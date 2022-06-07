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С начала вторжения РФ в Николаевской области погибли более 300 человек, - Ким
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Николаевской области за время полномасштабного вторжения России на территорию Украины погибли более 300 человек.
Об этом сообщил сегодня на брифинге глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"За весь период войны – более 300 человек, а за прошедшие сутки два человека погибли, в Баштанке", – сказал он на брифинге в медиа-центре "Украина – Укринформ" во вторник.
Кроме того, он проинформировал, что по области более 3700 объектов инфраструктуры и гражданских объектов были повреждены или уничтожены в результате боевых действий.
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