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Зеленский объяснил, почему ВСУ не идут в наступление: нужно в 10 раз больше техники и людей

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зсу

Украина до сих пор не переходит в контрнаступление в войне против России, поскольку не имеет достаточно военной техники и бойцов.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью для FT, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Чтобы наступать, для этого нужно не менее чем в 10 раз больше техники и не менее чем в 10 раз больше людей. Желания у нас больше, а техники меньше. Поэтому мы не можем слишком мощно продвигаться вперед. Пока этого не будет, нам действовать сложно, будут большие потери, а люди для меня - это приоритет", - отметил президент.

Также читайте: Западные санкции не сильно повлияли на позицию России, - Зеленский
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Топ комментарии
+86
Что наше политическое руководство путается в показаниях. Данилов говорит что нужно 5 бригад, другой говорит что нужно в 10 раз больше, но сходятся они в одном - освобождать Украину он не хотят...
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07.06.2022 16:57
+66
Странно. Если вспомнить его слова о том, что в ВСУ сейчас 700 тыс. личного состава, то выходит, что нужно 7 млн. чел.? И если у нас 500 танков, то нужно 5000?
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07.06.2022 16:59
+54
готує бобіків приколістів жити без Херсону Мелітополя Маріка Бердянська
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07.06.2022 16:58
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Страница 3 из 3
7 миллионов -это типа он обращается ко всему мужскому населению чтобы те воевали или тогда молчите и мы молча отдадим захваченые территории...только непонятно почему нужно 7 миллионов украинцев если с той стороны воюют 150 тыс. армия?
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07.06.2022 18:40 Ответить
Зеленський пояснив, чому ЗСУ не йдуть у наступ: потрібно у 10 разів більше техніки і людей - тут мабуть 3 останніх слова потрібно замінити на 2 - нам вкрасти.

Голобородька, с., піди пограй на піаніно.
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07.06.2022 18:33 Ответить
Що він меле?
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07.06.2022 18:33 Ответить
Арестович каже що для контр наступу потрібно 60 MRLS а кадровий офіцер Жданов що 150 -200.
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07.06.2022 18:34 Ответить
Склоняюсь к 150-200. HIMARS могли бы действительно помочь, вещь отличная и бьет четко в цель по GPS координатам. Но если правда что нам дадут их аж 4 шт и с ракетами не дальше чем на 80 км то это ни о чем, может село какое то на юге отбить хватит
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07.06.2022 19:41 Ответить
Бл, воно ж саме нещодавно мололо, що наших воює 700000. Треба 7млнн???
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07.06.2022 18:35 Ответить
Воно меле абы шо, лишь бы давить на эмоции. Недавно заявлял , что в ВСУ в день гибнет от 50 до 100 человек . Это не совсем так. Это был период наибольшей активности на Севердонеком направлении когда орков была туева хуча. Но это были потери лишь нескольких дней, а не ВСЕЙ войны!
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07.06.2022 19:22 Ответить
Где эти 700000!?.если бы было столько то кацапню подсрачниками погнали бы.возникают смутные сомнения,что на численности мутят бабло,т.н." мертвые души".кто там проверяет,воюет человек или на диване дома лежит.
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08.06.2022 09:19 Ответить
а чего ж ты людей призывного возраста на войну не берешь и за границу не выпускаешь?
сидят по домам, бедолаги. ждут призыва. а его все нет
ни технику не осваивают. ни тактику не изучают. ни из пушек не стреляют
а в Северодонецке нехватка людей говорят
так как же ты козел будешь идти в наступление?
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07.06.2022 18:55 Ответить
Здав південь, а тепер спробуй його звільнити. Нездара.
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07.06.2022 19:10 Ответить
Сциклива піздаболка.
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07.06.2022 19:11 Ответить
Значить я був правий ще на початку війни що Україну ФСБешний офіс єрмака "козиря" де роль президента виконує ЗЕ-клоун вже давно здав ***** а зараз іде легалізація цієїх здачі! "Людей йому шкода" - а окупованих територій і тих що вже загинули не шкода - покидьок ти необтесаний???
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07.06.2022 19:12 Ответить
Це такий тонкий натяк що нічого деокуповувати не будемо, адже таку перевагу практично не можливо забезпечити.
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07.06.2022 19:14 Ответить
Не для того сдавали.
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08.06.2022 09:20 Ответить
Гідрантові зараз простіше "припинити війну" домовившись з Ху*лом про нові кордони України і проголосити таку "перемогу", щоб ще сходити на шашлики для обговорення, як будуть розпилювати західну допомогу.
В результаті, Ху*ло зберігає "морду"і території, Чмо - взагалі молодець і посадивши Пороха іде на другий термін, а на громадян-лохів плювати, головне щоб бенямарафон продовжував далі зомбувати нарід і зелені всі в зелених баксах.
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07.06.2022 19:32 Ответить
домовившись з ху*лом про нові кордони України і проголосити таку "перемогу"

це на цьому етапi...а на слiдуючому при такому гiвнокомадуючому схiдний кордон буде проходити десь бiля Вiнницi...???

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07.06.2022 20:03 Ответить
Зе-шобла накерувала...
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07.06.2022 23:12 Ответить
бронік на гівнокомандувачі, як на корові сідло.
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08.06.2022 07:45 Ответить
З боку влади, йде суцільний потік брехні.
Причому, заяви роблять як раз перші особи.
Те, що було актуальне вчора, сьогодні вже "не на часі".
І до речі, навіть зараз, для того, щоб успішно прийти у військомат, потрібна наявність військової спеціальності.
Бо інакше, з ймовірністю 100% ви почуєте там "залиште свої дані, якщо виникне необхідність, ми вам зателефонуємо".
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07.06.2022 20:12 Ответить
А шо не так, хай воюють військові пенсіонери, діди по 55 - 60 років,
це ж мрія Зе і Зе лекторату, а пацани хай на районі сидять пиво
дудлять, бюджет наповнюють, всьо в Зе стилі, тоб то через дупу
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07.06.2022 23:09 Ответить
А почему Зеленский не предлагает дать солдатам по куску асфальта в одну руки и по шашлыку в другую-ведь именно так он видел безопасность Украины до 24 февраля?
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07.06.2022 19:43 Ответить
а он и сейчас ее так видит, просто спичрайтер ему не так пишет
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07.06.2022 21:49 Ответить
то це виходить 700,000 x 10 = 7,000,000 проти ~100 БТГ свинособак? Зеля дізд*н ти вже просрав 20% України і далі таку х*рню несеш
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07.06.2022 19:55 Ответить
Зеля ушатает Украину и скажет нужен мир останется огрызок Нажаль.
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07.06.2022 21:27 Ответить
А если ***** обьявит могилизацию и призовет 1 млн.!? то прийдеться мужикам всем идти воевать потому как надо 10млн. по зелюковски. то все хрня,Зеля зачесывал за обстановку на Донбассе,мол соотношение у нас к оркам 1 к 10,т.е. заявленные наши 40тыс. против получается 400 тыс. кацапов.
втирает дичь как всегда
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07.06.2022 22:39 Ответить
Оно хоть книгу воспоминаний держало в руках. Это киношное чмо что-то понимает в войне. Есть парламент. Главнокомандующий не должен быть чмошником. Он вообще работает парламент или у жени в подвале все решения. Без острова Змеиный мы не морская держава. Чего оно ждет чмошное
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07.06.2022 20:24 Ответить
Насправді щоб рашу гнать десь приблизно така кількість і потрібна тут погоджуюсь, але сумно те що , такої кількості озброєнь і людей Україна самотужки не потягне навіть з поставками
повинні відкриватись нові фронти: фінський, японський , грузинський, турецький як мінімум але це теж малоймовірно
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07.06.2022 20:31 Ответить
хочу напомнить малоПИД,,,роскому, бениному Нарко-Дегенерату и ЗЕБилам, что в январе месяце Оно, гетьманцев, Хламидия, стефанчук и т.д отказали от дополнительного финансирования Армии на 50 млрд, бенино крадивныцтво было выгодней, это не говоря об провалах закупок оборонпрома, "дело" клистронов, заморозка программ ПВО и т.д короче на три пожизненных хватит, а главное Оманские договорняки из-за которых и был слит юг Украины....
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07.06.2022 20:47 Ответить
**** зелена не зливай Україну.
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07.06.2022 20:47 Ответить
Воювати потрібно, якістю, а не кількістю.
Ви хоч мільйон мобілізуйте - але реально боєздатними - з них буде кілька десятків тисяч.

А всіх потрібно годувати, вдягнути, озброїти. І вони не підтримують економіку

Це спосіб війни 20 століття

Рустамадзе правильно говорив, що замість танків і літаків , потрібні дрони Свіч блейди, байрактари , високоточна зброя, спецвійська. Система управління.

Війна 21 століття, коли маленька, але технологічна армія виносить велику, але 20 століття.
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07.06.2022 20:48 Ответить
Не зовсім погоджуюсь,неможна недооцінювати ворога,бо у рф є дрони,виділені в окремий вид частин,вони готувалися,до кожного бтгр були прикомандировані оператори бпла.Тому армія велика та частково технологічна.
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08.06.2022 00:08 Ответить
Дрони самі по собі не роблять армію високотехнологічною.
Головне розробка системи з використанням новітніх технологій та ******** принципів введення бою
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08.06.2022 09:13 Ответить
так, потрібно не тільки вигнати москалів з України, а й утилізувати всю ********* і для цього треба ТРИЛЬЙОН ЛЮДЕЙ І ГУГОЛ ТЕХНІКИ!!!

давним-давно писав і знову повторю, що про деокупацію при зекоманді можна сміливо забути! а десь через 10 років після 'санкцій з пекла' москалі знову нападуть і вже сильнішими, і більшими, і окупують вже всю Україну! і так десь до 2045-ого року 'дайдут да бєрліна, как дєди'....
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07.06.2022 20:55 Ответить
Для ДЕБИЛА, на 50% больше - это в 5 раз больше, а если надо на 100% больше, то это уже в 10 раз больше.
ЗЕЛЯ, надо было не в КВН играть, а выучить хотя бы элементарные вещи.
Хотя, если у нас один танк остался, то нам и десять не помогут..., но это скорее всего не так.
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07.06.2022 21:25 Ответить
ты там в германии отупел?50проц. это в 1,5 раз больше.
https://znanija.com/task/547975
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07.06.2022 22:43 Ответить
на 50% больше - в пiвтори рази

на 100% больше - в два рази

щось у Вас, пане, з рахунком не дуже )
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07.06.2022 23:58 Ответить
********. Не поважає людей які живуть в країні на боці якої він перебуває, постійно бреше з екрану як і його дружки. Проїбав південь. Північ люди кров'ю через виродка оплатили. Тепер хоче шоби дали йому вже спокійно мирно красти далі і тягне усіх до миру. Який в перспективі буде нам коштувати свободи усього народу.
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07.06.2022 21:41 Ответить
А пацан не має бажання "пояснити" питання фактичної здачі півдня України? Так, між іншим, в перервах між відосіками...
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07.06.2022 22:04 Ответить
Зє-банат колись говорив, що він не лох?!!
Мабуть, таки лох. ЛОШАРА.
А українці таки довбойоби. Принаймні нас за таких тримають.
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07.06.2022 22:22 Ответить
Договорняки рулят.
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07.06.2022 22:33 Ответить
І тут популізм.
Людина яка впустила кацапів через кримський перешейок знявши мінні загородження
із за чого загинуло мінімум 20 тис. маріупольців зараз каже що життя людей дл янеї це
пріоритет. Кацапщиною смердить.
Ще б не світив на увесь світ своїм військовим невіглазством і необізнаностю, було б
взагалі чудово. Сказав би що просто ворога виматуємо, нафіга ліпити горбатого до
стіни. У 10 разів, це треба щоб зараз на Донбасі у нас було 1 мільйон військо ?
Казковий гундос
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07.06.2022 22:58 Ответить
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07.06.2022 23:03 Ответить
А я бачу в цій картинці надію, гратки на віконці обнадіюють
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07.06.2022 23:12 Ответить
Сім мільйонів, він з дуба рухнув, навіть у гітлера стільки небуло.
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07.06.2022 23:57 Ответить
Скажу більше - навіть у Китая стільки немає.
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08.06.2022 03:45 Ответить
Странное дело: Тероборона жалуется, что их не отправляют на фронт, а Зеля говорит, воевать некому.
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08.06.2022 00:18 Ответить
настолько странно, что очевидно одно из двух:
- либо врет Зеленский
- либо врет Тероборона
третьего не дано
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08.06.2022 00:41 Ответить
В чому проблема нас усіх мобілізувати? Не вибірково, у кого менше грошей і зв'язків, а усіх підряд.
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08.06.2022 02:51 Ответить
Тобто для контрнаступу Україні потрібна армія в три рази більша за армію Китаю?! Хто йому тексти пише?!
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08.06.2022 03:15 Ответить
Дивлюся на оце дегенеративне наркоманське Зе Чмо, та й думку гадаю. А може його виборці дійсно все це заслужили?
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08.06.2022 07:50 Ответить
Основні захвачені та пошкоджені землі це виборці Зе, виходе він їх здав на розрив
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08.06.2022 08:33 Ответить
Його виборці першими рвонули за кордон і на захід!
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08.06.2022 08:35 Ответить
А чому тільки в десять? Може в сто, або в тисячу? І мільярд дерев обов'язково посадити, бо без цього ж наступ не наступ.
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08.06.2022 08:40 Ответить
Потрібно зменшити в 10 разів кількість ідіотів у владі і відправити їх на фронт.
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08.06.2022 14:19 Ответить
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