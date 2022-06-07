Рашисты готовятся ко "дню России" в Мариуполе: Детей заставляют учить гимн "ЛДНР"

Оккупанты в Мариуполе готовятся ко "дню России" 12 июня.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"оккупационные власти города дали указание учителям, рабочим детских центров и детских садов (тех, которые запустились) ко "дню россии" 12 июня обеспечить видеозапись пения детьми гимна россии и "молодых республик". Видеозаписи будут массово распространять в подтверждение "радости прихода россии" флешмобом "мы ждали 8 лет". В случае отказа от исполнения учителям угрожают арестом и исключением из списков на получение гуманитарки их и их семьи.

Принуждение детей к пропаганде – какие еще грани нацизма придумают россияне в Мариуполе ради картинки?" – подчеркнул он.

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