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Экс-главу Херсонской ОГА времен Януковича Костяка подозревают в госизмене, - Офис Генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

костяк

Экс-председателю Херсонской облгосадминистрации, занимавшему должность с 2010 по 2014 годы, поставлено в известность о подозрении в государственной измене

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемый во время действия на территории Украины военного положения сотрудничает с представителями вооруженных сил РФ, а также с участниками контролируемых ею незаконных вооруженных формирований. Подозреваемый обеспечивает хранение боеприпасов вражеских войск, предоставляет оккупантам горюче-смазочные и строительные материалы.

Речь идет о Николае Костяке.

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Що ж це таке, що у Херсонській області так багато зрадників і колаборантів і люди їх вибирали.
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07.06.2022 16:40 Ответить
Цікаво інше - наше сбу, гур мо проснулося тільки зараз... Таке враження, що чекали, коли окупують херсонщину...
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07.06.2022 16:54 Ответить
А будет расследоваться куда с 24 февраля на 2 недели пропал из Украины руководитель СБУ Баканов, куда исчез его протеже зам начальника СБУ Науменко с секретными документами и личными данными агентуры?
И у нас до сих пор контролирует разведорганы агент РФ Демченко, а правоохранительные - агент РФ и друг Портнова Татаров, а смотрящий за Зеленским от ФСБ Ермак продолжает вредить интересам Украины
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07.06.2022 16:52 Ответить
Баканов струхнув і урвав до Німеччіни 🤣🤣🤣
і частина депутатіків теж
а Коля котлета досі мочится в Косіно ?
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07.06.2022 17:03 Ответить
Це він Чонгар розмінував
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07.06.2022 17:01 Ответить
знайшли якогось цапа відбувайла. зараз на нього і розмінування чонгару повісять. прочитає папірця, як медведчук. насєлєніє схаває.
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07.06.2022 17:34 Ответить
 
 