РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13259 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
2 827 16
Беларусь (7527) зерно (997) Шольц Олаф (551)

Шольц предостерегает от отмены санкций против Беларуси в обмен на транзит зерна из Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зерно

Канцлер Германии Олаф Шольц отвергает возможность отмены санкций в отношении Минска в обмен на транзит зерновых из Украины через Беларусь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Это ни в коем случае не означает, что мы должны отказаться от санкций, которые ввели в отношении Лукашенко", - заявил Шольц в Вильнюсе во вторник на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой, премьерами Латвии и Эстонии Кришьянисом Кариньшом и Каей Каллас.

По словам канцлера, западные страны ищут способы, как безопасно вывезти эту сельскохозяйственную продукцию из Украины, чтобы избежать нехватки продовольствия в мире.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новая Зеландия ввела санкции против "Газпрома" и еще более 43 компаний РФ и Беларуси

"Это - ответственность России, что зерно не может быть вывезено из Украины (. . .). Мы будем пытаться найти решение, ООН также пытается найти решение", - сказал Шольц.

Он также отметил, что при разблокировании Одесского порта нужно обеспечить, чтобы "Россия не злоупотребляла такими решениями".

Также смотрите: Колонна военной техники Беларуси подошла к границе с Волынской областью. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+3
А тут все досить легко пояснюєтья. Така собі гарна "принципова" позиція без усілякого напруження. Україна вже зробила заяву, що експорт зерна через Білорусь для неї неприйнятний. Так що можна тепер заявляти що завгодно та як завгодно, бо в будь якому разі Україна постачати зерно транзітом через Білорусь не буде.
показать весь комментарий
07.06.2022 17:30
+1
Никакого транзита украинского зерна через Белоруссию не будет. Разве только того, что рашисты смогут украсть
показать весь комментарий
07.06.2022 17:19
+1
Я щось ніфіга не зрозумів, хто саме пропонує відмінити санкції? Україна проти, англосакси проти, балтійці з поляками так само. То ж хто ці таємничі прихильники відміни санкцій?
показать весь комментарий
07.06.2022 17:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хто це Шольца покусав? Щось на нього не схоже
показать весь комментарий
07.06.2022 17:14 Ответить
А тут все досить легко пояснюєтья. Така собі гарна "принципова" позиція без усілякого напруження. Україна вже зробила заяву, що експорт зерна через Білорусь для неї неприйнятний. Так що можна тепер заявляти що завгодно та як завгодно, бо в будь якому разі Україна постачати зерно транзітом через Білорусь не буде.
показать весь комментарий
07.06.2022 17:30 Ответить
Очевидные вещи говорит....
показать весь комментарий
07.06.2022 17:14 Ответить
Никакого транзита украинского зерна через Белоруссию не будет. Разве только того, что рашисты смогут украсть
показать весь комментарий
07.06.2022 17:19 Ответить
*** який експорт через территорію ворогів? хто взагалі це ********?
показать весь комментарий
07.06.2022 17:19 Ответить
так никто ж пока не собирается через белорашку транспортировать...
показать весь комментарий
07.06.2022 17:20 Ответить
А як мене Шпульц, собака, бісить. Хто б знав. Я хочу дерти його нульовкою до п'яток
показать весь комментарий
07.06.2022 17:22 Ответить
Я щось ніфіга не зрозумів, хто саме пропонує відмінити санкції? Україна проти, англосакси проти, балтійці з поляками так само. То ж хто ці таємничі прихильники відміни санкцій?
показать весь комментарий
07.06.2022 17:26 Ответить
Шольц ти знаєш вихід,але ви сцикуни щоб флот направити в чорне море!
показать весь комментарий
07.06.2022 17:27 Ответить
Германці - лайно собаче. Кожному у вічі скажу.
показать весь комментарий
07.06.2022 17:33 Ответить
ганьба тобі, шольц. нас тут убивають, а ти навіть касок не прислав. соромно. а в тебе ж навіть схвалення від парламенту є. як же так?
показать весь комментарий
07.06.2022 17:36 Ответить
То есть, Шольц полностью поддерживает обложение кацапстана санкциями. Его "проблема" только в поставках оружия. С одной стороны, это огромная проблема.

А с другой - хамством его не переубедить, нужна дипломатия - публичные выступления, в которых благодарить за санкционное давление, но при этом в интервью западным СМИ и выступлениях перед тем же Бундестагом надо озвучивать ситуацию - вот посмотрите, орки продолжают убивать наших граждан, разрушать дома и захватывать суверенное государство, нам нужно вооружение, обещанное тем-то тогда-то, а Шольц сделал вот то-то.

Что в итоге? Официальные лица из Бундестага сами делают публичные выступления, в которых "трясут" Шольца, на немецких улицах проходят демонстрации с призывами дать наконец-то оружие Украине. 2-3 месяца такого грамотного дипломатичного давления и Шольц всё равно сломается, ему тоже хочется оставаться у власти подольше!

А что, если вести себя, как быдло? Правильно - останемся и без оружия, но и Шольц начнёт плести козни против Украины, убеждать, что Украина выбрала себе во власть дикарей и как-то стрёмно их (нас) поддерживать. Вода камень точит во всех случаях - и в случае дипломатии, и в случае быдловатого поражения дипломатии, но результат первого - поставки оружия, а второго - раскол в группе союзников и потенциально ещё более, гораздо более проблемное положение Украины.

Пока что не всё потеряно, просто надо помириться с немецкой властью и давить на неё руками других ветвей власти и простым народом. Зеленский, ОП, Мельник - опомнитесь, пожалуйста, пока не стало уже слишком поздно.
показать весь комментарий
07.06.2022 18:31 Ответить
Для подібних комбінацій потрібні розумні професіонали, а не різні Арахамії чи Безуглі. На жаль від ЗЕлупи та його спільників доводиться очікувати лише чергові ганебні зашквари, адже як і він сам так і його оточення розумово не здатні розробити і виконати подібну комбінацію, їх рівень це дрібні пакості Бутусову чи Пороху. Та й взагалі сьогоднішня українська влада це такий собі колективний Шаріков, принаймні інтелектуальний рівень заяв точно співпадає.
показать весь комментарий
07.06.2022 21:21 Ответить
З такими заявами Шольц ризикує вийти на себе.
показать весь комментарий
07.06.2022 18:34 Ответить
Какой транзит? АЛЛЕ
показать весь комментарий
07.06.2022 19:45 Ответить
Будьте люб"язні хтось хто розуміє то все краще ніж я, хто родом з Одеси, але давно живу за кордоном, поясніть чому не можна перевезти зерно до Румунії і з її портів вже переправляти куди треба. Руминія фактично "через дорогу" ж... Зарані дякую.
показать весь комментарий
07.06.2022 20:28 Ответить
 
 