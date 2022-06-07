РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13259 посетителей онлайн
Новости ОбществоВойна в Украине Война
5 084 60
война (46961) Госпогранслужба (5412) граница (4749) мобилизация (1628)

С начала войны 3 250 военнообязанных мужчин пытались незаконно пересечь границу, - ГНСУ

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

держприкордонслужба

С начала полномасштабной войны, 24 февраля, было задержано 3 250 военнообязанных мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу Украины.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.

"К сожалению, продолжают иметь место попытки незаконного пересечения границы, особенно мужчинами, гражданами Украины в возрасте от 18 до 60 лет, поскольку такой категории граждан на данный момент временно ограничен выезд за границы страны. В частности, на зеленом участке границы (это вне пунктов пропуска) с 24 февраля нами было задержано уже 3 250 таких человек", — сказал Демченко на брифинге.

По его словам, некоторые мужчины пытались выехать за пределы Украины, используя поддельные документы. В частности, Госпогранслужба задержала 900 человек.

Также читайте: Оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков, погиб человек, минимум 3 ранены, - Терехов
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+19
"Зокрема, на зеленій ділянці кордону"

Ти диви... на шаріка хотіли проскочити замість занести прикордонникам

А взагалі, краще б це легалізували. Заплатив в казну, поїхав по своїм ділам. Воювати вони всеодно не будуть, а так 1) зменшення корупції на таможні, 2) додаткове надходження бабла, 3) виїзд тих, хто на той момент не хоче воювати, шоб під ногами не плутався.
показать весь комментарий
07.06.2022 17:40
+13
Оце так порушення - хотіли виїхати з України, в нас що Північна Корея чи Зебіленд? В нас і так добровольців багатьох не беруть тому що в армії достатньо людей, а тут ще Зебіл людей не випускає коли в країні дуже багато людей залишилось без роботи
показать весь комментарий
07.06.2022 17:42
+12
Эти две гниды в Варшаве.
показать весь комментарий
07.06.2022 17:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це справжні поцрєоти...
показать весь комментарий
07.06.2022 17:36 Ответить
Ще більше пересікло.
показать весь комментарий
07.06.2022 17:38 Ответить
Помирають бідні(
показать весь комментарий
07.06.2022 17:54 Ответить
Знаю декілька дістрофіків it-ішників вони купили медичні довідки, чи яйця квадратні чи спина чухається та в перші дні війни прорвалися в Польщу - "патрійОти"....
показать весь комментарий
07.06.2022 17:56 Ответить
То чому ж ти досі в поліцію заяву не написав, яйцеголовий Гей---мере?
показать весь комментарий
07.06.2022 18:04 Ответить
та ви шо. і багато з них перетнули. і більшість із них були зе-слуги, всякі там баканови, суркіси, родичі зеленського і тагдаліє. і шо?
показать весь комментарий
07.06.2022 17:38 Ответить
Баканов коли і шо перетинав? Він в Україні.
А Суркіси з якого дива стали "зе-слугами"?

Цікаво, вам за подібні коменти платять, чи ви ентузіаст?
показать весь комментарий
07.06.2022 17:44 Ответить
Я особисто знаю депутата мажоритарника зі слуг що ошивається тут у фітнес залі у Відні!!!
показать весь комментарий
07.06.2022 18:06 Ответить
А Вам не важко буде переказати йому смачного ляща від вдячних українців? Або, просто, дати по хлібалу від душі? Нє?
показать весь комментарий
07.06.2022 19:37 Ответить
В Австрії за це посадять...
показать весь комментарий
07.06.2022 20:38 Ответить
Поряд з вами ошивається покидьок? Ну то тягнить його назад в Україну. Чи хоча б фамілію назвіть. А то "суркіси-баканови" - правда має бути правдивою.
показать весь комментарий
07.06.2022 20:46 Ответить
ти хто такий?
1) Суркіси всім кодлом перетнули кордон абсолютно незаконно - тебе це влаштовує? відповідай!
2) Баканов, Єрмак, вся зелена ******** команда була повністю відсутня перші три тижні війни - тебе це влаштовує? справді?
3) Портнови, Татарови - де були вони? ти знаєш, що вони один одному влаштовували виїзд? ти знаєш, що вони вороги УКраїни? ти взагалі при пам'яті, чучело? кому ти пишеш свої висери?????
показать весь комментарий
07.06.2022 19:18 Ответить
Да вы шо , а как же Петровский перешёл кардон, он же Нарик , и куча других ,ну очень уважаемых людей . А то что у вас дырка есть в Запорожской области , а дальше Крым , расия, Турция, или Грузия на выбор
показать весь комментарий
07.06.2022 17:39 Ответить
У них израильские пасспортs, со всем уважением
показать весь комментарий
07.06.2022 17:48 Ответить
А что за дырка в Запорожской области?
показать весь комментарий
07.06.2022 17:49 Ответить
"Зокрема, на зеленій ділянці кордону"

Ти диви... на шаріка хотіли проскочити замість занести прикордонникам

А взагалі, краще б це легалізували. Заплатив в казну, поїхав по своїм ділам. Воювати вони всеодно не будуть, а так 1) зменшення корупції на таможні, 2) додаткове надходження бабла, 3) виїзд тих, хто на той момент не хоче воювати, шоб під ногами не плутався.
показать весь комментарий
07.06.2022 17:40 Ответить
Другу дуже цікаво, як ти опинився в Нідерландах під час військового стану
показать весь комментарий
07.06.2022 17:50 Ответить
Я там опинився не під час військового стану, а трошки раніше. Коли натовп довбойобів обрав Зєлю. Я сказав собі, що ми на порозі великого шухєра, спакувався та поїхав. Всі наступні дії зелених тільки підтверджували правильність прийнятого рішення.
От тільки я думав, що повномаштабна війна почнеться в 2023 році, коли Зєля ще більше все розвалить.
показать весь комментарий
07.06.2022 17:56 Ответить
Підтримую, коллєга. Мій знайомий який казав в 2019 вірив в Ще, зараз хрєн без солі доїдає!!
показать весь комментарий
07.06.2022 18:08 Ответить
это целых два полка полной комплектации советской армии. Но ни слова про принятые меры...
показать весь комментарий
07.06.2022 17:41 Ответить
Якщо порахувати тих, хто виїхав через касу митниці, а також по зв'язках з кваталом95, то там декілька девізій можна набрати. А на бабло,яке осіло у кишенях митників і чиновників за таку процедуру, легко організовується військова техніка для цих новостворених дивізій.
показать весь комментарий
07.06.2022 17:48 Ответить
Та з них такі воюваки, що краще не треба
показать весь комментарий
07.06.2022 17:49 Ответить
В цю статистику включені друзі зе-команди: портнов з сином, суркіс з 20-річними онуками, тупіцкий з погрібінським?
показать весь комментарий
07.06.2022 17:42 Ответить
Оце так порушення - хотіли виїхати з України, в нас що Північна Корея чи Зебіленд? В нас і так добровольців багатьох не беруть тому що в армії достатньо людей, а тут ще Зебіл людей не випускає коли в країні дуже багато людей залишилось без роботи
показать весь комментарий
07.06.2022 17:42 Ответить
Саме так. Тільки воно ніде не обліковується
показать весь комментарий
07.06.2022 18:09 Ответить
А можна оголосити конкретні цифри по депутатах? Бажано з прізвищами і назвами політсил, які вони представляють.
показать весь комментарий
07.06.2022 17:44 Ответить
и где они сейчас?
показать весь комментарий
07.06.2022 17:45 Ответить
Эти две гниды в Варшаве.
показать весь комментарий
07.06.2022 17:51 Ответить
Ти нє панімєш, ето другоє. Ето сваі.
показать весь комментарий
07.06.2022 17:58 Ответить
Та і нехай. Толку з них
показать весь комментарий
07.06.2022 17:46 Ответить
тоже согласен...5 штук в кассу Страны и пусть валят... хочешь еще продлить..на пол-года, плати еще 5 штук...
показать весь комментарий
07.06.2022 17:52 Ответить
10 тыс-и пусть валят. 5 тыс-это слишком мало
показать весь комментарий
07.06.2022 19:56 Ответить
5 тысяч уе - это более чем достаточно. Разумеется, что не 5 тыс грн.
показать весь комментарий
07.06.2022 20:48 Ответить
Погранцы, а вот эти два ушлёпка законно пересекли границу? Или эти утырки не военнообязанные? Один легенерат срётся без остановки, а второй имбецил ссытся без перерыва?
показать весь комментарий
07.06.2022 17:50 Ответить
Нет, у них официально подтвержденные диагнозы: оба *********.
показать весь комментарий
07.06.2022 18:11 Ответить
А скільки десятків тисяч за хабар перетнули?
показать весь комментарий
07.06.2022 17:55 Ответить
А скільки відкосили від повісток?
показать весь комментарий
07.06.2022 17:57 Ответить
До речі, у відкритті кордонів для чоловіків під час війни, не зацікавлений в першу чергу Євросоюз. Зараз 3 млрд євро у місяць ЄС витрачає на наших біженців. Якщо до укр. баб доєднаються чоловіки, то мінімум 5 млрд євро прийдеться витрачати Європі на всю українську вечірку. і це матиме іще більш катастрофічну картину для економіки єврозони, яка зараз у дупі.
показать весь комментарий
07.06.2022 17:57 Ответить
Приезжайте в Молдову, всё покажу

Тут такие хомяки на Мерсах и Бентли с украинскими номерами - им на фронте прогулы с первых дней пишут.
Отели проживания соответствуют.
Например отель Тайм
показать весь комментарий
07.06.2022 18:01 Ответить
Я из таких же, да. На кубике. А соседи - тоже полный набор мужиков, чиновников на ренжах и мерсах. Тут наших дох** и больше
показать весь комментарий
07.06.2022 18:14 Ответить
Грабить их нужно,и обсцыкать потом.
показать весь комментарий
07.06.2022 18:25 Ответить
Воювати повинні провесіонали і ті хто хоче бути ними.
1-Повинні заохочувати молодь призивного віку і навчати їх не тільки тех. і фіз. але й морально-патріотично. Не кажучи про 8-років кажу що за ці 3-міс. війни можна і потрібно було набрати 500-700 тис. тільки піхотинців -це реально і вишкулити з них бійців а не смертників в окопах. Але влада діє по принципу мокшанських боліт-ви самі знаєте кого там беруть.
2-Те що кажуть про резерв 700тис -маячня . 700тис.це всі люди і роди військ залучених до війни від МВС СБУ і до ЗСУ ГРУ ССО . І в нас зараз НЕ має достатньо резерву навіть ЗСУ щоб ледь стримувати орків. Бо діло не в людях вони є діло в грошах які ідуть не на те і не туди.
Резюмую без прикрас-діло йде або до здачі багатьох обл. Укр. з багатьма втратами-щоб потім сказати МИ ЖЕ піталісь нєбіло оружия. І в цьму військові не винні ( Або ВСІ ЛЮДИ хто може тримати зброю зберуться в останній РЕЙД для багатьх з орків і виріже ці 200тис мокшанських з нашої землі! Я за другий варік .Краще померти ніж жити як кацап ! Слава Україні ЗСУ і всім патріотам.
показать весь комментарий
07.06.2022 18:10 Ответить
Щоб вирізати, треба до них підійти, а вони і так уникають прямого зіткнення з ЗСУ, тупо відступають трохи і валять артою.
показать весь комментарий
07.06.2022 19:43 Ответить
срочно нужен закон о лишении гражданства.
показать весь комментарий
07.06.2022 18:17 Ответить
Чтобы я предложил.
1. Официальный платный выезд - в пользу ВСУ.
2. Ограничение или полная заморозка счетов - а то эти пассажиры и при бабле и на шее у принимающей стороны одновременно. Пусть работают и платят налоги.
3. Сокращение срока действия украинского загранпаспорта: 6м, 12м, опционально
показать весь комментарий
07.06.2022 18:20 Ответить
А от Суркіси, Портнови, зе-командівці молодці - добавили в ДПСУ.
показать весь комментарий
07.06.2022 18:25 Ответить
Всего-то, я то думал миллионы, во всяком случае так хотел бы **********.
показать весь комментарий
07.06.2022 18:27 Ответить
1. Це ДУЖЕ мало, це настільки мало, що ви навіть не уявляєте. З раші втекло 2 ляма чоловіків тільки тому, що МОЖЛИВО буде мобілізація.

2. Ну і так, що це за трактування "особливо чоловіками"? А кому ОКРІМ чоловіків заборонено перетинати кордон? І чому ні слова нема про "великий ісход докторИНЬ", які тисячами перед війною змились за кордон?

3. А як там з європейскими цінностями рівності чоловіків і жінок передж законом, рівноправ"я на 100% і на 100% рівності? А, ну то буде в мирний час, ясно, чоловіки і жінки рівні, але жінки "ж ражают", з 1 дитиною в 35 і рівнем народжуваності в 1.1 дитину на жінку, що вдвое нижче чим вихід в нуль по населенню... Дорогі друзі, давайте думайте ЩО ви будете давати чоловікам як класу, навзамін праву на ЖИТТЯ, а то поки що у нас лише привілеї жінкам і дискримінація чоловіків задля того щоб "всім було добре", ну тобто тим чоловікам які захищают, ні, не Уркаїну, а інтереси жінок при владі, і жінкам, але відкрию секрет і тим і другим - без чоловікім і тим і другим *****, і починайте думати, ЩО ВИ можете зробити щоб чоловіки не подумали що вони гинуть просто щоб фємки кричали про пригнічення вибиваючи гранти, щоб багаті *** і пьозди получали більше грошей за рахуно смертей чоловіків, і щоб не було такого, що потом виявиться що чоловікам ніхто нічого не винен, а лише чоловіки ВСІМ, бо тільки це вспливе я повторюю - вам ***** буде.
показать весь комментарий
07.06.2022 18:37 Ответить
Агонь Підтримую !!!
показать весь комментарий
07.06.2022 18:44 Ответить
захищати країну - це священний обов"язок, які гроші в казну, навідь в Ізраілі до такого не додумались, відкосив від призиву виїхавши за кордон, при повернені(даркон на 10 років) ти дизертир і відповідне покарання і тому бажаючих мало
показать весь комментарий
07.06.2022 18:40 Ответить
зачем ограничивать выезд, если нет всеобщей мобилизации?
если люди призывного возраста просто сидят и их не берут на войну?
кто нибудь знает ответ на этот вопрос?
показать весь комментарий
07.06.2022 18:45 Ответить
Да кто не хочет воевать,он никогда и не будет.Нах Вы их ловите?? Заняться больше нечем.Вместо того чтоб тероборону в Херсоне,в Луганской-Донецких областях организовать,они уклонистов ловят..Ах,да...забыл,Херсон уже все....Там люди воевать хотели в первые дни,да военкоматы и СБУ все *********** и никто не отвечает ни за что до сих пор. Теперь все мужики типа крепостных-кто хочет на фронт-иди домой,кто не хочет-к ногтю смерд! От параши,мы мало чем в этом плане отличаемся.Человеку к примеру за 50,он должен в стране сидеть-боевая блд единица куева
показать весь комментарий
07.06.2022 19:21 Ответить
в 14 году была очередь в боевые подразделения. и мотивация была серьезная
власть должна не заставлять, а делать все чтобы ей доверяли и сами хотели защищать свою страну
показать весь комментарий
07.06.2022 19:29 Ответить
И что? Ну и куда их? На фронт? Они там просто сбегут или будут мешать. Воевать они не будут, это очевидно. На них только зря потратят деньги на обмундирование и время на обучение. Не то время когда можно было дать ватник и винтовку с десятком патронов. Сейчас подготовка боевой единицы это тысячи долларов. Тупо так деньги разбазаривать.Посадить? И что? Кормить опять затраты. Выпустите людей. Может кто работу найдёт и пришлёт валюту семьям. Это плюс в бюджет. Ну будут по домам сидеть без работы? Воевать они не пойдут. Большинство лучше в тюрьме посидит. Совок непобедим. ( никак. Нам наверное ещё лет 30 надо(
показать весь комментарий
07.06.2022 19:55 Ответить
А що та із зверненням мера Дніпра Філатова щодо
"1. Перевірити обставини та підстави для виїзду за кордон громадян Олександра Петровського та Еміля Арутюняна під час воєнного стану." Джерело: https://censor.net/ua/n3345820
показать весь комментарий
07.06.2022 21:30 Ответить
Всюди пишуть, що в нас багато людей і що хлопів не беруть в Армію, так чому тоді повістки в Тернополі роздають на заправках вже кілька днів підряд? Чи то тренд такий роздати повістки всім і тримати всіх на гачку, а може хочуть зібрати хабарі на місці ще до прикордонників...
показать весь комментарий
07.06.2022 22:13 Ответить
А що їм ще робити якщо їх совки закрили і не випускають за кордон? Право на перетин кордону залежить від твого статевого органу. Це тотальний совок та ганьба.
показать весь комментарий
07.06.2022 22:36 Ответить
После несложных вычислений и оценки рисков, некоторые почему-то решают, что достигнуть достатка и безопасности для отдельно взятой семьи быстрее и проще путем бегства с Родины, чем путем ее защиты с оружием в руках, а затем многолетнего труда по ее восстановлению. И потом, если они попадут в армию и погибнут, то уже не смогут любить свою страну. Так что это даже патриотично.
показать весь комментарий
08.06.2022 01:09 Ответить
 
 