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Новости За рубежом
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Президент Литвы и канцлер Германии договорились об увеличении количества военных в странах Балтии

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

науседа,шольц

Президент Литвы Гитанас Науседа и канцлер Германии Олаф Шольц после встречи в Вильнюсе заявили, что в ответ на военную агрессию России в Украине следует увеличить обороноспособность за счет увеличения численности военных в странах Балтии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает портал Delfi.

"Максимальная готовность и укрепленные силы в нашем регионе являются гарантом безопасности Альянса в целом. Мы договорились о необходимости усилить обороноспособность в странах Балтии за счет увеличения численности дислоцированных войск и усиления воздушной и морской обороны", - сказал Гитанас Науседа на совместной пресс-конференции.

Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил приверженность членов Альянса к защите каждого сантиметра блока.

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"Мы планируем усилить наш вклад в укрепление восточного фланга НАТО, мы создадим сильную бригаду, мы обсудили это и будем работать в этом направлении", – сказал Шольц.

В Вильнюсе надеются, что в конце июня лидеры НАТО в Мадриде примут решение о расширении международных батальонов, дислоцированных в странах Балтии и Польше, до численности бригад.
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Вірити брехуну Шольцу-себе не поважати...
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07.06.2022 15:53 Ответить
Очікуйте в наступному десятилітті
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07.06.2022 15:55 Ответить
Міжнародні спортивні федерації тенісу і боксу все ще допускають російських спортсменів до змагань. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив міністр спорту Вадим Гутцайт.
Але загалом, за словами міністра, наразі «практично всі спортивні федерації» відсторонили спортсменів з Російської Федерації та Білорусі, а також скасували змагання, які були заплановані на період 2022-2025 років у РФ. При цьому сама Росія намагається оскаржити такі рішення.
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07.06.2022 15:59 Ответить
Ура -Ура ! , мы так за них рады
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07.06.2022 16:05 Ответить
Це все не про нас.
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07.06.2022 16:08 Ответить
Але спершу Нібіру має дати дозвіл на розміщення Альфі Центавра, а Альфа Центавра передати на Чулак затнікателі часу системних лордів, тоді як Плутон не згоден із втратою статусу планети і має намір не погодится на участь Нібіру, а Ейнштейн чубиться із Оруелом чия оте все фігня... Але то так, Шольц за все домовився
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07.06.2022 16:24 Ответить
Збільшувати кількість військових він буде так само як надає нам зброю, тобто місяцями.
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07.06.2022 17:58 Ответить
 
 