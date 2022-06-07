Оккупанты страдают от жары в утепленной форме: "У нас сейчас жара началась, ##ать. Мы без воды сидим. И форма, которая осенняя", - перехват СБУ. АУДИО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Наступление июня стало настоящим сюрпризом для захватчиков, ведь они рассчитывали захватить Украину еще в феврале. Так что попали на нашу территорию в утепленной форме, а новое обмундирование им никто не завозит.
Об этом свидетельствуют телефонные разговоры захватчиков, перехваченных СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
"У нас сейчас жара началась, еб#ть, со вчерашнего дня. Поставка воды прекратилась. Мы без воды сидим. В последнее время жарко. Тут уже и жара, и пацаны тоже все в ах#е сидят. Морально подавлены. И форма, которая осенняя была, так и есть", - говорит оккупант своему знакомому в России.
Он добавляет, что на днях ждали замену для себя, но "в итоге х#й – сидим дальше". К тому же ежедневно фиксируются новые потери среди оккупантов.
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В останню кримську війну кацапи втратили від бойових дій не більше, ніж через дизентирію і холеру, які впіймали в Причерноморї.
Міномьотчиків підрозділ,
Їбальники довольні,
На ротацію є дозвіл.
Аж раптом їбануло
Й обірвалося життя,
А разом з тим здоровля
Бойового москаля.
Більше вам не пить бояру
Ми вас суки ********
І станцюєм, на кістках!
Не прийде за вами мамка
не залишиться уламка
По вітру полетить прах
Ех, завзяття й праця щира
Кожного чека сокира
Ми уже за вами йдем!
Як тобі єщенє страшно?
Ну тоді дивись уважно
Як ми вас, суки, їбем!
ТИ уявляєш - ЯКИЙ це "ПИ*ДЕЦ?!!! Я - знаю!
по говору
Ну все, тепер вспотілий рашист в зимній формі почне гірше воювати так?
Ще 2-3 арестовичских тижня і окупант видихнеться, так?
Всі мужики йдіть воювати, крім політиків, прокурів, суддей і податківців, так?
Ви здохнете але мудра влада залишиться керувати, так?
То так і пишіть, моральні ви уродци