания Метинвест заявила, что российские оккупанты готовятся украсть и незаконно вывезти из порта Мариуполя металлургическую продукцию, изготовленную на заводах Азовсталь и ММК им. Ильича, являющегося тяжким международным преступлением. Всего, по данным пресс-службы компании, планируют вывезти около 200 тыс. тонн металла и чугуна, стоимость которых составляет $170 млн.

Также читайте: Россия ворует украинскую продукцию и заявляет об этом на федеральных телеканалах
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Топ комментарии
+2
это частное предприятие, без заявки потерпевшего лица не откроешь провадження
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07.06.2022 15:16
+2
А без цих звернень у прокурорів до цього руки не доходили та й очі нічого не спостерігали. Прокурори у нас Порошенком зайняті. Вінніше пошуком, як причепити Порошенка до медведчука.
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07.06.2022 15:23
+1
А Ахметка гудел в гудок когда его заводы разбивали в хлам? Теперь хочет компенсацию? Ахмет, ты как шакал четко чувствуешь ситуацию. Но не понимаешь одного: после победы Украины тебе нужен будет хороший адвокат в международном суде за финансовую поддержку геноцида украинского народа. Все твои связи и связи твоих друзей (особенно с бородатой внешностью) с нацистким режимом путлера будут раскрыты и осуждены на конкретные сроки.
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07.06.2022 15:24
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Іллічь мабуть лічна із мавзалєя абратілся...
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07.06.2022 15:00 Ответить
Интересно, сколько лет надо прожить в нашей стране, чтоб знать, что это не тот Ильич, а Зот Ильич Некрасов - металлург.
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07.06.2022 22:49 Ответить
швидка реакція у досвідчених юристів
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07.06.2022 15:08 Ответить
Із відкритих джерел стало відомо... А ГП чому самостійно, без звернення заводу з відкритих джерел це не стало відомо?
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07.06.2022 15:12 Ответить
это частное предприятие, без заявки потерпевшего лица не откроешь провадження
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07.06.2022 15:16 Ответить
З якого такого дива?
Стаття 477. Поняття кримінального провадження у формі приватного обвинувачення

там не має крадіжки
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07.06.2022 15:26 Ответить
А без цих звернень у прокурорів до цього руки не доходили та й очі нічого не спостерігали. Прокурори у нас Порошенком зайняті. Вінніше пошуком, як причепити Порошенка до медведчука.
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07.06.2022 15:23 Ответить
Да хватит уже об этом Порошенко, или у вас свет клином сошелся на нем? Это сбитый летчик. И он еще думает иначе, но мне кажется ситуация выглядит именно так
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08.06.2022 11:28 Ответить
А Ахметка гудел в гудок когда его заводы разбивали в хлам? Теперь хочет компенсацию? Ахмет, ты как шакал четко чувствуешь ситуацию. Но не понимаешь одного: после победы Украины тебе нужен будет хороший адвокат в международном суде за финансовую поддержку геноцида украинского народа. Все твои связи и связи твоих друзей (особенно с бородатой внешностью) с нацистким режимом путлера будут раскрыты и осуждены на конкретные сроки.
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07.06.2022 15:24 Ответить
Нет, помогал армии брониками, касками, рациями, автомобилями, продуктами и т.д., ну и кроме открыто осуждал войну с первого же дня. Вот про него можно говорить что угодно, но таки из всех олигархов он единственный, кто открыто поддерживает Украину и осуждает Россию.
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07.06.2022 22:52 Ответить
Чому минулого року за це майно України перестали боротися у міжнародному арбітражі?
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07.06.2022 15:32 Ответить
Может бойко переписал их на мертчука, а тот на ввз. ввз ж подарил этой семейке нефтепромысел где то в рашистких ******.
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07.06.2022 17:17 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/medvedchuk-krym-vyshky-boyka
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07.06.2022 19:13 Ответить
давно вже треба було відкрити справи і за крадіжку металу і зерна,
і на кораблі накладати арешт за співучасть

міжнародні журналісти розслідують, а наша прокуратура ні
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07.06.2022 20:48 Ответить
а я бы пару раз с беспилотников ударил по этим караванам воровским и сразу бы все прекратилось
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08.06.2022 11:27 Ответить
Так и пусть все остальные владельцы продукции, которую сейчас вывозят, поступают точно так же. Чем быстрее начнут рассматриваться дела, тем быстрее эти дела можно будет выиграть
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07.06.2022 22:48 Ответить
Очень важный момент, чтобы и СБУ держали все эти дела на контроле. Ведь не исключаю, что и в полиции, и в ГПУ хватает засланных казачков, которые за пару копеек могут вскоре сливать эти дела через неправильно собранную доказательную базу и тд
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08.06.2022 11:25 Ответить
 
 