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Враг не оставляет попыток установить контроль над Северодонецком и готовит наступление на Славянск, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

генштаб

Оперативная информация Генерального штаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 07.06.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Продолжаются 104 сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению. Агрессор продолжает наносить ракетные и авиационные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины и не оставляет попыток установить контроль над городом Северодонецк.

На Волынском и Полесском направлениях без особых изменений.

На Северском направлении противник активных действий не производил. В течение дня враг обстрелял населенные пункты Сеньковка Черниговской области, Сопич, Константиновку, Старые Вырки и Большую Писаревку Сумской области.

В Харьковском направлении противник ведет бои с целью удержания занятых рубежей, продолжает обстрелы наших войск, минует местность.

В Славянском направлении враг основные усилия сосредотачивает на подготовке войск к наступлению на город Славянск. Обстрелял районы населенных пунктов Большая Камышеваха, Долина, Курулька, Грушуваха, Красная Поляна и Шнурки.

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На Северодонецком направлении враг обстреливал подразделения наших войск и гражданскую инфраструктуру из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Лисичанск, Боровское и Метелкино.

На Бахмутском направлении украинские воины успешно сдерживают штурмовые действия в районе населённого пункта Камышеваха. Также, безуспешными оказались враждебные попытки штурма в направлении Светлодарской и Углегорской ТЭС.

Возле Нагорного, наши защитники нанесли огневое поражение подразделениям оккупантов. После неудачной попытки штурма, враг отошел на ранее занятые позиции.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты активных боевых действий не вели.

На Южнобужском направлении противник основные усилия сосредотачивал на ведении разведки, удержании занимаемых рубежей и восстановлении утраченных позиций. Кроме того, вражеские подразделения, огнем артиллерии, пытаются не допустить создания благоприятных условий для ведения контрнаступления нашими войсками в Херсонской и Николаевской областях.

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На Бессарабском направлении существенных изменений в обстановке не произошло. В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника задействована для блокирования гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

Интенсивность применения вражеской авиации благодаря удачным действиям нашей противовоздушной обороны снижена. Усилия сосредотачиваются на поддержке действий наземной группировки и нанесении ракетных ударов по объектам инфраструктуры в глубине территории Украины.

В связи с потерями личного состава и военной техники противник продолжает активно использовать гражданскую инфраструктуру и ремонтно-восстановительную базу в Луганской и Донецкой областях.

Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим! Слава Украине!", - говорится в информации Генштаба.
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Топ комментарии
+9
Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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07.06.2022 19:13
+2
Печально все это слышать получается у нас нет даже оборонного оружия что бы уверено сдерживать врага. Land lease подписан почти месяц назад уже достаточно время. П
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07.06.2022 19:40
+1
В Цей час Буба в інтерв'ю: "Для контрнаступу нам потрібно у 10 разів більше техніки, нам потрібно у 10 разів більше людей"...

Цікаво, хто йому калькулює?
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07.06.2022 19:23
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Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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07.06.2022 19:13 Ответить
В Цей час Буба в інтерв'ю: "Для контрнаступу нам потрібно у 10 разів більше техніки, нам потрібно у 10 разів більше людей"...

Цікаво, хто йому калькулює?
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07.06.2022 19:23 Ответить
В 10 разів більше людей це буде 7 мільйонів, якщо зараз 700 тищ. Такої армії даже в США немає. Це із розряду мільярд дерев.
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07.06.2022 22:00 Ответить
Гадаю, щр правда. А що тут дивовижного?
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07.06.2022 19:31 Ответить
Світлодарськ вже два тижні окупований!!!
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07.06.2022 19:27 Ответить
Ze та артистович давно замочили путлера а сортире... а Гуманитарку коломойский отправил в Африку....братве из Мозамбика и Эфиопии....реально братва голодает...а Беня...мать Тереза...
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07.06.2022 19:29 Ответить
"02.05.22 07:26 16 628 18

армія РФ (6504) війна (19127) Генштаб ЗС (1199)

Російські окупанти готують наступ на Слов'янськ та Сєверодонецьк, - Генштаб ЗСУ"

Йшов 35 день підготовки ворогом наступу на Слов'янськ...
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07.06.2022 19:29 Ответить
Печально все это слышать получается у нас нет даже оборонного оружия что бы уверено сдерживать врага. Land lease подписан почти месяц назад уже достаточно время. П
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07.06.2022 19:40 Ответить
Ленд Лиз начнется с октября месяца. Уже ж давно объяснили. В США с октября новый финансовый год. Раньше они в бюджете не нарисуют расход на содержание Украины. Пока же мы получаем военную помощь за счёт грантов от союзников. 40 миллиардов от Байдена, это помощь, чтобы подержаться до Ленд-Лиза.
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29.06.2022 08:54 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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07.06.2022 20:32 Ответить
 
 