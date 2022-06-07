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Рашисты готовятся ко "дню России" в Мариуполе: Детей заставляют учить гимн "ЛДНР"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь

Оккупанты в Мариуполе готовятся ко "дню России" 12 июня.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"оккупационные власти города дали указание учителям, рабочим детских центров и детских садов (тех, которые запустились) ко "дню россии" 12 июня обеспечить видеозапись пения детьми гимна россии и "молодых республик". Видеозаписи будут массово распространять в подтверждение "радости прихода россии" флешмобом "мы ждали 8 лет". В случае отказа от исполнения учителям угрожают арестом и исключением из списков на получение гуманитарки их и их семьи.

Принуждение детей к пропаганде – какие еще грани нацизма придумают россияне в Мариуполе ради картинки?" – подчеркнул он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты раздают "гумпомощь" в Мариуполе, которой хватит только для 0,25% жителей, - горсовет. ФОТО
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Топ комментарии
+17
Solomon Samsonovich
@SolomonSamsony4
·
4 год
Кожний, хто в 2019 році вкинув голос спочатку за Зеленського, а потім за Зекоманду, підписався на тих бюлетенях "я погоджуюсь на будь-які наслідки, на смерть, тортури, вигнання, голод, хвороби, бідність, холод, бо єслі что хть пасмійомся".
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07.06.2022 16:03
+8
У этой помойки даже гимн есть?
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07.06.2022 16:03
+6
Дітей рашисти будуть прививати ненависть до України, а дорослі вимушені будуть змиритися, що влада їх здала оркам на розправу.
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07.06.2022 16:04
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У этой помойки даже гимн есть?
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07.06.2022 16:03 Ответить
знамо.. есть..мурка)))
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07.06.2022 16:21 Ответить
Solomon Samsonovich
@SolomonSamsony4
·
4 год
Кожний, хто в 2019 році вкинув голос спочатку за Зеленського, а потім за Зекоманду, підписався на тих бюлетенях "я погоджуюсь на будь-які наслідки, на смерть, тортури, вигнання, голод, хвороби, бідність, холод, бо єслі что хть пасмійомся".
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07.06.2022 16:03 Ответить
Дітей рашисти будуть прививати ненависть до України, а дорослі вимушені будуть змиритися, що влада їх здала оркам на розправу.
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07.06.2022 16:04 Ответить
Прививати ненависть до України будуть ті самі вчителі, які працювали при Україні і нікуди не ділись.
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07.06.2022 17:43 Ответить
Начебто вони його не знали раніше. Коли 90 відсотків мешканців міста віддають свій голос за представників різноманітних проросійских партій, то було б дивно як би вони та їхні діти не розумілися на руських гімнах.
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07.06.2022 16:06 Ответить
На яких ще РУСЬких гімнах? Гімні Святослава Хороброго? Чи Ярослава Мудрого?
Чи ви погано вчили українську мову і не знаєте значення слова "руських"?
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07.06.2022 16:31 Ответить
Ехали медведи На велосипеде. А за ними кот Задом наперёд. А за ним комарики На воздушном шарике. А за ними раки На хромой собаке.
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07.06.2022 16:09 Ответить
"Донецкая Русь сквозь года величаво Победное знамя свое пронесет."
Историки плакали.
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07.06.2022 16:10 Ответить
Это у них гимн такой? Небойсь, сам Моторолла под приходом сочинял.
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07.06.2022 16:13 Ответить
Это у них гимн такой, братан.
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07.06.2022 16:18 Ответить
Чьорт, извиняюсь, леди
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07.06.2022 16:19 Ответить
Нету никаких лнр и днр, это всё придумал путлер, есть Украина.
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07.06.2022 16:22 Ответить
В тому то і справа, що наРасеи це лайно придумують, а місцеві малороси несуть це в маси. Є ОРДЛО і якби наші .... не використовували ИРИ навіть в лапках, цього лайна у нас не було б.

З цієї ж причини у нас є "сепари" замість колаборантів, а якщо сепари - то громадянська війна. Є "губернатори" замість голів ОДА і т.д. Ми самі своєю малоросістю свідомо чи несвідомо допомагає ворогу в його пропаганді власної історії
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07.06.2022 17:33 Ответить
Нужно рашистов поздравить нашей артой. Чтобы выродки не думали что если окупировали город то уже все закончилось и они там хозяева. К тому же каждый обстрел будет ломать пропаганду кремля которую они втирают жителям находящимся в окупации что украинская армия о них забыла
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07.06.2022 16:33 Ответить
Да и хрен с ними - ******** зелёная власть - и уже все должны были умереть( как за крым) - но, нет, все живы.
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07.06.2022 17:03 Ответить
"Да какая разніца какіє будут імєть назви уліци, какіє там памятніки будут стоять, какая будєт церква і мабуть какіє німни будуть пєть дєті..", головне щоб там була асфальтована дорога!
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07.06.2022 17:17 Ответить
Дітей змушують вчити гімн динири. Цікаво хто, невже вчителі колаборанти?
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07.06.2022 17:35 Ответить
Вчителя такі, як їх вчили "какая разніца".
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07.06.2022 18:18 Ответить
Основна маса тих, хто там залишився з дітьми не потрібно нічому заставляти, вони це чекали. І потрібно відверто говорити, що коли відбудеться звільненя цих територій, дуже гостро постане питання репатріації закорінілих кацапів та упоротих малоросів на територію їх компактного проживання. Хоча, є у мене так відчуття, що звільненя цих територій відбудеться вже за наступною української влади.
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07.06.2022 17:36 Ответить
Неты ЛДНР.
Есть ДВА дивных гимна:
ДНР
https://www.youtube.com/watch?v=pc2RvtdU2q0
В ЛНР поскромнее, даже видео нет:
https://zvukipro.com/2713-gimn-luganskoj-narodnoj-respubliki.html
Припев напоминает песню из "Волга-Волга"
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07.06.2022 17:41 Ответить
за счастье для касаба отформатировать мозги украинцев на захваченных терртиориях Украины и заставить биться лбами с онсновной массой свободных Украинцев...
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07.06.2022 18:52 Ответить
арестович знае успокое в телеге...
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07.06.2022 20:15 Ответить
Гімн ЛДНР? Це шо - "настрою гітару на й**б т***ю м***ь?"
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08.06.2022 00:54 Ответить
 
 