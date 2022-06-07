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Оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков, погиб человек, минимум 3 ранены, - Терехов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

харків

Российские оккупанты обстреляли один из жилых районов Харькова, в результате чего погиб человек, еще три человека ранены.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил городской голова Игорь Терехов.

"Только что был обстрел. Обстрелян один из жилых районов города. Есть, к сожалению, один человек, который погиб. Сейчас мы располагаем информацией о трех раненых", - сказал он.

В настоящее время на месте обстрела работают спасатели.

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Топ комментарии
+8
Кляті орки, розплата обов"язково настане
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07.06.2022 17:33
+4
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07.06.2022 17:46
+4
а в Белгороде снова спокойно ...
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07.06.2022 17:50
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Кляті орки, розплата обов"язково настане
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07.06.2022 17:33 Ответить
Коли Саддам Хуссейн окупував Кувейт - америка ввела війська, схватила саддама, судила на своїй території і повісила.

путін окупував 20% території України.

Коли США введуть війська в росію, зловлять путіна і повісять в Нью-Йорку?
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07.06.2022 17:35 Ответить
цього диктатора повісять українці - головне, щоб зброю надавали західні країни.
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07.06.2022 17:42 Ответить
Ніколи, бо гроші для них важливіши(((
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07.06.2022 17:43 Ответить
Хусейна повести в Ираке по решению иракского суда. С остальным согласен
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07.06.2022 17:46 Ответить
У Хусейна не було ядерної зброї... Та міліонів орків готових помирати за свій Мордор
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07.06.2022 17:54 Ответить
Коли-коли. Мабуть тобі, коли Терехов таки вивчить "солов"їну. Без натяку на нагнітання, але... майте совість керівники зі східних областей України. До речі, жодних побоювань із мого боку на рахунок того, що "забанять". Майте, нарешті, совість. І скажіть, що не можете ментально паопрощатися з орками!
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07.06.2022 17:44 Ответить
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07.06.2022 17:46 Ответить
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07.06.2022 17:49 Ответить
а в Белгороде снова спокойно ...
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07.06.2022 17:50 Ответить
Болт вам, а не Харьков
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07.06.2022 18:00 Ответить
Я взагалі в щоці, що щістка гепи не здала Харків русні...
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07.06.2022 18:01 Ответить
эта такая странная политика у Кремля, разрушить самые лояльные (теперь уже совсем в прошлом) к россии города
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07.06.2022 18:29 Ответить
Четвертий місяць знищують українські міста. Чому у відповідь не знищують російські міста? Схоже на свідомий саботаж. Кацапи повинні сцать від страху кожен день? (Прокинеться чи здохне?)
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07.06.2022 20:56 Ответить
 
 