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С начала вторжения РФ в Николаевской области погибли более 300 человек, - Ким

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

миколаїв

В Николаевской области за время полномасштабного вторжения России на территорию Украины погибли более 300 человек.

Об этом сообщил сегодня на брифинге глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"За весь период войны – более 300 человек, а за прошедшие сутки два человека погибли, в Баштанке", – сказал он на брифинге в медиа-центре "Украина – Укринформ" во вторник.

Кроме того, он проинформировал, что по области более 3700 объектов инфраструктуры и гражданских объектов были повреждены или уничтожены в результате боевых действий.

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Не по теме. Почему мы не топим Нептунами и гарпунами корабли, которые вывозят наше зерно в Херсоне?
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07.06.2022 16:19 Ответить
Цікаво, як можна вивезти зерно на кораблях з порту Херсон. Невже мимо Очакова?
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07.06.2022 16:35 Ответить
Имеется в виду область, само собой
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07.06.2022 16:38 Ответить
если такое есть и єто не фейк, то возможно есть договорняк с западом - не топить баржи с зерном (ведь голод, апокалипсис, африка...), иначе не дадим оружия.
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07.06.2022 16:39 Ответить
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07.06.2022 16:34 Ответить
О! "случайно опоздавший" на роботу щось гавкнув!
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07.06.2022 18:32 Ответить
 
 