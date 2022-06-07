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Рашисты готовятся ко "дню России" в Мариуполе: Детей заставляют учить гимн "ЛДНР"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Оккупанты в Мариуполе готовятся ко "дню России" 12 июня.
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"оккупационные власти города дали указание учителям, рабочим детских центров и детских садов (тех, которые запустились) ко "дню россии" 12 июня обеспечить видеозапись пения детьми гимна россии и "молодых республик". Видеозаписи будут массово распространять в подтверждение "радости прихода россии" флешмобом "мы ждали 8 лет". В случае отказа от исполнения учителям угрожают арестом и исключением из списков на получение гуманитарки их и их семьи.
Принуждение детей к пропаганде – какие еще грани нацизма придумают россияне в Мариуполе ради картинки?" – подчеркнул он.
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+17 Ksenia VB
показать весь комментарий07.06.2022 16:03
+8 Eight Wonder 56eae116
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+6 Bodalux
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@SolomonSamsony4
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4 год
Кожний, хто в 2019 році вкинув голос спочатку за Зеленського, а потім за Зекоманду, підписався на тих бюлетенях "я погоджуюсь на будь-які наслідки, на смерть, тортури, вигнання, голод, хвороби, бідність, холод, бо єслі что хть пасмійомся".
Чи ви погано вчили українську мову і не знаєте значення слова "руських"?
Историки плакали.
З цієї ж причини у нас є "сепари" замість колаборантів, а якщо сепари - то громадянська війна. Є "губернатори" замість голів ОДА і т.д. Ми самі своєю малоросістю свідомо чи несвідомо допомагає ворогу в його пропаганді власної історії
Есть ДВА дивных гимна:
ДНР
https://www.youtube.com/watch?v=pc2RvtdU2q0
В ЛНР поскромнее, даже видео нет:
https://zvukipro.com/2713-gimn-luganskoj-narodnoj-respubliki.html
Припев напоминает песню из "Волга-Волга"