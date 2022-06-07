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ООН рассчитывает на достижение соглашения по поставке зерна из Украины и удобрений из РФ, - Гутерриш
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Генсек ООН Антониу Гутерриш рассчитывает на достижение соглашения по поставке зерна из Украины и удобрений из России.
Об этом сообщил на брифинге его представитель Стефан Дюжжарик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Генеральный секретарь настроен решительно в отношении сделки по поставкам зерна из Украины и также по экспорту продовольствия и удобрений из России. Усилия продолжаются", - сказал Дюжжарик.
Он отметил, что в ООН не будут разглашать детали ситуации, пока переговоры продолжаются.
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+12 Rulya Kosh
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а хіба були санкції щодо добрив за раїсі? Щось знову мутить Гутиереш
все, як лисий карлик заповідав: 'цап-царап'
когда действительно надо - ничего не делает...
Тепер хоче зерна???
Гутерріш - іди нах..уй!!!
А ні - то хай їдять насіння баобаба. Воно, кажуть, корисне для здоров'я.
Вчера не доели нашего представителя, оставили на сегодня"
А, вообще-то, гнилая оказалась эта Организация(
смотрим все уже морозятся то мы вас оружием закидаем а теперь сохраните лицо уроду
Пу закидал всех деньгами они и все готовы продать
ООН это уже не мировая организация а шарашкина контора кто больше занесет туда и смотрим
Запад не понял проигрывая в Украине их через время всех сметут и будут они тихо в сибири или в китайской пустыне вкалывать это пока они нужны а потом просто человеческая масса
@_rage4oK
·
2 ч
Ну вот, как я и говорил. Оставшееся зерно следует не продавать голодающему
@UN
, а перемолоть и спрятать по-надёжнее. руские мраZи собрать новый урожай не дадут. Жаль, наше государство в лице любителей Шашлыков и прочих порохоботов вряд ли в состоянии думать на 2 хода вперёд.