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Зеленский объяснил, почему ВСУ не идут в наступление: нужно в 10 раз больше техники и людей
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина до сих пор не переходит в контрнаступление в войне против России, поскольку не имеет достаточно военной техники и бойцов.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью для FT, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Чтобы наступать, для этого нужно не менее чем в 10 раз больше техники и не менее чем в 10 раз больше людей. Желания у нас больше, а техники меньше. Поэтому мы не можем слишком мощно продвигаться вперед. Пока этого не будет, нам действовать сложно, будут большие потери, а люди для меня - это приоритет", - отметил президент.
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Пожалуйста, подождите...
Голобородька, с., піди пограй на піаніно.
сидят по домам, бедолаги. ждут призыва. а его все нет
ни технику не осваивают. ни тактику не изучают. ни из пушек не стреляют
а в Северодонецке нехватка людей говорят
так как же ты козел будешь идти в наступление?
В результаті, Ху*ло зберігає "морду"і території, Чмо - взагалі молодець і посадивши Пороха іде на другий термін, а на громадян-лохів плювати, головне щоб бенямарафон продовжував далі зомбувати нарід і зелені всі в зелених баксах.
це на цьому етапi...а на слiдуючому при такому гiвнокомадуючому схiдний кордон буде проходити десь бiля Вiнницi...???
Причому, заяви роблять як раз перші особи.
Те, що було актуальне вчора, сьогодні вже "не на часі".
І до речі, навіть зараз, для того, щоб успішно прийти у військомат, потрібна наявність військової спеціальності.
Бо інакше, з ймовірністю 100% ви почуєте там "залиште свої дані, якщо виникне необхідність, ми вам зателефонуємо".
це ж мрія Зе і Зе лекторату, а пацани хай на районі сидять пиво
дудлять, бюджет наповнюють, всьо в Зе стилі, тоб то через дупу
втирает дичь как всегда
повинні відкриватись нові фронти: фінський, японський , грузинський, турецький як мінімум але це теж малоймовірно
Ви хоч мільйон мобілізуйте - але реально боєздатними - з них буде кілька десятків тисяч.
А всіх потрібно годувати, вдягнути, озброїти. І вони не підтримують економіку
Це спосіб війни 20 століття
Рустамадзе правильно говорив, що замість танків і літаків , потрібні дрони Свіч блейди, байрактари , високоточна зброя, спецвійська. Система управління.
Війна 21 століття, коли маленька, але технологічна армія виносить велику, але 20 століття.
Головне розробка системи з використанням новітніх технологій та ******** принципів введення бою
давним-давно писав і знову повторю, що про деокупацію при зекоманді можна сміливо забути! а десь через 10 років після 'санкцій з пекла' москалі знову нападуть і вже сильнішими, і більшими, і окупують вже всю Україну! і так десь до 2045-ого року 'дайдут да бєрліна, как дєди'....
ЗЕЛЯ, надо было не в КВН играть, а выучить хотя бы элементарные вещи.
Хотя, если у нас один танк остался, то нам и десять не помогут..., но это скорее всего не так.
https://znanija.com/task/547975
на 100% больше - в два рази
щось у Вас, пане, з рахунком не дуже )
Мабуть, таки лох. ЛОШАРА.
А українці таки довбойоби. Принаймні нас за таких тримають.
Людина яка впустила кацапів через кримський перешейок знявши мінні загородження
із за чого загинуло мінімум 20 тис. маріупольців зараз каже що життя людей дл янеї це
пріоритет. Кацапщиною смердить.
Ще б не світив на увесь світ своїм військовим невіглазством і необізнаностю, було б
взагалі чудово. Сказав би що просто ворога виматуємо, нафіга ліпити горбатого до
стіни. У 10 разів, це треба щоб зараз на Донбасі у нас було 1 мільйон військо ?
Казковий гундос
- либо врет Зеленский
- либо врет Тероборона
третьего не дано