Зеленский прокомментировал призывы Макрона "не унижать Россию": Более 8 лет они убивают наших людей, о чем мы говорим?

Президент Владимир Зеленский прокомментировал слова французского коллеги Эмманюэля Макрона, призвавшего "не унижать Россию".

Об этом он заявил в интервью для FT, информирует Цензор.НЕТ.

"Я не совсем понимаю, что такое унижение России. России какой? Мы о чем говорим? О том, что все эти много лет, больше 8 лет, они убивают наших людей. О чем мы говорим? Эмманюэль глубоко разбирается в процессе, один из лидеров "нормандской четверки", он прекрасно понимает детали Минского документа, всех договоренностей, которые были с российской стороной в рамках "Норманди 4", невыполнение этих договоренностей, постоянный срыв этих договоренностей. Постоянный срыв внедрения режима прекращения огня, срывы обмена пленными. Про какие унижения мы говорим?" - подчеркнул глава государства

По словам Зеленского, он даже не считает, что унижают Украину.

"Нас никто не унижает - нас убивают. Поэтому мы в ответ не собираемся также никого унижать, мы будем отвечать тем же инструментом".- подытожил президент.

Напомним, Макрон во время общения с журналистами заявил, что Путин "совершил историческую и фундаментальную ошибку для своего народа, для себя и для истории". Президент Франции добавил, что Россию не следует "унижать… чтобы в день прекращения боевых действий мы могли проложить выход дипломатическими средствами".

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