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РФ удерживает на границах с Сумщиной и Черниговщиной до трех батальонных тактических групп. Подготовки к повторному вторжению не отмечается, - Госпогранслужба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,орки,окупанти,арміярф

Россия удерживает на границах с Сумской и Черниговской областями до 3-х батальонно-тактических групп, однако подготовки к повторному вторжению не отмечается.

Об этом сегодня на брифинге сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россия продолжает удерживать на своих приграничных районах напротив Черниговской и Сумской областей подразделения вооруженных сил для демонстрации своего присутствия и, собственно, сковывания действий наших подразделений сил обороны. По информации Генштаба, это около 3 батальонно-тактических групп. В то же время, мы не отмечаем формирование врагом ударной группировки, которая может повторить вторжение на территорию Украины", - заявил Демченко.

По его словам, на границе с белоруссией существенных изменений обстановки не отмечается. Подразделения вооруженных сил республики продолжают выполнять задачи по усилению границы с Украиной. Однако, как отметил Демченко, сохраняется угроза нанесения из территории беларуси ракетных и авиационных ударов по объектам в Украине.

Смотрите также: Пограничники ведут бой с российскими оккупантами в Харьковской области. ВИДЕО

На границе с Молдовой, по словам представителя ГПСУ, в частности на приднестровском сегменте, также существенных изменений не отмечается.

Демченко подчеркнул, что в пределах Харьковской, Донецкой и Луганской областей пограничные подразделения удерживают свои позиции под постоянными обстрелами агрессора, в сотрудничестве с другими подразделениями сил обороны производится эффективное поражение позиций врага.

В частности, по его словам, 6 июня во время аэроразведки на направлении Северодонецка подразделения Госпогранслужбы обнаружили позиции пехоты противника, и военнослужащие ВСУ нанесли поражение врагу с применением минометов.

Также читайте: Вечером 6 июня рашисты из минометов трижды обстреляли приграничье Сумщины и Черниговщины, - ГПСУ

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+7
и о погоде! ))

///
В Україні ліквідували російського підполковника володимира нігматулліна із єкатеринбурга
Про це повідомив у Telegram-каналі офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан.
Зазначається, що підполковник був артилеристом. Інші подробиці будуть згодом.
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07.06.2022 15:26
+5
Оттягивают силы и ждут момента. Хорошо бы их накрыть в местах дислокации. Эх, мечты фантазии.
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07.06.2022 15:21
+5
Замочите , этих мразей рашистских УБИЙЦ , зачем ждать от них наступление⁉️
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07.06.2022 15:26
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Война однобокая. Запад и США запрещают проводить БД ЗСУ на территории рашки, но милостиво смотрят на убийства детей и стариков со стороны москалей.
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07.06.2022 15:21 Ответить
Не думаю, что существует жесткий запрет. Скорее у ВСУ отсутствуют возможности.
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07.06.2022 15:23 Ответить
А як ти встигнеш? Вони ж б"ють з своєї території - "блукаючі батареї" Під"їхали, дали кілька залпів з закритих позицій і втекли А це - хвилин 5-10 На звертання батареї мінометів 120 мм - 3 хвилини Що можна за цей час зробить? Єдине заспокоює - вони більше тратять ***********, ніж наносять реальну шкоду нашим хлопцям А села там ще до війни були напівпусті : на одну жилу хату - 2-3 покинуті
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07.06.2022 15:46 Ответить
Замочите , этих мразей рашистских УБИЙЦ , зачем ждать от них наступление⁉️
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07.06.2022 15:26 Ответить
«Літаки летять - будемо всіх бомбить»...але ж Захід та США не дозволяють...https://www.youtube.com/watch?v=eg9APgsBgEk
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07.06.2022 15:45 Ответить
Оттягивают силы и ждут момента. Хорошо бы их накрыть в местах дислокации. Эх, мечты фантазии.
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07.06.2022 15:21 Ответить
Хай хлопці на півдні будуть спокійні Удару в спину не буде Кордон з БРСР і "РФ" кожен день укріплюється все сильніше Хлопці "зариваються" в поліську землю і "засіюють" землю мінними полями, тому "лютневого парадного маршу" у них вже не буде Саме тому ці "козли" і бісяться та молотять кожен день мінами і снарядами по Чернігівщині та Сумщині Буде їм "поліська "лінія Маннергейма" Це в лютому-березні у нас були окопчики в піщаному грунті та РПГ з АКМ А зараз - суцільні траншеї з ДОТами і НЛАВ (хай "Стугни" з "Джавелінами" на півдні воюють - там відкриті простори А нам і НЛАВу вистачить на лісових просіках)
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07.06.2022 15:37 Ответить
бачив би ти чим укріплюються на Сумщині , заплакав би ! цим 66-м які я бачу кожен день років більше ніж мені ...
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07.06.2022 16:37 Ответить
Не все тебе положено видеть
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07.06.2022 17:07 Ответить
я не про все і кажу . але реально зупинити орків тут нічим , кожен день обстріли з літаків і жодного збитого . Живицький не пише і половини того що діється на півночі Сумщини .
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07.06.2022 17:23 Ответить
и о погоде! ))

///
В Україні ліквідували російського підполковника володимира нігматулліна із єкатеринбурга
Про це повідомив у Telegram-каналі офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан.
Зазначається, що підполковник був артилеристом. Інші подробиці будуть згодом.
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07.06.2022 15:26 Ответить
Какие же у этих "русских хенералов" истинно славянские фамилии и косорылые физиономии! Прямо Русь аж прет!
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07.06.2022 16:16 Ответить
заминирована ли граница за два месяца или неначаси?орки в херсоне три линии обороны с залитием полтора метра бетона соорудили А что же наш верховный-зэлупа дал такой приказ ?
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07.06.2022 15:44 Ответить
 
 