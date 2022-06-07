Путина не остановит задабривание. Его остановят тяжелое вооружение и жесткие международные санкции, - МИД

Заявления РФ о готовности остановить войну еще в марте, и то, что Украина тогда якобы отвергла это предложение, является "откровенной ложью" и "очередным вбросом российской пропаганды".

Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Для некоторых западных деятелей, которые до сих пор верят в диалог с Путиным, должно наконец-то стать понятным: Россия не заинтересована в переговорах. Россия не хочет мира. Россия стремится уничтожить украинцев. Как уже отмечал Дмитрий Кулеба, задержка помощи Украине лишь предоставляет российскому режиму больше пространства для агрессии против Украины. Путина не остановит задабривание. Его остановят РСЗО и другое тяжелое вооружение, которым Украина сможет защищать свою землю, а также еще более жесткие международные санкции, которые должны включать запрет на российский экспорт и газовое эмбарго", - написал он в фейсбуке.

Ранее российское издание Известия со ссылкой на неназванного собеседника сообщило, что Москва была готова остановить спецоперацию еще в марте во время переговоров делегаций в Анталии.

"Тогда Украина сама предложила нейтральный статус и гарантии безопасности без включения в них Донбасса и Крыма. Владимир Путин готов был пойти на этот шаг, но на Украину нажал Запад, и поэтому Киев отозвал свое предложение", - написало российское издание.

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Спикер МИД Украины назвал это сообщение "откровенной ложью" и подчеркнул, что тогда в Анталии Кулеба поднимал единственный вопрос – открытие гуманитарных коридоров.

"Собеседник "Известий" – очередной вброс российской пропаганды. РФ готовит основание для дальнейшей незаконной ассимиляции захваченных районов в Херсонской и Запорожской областях, придумывая оправдание продолжению войны против Украины", – отмечает Николенко.