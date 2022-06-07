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Зеленский прокомментировал призывы Макрона "не унижать Россию": Более 8 лет они убивают наших людей, о чем мы говорим?

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

макрон,зеленський

Президент Владимир Зеленский прокомментировал слова французского коллеги Эмманюэля Макрона, призвавшего "не унижать Россию".

Об этом он заявил в интервью для FT, информирует Цензор.НЕТ.

"Я не совсем понимаю, что такое унижение России. России какой? Мы о чем говорим? О том, что все эти много лет, больше 8 лет, они убивают наших людей. О чем мы говорим? Эмманюэль глубоко разбирается в процессе, один из лидеров "нормандской четверки", он прекрасно понимает детали Минского документа, всех договоренностей, которые были с российской стороной в рамках "Норманди 4", невыполнение этих договоренностей, постоянный срыв этих договоренностей. Постоянный срыв внедрения режима прекращения огня, срывы обмена пленными. Про какие унижения мы говорим?" - подчеркнул глава государства

По словам Зеленского, он даже не считает, что унижают Украину.

"Нас никто не унижает - нас убивают. Поэтому мы в ответ не собираемся также никого унижать, мы будем отвечать тем же инструментом".- подытожил президент.

Напомним, Макрон во время общения с журналистами заявил, что Путин "совершил историческую и фундаментальную ошибку для своего народа, для себя и для истории". Президент Франции добавил, что Россию не следует "унижать… чтобы в день прекращения боевых действий мы могли проложить выход дипломатическими средствами".

Читайте: РФ унижает себя сама, - Кулеба отреагировал на призывы Макрона "не унижать Россию"
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Топ комментарии
+29
той хто роками принижував Україну ..зна що каже !!!!
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07.06.2022 17:11
+29
"Не стоит слишком переживать по поводу эмоционального благополучия агрессоров", - глава МИД Латвии Ринкевич.
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07.06.2022 17:29
+26
Дайте мікрону сєльодкі...
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07.06.2022 17:10
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Правила форума Совет форумчан
Так все ж таки вісім років?
А принижувати тих виродків потрібно більше і більше.
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07.06.2022 17:08 Ответить
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07.06.2022 17:19 Ответить
"Не стоит слишком переживать по поводу эмоционального благополучия агрессоров", - глава МИД Латвии Ринкевич.
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07.06.2022 17:29 Ответить
пусть Макрон Гитлера реабилитирует и отдаст треть Франции, если такой щедрый , а не раздаёт землю Украины‼️
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07.06.2022 21:12 Ответить
Дайте мікрону сєльодкі...
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07.06.2022 17:10 Ответить
скумбрії по 8
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07.06.2022 20:49 Ответить
Макрону нужно было принять осенью ультиматум путлера. И Шольцу.
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07.06.2022 17:10 Ответить
ти не кращий від мікрона, ти повія на виклик як була так і здохнеш. Ну і наркота пришвидшить.
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07.06.2022 17:10 Ответить
Как этот жабоед телефонный задолбал! Как он не ляпнул ещё про сохранения лица - поражаюсь.
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07.06.2022 17:11 Ответить
"Дагаварітся пасєрєдінє" не Макрон сказав.
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07.06.2022 19:27 Ответить
Тут підтримую пана Зеленського. Можливо і він вилікується і стане українцем, а не космополітом. А макарон і є макарон, ми маємо всі разом послати його нах і запропонувати половину орди перемістити на його територію, з танками, ракетами і чеченцями з бурятами і через рік навіть, не вісім років, скажемо, що макарон бреше, що то йому показалося, що то він сам вбиває французів.
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07.06.2022 17:11 Ответить
той хто роками принижував Україну ..зна що каже !!!!
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07.06.2022 17:11 Ответить
Надо просто перестать стрелять и взглянуть в глаза путину.
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07.06.2022 17:13 Ответить
Ответил правильно. Разумеется с учетом дип. этикета
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07.06.2022 17:13 Ответить
А може гітлера не треба було принижувати в 2 світову?
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07.06.2022 17:14 Ответить
Для французького фуфла це цілком прийнятно. В 40му році вони швидко злилися перед гітлерівцями.
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07.06.2022 17:19 Ответить
Venez en France, les routes sont bordées de nombreuse stèles souvenirs de français morts en combattant les nazis. Tous ne collaboraient pas avec l'occupant
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07.06.2022 18:43 Ответить
Хотів писати, щоб не незкидували клейма..
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07.06.2022 19:27 Ответить
Синьор Голодомор с эбонитовыми палками - это тоже изобретение Макрона? Боюсь, Макрон не настолько силен в физике, чтобы разбираться в электричестве на столь высоком уровне. Откуда эта манера плевать в других, когда от других требуется помощь?
ПЫСЫ: на самом деле речь не о 8 годах, а о многих столетиях. ***** сейчас не делает ничего, что не делала бы та же Катька. Только вот не все это помнят, а значит и выводы никаких не сделали. А виноват Макрон. Ах да, и Красный Крест тоже виноват, куда ж без него...
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07.06.2022 17:14 Ответить
Макарона треба полити кетчупом і зверху натерти сиру.
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07.06.2022 17:16 Ответить
Макрона видать его госпожа унижает постоянно, вот он и бесится
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07.06.2022 17:17 Ответить
Як він вже задовбав жабоїд клятий... твоїх французів чорножопі макаки принижують, а ти **** мовчіш...вам вже чорношкіри на голову серуть а ви тому радієте...де подівся гоноровий гальский півник ? ...в дупі... Слава України та Польщі та Англії та США !!! Смерть москві та москалям !!!
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07.06.2022 17:18 Ответить
Обкладинка випуску польського англомовного щотижневика WPROST (засн. 1982)

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07.06.2022 17:19 Ответить
Зелене Чмо разом з владною шоблою і без Макрона весь час з повагою ставились до Ху*ла настільки, що звинуватили Пороха, в провокуванні нападу Рашки.
Сикло навіть боявся сказати "Ху*ло - убивця", а вчить інших.
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07.06.2022 17:22 Ответить
І досі боїться, ще колись перед кадировим вибачався.
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07.06.2022 19:33 Ответить
Президент Франції додав, що Росію не слід "принижувати... щоб в день припинення бойових дій ми могли прокласти вихід дипломатичними засобами". Джерело: https://censor.net/ua/n3346510

Макрон не розуміе, що бойови дії не припинятся , докі не взорвуть гніздо кремлівських карликів .
так що начхати на дохле лицо ***** ‼️Краше би операцію готовили разом по знищення *****
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07.06.2022 17:26 Ответить
Макрон - ублюдок, путинская подстилка. С ним не следует общаться, как и с ботексом.
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07.06.2022 17:35 Ответить
А може макрон боїться, що путін всіх їх здасть на трибуналі в обмін на життя. Там не тільки президенти будуть замішані, канцлери, премєри, депутати. Цікаво буде подивитись на не корупційну європу.
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07.06.2022 17:37 Ответить
Тут було запропоновано французькому президенту оселедця дати. Та ні йому води дати напитися з того болота, де колись квакали жаби, а потім там появилась росія, щоб він відчув "приємний смак і ароматний запах"москаля. У нього з Орбаном боязнь за втрату великого ринку збуту. А ще більше боїться народження нової, могутньої, сильної України.
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07.06.2022 17:40 Ответить
ФСБ та пут ін - пів Європи вже купив

роздавав наліво та направо

долари та євро

Тому макрон та меркель

Так себе вели

Бо історії не знали

Що Кубань , Сіверщина , Слобожанщина - то є окупована Територія України !!!!!!!
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07.06.2022 17:49 Ответить
Розшифровується фраза Макрона просто: "США не мають принижувати росію"
В Європі популярний анти-американізм, це та ж сама хвороба якою страждають москалі чи турки.
Всі вони хотять балансувати в геополітиці між США та росією, китаєм (підкреслити потрібне).
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07.06.2022 17:53 Ответить
Макрон не читав праці розумних французів.

Цитати з книги маркіза Астольфа де Кюстіна "Росія у 1839 році" (La Russie en 1839):
"Цей суспільний устрій породжує таку потужну лихоманку заздрощів, настільки непереборне свербіння честолюбства, що російський народ повинен втратити здатність до всього, крім завоювання світу"
"росіяни вважають, що їхня доля - творити насильство"
"відколи я в Росії, майбутнє Європи бачиться мені в чорному кольорі"
"Уявіть собі напівдикий народ, котрий вишикували в полки, не давши ні освіти, ні виховання, і ви зрозумієте моральний та суспільний стан російського народу"
" незважаючи на отримувану ними поверхневу освіту /.../ росіяни не можуть вважатися людьми цивілізованими. Це татари у військовому строю. Їх цивілізація - одна видимість; насправді ж вони безнадійно відстали від нас і, коли прийде час, жорстоко помстяться нам за нашу перевагу"
"Росіяни дорого б дали, щоб обзавестися минулим у кілька століть!"
"Розум цього народу-наслідувача живиться чужими відкриттями"
"Первісної дикості позбутися можна, від манії ж здаватися тим, чим ти не є, вилікуватися не можна"
"У нас робота дає людині жити; у Росії вона її вбиває"
"Про всіх росіян, хоч би яке становище вони займали, можна сказати, що вони впиваються своїм рабством"
"думка тут не лише злочин, а й нещастя"
"Однак, що б не говорили ці покірні піддані, що б вони не робили, захоплення їх залишається вимушеним: це любов стада до пастуха, який годує його, щоб зарізати"
"Російський уряд - абсолютна монархія, обмежена вбивством"
"Побачивши російських царедворців при виконанні обов'язків, мене вразила надзвичайна покірність, з якою вони виконують свою роль; вони - свого роду сановні раби /.../ у поведінці всього почту цесаревича, як і панів, і слуг, видно звички челяді".
"Або цивілізований світ не пізніше, ніж через п'ять десятків років, знову підкориться варварам, або в Росії відбудеться революція набагато страшніша, ніж та, наслідки якої досі відчуває європейський Захід"
"Природа та історія ніяк не торкнулися російської цивілізації; ніщо в ній не вийшло з ґрунту або з народу - прогресу не було, одного дня все ввезли з-за кордону"
"Російська імперія - це табірна дисципліна замість державного устрою, це стан облоги, зведений в ранг нормального стану суспільства"
"протягом більш ніж століття виховані росіяни - знать, вчені, влада, тільки тим і займалися, що клянчили ідеї і шукали зразків для наслідування у всіх суспільствах Європи"
"Страх у Росії замінює думку"
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07.06.2022 17:56 Ответить
Попри все, відповів макрону він адекватно
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07.06.2022 18:10 Ответить
Згоден!
Проте, все одно він не тим займається!!!
Зараз він сказав українцям, що для контрнаступу трба в 10 разів! Більше зброї та людей!
Зброю може й дадуть, а людей де стільки взяти?!!
Він повинен був давити на факт спроби захоплення Києва і вимагати, благати про втручання військових сил -- тому, що Київ ніяк не вписується в конспірологію "автономій рускоговорящіх регіонов".. Це прямий зухвалий військовий акт нападу на незалежну країну!! Про це треба трубити на всіх площадках!
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07.06.2022 19:33 Ответить
Де людей взяти? ))) 60 відсотків з тих , шо самі прийшли до воєнкомату - все ще чекають дзівка ... )))))))))
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08.06.2022 00:35 Ответить
лох чонгарський розповідає про війну, якої у його тупорилій макітрі вже давно закінчилася
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07.06.2022 18:17 Ответить
У мене також було обурення щодо висліву Макрона, поки сьогодні не прочитала досить цікаву думку з цього питання С.Климовського, більш детально Макрон згоден прийняти капітуляцію у РФ
можливо саме так і є як розмірковує автор

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07.06.2022 18:30 Ответить
Як на мене,то що зеля,що макарон- два сапога пара (мовою оригнінала)
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07.06.2022 18:38 Ответить
До цього часу Макрон робив тільки те про що його просив Зеля.
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07.06.2022 18:58 Ответить
Юрій Бутусов

2 год ·

Дуже дякую колегам-журналістам за те, що питали про мене, ми живемо у вільній країні, для мене це честь. Нажаль, щоб не чути деяких незручних для себе запитань, президент Зеленський обмежує доступ деяким незручним для себе журналістам на свої прес-конференції, та фактично запроваджує цензуру. І робить це прямо у день журналістики, щоб створити чергове шоу про те як він ніби-то відкритий до журналістів. Насправді, жодне звинувачення Зеленського проти мене під час прес-конференції у листопаді 2021 року не підтверджено досі ні фактами ні кримінальними провадженнями. Верховний Головнокомандувач не відповідає ні за провали підготовки до війни, ні за свою жахливу бездіяльність, яка призвела до захоплення півдня та оточення Маріуполя, адже ці питання мають озвучуватись, щоб більше не повторюватись. Це неповага до суспільства.
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07.06.2022 18:41 Ответить
Oleksii Bratushchak

5 год ·

Цензура і новояз часів війни.

Учора Зеленський зустрівся з журналістами. По формату це була пресконференція. Але в усіх офіційних повідомленнях її називають "спілкування". Чому підміняють поняття? Зараз поясню.

Зеленського спитали про стан свободи слова і цензуру під час війни, про заборону журналістам потрапити на передову (згадали Бутусова), про закриття ефіру для опозиційних телеканалів, про спільний телемарафон та обмеження для спікерів у ньому. На жаль, Зеленський відповів, що не бачить ніяких проблем.

"Щодо запрошення тих чи інших журналістів. Ви тут. Я так розумію, все нормально. І вас запросили", - вважає Зеленський. Але не все нормально. І цей його спіч - лише підтвердження.

Пресконференцію спеціально і назвали "спілкуванням". Таким чином за допомогою ********* "новоязу" Офісу президента легше пояснити відсутність цілого ряду медіа на "спілкуванні". Бо пресконференція - це публічна подія, до якої має бути відкритий доступ. А тут якесь "спілкування" - чисто по запрошенням. І ніби саме тому можна запрошувати "кого душа ізволіт".

Можна вигадувати різні критерії, за якими запрошували журналістів. Але коли на цій пресконференції (залишу термін "спілкування" для маніпуляторів з Банкової) відсутні представники топового медіа - то це і є цензура. Я зараз про Цензор.нет. Серед онлайн медіа - це український лідер за аудиторією. Відсутність представника цього медіа жодним притомним критерієм не пояснити. Окрім особистої неприязні. Але український президент свою особисту неприязнь до того чи іншого українського журналіста має засунути собі глибоко в тумбочку. Інакше бан для участі журналістів на публічному заході - повторю - це і є цензура. І вже не про бан на передову треба запитувати Зеленського.

Так, обмеження свободи слова під час війни - конституційна норма. Але ця норма - має діяти однаково для всіх. І для доступу на пресконференції, на передову, на телеефіру.

Взагалі своїми розмірковваннями про свободу слова Зеленський продемонстрував нерозуміння цієї самої свободи слова та її цінності. Він говорив про необхідність об'єднання журналістів навколо однієї перемоги. І ніби правильна річ. Але на його думку, це об'єднання покликано нести правду, якою вона є. І він цю "правду" бачить в ефірі спільного телемарафону.

Про яку "правду" телемарафону можна говорити, якщо в часи війни в ефірі майже відсутні військові? Хіба це правда, що на війні відсутні військові? Це лише один момент з цілого переліку вад цього телемарафону, який не формує у глядача повної правдивої картинки про країну у війні. Натомість цей телемарафон сконцентрував усі вади олігархічного телебачення. Та ще й тепер за бюджетні кошти.

По суті у нас держава перетворюється на одного великого медіа-олігарха. Ще рік тому у рожевих мріях медійників з Банкової були два маленьких телеканали серед 20 на ринку. А тепер у них 2 з 2-х. Джекпот.

Здається, на Банковій переконані, що під час війни усе має бути "за моім хатєнієм". І що війна все спише. Не спише. Навіть у нашому війську не все відбувається за хотєлкою командирів. Майже у всіх підрозділах СЗУ є нормальні дискусії щодо тих чи інших операцій. І це нормально. Усі об'єднані однією метою. Але бачення досягнення цієї мети можуть бути різними. Тому командири спокійно обговорюють плани з підлеглими, а не тупо віддають накази. Нормальна армія здорової демократичної спільноти.

Тому не вийде і в медіа нав'язати одну "правду". Нам потрібна одна перемога. Але в підсумку цієї перемоги має бути демократична держава з тією ж свободою слова. Якби інакше не мріяли медійники з Офісу президента.
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07.06.2022 18:42 Ответить
Затрахав цей Макрон. Хтось йому може скаже що воно ЧМО!
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07.06.2022 18:45 Ответить
Макарон- *************!!!
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07.06.2022 18:51 Ответить
Макрон с КГБ (Путиным) на телефоне сидит и тот его вербует!
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07.06.2022 18:57 Ответить
Первый плюс за три года.
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07.06.2022 19:04 Ответить
Месседж "победить, но не унижать" произрастает из трактовки периода между капитуляцией Германии в Первой мировой войне и началом Второй мировой войны. Условия капитуляции предполагали демилитаризацию и выплату огромных репараций и якобы из-за критически невыгодных для Германии условий капитуляции "возник" Гитлер.

По моей информации, в этой тупой теории есть большая логическая дыра, основанная на нежелании видеть одну деталь. Когда Гитлер начал восстанавливать военную мощь, те страны, которые могли и должны были контролировать исполнение Германией условий капитуляции, попросту бездействовали и никак не пытались ему помешать. Ровно как Запад бездействовал и не пытался активно помешать путлеру, начиная с 2014-го (или скорее с 2008-го). В итоге оба военных преступника эпохального масштаба накопили мощь и самоуверенность и начали творить беспредел.

Вот в чём та аналогия на самом деле должна быть, вот что надо объяснить Макрону во всеуслышание!!! "Разверни" эту аналогию, Зеленский! Неужели в ОП нет никого, кто это понимает?
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07.06.2022 19:14 Ответить
Думаю да. В смысле - нет никого.
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07.06.2022 21:06 Ответить
За цією логікою Макрон, своїми "сахранєніямі літса" намагається запобігти Четвертій Світовій, але галопом наближає Третю. Чи він настільки дурень, щоб цього не розуміти
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07.06.2022 21:29 Ответить
после публичной казни путина ему надо отрезать член, и запихнуть его в горло микрона!
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07.06.2022 19:17 Ответить
макарон по флотськи.
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07.06.2022 19:29 Ответить
макрон, ты **@#@тій?
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07.06.2022 19:42 Ответить
дайте йому відро жаб і хай заткнецья
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07.06.2022 20:36 Ответить
"не принижувати Росію"... и путина...
- кацапы, так ведь "мертвые сраму не имут", и унижения тоже. Не так ли?
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07.06.2022 21:06 Ответить
Ви тут Макрона обзиваєте, що часом дурниці говорить. А головне не те, що базікає, а те, що робить. Французькі САУ CAESAR уже на всю силу працюють в Україні. А Залужний ще й промоутер хороший. Запросив знімальну групу з телеканалу France2 (про інших не чув) і влаштував їм дещо ризикований, але красивий перформенс (за посиланням є відео). Самохідні гаубиці швидко виїхали на позиції неподалік фронту, прицільно відстрілялися, знищили ворожу техніку й за лічені хвилини покинули позиції, звідки терміново прибрали й журналістів. Для ******** гаубиць із зовсім іншою системою наведення ставати в бойову лінію зовсім не потрібно. Але хлопці ж розуміють, що для ТВ має значення картинка й у цьому також підіграли.

А вже опісля розповіли, що 18 французьких "Цезарів" за короткий час після прибуття в Україну ні дня не стояли десь на складах, а вже встигли знищити 80 одиниць рашистської артилерії. І це дані ще десь до 4-5 червня.
Т. Чорновіл.
https://t.me/Chornovil_official/6105
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07.06.2022 21:29 Ответить
Не треба принижувати Макрона...
Бо коли Україна буде в Євросоюзі макрони, шольци, меркельші та орбани ще будуть диктувати Україні та українцям за якими правилами жити...
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07.06.2022 21:38 Ответить
макарона брижит не отстрапонила???
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07.06.2022 22:34 Ответить
Макарон мав на увазі капітуляцію Німеччини у Першу Світову коли німчаків з лайном
змішали, навалили на них репарації такі що кожен німець став злидарем, і всі німці
зраділи коли до влади прийшов Гітлєр який ту Європу нагнув, про це і каже Макарон.

Але ж одного не враховує - КАЦАПИ ЦЕ НЕ НІМЦІ , БО ВОНИ І ЦИВІЛІЗАЦІЯ ЦЕ
СЛОВА АНТОНІМИ І У паРАШИ БАГАТО ГАЗУ, НАФТИ, ЗОЛОТА, ЛІСУ, РІДКОЗЕМЕЛЬНИХ
МЕТАЛІВ.
Тому про злиденість паРаши не треба турбуватись - вони і до 2014 року злиденно
жили як на країну яка має трільйоні прибутки з нафти та газу.
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07.06.2022 23:33 Ответить
"Нас ніхто не принижує, нас вбивають. Тому ми у відповідь не збираємося також нікого принижувати, ми будемо відповідати тим самим інструментом" .- підсумував президент.

Это класс! С чем чем, а с чувством юмора у него всё ок
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07.06.2022 23:35 Ответить
Зе молоток!
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08.06.2022 01:49 Ответить
мусё Мануил правда что у путина есть видео, где вы в коротких штанах с вирезами на попе стоите у школьной доски, а ваша жена бившая ваша учительница плёткой вас по попе?
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08.06.2022 04:21 Ответить
Дякуєм #зеленський , дуже дякуєм, ****...
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08.06.2022 04:44 Ответить
Вся верхушка московии на коксе только этот даун Медведев на барматухе печень просидает.видно от итальянского поместья отстранили беднягу или жена из дома вигнала.держис Анатолич Илюша на подходе и из дутифри грев подгонить.
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08.06.2022 04:54 Ответить
говноступ и жабоед микрон просто параноик... хочется пожелать, чтобы во франции поднялись арабы с чернокожими и посмотрето что этот говноступ будет делать...
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08.06.2022 07:43 Ответить
макрон видать лягушек переел.
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08.06.2022 07:48 Ответить
макрон - ***@ний гєронтовіл
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08.06.2022 08:12 Ответить
ГИДКО за МАКРОНА!
То може Вам пане Макрон побувати на передку?
Треба не закликати та застерігати від "приниження" гітлєра-путіна, а реально бути гарантом виконання взятих у Будапешському меморандумі обов'язків Франції.
Чи може пан Макрон забув історію та те як Франція через тиждень після наступу гітлєра повністю перейшла на сторону гітлєра?
Єммануель Макрон, Ви не просто політик - Ви президент та гарант країни Франція, Вам повинно бути гидко навіть думати про таке!
Зрозуміло , що Ви та французький народ хоче зранку пити каву з круасанами на березі Канн , але у нас вбивають ДІТЕЙ!
Кожен день!
ЧУЄТЕ-КОЖЕН ДЕНЬ!
УКРАЇНА ВИСТОЄ!

СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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08.06.2022 08:39 Ответить
Важко нашому хрипатому розмовляти з керівниками інших країн : всі знають про оманські домовленності,чия рада,що творить кмітливий бєняренигат...
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08.06.2022 08:42 Ответить
Бо кнурі,що здали Україну ще в Омані і готували гарні дороги для "асвабадітєлєй" не мають віри у європейців,тим паче ,що Путін їм напряму каже,що ви даремно стараєтесь-у нас є домовленність з зебєнєй!Як тільки шобла імені бєніренигата зелупається....-така реакція світу...от тільки чому українці гинуть за свою країну і спасають світ від рашистів та і далі потерпають від шоблийобликоломойши ????
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08.06.2022 08:57 Ответить
 
 