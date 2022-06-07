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ООН рассчитывает на достижение соглашения по поставке зерна из Украины и удобрений из РФ, - Гутерриш

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

зерно,порт,перевалка

Генсек ООН Антониу Гутерриш рассчитывает на достижение соглашения по поставке зерна из Украины и удобрений из России.

Об этом сообщил на брифинге его представитель Стефан Дюжжарик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Генеральный секретарь настроен решительно в отношении сделки по поставкам зерна из Украины и также по экспорту продовольствия и удобрений из России. Усилия продолжаются", - сказал Дюжжарик.

Он отметил, что в ООН не будут разглашать детали ситуации, пока переговоры продолжаются.

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Топ комментарии
+23
Коли ця мерзота гутеріш приїжджав в Київ, його треба було вивезти к ляпом у роті на передову, прив'язати до танку, і в атаку... і хай спробують стріляти в генсека ООН
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07.06.2022 20:56
+12
Це і є послаблення санкцій. Ні в якому разі не погоджуватись.
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07.06.2022 20:58
+9
Срана помийка ця оон.
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07.06.2022 21:07
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Коли ця мерзота гутеріш приїжджав в Київ, його треба було вивезти к ляпом у роті на передову, прив'язати до танку, і в атаку... і хай спробують стріляти в генсека ООН
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07.06.2022 20:56 Ответить
Тю, на раз. Таких Гут'єришів у світі як у собаки блох.
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07.06.2022 21:22 Ответить
також щодо експорту продовольства та добрив з Росії Джерело: https://censor.net/ua/n3346555
а хіба були санкції щодо добрив за раїсі? Щось знову мутить Гутиереш
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07.06.2022 20:57 Ответить
добрив вже повна українська земля.. Вже можем експортувати таияк і щерно.. тим паче добриво, як простите, рф-ське...
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07.06.2022 20:57 Ответить
так, кацапи з турками вже все порішали в обхід України і зашуганий шойгу сказав, що будуть відвантажувати крадене зерно через бердянські і маріупольські порти!

все, як лисий карлик заповідав: 'цап-царап'
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07.06.2022 20:58 Ответить
Ясєн пєнь, порішали... Рішали куєві... Ось посилання на "Миротворець": Кримсько-турецький зерновий експрес в дії
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07.06.2022 21:14 Ответить
Це і є послаблення санкцій. Ні в якому разі не погоджуватись.
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07.06.2022 20:58 Ответить
І рибку з'їсти, і на велосипеді покататись.
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07.06.2022 21:00 Ответить
очень полезная организация оон
когда действительно надо - ничего не делает...
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07.06.2022 21:01 Ответить
Якесь зухвале шахрайство та ООН. Гопнику крім цигарок ще й запальничку дають.
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07.06.2022 21:06 Ответить
Ху*** тебе без соли. Столько людей гибнет а оно мечтает с росийскими нацистами торговать

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07.06.2022 21:06 Ответить
Про супертопеду правда: идея Сахарова, от которой он осознав ужас отказался.
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08.06.2022 08:56 Ответить
шо он курит? 1. Ипанутого надо ипануть. 2. Мир во всем мире, земли возвращаются в исконно родные гавани, все счастливы
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07.06.2022 21:07 Ответить
та ні.єрєфія поставщик добрив, а продовольства-Україна.
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07.06.2022 21:18 Ответить
Срана помийка ця оон.
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07.06.2022 21:07 Ответить
Ладно обещания Европы о поставках оружия, но удобрения из росии это уже полный стеб.
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07.06.2022 21:08 Ответить
ООН це придаток рашки для захисту її інтересів на міжнародному рівні.
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07.06.2022 21:09 Ответить
Друг Зеленського, а може і його образив...
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07.06.2022 21:12 Ответить
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07.06.2022 21:13 Ответить
Гутерріш - чмо: жодного разу не сказав ротом, що це рашка напала на Україну. Викручувався як міг...
Тепер хоче зерна???
Гутерріш - іди нах..уй!!!
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07.06.2022 21:18 Ответить
Ждём резолюцию ООН, об Украине, что Украина не хочет капитулировать перед ****** , и это нарушает весь международный порядок, разрушает человеческие ценности.
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07.06.2022 21:20 Ответить
Обов'язковою умовою угоди є десантування африканського контингента в Керчі. Синхронно з завантаженням збіжжя в Одесі.
А ні - то хай їдять насіння баобаба. Воно, кажуть, корисне для здоров'я.
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07.06.2022 21:21 Ответить
Г-на на лопаті, ні?
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07.06.2022 21:23 Ответить
"Из-за вашей русофобии негры в Африке недоедают.
Вчера не доели нашего представителя, оставили на сегодня"
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07.06.2022 21:48 Ответить
Йому треба добрива, - так их у нас есть! Вон Россия не хочет забирать полные рефрижераторы, забирай даром!
А, вообще-то, гнилая оказалась эта Организация(
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07.06.2022 21:50 Ответить
Только в обмен на оружие, которое способно нанеси значительные потери оккупантам!
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07.06.2022 21:53 Ответить
ООН оказался говном.
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07.06.2022 21:55 Ответить
Поки війна в Україні не скінчиться,хрін ви що отримаєте.***** в Гаагу - потім угоди!
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07.06.2022 21:57 Ответить
Откровенно надо бы их послать лесом
смотрим все уже морозятся то мы вас оружием закидаем а теперь сохраните лицо уроду
Пу закидал всех деньгами они и все готовы продать
ООН это уже не мировая организация а шарашкина контора кто больше занесет туда и смотрим
Запад не понял проигрывая в Украине их через время всех сметут и будут они тихо в сибири или в китайской пустыне вкалывать это пока они нужны а потом просто человеческая масса
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07.06.2022 22:11 Ответить
K0ꑭEGAR

@_rage4oK

·
2 ч

Ну вот, как я и говорил. Оставшееся зерно следует не продавать голодающему

@UN
, а перемолоть и спрятать по-надёжнее. руские мраZи собрать новый урожай не дадут. Жаль, наше государство в лице любителей Шашлыков и прочих порохоботов вряд ли в состоянии думать на 2 хода вперёд.
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07.06.2022 22:28 Ответить
Добрив с рф ЗСУ гарантирует!
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07.06.2022 23:07 Ответить
Хочете добрив з Росії, приїзджайте на передову та збирайте, а ще можете просто в оркостан приїзджати, все що там ходить на двух ногах - добриво, правда незручно буде закопувати, поки по голові лопатою не навернеш.
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08.06.2022 00:25 Ответить
Ніяких поставок зерна не має бути, поки триває агресія і окупація територій, краще згноїти. Тоді, може, зашевеляться
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08.06.2022 02:36 Ответить
Запад больше обеспокоен возможным голодом в Африке, чем ежедневным убийством людей в Украине. Поэтому пора поставить ему, Западу, ультиматум: зерно в обмен на закрытое небо, самолеты, средства ПВО. И "деньги вперед"!
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08.06.2022 08:50 Ответить
 
 