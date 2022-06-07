Договоренности по разблокированию портов, которые не учитывают интересы Украины, будут отвергнуты, - МИД
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Отсутствуют договоренности по разблокированию украинских портов между Украиной, Турцией и Россией. Любые договоренности, не учитывающие интересы Украины, будут отвергнуты.
Об этом заявило Министерство иностранных дел Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Ценим усилия Турции, направленные на разблокирование украинских портов. В то же время должны отметить, что в настоящее время отсутствуют договоренности по этому вопросу между Украиной, Турцией и Россией. При этом подчеркиваем, что решения должны приниматься с участием всех причастных сторон. Любые договоренности, что не будут учитывать интересы Украины, будут отброшены нами", - говорится в заявлении МИД.
В ведомстве подчеркнули, что Украина прикладываает максимальные усилия для разблокирования украинских морских портов с целью предотвращения мирового продовольственного кризиса. В частности, совместно с ООН и партнерами Украина прорабатывает возможность создания гуманитарного коридора для экспорта украинской аграрной продукции.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина должна играть центральную роль в переговорах по "зерновому коридору", - Госдеп США
"Учитывая недавний ракетный удар РФ по зерновому терминалу в Николаеве не можем исключать планов России воспользоваться таким коридором для нападения на Одессу и юг Украины. Именно поэтому необходимы действенные гарантии безопасности для восстановления судоходства. Такие гарантии должны быть предоставлены путем поставки Украине соответствующего оружия для защиты побережья от угроз с моря и путем привлечения военно-морских сил третьих стран для патрулирования соответствующей части акватории Черного моря", - отметили в МИДе.
Подчеркивается, что Украина уже начала поставку зерна на мировой рынок грузовиками, по железной дороге и речным транспортом.
"Мы делаем все возможное, но комплексно решить этот вопрос можно, только разблокировав украинские порты. Призываем всех заинтересованных партнеров вместе с Украиной сосредоточить усилия на поиске сбалансированного решения, которое снимет российскую блокаду с портов и будет предусматривать четкие гарантии безопасности для украинского черноморского побережья и соответствующих гуманитарных коридоров", - добавили в министерстве.
Читайте: Украину не позвали на переговоры РФ и Турции по экспорту зерна Черным морем, - Зеленский
Ранее СМИ сообщили, что Турция готова выступать арбитром в организации экспорта зерновых из украинских морпортов, работа которых заблокирована, при этом Украина согласилась предоставить Турции 25% скидку на покупку зерна в обмен на посредничество в возобновлении морской торговли.
Пожалуйста, подождите...
Или за зерно в счёт 25%-ной скидки уже занесли, а за остальное- ещё нет?
про то что страдает страшно импорт собственный
как бы "оон" не интересует...
Но надо еще затребовать оружие в обмен за зерно!
1) Зе в Омані домовився про "войнушку" для зміщення ліліпутіна з посади на замовлення еліти Кремля, Єрмак у курсі і енергійно допомагає на всіх рівнях
2) По цим домовленостям полк "Азов" повинен бути зданий кацапам, або знищений
разом з Маріуполем
3) Всі "заслуги" за перемогу (якщо вона буде) у цій війні перейдуть Зе, еліта Кремля вдовільниться раніше награбованими тріліонами доларів
4) Кремль згодиться на репарацію Україні - біля 500 млрд. доларів, це все одно мала частина від того що може втратити кремлівська верхівка
5) Війна повинна закінчиться з Кримом у составі РФ, по домовленостім між Зе і кремлем Південь України також може відійти кремлю для коридору у Крим і Приднестровя
6) По цим домовленостям вода у Крим повинна бути подана (що відбулось у кінці лютого)
7) По цим домовленостям війська РФ повинні безперешкодно увійти в Україну з території Криму (що і відбулось зі зняттям мінних загороджень на Чонгарі і Перекопі)
8) РФ збереже свою державну структуру зі всіма республіками, округами і областями, Південь України має стати російською територією без референдумів
9) Захід буде допомагати Україні більше на словах, з затримками і великим піаром але так що б росія встигла відреагувати на всі контрзаходи проти неї
10) Всі зруйновані обєкти інфракструктури в Україні будуть відбудовувати російські або європейські компанії наближені до Кремля
11) По цим домовленостям Кремлю дозволено вивезти з України у Сибір біля міліона людей і більше 500 тис дітей
12) Кремль готовий втратити біля 50 тис. солдат у цій війні, бо за дві війни в Чечні РФ втратила більше 200 тисяч вояків.
НУ ЩО, СХОЖЕ НА ПРАВДУ ?
Але приїхав Борис і запевнив боневтіка: пуйло - не найкрутіша тварюка на білім світі. Мовляв, дали ракет, дамо гармат (при цих словах боневтік скривив харю як коли якийсь дід хотів з ним поручкатись). Борис спостеріг цю особливість презедента і додав: а грошей дамо не тільки на війну, а й на відбудову. І ось тут боневтік оманський полюбив свою рідну землю, свою нещасну країну сплюндровану рашистами. Ще б пак, це вам не якесь будівництво доріг, це...
Гарпунами эту проблему не решить. Только флот США, или Великобритании в качестве конвоя и прикрытия сможет разблокировать Черное море.
Я раніше вважав загрозою нам рашу. а потім, як раша загнеться, китай. Але насправді існує ідея панування тюрського світу. І скоріше за все саме туреччина очолює (чи намагається очолити) цей тюрський світ.
фантазії - скажете? А не попадалися вам ще 2014 року такі коменти, що мов туреччина хай забере Крим собі. Бо ми самі не в змозі визволити. Ще років кільканадцять тому читав не один труд, що південь України заселяли колись тюркомовні булгари. Татари теж тюркомовні. Якось так співзвучно з рашою - південь (Запоріжжя, Херсон, Одеса, Миколаїв не кажучи про Крим) все одно не був раніше вашим. Хтось спонсорував подібні "праці".