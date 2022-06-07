С начала войны 3 250 военнообязанных мужчин пытались незаконно пересечь границу, - ГНСУ

С начала полномасштабной войны, 24 февраля, было задержано 3 250 военнообязанных мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу Украины.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.

"К сожалению, продолжают иметь место попытки незаконного пересечения границы, особенно мужчинами, гражданами Украины в возрасте от 18 до 60 лет, поскольку такой категории граждан на данный момент временно ограничен выезд за границы страны. В частности, на зеленом участке границы (это вне пунктов пропуска) с 24 февраля нами было задержано уже 3 250 таких человек", — сказал Демченко на брифинге.

По его словам, некоторые мужчины пытались выехать за пределы Украины, используя поддельные документы. В частности, Госпогранслужба задержала 900 человек.

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