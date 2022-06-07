Шольц предостерегает от отмены санкций против Беларуси в обмен на транзит зерна из Украины
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Канцлер Германии Олаф Шольц отвергает возможность отмены санкций в отношении Минска в обмен на транзит зерновых из Украины через Беларусь.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Это ни в коем случае не означает, что мы должны отказаться от санкций, которые ввели в отношении Лукашенко", - заявил Шольц в Вильнюсе во вторник на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой, премьерами Латвии и Эстонии Кришьянисом Кариньшом и Каей Каллас.
По словам канцлера, западные страны ищут способы, как безопасно вывезти эту сельскохозяйственную продукцию из Украины, чтобы избежать нехватки продовольствия в мире.
"Это - ответственность России, что зерно не может быть вывезено из Украины (. . .). Мы будем пытаться найти решение, ООН также пытается найти решение", - сказал Шольц.
Он также отметил, что при разблокировании Одесского порта нужно обеспечить, чтобы "Россия не злоупотребляла такими решениями".
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А с другой - хамством его не переубедить, нужна дипломатия - публичные выступления, в которых благодарить за санкционное давление, но при этом в интервью западным СМИ и выступлениях перед тем же Бундестагом надо озвучивать ситуацию - вот посмотрите, орки продолжают убивать наших граждан, разрушать дома и захватывать суверенное государство, нам нужно вооружение, обещанное тем-то тогда-то, а Шольц сделал вот то-то.
Что в итоге? Официальные лица из Бундестага сами делают публичные выступления, в которых "трясут" Шольца, на немецких улицах проходят демонстрации с призывами дать наконец-то оружие Украине. 2-3 месяца такого грамотного дипломатичного давления и Шольц всё равно сломается, ему тоже хочется оставаться у власти подольше!
А что, если вести себя, как быдло? Правильно - останемся и без оружия, но и Шольц начнёт плести козни против Украины, убеждать, что Украина выбрала себе во власть дикарей и как-то стрёмно их (нас) поддерживать. Вода камень точит во всех случаях - и в случае дипломатии, и в случае быдловатого поражения дипломатии, но результат первого - поставки оружия, а второго - раскол в группе союзников и потенциально ещё более, гораздо более проблемное положение Украины.
Пока что не всё потеряно, просто надо помириться с немецкой властью и давить на неё руками других ветвей власти и простым народом. Зеленский, ОП, Мельник - опомнитесь, пожалуйста, пока не стало уже слишком поздно.