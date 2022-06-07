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Ким об обстрелах Николаева: Сейчас ситуация еще более опасна, чем две недели назад

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

миколаїв

В Николаеве ситуация еще опаснее, чем две недели назад, потому что город находится под постоянными обстрелами.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким сегодня во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас ситуация еще опаснее двух недель назад, потому что город находится под постоянными обстрелами. Мы советовали двум районам города переместиться на другую его территорию. Но сколько людей к этому прислушалось, у меня информации нет", - сказал Ким.

По его словам, в городе сейчас более 3700 гражданских объектов повреждены или разрушены, и эта цифра растет ежедневно. Позавчера был разрушен один из крупнейших терминалов Украины, там был пожар, который тушили два дня.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки войска РФ нанесли удары по Николаеву и поселку Березнеговатое. Есть погибшие и пострадавшие, - Нацполиция. ФОТО
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Топ комментарии
+28
Подякуй Зеленському за Чонгар і за ув'язненого генерала Марченка.
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07.06.2022 15:40
+10
Кім, виписуй до себе Люсю, він всі махом пАбєдіт.
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07.06.2022 15:43
+8
а никто ещё не предлагал кривой рог в зеленоград переименовать? и шоб подмоцковський зеленоград был его побратэллой. ну вернётся безухлая с войны - точно предложит!
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07.06.2022 15:50
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Подякуй Зеленському за Чонгар і за ув'язненого генерала Марченка.
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07.06.2022 15:40 Ответить
Операция "Гоморра": как союзники едва не стерли Гамбург
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07.06.2022 15:50 Ответить
Коли буде Кім про Кіма?
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07.06.2022 15:42 Ответить
Кім, виписуй до себе Люсю, він всі махом пАбєдіт.
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07.06.2022 15:43 Ответить
а никто ещё не предлагал кривой рог в зеленоград переименовать? и шоб подмоцковський зеленоград был его побратэллой. ну вернётся безухлая с войны - точно предложит!
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07.06.2022 15:50 Ответить
Враги народа, выпустите Генерала Марченко, а то вам кара Господня ночами будет сниться,
путин убивает чужой народ, а вы свой!
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07.06.2022 16:01 Ответить
Марченко προςραл ? Тепер сам захищай Миколаїв як умієш.
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07.06.2022 16:07 Ответить
Ходила морда ухмылялась пока здание ОГА рашисты не разрушили. Все улыбочки да смеху-ки пока Николаев без воды не остался. Трепались что насосы "погорели", все сразу. Потом, что орки воду отравили. А про то что Снигиреву орки захватили, откуда в Николаев вода шла, молчок. . Потом - потерпите пару-тройку дней и обстрелы города прекратятся. . Но обстрелы не прекратились. Я понимаю, позитив нужен. Но вечно улыбающийся брехун это уже слишком.
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07.06.2022 16:07 Ответить
Вода з Херсону йшла до Миколаїва. А Херсон арестовичі прої...али...
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07.06.2022 16:40 Ответить
Кіму усміхатися можна колись Марченко поруч. Зеле теж усміхатися можна коли такі як Залужний поряд. Але все добре колись закінчується, а залишаються нікчемні підлабузники.
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07.06.2022 16:13 Ответить
..суды по патриотам-украинцам, воюющим на Войне, доси не закрыты, а "про.бавшие" - продолжают резвиться на воле и у них ДОСИ развязаны руки чтобы продолжать своё занятие..
правоохоронцы задерживают в основном, ну максимум, - ментов-зрадныкив за пару пистолетов или шнырей за пару фотографий (что конечно тоже важно)... а да - и Пороха на границе, по дороге в НАТО..(
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07.06.2022 16:28 Ответить
Ще місячішко тому Кім виглядав .... фраяровитіше.
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07.06.2022 16:36 Ответить
Ещё один зебил - он же ж анонсировал в Николаеве в мае месяце открытие пляжного сезона.
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07.06.2022 17:13 Ответить
Ну що синку, допомогли вам дороги? Звичайно ні, бо потрібно було розбудовувати армію і будувати ракетні комплекси, САУ, танки. Ця неіби помилка і розмінування Чонгара свідчать про те, що хтось навмисне вбив у вуха Брневтіка таку стратегію, що сьогоднві дозволяє кацапам знищувати економіку, міста і людей, а защихатися нічим!!!
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07.06.2022 17:21 Ответить
Не мели дурниць, ніхто твоєму боневтіку нічого у вуха не вбивав, недоумок він і наркоман...
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07.06.2022 20:49 Ответить
Частіше за все Кім згадує, як добре було під час "Великого будівництва", а з будь-якими проблемами ця зелена команда не взмозі впоратися.
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07.06.2022 17:27 Ответить
Кім. ну. як тобі без бойового генерала ДМИТРА МАРЧЕНКА ?!! Борони місто насмішкуватий !
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07.06.2022 18:03 Ответить
Щось ця зірка інету посумнішала, мабуть розуміє що пабєданосєц скоро не прийде...
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07.06.2022 20:52 Ответить
 
 