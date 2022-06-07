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Экс-главу Херсонской ОГА времен Януковича Костяка подозревают в госизмене, - Офис Генпрокурора
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Экс-председателю Херсонской облгосадминистрации, занимавшему должность с 2010 по 2014 годы, поставлено в известность о подозрении в государственной измене
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
По данным следствия, подозреваемый во время действия на территории Украины военного положения сотрудничает с представителями вооруженных сил РФ, а также с участниками контролируемых ею незаконных вооруженных формирований. Подозреваемый обеспечивает хранение боеприпасов вражеских войск, предоставляет оккупантам горюче-смазочные и строительные материалы.
Речь идет о Николае Костяке.
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И у нас до сих пор контролирует разведорганы агент РФ Демченко, а правоохранительные - агент РФ и друг Портнова Татаров, а смотрящий за Зеленским от ФСБ Ермак продолжает вредить интересам Украины
і частина депутатіків теж
а Коля котлета досі мочится в Косіно ?